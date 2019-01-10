Dha Yurt Bülteni-7

1)KARADENİZ'DE BATAN GEMİNİN KURTARILAN MÜRETTEBATI TABURCU OLDU

KARADENİZ'de, Samsun açıklarında 7 Ocak'ta batan Panama bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli yük gemisinden sağ kurtulan 7 mürettebat tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldu. Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret eden mürüttebatlar, kendilerinin kurtarılma çalışmasını gerçekleştiren ekibe teşekkür etti. Samsun'da 7 Ocak'ta saat 08.10'da kıyıya yaklaşık 77 mil uzaklıkta Panama Bayraklı 'Volgo Balt 214' isimli 3 bin 300 ton kömür yüklü gemi, tehlike sinyali vererek yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Samsun ve Sinop'tan iki sahil güvenlik gemisi bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle iki gemi geri dönmek zorunda kaldı. Kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait iki helikopter ile Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan 'Cougar' tipi helikopterin katılımıyla devam etti.

Saat 09.05'de Çarşamba Havalimanı'ndan kalkan helikopter saat 09.54'de13 mürettebatı bulunan gemiye ulaştı. Kurtarılan 7 mürettebat ile 2 mürettebatın cenazesi helikopterlerle Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'na getirildi. 7 kişi ambulanslarla ve ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. 2 mürettebatın cenazesi de otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kaybolan 4 mürettebattan 2'sinin cenazesi de önceki gün bulunarak aynı habtanenin morguna götürüldü. Geminin 3 bin 300 ton kömür yüklü olduğu ve Samsun'daki Yeşilyurt Limanı'na gelmek için yola çıktığı belirtildi. 13 mürettebatın 11'inin Ukrayna, 2'sinin Azerbaycan uyruklu olduğu ifade edildi.

Kalan diğer iki mürattebat için ise bölgede 1 helikopter ve 2 botla arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kentteki özel bir hastanede tedavi gören 7 mürettebat ise bu gün taburcu edildi. 7 mürettebat ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde görevli konsolos Borys Yasynskyi, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Gemi mürettabatı arama ve kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren görevliler adına Vali Kaymak'a teşekkür etti. Yasynskyi ise "4 kişiyi kaybettiğimizi duyunca çok üzüldük. 7 kişinin ise kurtulduğunu öğrenince sevindik. Olayı haber alır almaz hemen Samsun'a geldim. Çok teşekkür ediyorum herkese profosyonelce ve insanca yardımda bulunuldu. Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı. Kurtarmaya çalışanlar hayatını tehlikeye attı. Türk Devleti'ne çok teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaret sırasında konuşan Vali Kaymak, "Kayıp iki mürüttebatın arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor ancak hava şartları çok kötü. Biz de 7 mürettebatı sağ olarak kurtardığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrasında Yasynskyi ile 7 mürettebat Ukrayna Ankara Büyükelçiliği'ne gitmek üzere kentten ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ziyaretten detay

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/SAMSUN,

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(EK GÖRÜNTÜLER)

2)BURSA'DA FIRTINA; ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİDİ

BURSA'da saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. BUDO ve teleferik seferleri iptal edilirken, inşaat alanını çevreleyen panoların altında kalan 1 kişi yaralandı. Bursa'da gece yarısından sonra etkili olan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı yer yer 90 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle, ağaçlar devrildi, ev ve binaların çatıları uçtu. Merkez Nilüfer İlçesi Çamlıca Mahallesi'nde lodosun uçurduğu çatı, bir araca ve binaya zarar verdi. Namazgah Mahallesi'nde ise devrilen ağaç, iki aracın üzerine düştü. Cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri yola savruldu. Lodos nedeniyle kentin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesinde sabah Emirsultan Camii'ne giden yaşlı bir adamın üzerine, cami yakınında, inşaat alanını çevresindeki güvenlik panosu devrildi. Camideki güvenlik görevlilerinin çağırdığı ambulansla ismi öğrenilemeyen kişi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Merkez Osmangazi İlçesi İnkaya Mahallesi'nde de bir binanın odunluğunda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında, odunluğun önünde zincirli bulunan köpek, ev sahipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.Lodos, deniz ulaşımını de etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti. Uludağ'a düzenlenen teleferik seferleri de iptal edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Rüzgarda yürüyenler

