DHA YURT BÜLTENİ - 7

Bolu'da 2 ayrı kaza: 2 ölü 7 yaralı

Bolu'da bugün meydana gelen 2 kazada 2 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

TEM'DE FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarparak karşı şeride geçen otomobilin başka bir otomobille çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte halinde olan Selim Taçkın idaresindeki 74 BR 315 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Durdu Mehmet Tuğsat yönetimindeki 06 BIS 996 plakalı otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen Tuğsat idaresindeki otomobil, yüzlerce metre otoyolda kontrolsüz bir şekilde ilerledikten sonra refüje çarparak durabildi. Tavan kısmı kopan araçta bulunan Müzeyyen Tuğsat olay yerinde hayatını kaybederken, Durdu Mehmet Tuğsat ve aynı araçta bulunan Elif Tatlı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Müzeyyen Tuğsat'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Bolu'da, bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atarak refüje çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu'nun Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Selçuk Uzun yönetimindeki BC 646 KR plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra taklalar atarak orta refüje çarpıp durabildi. Kazada Selda Uzun olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü Selçuk Uzun, Yiğit Mustafa, Veyis, Behlül ve Hira Gül Uzun yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Selda Uzun'un cesedi ise cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------

** KÖROĞLU PARK MEVKİİ

-Kaza yapan araçlar

-Detaylar

Süre: 01.00-Boyut: 132 MB

**RÜZGARLAR MEVKİİ

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Yoldan görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.02-Boyut: 137.9 MB

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

======================

Okuldan televizyon çalan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, okuldan televizyon çalan ve güvenlik kamerasından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Fırat Mahallesi'nde bulunan Nene Hatun Anaokulu'ndaki 2 televizyon geçen Çarşamba günü çalındı. Olayın fark edilmesinin ardından çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından içeri giren ve yüzünü bez parçasıyla gizlemeye çalışan şüphelinin İ.H.Z. olduğu saptandı. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İ.H.Z. sorgusunda 7 Mayıs günü de Engelsiz Yaşama Merkezi'nde hırsızlık yaptığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

-----------------

Okul hırsızlık (Güvenlik kamerası)

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 7 MB

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

====================

Mersin'de sıcak hava bunaltı, plajlar doldu taştı

Mersin'de sıcak hava nemle birleşince tatilciler ile kent sakinleri soluğu plajlarda aldı. Bunaltıcı hava nedeniyle şehir merkezinde sokaklar boşalırken plaj ile otel havuzları dolup taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün anlık verilerine göre öğle saatlerinde yüzde 73 nemle birlikte hissedilen sıcaklığın 41 dereceyi bulduğu kentte, deniz suyu sıcaklığı ise 29 derece olarak ölçüldü. Cadde ve sokaklar bunaltıcı hava nedeniyle boşalırken sahiller serinlemeye çalışanlarla doldu. Plajlarda, renkli görüntüler oluşurken sıcak havanın etkisinden kurtulmak isteyenler, gün boyu denizden çıkmadı. Kimileri şemsiye altında şezlonglarında uzanarak denizden gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Kimileri de kıyafetleriyle denize girdi. Çocuklar ise anne ve babalarıyla beraber kumsalda kumdan kale yaptı.

EĞLENCE DORUKTA

Otellerin havuzlarında da sahilleri aratmayan kalabalıklar oluştu. Mekanlarda, tatilcilere çeşitli seçenekler sunuluyor. Özellikle gençlerin keyifli dakikalar geçirdiği tatilciler, DJ Musty'in çaldığı şarkılara dans ederek eşlik ettiler. Eğlenceyi doruklarına kadar yaşayanlardan bazıları ilginç kıyafetleriyle dikkatleri çekti.

Görüntü Dökümü

---------------

-Plajdan genel görüntü

-Kumsalda yürüyenler

-Denizde yüzenler

-Çocuklar deniz keyfini yaşadı

-Plajdan görüntüler

-Müzik eşliğinde dans eden tatilciler

-Turistlerden biri ilginç kıyafetiyle dans ederken

-Eğlenenlerden detay görüntüler

-Sahillerden genel ve detay görüntü

(BOYUT: 545 MB) (SÜRE: 4,51 DK)

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ(Mersin),

=====================

Eve giren yılanı elleriyle yakalayıp, doğaya bıraktı

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde Aytekin Bozok (44) evine giren yılanı görünce, daha önce ilçede otomobilden elleriyle yılan çıkaran İsmail Kara'yı (48) arayarak, yardım istedi. Kara, 200 lira karşılığında evde yılanı bulup çıkararak doğaya bıraktı.

İlçede Şenyurt Mahallesi'nde oturan Aytekin Bozok, evinde tadilat yaptığı sırada odada yılan gördü. Aytekin Bozok, geçen 18 Haziran'da park halindeki otomobilden elleriyle yılan çıkaran İsmail Kara'yı arayarak, yardım istedi. Eve gelen Kara, 200 lira karşılığında odada yılanı bulup elleriyle yakalayarak dışarıya çıkardı. Kara, bir süre boynuna dolayıp, başına koyduğu yılanı, daha sonra doğaya bıraktı.

Ev sahibi Aytekin Bozok, yılandan korktuğu için İsmail Kara'yı aradığını belirterek, "Yılanı görünce birden elim, ayağım boşaldı. İsmail Kara'nın daha önce yılan eliyle yakaladığını televizyonda görmüştüm. Bu yüzden itfaiye yerine onu aradım. Komşularımın yardımıyla telefon numarasını buldum, yardım istedim. O da gelerek evimizde bulunan yılanı çıkardı" dedi.

İsmail Kara ise otomobilden yılanı çıkarmasıyla ilgili basında yer alan haberlerin ardından kendisini arayanların olduğunu söyleyerek, "Daha önce bir kaç kişinin daha evine gittim; ama yılan kendiliğinden çıktı. Araçtan çıkardığım yılandan sonra, bu ikinci işim. Bu yakaladığım yılan zehirli. Hayvanlar sevildiğini anlayınca insanlara zarar vermez" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------

-İsmail Kara'nın yılan olan eve girmesi

-İsmail Kara'nın yılanı yakalayarak, sevmesi

-İsmail Kara'nın konuşması

-Ev sahibi Aytekin Bozok'un konuşması

-Yılanın doğaya bırakılması

-Genel detay

Süre: 5.47-710 MB

Haber-Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,DHA



Kaynak: DHA