DHA YURT BÜLTENİ - 7

Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü

Adana'da, kahvede oturan Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosikletle yoldan geçen Okan Develi, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu vurularak, yaşamını yitirdi. Saldırıda 1 kişi de yaralandı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, önünden geçtiği kahvedeki 3 kişi ile yoldan motosikletle geçen kişiye, henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kahvedeki Necmettin Şahinoğlu ve Hayati Özkaya ile motosiklet sürücüsü Okan Develi, yaşamını yitirdi. Yaralı 1 kişi ise ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 7'inci ayin

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde yılda bir kez yapılan ve bu yıl 7'incisi gerçekleştirilecek olan ayin için hazırlıklar başladı. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, bu yıl 7'incisi düzenlenecek olan ayinin yoğun katılımlı olacağını söyledi.

Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilisede 2005 yılında restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından da 2007 yılında uluslararası bir törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Tarihi Akdamar Kilisesi'nde ilk ayin 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da yapıldı. En son 2014 yılında yapılan ayin için yurt içinden ve yurt dışından binlerce turist Van'a geldi. Daha sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl aradan sonra 2018 yılında yeniden gerçekleştirildi. Van'ın en önemli turizm değerleri arasında bulunan Akdamar Adası'ndaki tarihi Akdamar Kilisesi bu yıl 7'inci ayine ev sahipliği yapacak.

Yılın her mevsimi binlerce turisti ağırlayan Akdamar Kilisesi'nde 8 Eylül'de yapılacak ayin için yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda turistin kente gelmesi bekleniyor. Ayine katılmak isteyenler kentteki otellerde rezervasyon yaptırdı. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, 8 Eylül'de yapılacak ayin için hazırlıklara başladıklarını söyledi. Sezer, "Bu ayin yüzlerce turistin Akdamar Adası'nı ziyaret etmesine vesile olmaktadır. Bu yıl yapılacak ayinin diğer ayinlerden farklı olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü otellerde rezervasyon yaptıranların yoğun olduğu bilgisi var. Bu topraklar birçok medeniyete beşiklik yapmış topraklardır. Hoşgörünün bu topraklarda yıllardır egemen olduğuna şahit olmuş. Bu yıl 7'incisi yapılması düşünülen ayin için gerekli önlemleri, tedbirleri, hazırlıkları ve çalışmaları yaptık" diye konuştu.

Zonguldak'ta hasar tespit çalışmalarına başlandı

Zonguldak'ta dün etkili olan sağanak yağmurun ardından bugün ev ve iş yerlerine su basan vatandaşlar temizlik çalışmalarını sürdürürken AFAD ekipleri de kent genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Zonguldak Valisi Erdoğan büyük afet yaşandığını söyledi.

Dün akşam saatlerinde merkez, Kozlu ve Kilimli ilçelerinde 1.5 saat etkili olan sağanak yağmurda metrekareye 120 kilogram yağış düştü. Yağmurun ardından ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar temizlik çalışması başlattı. Zonguldak Belediyesi ve AFAD ekipleri de hasar tespit çalışmasına başladı. AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, ekiplerin çalışmasına devam ettiğini anlatarak çok ciddi Araçların mahsur kaldığı Kozlu sahil yolunda trafik, suların çekilmesiyle normale döndü. Su taşkının en çok etkilenen Soğuksu Semti'nde ise iş yerlerini su basan esnaf temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

VALİ BEKTAŞ: 'BÜYÜK BİR AFET YAŞADIK'

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatarak, "Çok şükür ciddi bir olay yaşamadık. Arkadaşlarımız sahada çalışıyorlar. Hasar tespiti yapıyoruz. Büyük bir afet yaşadık. Korkulacak bir durum yok." dedi. Deposunun kullanılamaz halde olduğunu anlatan Ferhat Ölçek,"Dün birden bire aniden bastırdı yağmur. Belediye uyarı yapmıştı. Biz önlem aldık ama yetmedi. Suyun debisi bir anda yükselince havalandırma borusundan depom su doldu. Komple su içinde. Çok zararım var. Sigorta firması gelip zarar tespit yapacak. Dükkanım kullanılmaz halde." dedi.