-Sallanan ağaçlar

-Detaylar

Süre: 06.01 Boyut: 674 MB

Haber: Mehmet İNAN Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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3)BİTLİS'TE PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

ÇETİN kış koşullarının etkisini sürdürdüğü Van ve Bitlis'te, 540 yerleşim biriminde ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Bitlis'te kent merkezinde park halindeki araçlar kara gömüldü. Bitlis'te 4 gün boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kardan dolayı 167 köy ile ulaşım sağlanamazken, kent merkezinde park halindeki araçlar kardan adeta kayboldu. Kar altında kaybolan araçlar, sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu bulunup kar kürekleri ile temizlenerek ortaya çıkartıldı. Kapalı köy yollarının açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaptı. Çalışmalar sırasında biriken kar yığınları ilginç görüntüler oluşturdu. Van ve çevresinde de etkili olan kar yağışı hayata olumsuz yönde etkilerken, kardan dolayı 178 mahalle ve 195 mezrada ulaşım sağlanamıyor. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Görüntü Dökümü

BİTLİS

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-Kar altında kalan araçlardan detaylar

-Araçlarını kar altından çıkarmaya çalışan vatandaşlardan detaylar

-Karlı yollardan detaylar

-Aracını çıkarmaya çalışan Oğuz Kaya ile röportaj

-Yolda ilerleyen araçlar ve vatandaşlardan detaylar

-Karayolları ekiplerinin karla mücadelesinden detaylar

-Yolda kalan araçtan detay

-Çatılardaki kar birikintilerinden görüntü

-Karlı ağaç ve çocuk parklarından detay

-Sokak Köpeklerinden detay

VAN

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-Kar Yağışı genel görüntüler

-Yolda yürüyen insanlar detaylar

-Araba detaylar

Kar yağışı sebepli Trafik kazası görüntüleri

-Ateş başında ısınan Suriyeli çocuklar

-Kar topu oyanayan Çocuklar

-Kar topu oyanayan Çocuklarla Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 2 DAKİKA 8 SANİYE

BOYUT: 413 MB

Özcan ÇİRİŞ- Safa ATMACA/BİTLİS-VAN, -

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4)BEYTÜŞŞEBAP'TA TEK KATLI EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağış nedeniyle ilçedeki tek katlı evler kara gömüldü. Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 10 gündür aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim yapılamıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki tek katlı evler kara gömüldü. Evlerin yanı sıra araçların da kara gömüldüğü ilçede, kar hayatı felç etmiş durumda. Evleri kara gömülen ilçe sakinleri, çatılarda çökme meydana gelmemesi için kar birikintilerini imkanlarıyla temizliyor. İlçe merkezindeki sokak ve caddelerinde biriken kar ise belediye ekiplerince kamyonete yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor.

Önceki yıllara göre daha sert bir kışı yaşayan Beytüşşebap'a bağlı köy yolları da ulaşıma kapanmış durumda. Kaymakamlık bünyesinde İlçe Özel İdare'nin karla mücadele ekiplerinin yol açmalarını zor şartlar altında sürdürüyor.

Görüntü Dükümü

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Kar altında kalan tek katlı evlerin görüntüsü

Evlerin çatılarında kar temizliği

Kar görüntüsü

Kar altında kalan araçların görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), -

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 171 MB

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5)BUNALIMA GİRDİ, BAŞINA ATEŞ ETTİ

ANTALYA'da çevreye borçları yüzünden bunalıma giren N.K. (45), tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi 2640 Sokak'ta bulunan apartmanın bahçesinde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ve çevreye borçları yüzünden bunalıma giren N.K., apartman bahçesinde bir süre oturdu. Burada paketindeki son iki sigarayı içen N.K, daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesi üzerine evlerinden çıkanlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirten adrese giden sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki N.K.'yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. N.K., ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Görüntü Dökümü

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Polis araçlarının görüntüsü

Tabancanın kan içinde görüntüsü

RÖP: Emrah Harmankaya ( mahalle sakini )

Polislerin görüntüsü

Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

İntihar eden şahsın resmi

179 MB -- 01.37

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA