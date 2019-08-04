DHA YURT BÜLTENİ-7

1)LAVANTA DERESİ'Nİ TEMMUZDA 100 BİN KİŞİ GEZDİ

BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Lavanta Deresi ziyaretçi akınına uğradı. Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, Lavanta Deresi'ni temmuz ayında 100 binden fazla kişinin gezdiğini söyledi. Yeşilova'ya bağlı Akçaköy'de 2014 yılında Lisinia Doğa Projesi kapsamında kiralanan 375 dekarlık alana lavanta dikildi. Bölgedeki çiftçileri lavanta üretimine yöneltmek, susuz tarımı özendirmek ve alternatif turizm seçeneği oluşturmak amacıyla dikilen lavantalar açtıkları mor çiçeklerle görsel şölen oluşturunca, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Lavanta Deresi adı verilen alan pek çok kişinin görmek için geldiği cazibe merkezi haline geldi. Çok sayıda tur firmasıyla bölgeye getirilen turistlerin yanı sıra bireysel ziyaretçiler de mor şölene tanık olmak için Lavanta Deresi'ne akın etti.

'100 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ GELDİ'

Lisinia Doğa Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, "Temmuz başından bu yana Lavanta Deresi'ne 100 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Özellikle gelin damat fotoğrafları çekmek için İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi illerden ziyaretçilerimiz geliyor" dedi.

'ZİYARETLERİN ARTARAK SÜRECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

375 dekarlık Akçaköy'deki Lavanta Deresi'nin bütünlük açısından Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü olduğunu ve yurt içi ve dışından gelen fotoğrafçıların da ilgisini çektiğini anlatan Sarıca, "Uçsuz bucaksız Lavanta Bahçesi'ni görmek isteyenler Akçaköy Lavanta Deresi'ne akın etti. Önümüzdeki yıllarda bu ziyaretlerin artarak süreceğini tahmin ediyoruz. Burdur'umuzun önünü açmak ve bu konuyla ilgili turizm potansiyeline elimizden gelen katkıyı koymak adına gerekli yatırım ve düzenlemeleri yapmaya çalışacağız. İnsanların gezmesi sırasında biraz daha parkurları kolaylaştırıp, doğal stüdyolar kurarak görselliğiyle, doğallığıyla Lavanta Deresi'nin tadını çıkarmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Tuğçe Gökmen, "Lavanta Deresi bu aralar sosyal medyada çok popüler. Biz de görmeye geldik. Burası muhteşem" dedi.

Sibel Aybirdi de "Lavanta Deresi'nin sosyal medyada Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olduğunu okudum. Görmeye geldim. Çok güzel bir yer" diye konuştu.

Görünü Dökümü

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Lavanta Deresi'nden detay

Ziyaretçilerle röportaj

Detay

Öztürk Sarıca ile röportaj

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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2)MISIR KRALİÇESİ II. ARSİNOE'NİN PORTRESİ, 2 BİN 300 YILLIK YÜZÜK MÜHÜRDE

ANTİK Mısır Kralı II. Ptolemaios'un eşi II. Arsinoe'nin günümüze kadar ulaşan en güzel ve ayrıntılı portresi, Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 2 bin 300 yıllık bir yüzük mühürde bulundu. II. Arsinoe'nin bugüne kadar bu denli detaylı bir portresinin bulunmadığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan '12 Aylık Kazılar' projesinin ilk 20 kazısı arasına alınan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde 2019 yılı arkeolojik kazıları 4 Nisan'dan bu yana Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında devam ediyor.

Likya Birliği'nin başkenti Patara'da 31 yıl önce başlayan arkeolojik kazılarda bu yıl Ankara TED, Gebze Teknik, Antalya Bilim, İstanbul Medipol, Bolu İzzet Baysal, Maltepe, Ankara Gazi, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Mimar Sinan, İstanbul, İzmir Demokrasi ve Akdeniz üniversitelerinin mimari restorasyon, mimarlık, restorasyon ve konservasyon bölümlerinden 38 öğrenci ve 50 işçi çalışıyor. Kazılarda ayrıca yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerden 51 öğretim üyesinden oluşan bilim heyeti de görev alıyor.

YÜZÜK MÜHÜR BULUNDU

Çalışmalarda bu yıl pek çok eser gün yüzüne çıkarıldı. Antik kentin tarihine ışık tutan buluntular arasında Patara'ya 100 yıl boyunca adını veren Antik Mısır Kraliçesi II. Arsinoe'nin portesinin bulunduğu yüzük mühür de yer alıyor. Yüzük mühürdeki portre, II. Arsinoe'nin günümüze ulaşan en iyi ve detaylı portresi olarak nitelendiriliyor. Yine Tepecik mevkiindeki kazılarda bulunan çömlek parçası ise bu bölgede bir yerleşim olduğunun kanıtı oldu.

PATARA'YA ADINI VEREN KRALİÇENİN EN İYİ PORTRESİ

Kazı Başkanı Havva İşkan Işık, Patara Antik Kenti'nin Tepecik mevkiinde bulunan Mısır hanedanlığı Ptolemaioslara ait garnizon ve yerleşim kazılarında bulunan Mısır Kralı II. Ptolemaios'un eşi II. Arsinoe'nin portresini taşıyan yüzük mühürün, 2300 yıllık geçmişe sahip olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Işık, M.Ö. 285-246 arasında Eski Mısır'ın ikinci kralı olarak Aristoteles'in kitaplarını satın alarak İskenderiye Kütüphanesi'ni genişleten II. Ptolemaios'un eşi II. Arsinoe'nin bugüne kadar bu denli detaylı bir portresinin bulunmadığı belirtti. II. Ptolemaios'un, Patara'yı ele geçirdikten sonra, Akdeniz'in en önemli limanlarından biri olan kente karısı II. Arsinoe'nin adını verdiğini kaydeden Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Kent 100 yıl boyunca bu isimle anıldı" dedi.

KARANLIK DÖNEMİ AYDINLATAN ÇÖMLEK PARÇASI

Patara Antik Kenti'nde bulunan M.Ö. 1100- 1050 tarihli çömlek parçasının ise 'Karanlık Dönem' olarak adlandırılan dönemi aydınlattığına dikkati çeken Prof. Dr. Işık, "Bulunan çömlek parçasıyla birlikte Patara Limanı'na hakim Tepecik'te bir yerleşim olduğu kesinlik kazandı" diye konuştu.

ANADOLU'NUN EN ERKEN HAMAMINDA BAŞI OLMAYAN HEYKEL

Kazı çalışmalarının sürdüğü Tepecik mevkiinde bulunan 'temple boy' heykelciğin de türünün özgün örneklerinden biri olduğu ifade eden Prof. Dr. Havva İşkan Işık, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun en erken hamamlarından biri olan 'Nero Hamamı' kazılarında ise başı olmayan bir heykel ortaya çıktı. Agora sondajlarında ise Helenistik döneme ait yapı kalıntılar ve mimari parçalar bulduk. Bunların arasında olan İon sütun başlığı Patara'nın Limyra ve Letoon'daki diğer bazı Helenistik dönem yapılarıyla bağlantısı hakkında çok önemli kanıt niteliği taşıyor. Geç Doğu Roma surlarının güney bölümü, 2019 kazı çalışmalarında burçlarıyla tamamen açıldı. Bu burçlar ve surun kendi özgün malzemesiyle ayağa kaldırılması için hazırlanan projeler de tamamlanmak üzere. Likya Birliği'nin başkenti Patara, 31 yıllık yolculuğunda bir yandan Likya tarihini yeniden yazmış, bir yandan da çok sayıda bilim insanı ve öğrenci yetiştirerek bir ekol olmuştur. Patara ekolü, umuyorum ki, bundan sonra da ülkemiz kültürel mirasının ortaya çıkarılması ve korunması yolunda çok büyük katkılar sağlamaya devam edecektir."

Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Likya Birliği Meclis Binasının üstünün bir koruma çatısıyla kapatılması, Patara Feneri'nin de restorasyonu için çalışma yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Görünü Dökümü

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Patara drone görünteleri

Ele geçen yüzük mührü ve çömlek parçasının fotoğrafları

HABER- KAMERA: Selma KUNAR/ANTALYA,

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3)YALOVALI ZIPKINCILAR BU KEZ DENİZ CANLILARI İÇİN DALIŞ YAPTI

Yalova'da amatör zıpkınla balık avcıları düzenlenen etkinlikte Yalova Balıkçı Barınağı kıyılarında denize dalarak temizlik yaptı. Denizin dibinden araba lastiğinden plastik sandalyeye kadar birçok atık madde çıktı.

Her zaman balık avı için denize dalan Yalovalı amatör zıpkınla balık avcıları bu kez deniz canlılarının yaşam alanını temizlemek için dalış gerçekleştirdi. Yalova Valisi Muammer Erol'un da katılarak destek verdiği etkinlikte 35 balık adam denize girerek dipteki atık maddeleri temizledi. Deniz temizliği sırasında denizden çok ilginç şeyler çıkarıldı. Dibe atılan araba lastikleri, plastik sandalyeler, şişeler ve diğer atık maddeler yaklaşık 2 saat süren dalışla büyük oranda temizlendi. Dalış gerçekleştiren zıpkıncılar adına konuşan Tanju Baykır, "Yalova zıpkıncıları olarak bugün balık avlamıyoruz. Yalova Balıkçı Barınağı'nın dibindeki tüm pislikleri ve insanlara zarar verebilecek olan maddeleri temizliyoruz. İnsanları doğaya ve denize karşı duyarlı olmaya davet ediyoruzö şeklinde konuştu.

Görüntü Bilgisi

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-Balık adamların toplu görüntüsü

-Hazırlanmaları

-Dalmaları

-Pisliklerin çıkartılmaları

-Temizlik yapan balık adamın konuşmaları

-Detaylar.

Görüntünün Süre: 02.27 dk Boyut: 276 mb

Haber-Görüntü: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, DHA

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4)1953 MODEL KLASİK OTOMOBİLİNİ İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI

ESKİŞEHİR'de klasik otomobil tutkunu Önder Uğurluel (49), 1953 model ve 36 bin kilometrede olan gözü gibi baktığı 'Buick' marka otomobilini internetten 175 bin liraya satışa çıkardı. Performansı daha yüksek bir otomobil almak istediğini ve klasik otomobile kapalı garajda baktığını ifade eden Uğurluel, "Araba 5,5 metre uzunluğunda ve 2 metre eninde. Aşağı yukarı da 2 tona yakın bir ağırlığı var. Türkiye'de emsali olmayan zamanın en lüks araçlarından biri ve ben performansı daha yüksek bir araç alabilmek için satışa çıkardımö dedi.

Eskişehir'de bir bankadan emekli olan Önder Uğurluel, 3 yıl önce satın aldığı 34 SR 727 plakalı 1953 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor. Sadece hafta sonları gezerek en fazla 10-20 kilometre yol yapan Uğurluel, klasik otomobilin Türkiye'de emsali olmadığını söyledi. Klasik otomobillerin bir tutku olduğunu ve onunla gezmek yerine bakıma daha çok zaman ayırdığını anlatan Uğurluel, "Klasik otomobilim tümüyle metal aksamdan oluşuyor ve orijinalliğini koruyor. Ben bu arabayı 3 yıl önce bir arkadaştan edindim. Kendisinin 4 araçlık klasik bir araba koleksiyonu vardı. Otomobilin Türkiye'de şu an emsali yok. Zaten son ellerde bu arabalar. Buick marka arabalar 1953 yılında yapılanlar içinde en lüks olanları. Buick Super, özel bir araba. Yani V8 motoru ile çok özel bir araba. Bu da orijinal haliyle korunmuş bir araba. Asıl beni cezbeden tarafı da oydu zaten. 5 bin 200 silindir hacimli motoru olan bir araç bu. Bir benzin canavarı. Tam bir metal devrim arabası aslında. Arabada plastik aksan yok, her yeri metal. Araba 5.5 metre uzunluğunda ve 2 metre eninde. Aşağı yukarı da 2 tona yakın bir ağırlığı varö dedi.

"SON 10 YILDIR YILDIZLARIN ALTINDA GECELEMEDİ"

66 yaşındaki otomobilin satın almadan önce de sürekli olarak kapalı garajda muhafaza edildiğini ve çok az kilometrede olduğunun altını çizen Uğurluel, "Kilometresi 36 binde. Araba son 10 yıldır yıldızların altında gecelemedi, sürekli kapalı garajlar ardında kaldı araba. Zaten kondisyonunu da ona borçlu bu araba. Her zaman kıymetini bilen ellerde olmuş. Hiç kurcalanmamış ve hor kullanılmamış. Mesela ben hafta sonları neredeyse 10 ya da 20 kilometre yapıyorum. Ondan sonrası da zaten bakmak ve silme işiyle geçiyorö şeklinde konuştu.

"BU ARABANIN EN BÜYÜK DÜŞMANI SUDUR"

Klasik otomobillerin bakımlarının çok zor olduğunu anlatan Önder Uğurluel, aracı asla yıkamadığını, yalnızca gazlı bezle düzenli olarak sildiğini ifade etti. Araçla ilgili usta bulmakla ilgili sorun yaşadığını da sözlerine ekleyen Uğurluel, "Herkes aracın nasıl paslanmadığını soruyor. Aracım bir metal devrim arabası, her yeri metal bu arabanın. Bu arabanın hiçbir yeri yıkanmaz, sadece silinir. Bu arabanın en büyük düşmanı sudur. Biz bunu gazlı bezle veya az nemli bezlerle sileriz. Bakımları dediğiniz zaman usta sayısı her geçen gün sınırlı. Yani arabanıza dikkat ederseniz bu araba sizi yolda bırakmaz. Trafiğe çıktığımda klasik otomobil olduğu için herkes çok ilgi gösteriyor. Biz böyle bir arabayı alabildik sahip olabildik. O yönden çok şanslıyımö dedi.

İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI

Üç yıldır klasik otomobilin keyfini çıkardığını ve performansı daha yüksek bir araç almak istediğini kaydeden Uğurluel, gözü gibi baktığı klasik otomobilini 175 bin liraya internet üzerinden satışa çıkardı.

Görüntü Dökümü:

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-Klasik otomobil

-Otomobilden detaylar

-Uğurluel'in aracı kullanması

-Uğurluel'in aracı temizlemesi

-Aracın motoru

-Önder Uğurluel ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,-

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5)AĞZI BAĞLI ÇUVALLA YOL KENARINA ATILAN YAVRU KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

BURDUR'un Bucak ilçesinde bir ihbara giden itfaiye ekipleri, yol kenarında ağzı bağlı çuvaldaki yavru köpeği kurtardı.

Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne dün akşam saatlerinde yol üzerindeki çuvalda canlı bir şey olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri Barbaros Mahallesi Grankçay Caddesi üzerinde yol kenarındaki şarampolde ağzı bağlı bir çuval buldu. Yanına yaklaşınca içerisinde bir şeyin hareket ettiğini gören itfaiye ekipleri zaman geçirmeden çuvalın ağzını açtı. Çuvalın içerisinden köpek yavrusu çıktı. İtfaiye görevlisinin açtığı çuvaldan çıkan köpek olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.



Görüntü Dökümü:

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İtfaiyenin çuvalı bulması

Çuvalın açılması

Köpeğin uzaklaşması

(Haber- Kamera: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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6)1953 MODEL KLASİK OTOMOBİLİNİ İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI

ESKİŞEHİR'de klasik otomobil tutkunu Önder Uğurluel (49), 1953 model ve 36 bin kilometrede olan gözü gibi baktığı 'Buick' marka otomobilini internetten 175 bin liraya satışa çıkardı. Performansı daha yüksek bir otomobil almak istediğini ve klasik otomobile kapalı garajda baktığını ifade eden Uğurluel, "Araba 5,5 metre uzunluğunda ve 2 metre eninde. Aşağı yukarı da 2 tona yakın bir ağırlığı var. Türkiye'de emsali olmayan zamanın en lüks araçlarından biri ve ben performansı daha yüksek bir araç alabilmek için satışa çıkardımö dedi.