Karşıyaka'da 'başıboş at' operasyonu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başı boş halde dolaşan 5 at, belediye ekipleri tarafından bulundukları yerlerden alınarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim edildi.

Karşıyaka Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, sahipleri tarafından sokağa salınan atların toplanması için operasyon düzenledi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nergiz Mahallesi'nde başıboş halde gezen 5 atı özel nakil aracı ile alarak Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim etti.

Atların, ilgili yasa gereği cezai işlem uygulandıktan sonra sahipleri tarafından geri alınabileceği belirtildi.

Atların kent içine salınmasının, hem atlar hem de insanlar için sağlık ve güvenlik riski oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, "Bu atlar sahipleri tarafından çöplerden beslenmeleri ve dolaşmaları için sokaklara salınıyor. Çevre kirliliği oluşuyor, trafik olumsuz yönde etkileniyor" diyerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da "Valilik tarafından oluşturulan İl Hayvanları Koruma Kurulu kararınca, şehir içindeki başıboş çiftlik hayvanlarını alıp Bornova Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'na teslim ediyoruz. Sorunun çözümü için yasal olarak yapabileceğimiz tek şey bu. Nergiz, Dedebaşı, Demirköprü ve Goncalar gibi mahallelerimizde sıkça görülen bu tablonun tekrar etmemesi ve caydırıcı hale gelmesi için operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Atların kent içine salınmaması için sahiplerine de çağrı yapıyor, duyarlı davranmalarını istiyoruz" dedi.

Binaları tırtıllar bastı, site sakinleri isyan etti

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki bir sitede binaların duvarları tırtıllarla kaplandı. Site yöneticisi Tayfun Balıkçı, zamanında ilaçlama yapılmadığı için tırtılların aşırı çoğaldığını söyledi.

Körfez Atalar Mahallesi'ndeki bir sitedeki binaların duvarları tırtıllarla kaplandı. Bahçede bulunan ağaçlarda üreyen tırtıllar, ağaç yapraklarını kuruttuktan sonra binalara sıçradı. Balkonlarına ve evlerinin içine tırtılların girdiğini söyleyen site sakinleri ise durumu belediyeye bildirdi. Zamanında ilaçlama yapılmadığını söyleyen site sakinleri yetkililerden çözüm istedi.

Yaşadıkları zor durumu anlatan Site Yöneticisi Tayfun Balıkçı, "Burası 40 dairelik bir site. Şu anda sitemizi tırtıllar basmış durumda. Aşağı yukarı 2 ya da 3 yıldır bu sorun devam ediyor ve her geçen yıl artmakta. Bildiğiniz gibi tırtıllar yumurtalarını toprağa bırakarak her yıl artarak çoğalmaktalar. Bununla ilgili önlemler alınması gerekiyor. Ne yazık ki önlem alınmadığını görüyoruz. Sitemizin duvarlarını, balkonlarını tırtıllar sarmış durumda. Körfez'in genelini şu anda sarmış durumda. Şikayetler her tarafta var. Özellikle bahçelerde, dut ve kiraz ağaçlarında tırtıllar var. Körfez bildiğiniz gibi kiraz ağacıyla ünlü ama neredeyse hiç kiraz ağacı kalmadı. Hepsinin yaprakları kurumuş durumda. Bu konuda bayağı bir sıkıntı varö dedi.

Traktörün römorku çıktı, genç çift ölümden döndü

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, traktörden ayrılan römork, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen çiftin üzerine geldi. Genç çiftin son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Şefaatli'de hareket halindeki traktörden ayrılan römork, kaldırıma doğru ilerlemeye başladı. Kaldırımda yürüyen genç çift, durumu fark etmedi. Römorkun kaldırım kenarında park halindeki otomobile çarpmasıyla durumu fark eden genç çift, son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

