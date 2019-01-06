Dha Yurt Bülteni-7

(ÖZEL)

1)KOMANDOLAR, EKSİ 5 DERECEDE TERÖR OPERASYONUNDA

TERÖRLE zorlu kış şartlarında da mücadeleyi aralıksız sürdüren komandolar; Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları arasında bulunan Şırnak'taki 1750 rakımlı Nohutkapısı Tepe'de operasyon düzenledi. Karla kaplı dağ eteklerinde yerli üretim silah ve teçhizatla eksi 5 derecede operasyonlarını sürdüren komandolar, teröristlerin izini sürdü. 6'ncı Komando Tugayı komutasında bulunan Şırnak'taki Görmeç Üs Bölgesi'nde görevli komandolar; Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları blokunda başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadele operasyonlarını ağır kış şartlarında da aralıksız sürdürüyor. Şırnak'ta çevresi karla kaplı ve sisli Cudi, Gabar, Namaz ile Yassı (Ciraf) dağları arasındaki 1750 rakımlı Nohutkapısı Tepe'de, komandoların eksi 5 derecede yürüttüğü terörle mücadele operasyonu, Demirören Haber Ajansı ekibince görüntülendi.

ANT İÇİP, OPERASYONA ÇIKIYORLAR

Karla kaplı olan ve yağışın da etkisini sürdürdüğü üs bölgesinde, komutanlarından operasyon talimatını alan komandolar, tamamen yerli silah ve teçhizatını kuşandıktan sonra yan yana diziliyor. 'Korku nedir, bilmeyiz' diye başlayan Komando Andı'nı hep birlikte söyleyen komandolar, seslerini dağlarda yankılatıyor. Karlı ve sisli havada ant içen komandolar, ardından zırhlı araçlara biniyor.

Komandoların ağır kış şartlarında kullandıkları silah ve teçhizatın tamamı, yerli üretimden oluşuyor. Mehmetçik, karla kaplı dağlarda, tamamı yerli imkanlarla üretilen Milli Piyade Tüfeği (MPT), Keskin Nişancı Tüfeği (KNT-76) ve Shutkan Av Tüfeği ile soğuk iklim üniforması ve su geçirmez soğuk iklim botu kullanıyor. Komandolar, operasyonlarda kullandıkları MPT-55, MPT-55K, MPT-76, KNT-76 ve Shutkan av tüfeğiyle teröristlere ağır kış şartlarında darbe vuruyor.

AYAK BASILMAYAN YER YOK

Üs bölgesinden araçla ayrılan komandolar, zırhlı aracın ilerleyebileceği son noktaya kadar geldikten sonra inip, önce çevre güvenliği alıyor. Zırhlı araç, üzerindeki FNMAC makineli tüfekle teröristlerin muhtemel geçiş ve temasına karşı önlem atışıyla bölgeden uzaklaştırılırken, komandolar da hilal şeklinde dizilip, kol komutanlarından operasyona ilişkin talimatları alıyor. Mayın arama köpeği 'Kral'ı da kullanan 18 kişilik komando kolu, ikiye bölünüp, karla kaplı tepede arazi arama ve taraması yapıyor. Karla kaplı dağların zirvelerine kadar karış karış ayak basan komandolar, ağır kış şartlarına rağmen düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin izini sürüyor. Yüksek rakımlı dağlarda komandolar, bugüne kadar teröristlerin sığınak olarak kullandığı çok sayıda mağarayı tespit edip, içindeki silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti. Çoğu operasyonda geceyi dağda kar üstünde geçiren komandolar, operasyon dönüşü üs bölgesindeki komutanlarına vukuat tekmili veriyor. Komutanların 'Allah yar ve yardımcınız olsun' duasıyla operasyona gönderdiği komandolar, bu kez 'Komandolar hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hoş geldiniz' sözleriyle karşılanıyor.

Görüntü Dökümü

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Görmeç Üs Bölgesi

Komandoların Komando Andı'nı söylemesi

DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anons

Yerli silahlardan ve teçhizat

Komandolardan görüntü

Komandoların zırhlı araçlara binmesi

- Komandoların zırhlı araçlarla operasyona çıkması

Zırhlı araçtaki kamera ile dağ eteklerini izleme

Komandoların araçlardan inmesi

Komutanın operasyon talimatını vermesi

DHA Bölge Temsilcisi Mücahit Yolcu anons

Komandoların yoğun kar altında yürümesi

Komandoların çatışma posizyonu alması

Mayın arama köpeği 'Kral'

Operasyona çıkan komandoların birliğe dönmesi

Operasyona çıkan timin komutana tekmil vermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Serdar SUNAR-ŞIRNAK-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 590 MB

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2)MİNİK MERTCAN, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

HATAY'ın İskenderun ilçesinde babası Mehmet Ali Y. tarafından dövülerek ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybeden Mertcan Y. (6), gözyaşları içinde toprağa verildi. Gültepe Mahallesi'nde 2 Ocak'ta meydana gelen olayda, ihbar üzerine Mehmet Ali Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, oğlu Mertcan Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu dövdüğü iddia edilen Mehmet Ali Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü. Ancak yapılan araştırmada Mehmet Ali Y.'nin oğlunu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demir borusuyla dövdüğü ortaya çıktı. Baba Mehmet Ali Y. tutuklandı.