Eskişehir'de bir bankadan emekli olan Önder Uğurluel, 3 yıl önce satın aldığı 34 SR 727 plakalı 1953 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor. Sadece hafta sonları gezerek en fazla 10-20 kilometre yol yapan Uğurluel, klasik otomobilin Türkiye'de emsali olmadığını söyledi. Klasik otomobillerin bir tutku olduğunu ve onunla gezmek yerine bakıma daha çok zaman ayırdığını anlatan Uğurluel, "Klasik otomobilim tümüyle metal aksamdan oluşuyor ve orijinalliğini koruyor. Ben bu arabayı 3 yıl önce bir arkadaştan edindim. Kendisinin 4 araçlık klasik bir araba koleksiyonu vardı. Otomobilin Türkiye'de şu an emsali yok. Zaten son ellerde bu arabalar. Buick marka arabalar 1953 yılında yapılanlar içinde en lüks olanları. Buick Super, özel bir araba. Yani V8 motoru ile çok özel bir araba. Bu da orijinal haliyle korunmuş bir araba. Asıl beni cezbeden tarafı da oydu zaten. 5 bin 200 silindir hacimli motoru olan bir araç bu. Bir benzin canavarı. Tam bir metal devrim arabası aslında. Arabada plastik aksan yok, her yeri metal. Araba 5.5 metre uzunluğunda ve 2 metre eninde. Aşağı yukarı da 2 tona yakın bir ağırlığı varö dedi.

"SON 10 YILDIR YILDIZLARIN ALTINDA GECELEMEDİ"

66 yaşındaki otomobilin satın almadan önce de sürekli olarak kapalı garajda muhafaza edildiğini ve çok az kilometrede olduğunun altını çizen Uğurluel, "Kilometresi 36 binde. Araba son 10 yıldır yıldızların altında gecelemedi, sürekli kapalı garajlar ardında kaldı araba. Zaten kondisyonunu da ona borçlu bu araba. Her zaman kıymetini bilen ellerde olmuş. Hiç kurcalanmamış ve hor kullanılmamış. Mesela ben hafta sonları neredeyse 10 ya da 20 kilometre yapıyorum. Ondan sonrası da zaten bakmak ve silme işiyle geçiyorö şeklinde konuştu.

"BU ARABANIN EN BÜYÜK DÜŞMANI SUDUR"

Klasik otomobillerin bakımlarının çok zor olduğunu anlatan Önder Uğurluel, aracı asla yıkamadığını, yalnızca gazlı bezle düzenli olarak sildiğini ifade etti. Araçla ilgili usta bulmakla ilgili sorun yaşadığını da sözlerine ekleyen Uğurluel, "Herkes aracın nasıl paslanmadığını soruyor. Aracım bir metal devrim arabası, her yeri metal bu arabanın. Bu arabanın hiçbir yeri yıkanmaz, sadece silinir. Bu arabanın en büyük düşmanı sudur. Biz bunu gazlı bezle veya az nemli bezlerle sileriz. Bakımları dediğiniz zaman usta sayısı her geçen gün sınırlı. Yani arabanıza dikkat ederseniz bu araba sizi yolda bırakmaz. Trafiğe çıktığımda klasik otomobil olduğu için herkes çok ilgi gösteriyor. Biz böyle bir arabayı alabildik sahip olabildik. O yönden çok şanslıyımö dedi.

İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI

Üç yıldır klasik otomobilin keyfini çıkardığını ve performansı daha yüksek bir araç almak istediğini kaydeden Uğurluel, gözü gibi baktığı klasik otomobilini 175 bin liraya internet üzerinden satışa çıkardı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Klasik otomobil

-Otomobilden detaylar

-Uğurluel'in aracı kullanması

-Uğurluel'in aracı temizlemesi

-Aracın motoru

-Önder Uğurluel ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan DEMİR-Oğulcan BOZ/ESKİŞEHİR,-





Kaynak: DHA