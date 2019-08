DHA YURT BÜLTENİ-7

10.08.2019 14:07

1)ORHANGAZİ TÜNELİNDE ARAÇ YANDI, TRAFİK DURDU

Bursa İstanbul otoyolu üzerinde bulunan Orhangazi tüneli içerisinde bulunan bir otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle alev alması sonucu tünelde trafik durdu. Araç yangını bölgeye sevkedilen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, tünelde trafiğin açılması için çalışmalar sürdürülüyor

2)SULAMA KANALINA DÜŞEN İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, alkol şişesini kanala atarken, ayağı kayıp düşen su tesisatçısı Salih Arıkan (27) ile onu kurtarmak için suya atlayan ustası Zafer Bartın (40) kayboldu. Arıkan'ın cesedine gece ulaşılırken, Zafer Bartın'ın cesedi öğle saatlerinde bulundu.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında kırsal Turanlar Mahallesi DSİ Sulama kanalında meydana geldi. Su tesisatçısı Salih Arıkan, yanında çalıştığı Zafer Bartın ile birlikte alkol alırken, alkol şişesini kanala atmak istedi. Bu sırada ayağı kayan Salih Arıkan, kanala düştü. Arıkan'ın suda sürüklendiği gören Zafer Bartın da onu kurtarmak için peşinden kanala atladı. Ancak Arıkan ve Bartın, suda kayboldu. Bu sırada olay yerinde olan Arıkan'ın annesi Müşerref Arıkan, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. DSİ tarafından suyun debisi düşürüldü. Yapılan aramalarda, Salih Arıkan'ın cansız bedeni bulundu. Zafer Bartın'ın cesedinin bulunması Marmaris'ten gelen Su Altı Dalgıç Polis ekibi yoğun çaba gösterdi.

re ara veren dalgıçlar saat 11;00 sıralarından olayın yaşandığı yerden arama çalışmalarına başladı.

BATAKLIKTA BULUNDU

Dalgıçlar, bugün öğle saatlerinde Zafer Bartın'ın cesedini kanalın 2 kilometre ilerisinde bataklık alandı buldu. Bataklığa saplanmış halde bulunan

Zafer Bartın'ın cesedi, uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Olay anında boğularak ölen iki kişinin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Bartın'ın cesedi de Arıkan gibi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

3)ÇIPLAK AYAKLA PEŞİNDEN KOŞUP YAKALADIĞI TACİZ ŞÜPHELİSİNİ POLİSE TESLİM ETTİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kaldırımda oturan 3 kız çocuğundan birini kolundan tutup zorla götürmek isteyen ancak çocukların çığlık atıp, bağırması üzerine paniğe kapılıp kaçan Afganistan uyruklu M. S. A. (28), peşinden çıplak ayakla yaklaşık 1 kilometre koşan Seyit Unutmazer (25) tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S. A. taciz suçundan tutuklandı.

Afganistan uyruklu M.S.A., geçen 7 Ağustos'ta, iddiaya göre, Fesleğen Mahallesi, 1009 Sokak'ta kaldırımda oturup, sohbet eden yaşları 10 ile 14 arasında değişen 3 kız çocuğunun önünden önce bir kaç kez geçti. Ardından da çevredeki binaların pencere ve balkonlarında kimsenin olup olmadığına baktıktan sonra 3 kız çocuğundan birini kolundan tutup, zorla götürmek istedi. M.S.A., kıza bağırmaması için eliyle de sus işareti yaptı. Çocukların korkup, çığlık atıp, bağırmaya başlaması üzerine paniğe kapılan Mustafa S. A., koşarak kaçmaya başladı. Tüm bu yaşananlar yakındaki bir binanının güvenlik kameraları tarafından da an be an görüntülendi. Bu sırada çocukların çığlıklarını duyup, zemin kattaki evinin balkona çıkan 25 yaşındaki Seyit Unutmazer, kaçan Mustafa S. A.'yı fark etti. Hemen balkondan atlayan Unutmazer, yalın ayak Mustafa S. A.'nın peşine düştü. Unutmazer, yaklaşık 1 kilometrelik kovalamaca sonucu Mustafa S. A.'yı yakalayıp, olayın yaşandığı sokağa getirerek, polise teslim etti. Gözaltına alınan Mustafa S. A. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede taciz suçundan tutuklandı.

4)KKTC'NİN CARETTA MELEKLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 14 ay önce kurulan ve yaralı deniz kaplumbağaları tedavisinin yapıldığı merkezde bugüne kadar 15 deniz kaplumbağası tedavisinin ardından denize geri gönderildi. 12 kaplumbağanın ise tedavisi sürüyor.

KKTC'nin Girne kentinde yaklaşık 14 ay önce kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi'nde, yaralı veya denize atılan plastik atıklar nedeniyle yaşam tehlikesi altındaki caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının tedavisi yapılıyor. Tedavisi tamamlanan kaplumbağalar yeniden Akdeniz'deki doğal ortamına bırakılıyor. Merkezde 3'ü gönüllü toplam 5 kişi görev yapıyor.

