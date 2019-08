DHA YURT BÜLTENİ - 7

16.08.2019 12:44

Kuşların çarpmasıyla kopan elektrik teli orman yangını çıkardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kuşların çaptığı ve kapan elektrik deli orman yangının çıkmasına neden oldu. Otluk alanda başlayan yangında 50 dönümlük ormanlık alanda bulunan yaklaşık 200 ağaç zarar gördü.

Yangın, Malkara - Hayrabolu karayolu üzerindeki Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kuşların çarpması sonucu şase yapan elektrik telleri koparak otluk alana düştü ve yangın çıkardı. Otluk alandaki alevler kısa sürede, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Malkara Orman İşletme Şefliği 'ne ait 3 arazöz, Tekirdağ Büyükşehir belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine ait 2 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 50 dönüm otluk alan yanarken, 50 dönümlük ormanlık alanda bulunan yaklaşık 200 ağaç zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Bodrum'da yangın çıkan bölge drone ile görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen 7 Ağustos'ta çıkan orman yangını sonrası zarar gören alanlar, drone ile havadan görüntülendi.

Mumcular Mahallesi'nin Karası Mevkii'nde 7 Ağustos'ta Çarşamba günü öğlende çıkan yangın, aynı gün akşam saatlerinde kontrol altına alınıp söndürüldü. Mumcular Mahallesi'nin büyük tehlike atlattığı yangında, zeytinlik alanlar ve meyve bahçelerinin yanı sıra 40 hektarlık orman alanı zarar gördü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan alanları havadan drone ile görüntüledi. Mahalleyi çevreleyen ormanları küle çeviren yangının izleri, hava görüntüleri ile daha net ortaya çıktı. Bölgenin siyaha büründüğü görüldü.

Serbest Dalış Rekortmeni Derya Can'dan Salda Gölü uyarısı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde boğulan Hasan İlhan'ın (30) cansız bedenini sudan çıkaran Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Derya Can, Salda Gölü'nde yüzenleri, "Rekortmen bir sporcu olarak boyumu geçen yerde tek başıma yüzmüyorum. Gölün zemini balçık. Bu nedenle yüzme bilmeyenler su belini geçtikten sonra daha ileriye gitmesin, suyun şakası olmaz" dedi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde oturan Hasan İlhan, eşi ve 2 çocuğuyla 14 Ağustos Çarşamba günü Yeşilova'daki Salda Gölü'ne geldi. Saat 16.00 sıralarında Kayadibi plajında suya giren Hasan İlhan, yüzerek kıyıdan uzaklaştı. Bir süre sonra Hasan İlhan'ın çırpındığını gören eşi çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan İlhan'ın eşi sinir krizi geçirirken sağlık ekipleri genç kadını ambulansa götürdü.

REKOR DENEMESİ İÇİN DALIŞ YAPIYORDU

Bu sırada Salda Gölü Kayadibi mevkisinde 23 Ağustos'ta yapacağı rekor denemesi için dalış antrenmanı yapan Derya Can ve ekibinden yardım istendi. Bölgeye gelen Dünya Serbest Dalışçı Derya Can'ın dalış ekibindeki dalgıçlar, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından 11 metre derinlikte Hasan İlhan'ın cansız bedenine ulaştı. Dalgıçların bulup çıkardığı ceset tekneye alındı. Teknedeki Derya Can ise o anlarda büyük üzüntü yaşadı. Teknenin bir ucuna gidip oturan ve elini yüzüne kapatıp uzun süre hareketsiz kalan Derya Can, ceset jandarmaya teslim edildikten sonra tekneden ayrıldı.

Hasan İlhan'ın cenazesi işlemlerinin ardından götürüldüğü memleketi Denizli'de toprağa verildi.

5- 10 DAKİKA İÇİNDE ULAŞILSA KURTULURDU

Kariyerinin 10'uncu dünya rekoru denemesini yapacağı Salda Gölü'nde çalışmalarını sürdüren Serbest Dalış Dünya Rekortmeni milli sporcu Derya Can, tanık olduğu olayın üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Performans dalışından tam bir dakika önce eşine önce Yeşilova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sonra Yeşilova Kaymakamlığından telefon geldiğini belirten Derya Can, "Gölde boğulma vakası olduğunu, dalgıç ekipleri olmadığını belirterek yardım istediler. Hemen dalışı bıraktık ve halk plajına teknemizle yola çıktık. Ekibimde çok profesyonel dalgıçlar, eski SAT komandoları var. Yine eşim 10 sene Sahil Güvenlik Komutanlığı Arama Kurtarma biriminde görev yaptı. İsterdik ki canlı ulaşalım. Ancak boğulma olaylarında 5- 10 dakika içinde kişiyi sudan çıkarırsanız yaşama şansı oluyor. Öteki türlü yaşama şansı çok düşük. Biz olaydan yaklaşık yarım saat sonra haber aldık. Hemen olay yerine gittik. 30- 40 dakika süren çalışma sonunda 11 metrede vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık ve teknemize aldık" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısıyla görüştükten sonra cenazeyi tekrar Kayadibi mevkisine getirerek jandarma eşliğinde sağlık ekiplerine teslim ettiklerini kaydeden Derya Can, "Halk plajı çok kalabalıktı. Ailesi de orada olabilir düşüncesiyle Kayadibi bölgesinden çıkış yaptık" dedi.

'KEŞKE GÖZÜMÜN ÖNÜNDE OLSAYDI, KESİN KURTARIRDIM'

Derya Can, "Deniz ve su benim işim. İnsan o anda şunu düşünüyor; Keşke gözümün önünde olsaydı da kurtarabilseydim. Evet, gözümün önünde olsaydı yüzde yüz kurtarırdım. Ama maalesef bize yarım saat sonra haber geldi. Kurtarılması imkansızdı. Zaten biz sudan çıkardığımızda ölüm morlukları bile başlamıştı. Çok üzüldük. İki çocuğu olduğunu öğrendim. Ağladım, üzüldüm" diye konuştu.

'BOYUMU GEÇEN YERDE TEK BAŞIMA YÜZMEM'

Bir hafta sonra dünya rekor denemesi olduğunu ve kendisini toparlamak zorunda olduğunu anlatan Derya Can, göl ve göletlerde yüzenlere de uyarıda bulundu. Göl ve göletlerde yüzmenin denizde yüzmekten çok farklı olduğunu kaydeden Can, "Tatlı suda çok dikkat etmek lazım. Yüzme bilmiyorsak belimizin hizasını geçen yerden sonra gitmeyelim. Çünkü bu iş gerçekten şakaya gelmez. Serbest dalış rekortmeni olmama rağmen tek başıma boyumu geçen yerde asla yüzmem. Umarım bundan sonra daha da bilinçleniriz ve böyle üzücü olaylar yaşamayız" dedi.

SALDA GÖLÜ UYARISI

Derya Can, Salda Gölü'nün çok güzel ve inanılmaz bir cazibesi olduğunu da belirterek, "Dip yapısı olarak balçık özelliği var. Kıyıda hazırlık yaparken bir anda ayak bileklerime kadar gömülüyorum. Yine bir anda derinleşiyor. Bu yüzden yüzme bilmeyenler için çok büyük tehlike. Hem aniden derinleşiyor hem de tatlı suyun deniz gibi kaldırma kuvveti yok. Bu nedenle kenarda yüzmek, oynamak can güvenliği için önemli" dedi.

REKOR DENEMESİ 23 AĞUSTOS'TA

Milli sporcu Derya Can, 23 Ağustos'ta Salda Gölü'nde rekor denemesi yapacağını da hatırlattı. 68 metreye dalacağını vurgulayan Can, "24 Kasım 2018'de Salda Gölü'nde 2 dakika 5 saniyede 68 metre derinliğe ulaşıp, serbest dalış dünya rekoru kırmıştım. O zaman göl çok soğuktu, 13 dereceydi. Dip sıcaklığı ise 3 dereceydi. Biz de o zaman bir karar aldık. Temmuz ya da ağustosta tekrar bir rekor denemesi yapalım istedik. Çünkü soğuk su gerçekten çok olumsuz etkiliyor. 23 Ağustos'ta tekrar bir dünya rekoru denemesi yapmaya karar verdik. Bu rekoru tekrar Salda Gölü'nde kıracağız" dedi.

