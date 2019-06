DHA YURT BÜLTENİ - 7

TIR ile otomobil çarpıştı; karı koca öldü, 6 akraba ağır yaralı

Gaziantep'te, otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, karı koca yaşamını yitirdi. Çiftin akrabası olan, 1'i bebek ve 2'si çocuk 6 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam, Gaziantep- Adana yolundaki Narlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Reşit Gezer (30) yönetimindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, Mürsel Kaçmaz'ın kullandığı 09 AAY 218 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın altına girdi. Kazada, sürücü Mehmet Reşit Gezer ile otomobilde bulunan eşi Şadiye (29) akrabaları Mehmet Ali (3), Çiğdem (24), Sena (1), Azra Gezer (3) ile Afitap Bilir (32) ve Mehmet Şirin (23) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, 8 yaralıyı sıkıştıkları otomobilden çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, ağır yaralı Reşit Gezer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Şadiye Gezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan 6 yaralının ise hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Mehmet Reşit ve eşi Şadiye Gezer'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Diyarbakır'da toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Mehmet Reşit Gezer'in, bayram sonrası Diyarbakır'dan Adana'ya gitmek üzere eşi ve akrabaları ile yola çıktığı öğrenildi.

Lice'de öldürülen PKK'lı, baba ve engelli oğlunun katili çıktı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirile 2 teröristten 'Adem Ciwan' kod adlı Osman Gülen'in, geçen yıl Remzi Güler (50) ve engelli oğlu Mahmut Güler'in (27) öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın 7 Haziran gecesi Lice ilçesi Çavundur köyü kırsalında düzenlediği hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar listesi 'gri' kategoride bulunan örgütün sözde Amed eyaleti özel güç sorumlusu 'Aram Ciwan' kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada, terörist Gülen'in 5 Temmuz 2018 günü Lice ilçesine bağlı Yalımlı Mahallesi'nde Remzi Güler ile zihinsel engelli oğlu Mahmut Güler'in öldürülmesi olayının faili olduğu belirlendi.

Operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde 2 adet M-16 tüfeği, 7 adet M-16 şarjörü ve 196 adet M-16 mermisi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Olay hakkında adli işlemlere başlanılmış olup, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat ve diğer malzemeler muhafaza altına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Tekme tokat dövülen taciz şüphelisi tutuklandı

TRABZON'da, sokakta kadını taciz ettiği öne sürülen, kendisini tekme tokat döven çevre sakinlerinin elinden polis tarafından kurtarılıp gözaltına alınan yabancı uyruklu Said Dubeys (27), tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu Said Dubeys, iddiaya göre, sokakta yürüyen bir kadını elle taciz etti. Kadının çığlıkları üzerine gelen çevre sakinleri, taciz iddiası üzerine şüpheliye saldırıp, tekme tokat dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisler, Said Dubeys'i linç etmek isteyen kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Gözaltına alınan Said Dubeys, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Said Dubeys'in dövüldüğü anlar ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taciz şüphelisine tekme, tokat ve yumruklarla saldırıldığı görüldü.

Said Dubeys, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, suçlamaları reddederek davranışının yanlış anlaşıldığını söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Dubeys, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Depremde dükkanları yıkılanlar için yapılan iş merkezi harabeye döndü

Bolu'da, 12 Kasım 1999 depreminin ardından yapılan Kalıcı Konutlar İş Merkezi bakımsızlıktan harabeye döndü. Madde bağımlılarının uğrak yeri haline gelen iş merkezinde bulunan az sayıdaki esnaf duruma isyan etti.

Bolu'da, 12 Kasım 1999 depreminin ardından depremde dükkanları yıkılanlara tahsis edilmek üzere dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yaptırılan Yaşamkent Mahallesi'ndeki Kalıcı Konutlar İş Merkezi, bakımsızlıktan atıl hale geldi. İş merkezi madde bağımlılarının uğrak yeri halinde gelirken, duvarları da çeşitli küfürlü yazılarla kaplandı. Çatısının bazı bölümlerinin rüzgardan uçması nedeniyle içine yağmur sularının da girdiği 63 dükkanlı iş merkezi, harabaye döndü. İş merkezinde bulunan az sayıda esnaf ise duruma isyan etti.

