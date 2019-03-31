Dha Yurt Bülteni -7

KİLİS'TE, PKK/PYD'YE GÖNDERİLMEK İSTENEN CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Kilis'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ye kamyonlarla gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makineli ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar ve zırh delici füzeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'deki PKK/PYD'li teröristlere mühimmat ve patlayıcı gönderileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırma sonucu teröristlere gönderilecek mühimmatın 3 kamyonla kentte olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda, Suriye'ye gönderilmesi planlanan mühimmatın bulunduğu kamyonlar arandı. Operasyon kapsamında 3 kişi, gözaltına alınırken, kamyonlarda ise cephanelik ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen kamyonlarda yapılan aramalarda; 473 kilo kalıp halinde patlayıcı, 156 kilo dinamit lokumu, 14 Bixi makineli tüfek, 10 Kanas keskin nişancı tüfeği, 8 keskin nişancı dürbünü, 12 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 lazer güdümlü anti tank füze, 5 zırh delici füze, 3 doçka ağır makineli tüfek, 5 roketatar silahı, 51 roketatar sevk fişeği, 1 uçaksavar topu, 2 uçaksavar ağır makineli tüfeğe ait namlu, 2 adet ağır makineli tüfeğe ait namlu muhafazası, 15 bin 400 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 5 bin 750 metre saniyeli fitil, 8 bin metre infilaklı fitil, 1 kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Patlayıcı, silah ve mühimmata el koyan jandarmanın operasyonda gözaltına aldığı 3 kişinin sorgusu ise sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen silah ve patlayıcılar

Bir askerin ele geçirilen malzemeleri okuması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: KİLİS -DHA)

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Suriye'de Türk askerlerine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı (4)

CENAZE AKSARAY'A GÖNDERİLDİ

Suriye'de PKK/PYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) cenazesi, Kilis'te yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şehit erin cenazesi otopsisinin ardından götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketi Aksaray'a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Mustafa Ergen'in fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Şehidin araca konulması

Cenaze aracının çıkışı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 180 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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ZİHİNSEL ENGELLİ KIZA TUVALETTE TACİZ İDDİASINA GÖZALTI

KONYA'da zihinsel engelli B.S. (26) adlı kıza, parkın tuvaletinde tacizde bulunduğu ileri sürülen E.Y. (40), özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde bulunan Sille Baraj Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 70 zihinsel engelli B.S. parkta gezerken, E.Y. ile tanıştı. E.Y. bir süre sonra B.S.'yi park içerisinde bulunan tuvaletlere götürdü. E.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen parkın özel güvenlik görevlileri, tuvalete girerek E.Y. ve B.S.'yi dışarı çıkardı. B.S.'nin yeni tanıştığını belirttiği E.Y.'nin kendisini tuvalete götürerek elle tacizde bulunduğunu ileri sürmesi üzerine, görevliler durumu polise bildirdi.

Parka gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları E.Y. ile mağdur B.S.'yi ifade için polis merkezine götürdü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelinin polis aracına bindirilmesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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Kaynak: DHA