Şu anki hedefinin 68-69 metreye dalmak olduğunu anlatan Derya Can, şöyle dedi:

"Ama şartlar elverirse 75 metre erkekler rekorunu da geçmeyi düşünüyoruz. Salda Gölü'nde şartlar inanılmaz zor. Hava şartları çok değişken. Fırtına, yağmur olabiliyor. Su sıcaklığı şu an 23-24 derece ama 7-8 metreden sonra anında 13-14 dereceye düşüyor. Bu da inanılmaz bir adaptasyon ve zaman süreci istiyor. Açıkçası zorlanıyoruz şu an. Umarım sıkıntı yaşamadan rekor kırarız. Kariyerimin 10'uncu yılında hiçbir sıkıntı olmadan dünya rekorunu kırmayı ümit ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde Türk milletine bir rekor armağan etmiş oluruz."

Babasının boğazına bıçak dayayıp parasını alan genç gözaltına alındı

Samsun'da babası Mustafa S.'nin (58) dükkanına giderek boğazına bıçak dayayıp 300 TL aldığı öne sürülen Adem S.,(34) gözaltına alındı.

Olay, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre babası Musfata S.'ye ait tütün dükkanına gelen Adem S. para istedi. Babasının para veremeyeceğini söylemesi üzerine sinirlenen Adem S., belinden çıkardığı bıçağı Mustafa S.'nin boğazına dayadı. Bu sırada dükkanın kasasında bulunan 300 TL'yi alan Adem S., kaçarak uzaklaştı.

'PİŞMANIM' DEDİ

Olayın ardından polise haber veren Mustafa S.'nin ihbarı üzerine dükkana gelen ekipler, Adem S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Bürosu ekiplerince 'yağma' suçundan gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem S., kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Pişmanım' dedi.

'İNŞALLAH CEZA ALMAZ'

Oğlundan şikayetçi olan baba Mustafa S., adliyeye gelerek şikayetini geri çekmek için dilekçe teslim etti. Savcıya verdiği dilekçede, "Oğlum sara hastası ve akıl sağlığı yerinde değil. Ben her gün 15 TL harçlık veriyordum fakat yine benden para istemeye geldi. Vermeyince de boğazıma bıçak dayadı. Fakat oğlumu arkadaşlarının göndermiş olabileceğini düşünüyorum. Aslında böyle bir çocuk değil. Dilekçe teslim ettim, inşallah ceza almaz. İhbar ettiğim için pişmanım" dediği öğrenildi.

Depodan 45 dakika boyunca kolilerle gıda ve temizlik malzemesi çaldılar

Aksaray'da toptancılar sitesindeki bir depoya gelen 4 kişi, yaklaşık 8 bin lira değerinde gıda ve temizlik malzemesi çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri 45 dakika boyunca at arabası ve elektrikli bisiklete yükleyip, kaçtığı görülüyor.

Olay, 14 Ağustos Çarşamba günü saat 05.20 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki toptancılar sitesinde Eyüp Dirican'a ait olan depoda meydana geldi. At arabası ve elektrikli bisikletle gelen kimliği belirlemeyen 4 kişi, çevreyi gözetledikten sonra demir kesme makasıyla asma kilidi kesip, kepenk ve kapıyı açtı. Ardından da iş yerinden yaklaşık 8 bin lira değerinde koliler içindeki gıda ve temizlik malzemesini at arabası ve elektrikli bisiklete yükledi. Ardından da kepenk ve kapıyı kapatıp, olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Eyüp Dirican, camın kırık ve malzemelerinde dağınık olduğunu gördü. Yaptığı incelemede yaklaşık 8 bin lira değerinde malzemesinin çalındığını fark edince polise haber verdi. İş yerinin güvenlik kamera kayıtları görüntülerinde ise şüphelilerin, çaldıkları malzemeleri koliler içinde 45 dakika boyunca at arabası ve bisiklete taşıdığı görüldü. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Şüphelilerin 45 dakika boyunca rahat tavırlarıyla hırsızlığı gerçekleştirdiğini ifade eden Eyüp Dirican, "Adamlar sabaha karşı çok rahat bir şekilde iş yerime geliyorlar, kilidi kırıyor, kepenkleri kaldırıyor. İçeride keşif yapıp, iş yerinden çıkıyorlar. Daha sonra sokak başındaki arabaları ile gelen 4 kişi ikisi içeriden 2'si dışarıdan kolilerle malzemeleri çalıyor. Mağduruz. Hırsızların bulunmasını ve bu bölgedeki güvenlik önlemlerinin artmasını istiyoruz.ö diye konuştu.