İş merkezinde kadın kuaförlüğü yapan Burhan Özçağlar, binanın çok büyük sıkıntıları olduğunu ifade ederek, "Bizim burasıyla ilgili çok sıkıntılarımız var. Binanın çatısı şu anda yok, uçtu rüzgardan dolayı. İçeriye yağmur, kar, her şey giriyor. Camlar sürekli kırılıyor. Bir de sürekli yazılar yazılıyor. Geçenlerde burada küçük çaplı bir yangın oldu. Müdahale ile kurtardık. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Binamız şu anda çok kötü durumda. 1-2 sene belki dayanır, belki dayanmaz. Madde kullanımı da var. Tuvaletlerdeki klozetlerin içine sakladılar. Bir zaman onları bulduk. Emniyetimiz sağ olsunlar bize yardımcı oldu. Ama halen daha devam ediyor. Biz yangından çok korkuyoruz." dedi.

İş merkezinde pideci dükkanı bulunan Hasan Armutçu da bu durumun işlerini kötü etkilediğini ifade ederek, "Alkollü insanlar buraya geliyor. Burada içiyorlar, yazı yazıyorlar. Gençler oturuyorlar. Uçucu madde kullanıyorlar. Temizlik sıkıntımız var, çoğu dükkanımız boş. Gece kimin gidip geldiği belli olmuyor. Bir sürü sıkıntı var. Baya bakımsız durumda. Çatı yok, güvenlik yok. Kapıların hepsi açık durumda. İsteyen giriyor, çıkıyor. İşlerimiz olumsuz etkileniyor. Dışarıdan gelen insanlar dış görünüşe baktığı için burası harabe gibi duruyor. İnsanlar ister istemez çekiniyor." diye konuştu.

Otomobilin çarptığı savcı yaralandı

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı savcı Aladdin Demir (49) yaralandı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde saat 02.30 sıralarında yaşandı. Evine dönmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Antalya Adliyesi'nde görevli savcı Aladdin Demir'e, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 07 YEZ 97 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demir yaklaşık 20 metre savruldu. Araç sürücüsü ise düşen plakayı alarak kaza yerinden kaçtı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Demir'i yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demir'in kaza haberini alan meslektaşları ve Başsavcı Halil İnal hastaneye geldi.

Kaçan araç kaza yerinden yaklaşık 1 kilometre ilerideki katlı pazar alanında bulundu. Sürücüsü gözaltına alınan aracın ön camında büyük hasar olduğu, sağ ön ve arka kapı kolunda kan izleri olduğu görüldü. Polisin araç üzerinde ve içerisinde yaptığı incelemenin ardından araç çekici yardımıyla çekilirken, sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Eşeğe çarpıp, yaralı halde yol kenarında bıraktı

Muğla'nın Datça ilçesinde, kimliği belirsiz sürücü, aracıyla çarparak, yaralanmasına neden olduğu eşeği yol kenarında bırakıp, gitti. Yaralı hayvan, ihbarla harekete geçen jandarma ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu tedaviye alındı.

Kaza, Datça- Marmaris yolunun Balıkaşıran mevkisinin 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücü, yol kenarında başıboş dolaşan eşeğe aracıyla çarptı. Durmayan sürücü, yaralı eşeği kaza yerinde bırakıp, gitti. Yaralı eşeği görenlerin ihbarıyla jandarma ekipleri, olay yerine geldi. Eşeğin kırık olduğu anlaşılan bacakları bandajla sarılıp, sabitlendi. Su verilip, yaralı hayvanın rahatlaması sağlandı. Eşek, daha sonra olay yerine çağrılan Datça Belediyesi ekiplerine teslim edildi ve tedaviye alındı. Eşeğe çarpıp, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

25 yıllık peribacası kafe

Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Uçhisar beldesinde, yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki 6 katlı peribacası, 25 yıldır kafe olarak kullanılıyor.

Uçhisar'da yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Recep Erkan, 25 yıl önce evinin alanı içinde bulunan peribacasını Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden kiraladı. Erkan, daha önce bölge halkının yazlık ve kışlık erzakını depoladığı peribacasını tadilat yapmadan kafeye çevirdi. 6 katlı kafe, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Recep Erkan, bölgede bu tip peribacasının bulunmadığını belirterek, "6 kat olarak geçmiş yıllarda oyularak erzak deposu olarak dizayn edilen dev peribacası içinde hiçbir değişim ortaya koymadım. Burayı doğal haline sadık kalarak kafeterya haline dönüştürdük" dedi.

Turistlere tarihi mekan içinde hizmet sunduklarını belirten Erkan, İngilizce, Almanca ve Fransızca müzikler çaldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA