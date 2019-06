DHA YURT BÜLTENİ-7

1)TARIM ALANINDAKİ YANGIN KORKUTTU

MERSİN'in Anamur ilçesinde 40 dönümlük tarım arazisini küle çeviren yangın bölge halkını korkuttu. Kızılaliler Mahallesi'ndeki Merkez Camii civarındaki tarım arazisinin yandığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 su tankı ve 40 kişilik yangın ekibi sevkedilirken, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de alevlere 3 araçla müdahale etti. 40 dönümlük alanı küle çeviren yangına elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

Yangın anının amatör kamera görüntüsü

SÜRE: 00'17"

Haber: Mithat ÜNAL - Kamera: ANAMUR(Mersin),

==============================================

2)ÇALDIKLARI KAMYONETLE BÜYÜKBAŞ HAYVANLARI ÇALAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI

BARTIN'da, çaldıkları kamyonetle 3 büyükbaş havyan çalan 8 kişi yakalanırken, 5 kişi tutuklandı. Bartın'da, Ramazan Bayramının birinci günü Alaattin Bal'a ait 3 inek yeşil alanda otlarken çalındı. Alaattin Bal durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak, hayvanları çalan kişilerin Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde olduğunu tespit etti. Çaldıkları aracı satmaya çalışan V.S. ve İ.S. ile 3 ineği 21 bin TL'ye sattıklarını tespit edilen K.Y., M.B., B.D., B.Y. ve S.Ö. gözaltına alındı. Devam eden operasyonda gözcülük yaptığı belirlenen K.Y. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 8 kişiden V.S., İ.S., K.Y., M.B. ve B.D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan kişilerin birçok suçtan sabıkalarının olduğu ve haklarında arama kararı olduğu bildirildi.

Polis, ele geçirilen 3 büyükbaş hayvanI Alaattin Bal'a, kamyoneti ise sahibi Bedri Kaya'ya teslim etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Hayvanları çalınan Alaattin Bal ile röp.

-Kamyoneti çalınan Bedri Kaya ile röp.

Süre: 2.13 Boyut: 247 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

================================================

3)OKULDAN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bir okula çatı tamiratı için getirilen malzemeleri çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 19 Mayıs günü ilçeye bağlı Kıbrıs Mahallesi'ndeki bir okulda meydana geldi. Çatı tamiratı için okula getirilen malzemeler, akşam saatlerinde çalındı. Sabah okula geldiklerinde hırsızlığı fark eden okul idaresi, polise haber verdi. İhbarı üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olayını H.S.'nin yaptığını belirledi. Polis, evine düzenlediği operasyonla H.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Şüphelinni okul bahçesinden malzemeleri çalması

Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 9 MB

================================================

4)İŞ YERİNE GİREN YILAN DOĞAYA SALINDI

ÇORUM'da girdiği bir iş yerindeki içecek kasasına dolanan yılan, barınak görevlilerince yakalanarak doğaya salındı. Küçük Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde, içecek kasasının içine giren yılanı fark edenler durumu hayvan baranağı görevlilerine haber verdi. Kısa sürede siteye gelen barınak görevlileri, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı yakaladı. Yılan, şehir merkezinden uzakta bir alanda doğaya bıraktı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Barınak görevlilerinin yılanı bulunduğu yerden çıkarmaları

-Detaylar

(SÜRE 2.30 sn) (BOYUT 15.5 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM (DHA

==================================================

5)KEKLİK AVLAYANLARA 3 BİN 600 LİRA CEZA

KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak ilçesinde jandarma tarafından kaçak avladıkları 6 keklikle yakalanan 3 kişiye 3 bin 600 lira para cezası kesildi. Gölbaşı- Nurhak Karayolu Kullar Mahallesi mevkiinde uygulama yapan Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 63 SA 876 plakalı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlanan 6 keklik ele geçirildi. Keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araçta bulunan U.U. (50), B.C. (41) ve S.U.'ya (21), 3 bin 600 lira idari para cezası kesildi.

Görüntü Dökümü

----------------

Jandarma tabelası

Ele geçirilen keklikler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 76 MB

==================================================

6)ZABITA MÜDÜRÜ, HER AY HAYDAR ALİYEV'İN BÜSTÜNÜ BOYUYOR

IĞDIR Belediyesi Zabıta Müdürü Erdal Bagane, 1990'lı yıllarda tanıştığı ve hayranı olduğu Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Alivey'in adının verildiği parktaki büstünü her ay boyayıp, temizliyor. Aliyev'in oğlu, Azerbaycan'ın şimdiki cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile tanışmak istediğini ifade eden Bagane, "İnşallah bir gün gider rahmetli büyüğüm Haydar Aliyev ile ilgili anılarımı kendisine anlatarak yad ederim" dedi.

Azerbaycan'ın lideri Haydar Aliyev'i 1990-1993 yıllarında tanıdığını söyleyen Erdal Bagane, "Rahmetli Haydar Aliyev sını kenti olan Iğdır'a sık sık gidip gelirdi. O dönemde de Zabıta müdürüydüm. O dönemler Nahçivan ekonomik yönünden iyi değildi. Belediye başkanımız Ali Ağrı beydi. Başkanımız ve Iğdır halkının desteği ile Iğdır'dan Nahcivan'a 20 TIR erzak ve ilaç götürük. Konvoyun başında Iğdır'ı temsilen ben ve Yaver Ünsa vardı. Azerbaycan televizyonun da 45 dakika canlı yayında konuştum. Aliyev bana hep 'Erdal balam' diye hitap ederdi. Nur içinde yatsın. Sayın cumhurbaşkanımız İlham beyle tanışmak nasip olmadı. İnşallah bir gün taşınırsak sayın Haydar Aliyev'le ilgili anılarımı yad ederim" diye konuştu.

Merkez Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Haydar Aliyev Parkı'nın yeri 1993 yılında Anavatan Parti'li Belediye Başkanı Ali Ağrı tarafından yeri istimlak edildi, 1995 yılında da yine Anavatan Parti'li Belediye Başkanı Ali Asker Aşırım tarafından 6 bin metrekare alana sahip parka dönüştürüldü.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Haydar Aliyev Parkından detay

-Zabıta müdüründen detay

Haber-Kamera: Özkan AYDIN / IĞDIR,

SÜRE: 03.12 BOYUT: 585 MB

Kaynak: DHA