BALIKÇI AĞINA TAKILI BULUNDU

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde soyu tehlike altındaki türlerden biri olan carettalar ve yeşil deniz kaplumbağalarının yaralanma olaylarına karşı tedavi amaçlı kurulan merkeze bugüne kadar yaralı 26 deniz kaplumbağası getirildi. Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağalarının 15'i denizle yeniden buluşturuldu. Merkezde son olarak bir balıkçı ağına takılan caretta, tedavisi tamamlandıktan sonra denize bırakıldı. Carettaya onu bulan balıkçı Fehmi Büyükal'ın lakabı 'Şalvar Kaptan' ismi verildi.

CİĞERLERİNİ TEMİZLENDİ

Carettanın 18 metre derinlikte balıkçının ağını toplarken ağına takıldığını belirten biyolog Silem Sargın, merkeze ilk ulaşan hayvanların öncelikle ciğerlerindeki suyun boşaltıldığı ve ciğerine hava gönderilerek, içindeki suyun çıkartıldığını söyledi. Ardından da asitli bir içecekle ve diş fırçasıyla hayvanın ağzının temizlendiğini kaydeden Sargın, ardından d vitamini enjekte ettiklerini anlattı.

YARALI VAKALAR DAHA ÇOK

Açıldığı günden beri merkezde boğulma vakalarından daha çok ağır yaralı kaplumbağaların tedavi edildiğini belirten merkez kurucusu Hande Tibuk, deniz kaplumbağalarının karşılaştıkları tehlikelerin boğulma vakalarının yanı sıra kasti yaralanmalar ve özellikle baş kısmına aldıkları darbelerin başladığını söyledi. Tekne pervanesi kaynaklı kesiklerin oluştuğunu belirten Tibuk, "Ne yazık ki kasti yaralanmadan kastımız hayvanın başına defalarca çoklu darbeler, sert cisimle vurma kafasına çarpma gibi vakalarla karşılaşıyoruz. Bir insanın kasti olarak bunu yapabiliyor olması bir kere vurması bile vahşiyken birden fazla darbe vurması tüyler ürpertici" dedi.

PLASTİK POŞETLERİ DENİZANASI SANIYORLAR

Bunlara kirliliğin de eklendiğini anlatan Tibuk, "Plastik poşetler, etçil deniz kaplumbağaları denizanası yiyerek beslenirler. Sudaki yüzen poşetleri denizanası sanıp yiyip boğulurlar. Merkezimize gelen vakalarda karşılaştığımız durumlar olta yutması, içlerinden çıkan plastik atıklar. Bunlar maalesef çok üzücü. Mesela şu bir deniz kaplumbağasının içinden çıkan kılıç balığı oltası, büyük paslı tehlikeli bir olta yemek borusundan çıktı" dedi.

14 AYDA 26 YARALI CARETTA GELDİ

Bölgede yaralı bulunan deniz kaplumbağaları için merkezin ihbar hattına ulaşılabildiğini dile getiren Tibuk, "Genellikle balıkçılar buluyor yaralı kaplumbağayı. Bizi arıyorlar biz gidip alıyoruz. Bugüne kadar 26 hastamız oldu. İyileştikten sonra tabi geri salıyoruz. Bugün de sanıyorum 15'inci kaplumbağayı denize gönderdik. Bu bize çok büyük mutluluk veriyor. Yaralı gelen kaplumbağa belli süre burada misafir oluyor. O veda sahnesi biraz acıklı oluyor ama önemli bir misyonu tamamlamanın mutluluğu oluyor. Çünkü onun yeri denizler. O mutluluk da paha biçilmez" diye konuştu.

5)ŞEHİT MEZARINA 'MELEK DAYIMA GELDİM' DİYEREK SARILDI

DENİZLİ'de Kurban Bayramı öncesi, şehitlik ziyareti düzenlendi. Protokol üyeleri mezarlara karanfiller bıraktı. Ziyaret sırasında 4 yaşındaki Zeynep Ada Sümer, 1992 yılında Şırnak'ta şehit olan İsa Özmen'in mezarına, "Melek dayıma geldim" diyerek sarılması, duygu dolu anlara neden oldu.

Denizli protokolü Kurban Bayramı nedeniyle Asri Mezarlık'ta bulunan şehitliği ziyaret etti. Ziyarete Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, ilçe belediye başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Protokol üyeleri Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit yakınlarıyla bayramlaştı, mezarlara karanfil bıraktı.

Şırnak'ta 1992 yılında vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Piyade Er İsa Özmen'in ailesi de mezarlık ziyareti yaptı. 86 yaşındaki anne Keziban Özmen, oğlunun mezarı başında dualar etti. Şehit Özmen'in kardeşi Fatma Sümer ve kendisini hiç göremeyen yeğenleri 4 yaşındaki Zeynep Ada ve 3 yaşındaki Elif Eda da mezara karanfil bıraktı. Ziyaret sırasında dayısını hiç göremeyen Zeynep Ada'nın "Melek dayıma geldim" diyerek mezar taşına sarılması, görenleri duygulandırdı.

'OĞLUM KİMSENİN KALBİNİ KIRMAZDI'

Her bayramda oğlunun mezarını ziyaret ettiğini belirten Keziban Özmen, "Allah'ım böyle uygun gördü, oğlumu yanına aldı. 4 kızım bir oğlum vardı o da şehit oldu. Oğlum vatan borcunu ödedi, bizleri gururlandırdı. Oğlum kimsenin kalbini kırmazdı, kimseye kötü bir söz söylemezdi. Bu vatan için anneler oğullarını seve seve askere göndersin. Askerlerimiz, bu vatanımız için şehit oluyor. Bu yavrularımız olmasa vatanımızı kim koruyacak? Bir oğlum daha olsa vatanım için onu da seve seve şehit verirdim. Yeğenleri, 'Melek dayım' diyerek mezarına geliyorlar. Hiç görmemelerine rağmen buraya seve seve geliyorlar" diye konuştu.



6)TÜRBE ZİYARETİ YOLUNDA KAZA: 1 ÖLÜ, 16 YARALI

DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete giden yolcuları taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu devrildiği kazada, Diyarbakır Gazi Yaşargi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hatun Kaçmaz (60) yaşamını yitirdi. Kazada ise 16 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Silvan karayolunda meydana geldi. Hani ilçesinden Siirt'teki Veysel Karani Türbesi'ne ziyarete gidenleri taşıyan Örfü Kaçmaz yönetimindeki 59 FJ 454 plakalı yolcu minibüsü, Oğuzlar Mahallesi mevkisine geldiğinde, sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Diyarbakır ve Silvan ilçesindeki hastanelere götürüldü. Diyarbakır Gazi Yaşargi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Hatun Kaçmaz (60) yaşamını yitirdi. Kazada ise 16 kişinin yaralandığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

7)ANTALYA'DA ŞEHİTLİK VE MEZARLIKLARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

ANTALYA'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklara giden vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının mezarları başında hem dua edip onları andı, hem de mezarlara bakım yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde Kurban Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar ve şehit yakınları, arife günü mezarlığa gelerek dua etti. Hem mezarların bakımını yapan, hem de dua eden vatandaşlar için Antalya Büyükşehir Belediyesi, mezarlık girişinde çiçek fidesi dağıtıp, bisküvi, su ve tatlı ikram etti.

Ayrıca belediye tarafından görevlendirilen bir şehir içi toplu ulaşım aracı ve bir minibüs de kent merkezindeki diğer mezarlıklara gitmek isteyen vatandaşlara tahsis edildi. Mezarlıklar içerisine kurulan hoparlör sisteminden ise kesintisiz Kuran-ı Kerim okutuluyor.

8)MAĞAZAYA GİREN KURBANLIK KEÇİ, VİTRİN CAMINI KIRIP ÇIKTI

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kaçan kurbanlık keçi, beyaz eşya dükkanının camını kırıp içeri daldı. Keçi güçlükle yakalanırken, sahibi, 850 liraya aldığı kurbanlığın kırdığı cam için 1500 TL ödedi.

Serik'te bir evin bahçesinde bağlı bulunan kurbanlık keçi, ipten kurtulup, kaçtı. Keçi, Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde hızla koşan keçi, bir beyaz eşya mağazasının büyük vitrin camını kırarak içeri daldı. Peşinden koşan sahibi ise içeride hayvanı yakalamayı başardı.

Hayvanda herhangi bir yaralanma olmazken, sahibi, 850 TL'ye aldığı kurbanlığın kırdığı cam için 1500 TL ödedi.

OLAY ANI KAMERADA

Antalya'nın Serik ilçesinde kaçan kurbanlık keçinin, beyaz eşya dükkanının camını kırdığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mağazaya giren keçinin bir süre sonra camı kırıp dışarı çıktığı görüldü.

'KURBANLIĞIMIZ BİZE PAHALIYA MAL OLDU'

Hayvanın sahibi Celal Yılmaz, "Evde bağlı olan hayvanım ipinden boşanıp kaçıyor. Arkasından yakalamak için peşine düştüğümüz kurbanlığımız arkadaşın dükkanına girdi. Panikleyen kurbanlığımız, kırdığı iş yerinin camından çıktı. Kurbanlığımız bize pahalıya mal oldu. 850 TL'ye almıştım. Cam için iş yeri sahibine 1500 lira ödedim" dedi.

'İŞ YERİMİN CAMLARINI KIRARAK, DIŞARI KAÇTI'

İş yeri sahibi Ersoy Şahin de "İş yerimize başı boş bir hayvan girdi. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların bulunduğu iş yerimizde bulunanlara 'Dokunmayın, herhangi bir zarar vermesin' dedim. Ancak keçi iş yerimin camlarını kırarak, dışarı kaçtı" diye konuştu.

