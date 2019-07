DHA YURT BÜLTENİ - 7

Selde kaybolan Kağan'ın da cansız bedeni bulundu(2)

CENAZESİ YIĞINLARIN ALTINDA BULUNDU

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde selde kaybolan Kağan Töngel'in cenazesi sele kapılan ağaç ve çamur yığınının içerisinde bulundu. Dün, Sinem Kaplan'ın cenazesinin bulunduğu yerin yakınında bulunan çocuğun cenazesi bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırıldı.

Akkuyu'nun kor tutucusu inşaat sahasına ulaştı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında, 1 nolu ünitenin ilk büyük boyutlu ekipmanı kor tutucu sahaya ulaştı.

Sulama kanalında tehlikeli serinlik

Bingöl'de sıcaktan bunalan çocuklar, yapılan tüm uyarılara rağmen serinlemek için sulama kanalına girdi.

Beyaztoprak köyünde sıcaktan bunalan çocuklar, yaşanan boğulma olaylarına rağmen, girilmesi tehlikeli ve yasak olan sulama kanalında serinlemeye çalıştı. Havaların çok sıcak olması nedeniyle evde bunaldığını ve sulama kanalında serinlemeye çalıştığını söyleyen Yusuf Nasırbel (16), "Paramız olmadığından şehirde bulunan havuzlara gidemiyoruz. Suyun kirli ve tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde, mecburen buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz. İmkanlarımız el vermediği için, tehlikeye rağmen yine de geliyoruz çünkü hava çok sıcak. Günde bir defa buraya gelip, 2-3 saat yüzüp eve dönüyoruz. Bizim için güzel oluyor" diye konuştu.

18 işçinin öldüğü maden ocağı kaderine terk edildi

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 işçinin yaşamını yitirdiği linyit ocağı kaderine terk edildi. Ocak, facianın ardından kapatılırken, çalışan madenciler işsiz kaldı. Aralarından ruhsat sahibi Abdullah Özbey ile işletme sahibi Saffet Uyar'ın da bulunduğu 7 sanık ise 3 yıldan 21 yıla kadar değişen hapis cezası aldı.

Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü Cenne Mevkii'nde Has Şekerler Madencilik'e ait linyit ocağını, 28 Ekim 2014 Salı günü saat 12.15'te işçilerin öğle yemeği molası sırasında eski ocakta biriken su bastı. Su baskını sonucu 18 işçi yaşamını yitirdi. 38 gün süren kurtarma çalışmalarında ölen işçilerin cansız bedenleri çıkartıldı. Kurtarma çalışmalarının ardından maden ocağının girişleri kapatıldı. Kaderine terk edilen ocaktan geriye tabelası ve kurtarma çalışmalarının izleri kaldı.

O yıl Ermenek ve Soma'daki maden faciası nedeniyle Maden Kanunu'nda işçi haklarını ve güvenliğini koruyan değişiklikler yapıldı. Bunun üzerinde bölgede 10 ocak kapatıldı. Faaliyette olan ocak sayısı 3'e düştü.

Facianın ardından Has Şekerler Madencilik şirketinin sahibi Saffet Uyar ile ruhsat sahibi Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi'nin o dönemki müdürü ve hissedarı Abdullah Özbey'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan dava açıldı. Yargılamanın sonunda Saffet Uyar, Abdullah Özbey ile Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmesi teknik nezaretçisi tutuklu Ali Kurt 19 yıl 3 'er ay, maden mühendisi Yavuz Özsoy 21 yıl, diğer maden mühendisi Cemile Karaca 14 yıl, aynı şirketin iş güvenlik uzmanı Engin Yetim 5 yıl 6 ay, barut biriminde görevli işçi Naci Özsoy, 'Evrakta sahtecilik' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Has Şekerler Madencilik şirketinin maden mühendisi Nuray Yetiş, Ermenek Cenne Linyit Kömürü İşletmeleri Müdürü Mehmet Zeybek ile eski yönetici ve çalışanlar Hayrettin Kirazcı, Hüseyin Hüsnü Özbey, Ojen Ünlü, Cemal Demircioğlu, Şerafettin Zeybek, Ahmet Dağdeviren, Mustafa Ayan beraat etti.

Düştüğü çukurda kan kaybından ölmüş

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 gün önce gezmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan Maşuk Dalkılıç (80), çukurda ölü bulundu. Dalkılıç'ın çukura düştükten sonra kan kaybından yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sur ilçesinin kırsal Kumrucuk Mahallesi'nde oturan Maşuk Dalkılıç, 22 Temmuz günü gezmek için çıktığı evine geri dönmedi. Yakınları kendi çabalarıyla Dalkılıç'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, 4 gün sonra mahalle yakınında bir çukurda Maşuk Dalkılıç'ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından Dalkılıç'ın cesedi, morga kaldırıldı.

Yapılan otopside Maşuk Dalkılıç'ın çukura düşüp yaralandıktan sonra kan kaybından öldüğü belirlendi.

Tarihi medresenin çevresinde yangın

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1193 yılında yaptırılan Anadolu Selçuklu döneminin ilk medresesi Hoca Hasan Medresesinin çevresi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

Gece saatlerinde başlayan yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle tutuşan kuru otlar, medresenin kalıntılarının yer aldığı alanı komple kapladı. Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla söndürüldü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

'BURASI BİZİM UTANCIMIZ'

Hacısaki Mahalle Muhtarı Mustafa Özülkü, "Şehrin merkezinde olan böylesine önemli bir tarihi yapı, tinercilerin, uyuşturucu bağımlılarının yeri oldu. Hoca Hasan Medresesi ve çevresi yılda 2 defa madde bağımlıları tarafından yakılır. Biz birçok yere başvuru yaptıysak da sonuç alamadık. Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler burayı yakıp kül etmiş. Anıtlar Kurulu ödeneği çıkarsın ve artık burayı yapsın. Burası mahallenin utanç kaynağı. Allah rızası için yardım edin" dedi.

Kaynak: DHA