Kocaeli'de yağmur etkili oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde etkili olan sağanak yağış yollarda taşkınlara neden oldu. Yollar ve bazı işyerleri yağmur sularıyla dolarken, esnaflar tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.

Kocaeli'de kısa süre yağan yağmur yağışı etkili oldu. Derince'de yağmur yağışı nedeniyle Çenedağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yollar yağmur sularıyla doldu. Mazgallar tıkanınca yol gölete dönerken, taşan sular yol kenarlarında bulunan işyerlerine girdi. Araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Esnaflar tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. Bir süre sonra yağmur dururken, tıkanan mazgalların açılmasıyla sular çekildi. Esnaflar işyerlerine giren yağmur sularını boşalttı.

Para dolu çantayı sahibine ulaştıran işçi altın ile ödüllendirildi

Manisa'nın Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, parkta bulduğu, içinde 1 milyon 502 bin 172 liralık para ve çek ile banka kartları olan çantayı sahibine teslim eden belediye işçisi Durmuş Uğur'u (49) Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi.

Ergenekon Mahallesi Osman Gazi Parkı'nda geçen çarşamba günü ailesiyle birlikte oturan, akaryakıt istasyonu sahibi Masum Örge, daha sonra İzmir'deki yakınlarının cenazesine gitmek üzere otomobile bindi. Örge, yanında duran ve içinde 1 milyon 502 bin 172 lira değerinde para ve çek bulunan çantayı bankta unuttu. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçi Durmuş Uğur da parkı sularken çantayı gördü. Çantanın başında 2 saat bekleyen Uğur, kimsenin gelmemesi üzerine zabıtayı aradı. Parka gelen zabıta ekibi, çantanın sahibini belirleyerek, teslimi için belediyeye davet etti. İçinde 170 bin 845 TL, yaklaşık 5 bin 585 TL değerinde 1001 dolar, yaklaşık 9 bin 33 TL değerinde 1450 euro, 1 milyon 316 bin 709 TL'lik çek, kullanılmamış 10 koçan çek, 1 kredi kartı ve 5 banka kartı çıkan çanta, tutanakla Masum Örge'ye teslim edildi.

ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan'ın dün (perşembe) onur belgesi takdim ettiği işçi Durmuş Uğur, bugün de Turgutlu Belediye Başkanı CHP'li Çetin Akın tarafından Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Uğur'a ödül verilmesi sırasında Masum Örge de hazır bulundu. Başkan Akın, "Torunlarına, çocuklarına anlatacak çok güzel bir hikayesi oldu. Turgutlu Belediyesi'nin de gerçekten gurur kaynağı oldu. Bu yapmış olduğu insani davranıştan ötürü biz kendisini tebrik ediyoruz ve bütün Türkiye'de herkese örnek olmasını temenni ediyoruz. Ben Durmuş kardeşimin bu davranışını ufak da olsa bir hediye ile kutlamak istedim. Allah yolunu bundan sonra inşallah o gönlünün güzelliği gibi tertemiz yapsın. Ayağına taş değmeden güzel günler yaşasın istiyorum. Kendisine çok da teşekkür ediyorum" dedi.

İşçi Uğur, Başkan Akın'a verdiği altın ödülü için teşekkür etti.