İskenderun Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mertcan Y., yapılan müdahaleye karşın dün yaşamını yitirdi. Mustafa Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde otopsisi yapılan Mertcan Y.'nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak İskenderun Çankaya Mezarlığı'na getirildi.

Burada oğlu Mertcan Y.'nin tabutuna sarılıp, ağıtlar yakan anne Gülistan Ö., fenalık geçirdi. Eşinden 1,5 yıl önce boşanan Gülistan Ö.'yü yakınları teselli etmeye çalıştı. Mertcan'ın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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İskenderun Devlet hastanesi morgu önünde kalabalık görüntü

Mertcan'ın cenazesinin cenaze aracına yüklenmesi

Babaanne CHP li vekil suzan şahine yaşadıklarını anlatması

Çankaya mezarlığında cenaze namazının kılınması

Milletvekili suzan şahin olayla ilgili açıklaması

SÜRE: 03'54" BOYUT: 176 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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3)BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI

BOLU'da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlattı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıksız devam ediyor. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde yoğun kar yağışı sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaşırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla yolun karla kaplanmasını önlüyor. Polis ekipleri sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Kar yağışının gün boyu ve Salı gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

KENT MERKEZİ BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Kar yağışı Bolu kent merkezinde de etkili oldu. Şehrin tüm cadde ve sokakları beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yeşil alanlarda 20 santimetre olarak ölçüldü. Bolu Belediyesi ekipleri, ara sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Görüntü Dökümü

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-Yollardan görüntüler

-Kar küreme araçları

-Detaylar

Süre: 02.03-Boyut: 230.7 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışı

-Yürüyen vatandaşlar

-Detaylar

Süre: 01.07-Boyut: 126 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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4)KORKUTELİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezinde 4 santimi bulan kar kalınlığının yüksek yerlerde 15 santime yaklaştığı belirtildi. Korkuteli'de gece başlayan kar yağışı yaklaşık 2 saat sürdü. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, sabah uyanan halk gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Özellikle çocuklar kar topu oynayıp, kardan adam yaparak eğlendi.

İlçe merkezinde kar kalınlığının 4 santimi, yükseklerde ise 15 santimi bulduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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Aracın üzerindeki karları temizleyen bir çocuk

Kartopu oynayan çocuklar

HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ,

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5)YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIN HESAPLARINI BOŞALTAN ÇETEYE OPERASYON: 12 GÖZALTI

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde yurt dışında yaşayanların hesabındaki paraları usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle kendi hesaplarına aktardığı öne sürelen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında yaşayan vatandaşları dolandırdığı öne sürülen çeteyi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, takibin ardından Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 'suç örgütü kurmak ve yönetmek, kamu kurum ve kuruluşlarını aracı kılarak nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, kamu kurum kuruluş çalışanlarını aracılığıyla alacaklıymış gibi senetler hazırladıkları, yurt dışındaki vatandaşları Türkiye'de bulunuyormuş gibi gösterip, sahte kimlik ve usulsüz tebligatlar yaparak icra yoluyla mağdurların hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

9 KİŞİNİN HESABINDA 5 MİLYON LİRA ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR

İşlemlerin herhangi bir adli takibe takılmaması için farklı illerde koordineli hareket eden şüphelilerin, suçtan elde edilen haksız kazancı da kendi aralarında örgüt içindeki hiyerarşiye göre dağıttığı tespit edildi. Şüphelilerin son olarak usulsüz icra takibi ve sahte belgelerle yurt dışında yaşayan 9 vatandaşın hesaplarından yaklaşık 5 milyon lira çekmeye çalıştıkları tespit edildi. Soruşturmanın başlatıldığı tarihten beri, polis ekiplerinin banka hesaplarından 3 milyon lira çekilmesini önlediği ifade edildi. Soruşturma kapsamında bir kişinin daha önce yakalanarak tutuklandığı, aranan bir kişinin de yurt dışına kaçtığı kaydedildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Zanlıların emniyetten çıkarılması

Minibüse bindirilmesi

Muhabir anons

Minibüsün hareket edişi

Muhabir Anons

E-Devletten örnek icra takibine bakılması

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Emrah KIZIL-DİYARBAKIR-DHA-

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 234 MB

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6)BESNİ'DE MÜZE GİBİ KAFE GÖRENLERİ ŞAŞIRTIYOR

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde Ahmet Bolu (57), 25 yıldır topladığı yöresel kıyafetler, eski paralar ve antika eşyaları, işlettiği kafede sergiliyor. Besni'de, daha önce marangozluk yapan 2 çocuk babası Ahmet Bolu, 25 yıldır biriktirdiği ilçeye özgü kıyafetler ile eski tarım aletlerinden, mutfak araç gereçlerine kadar gündelik hayatta kullanılan eşyalar ve eski paraları açtığı kafede sergilemeye başladı. Kıyafetleri vitrin mankenlerine giydiren Ahmet Bolu, "Bazı insanların maketlerini yaptım, yaşatmak için. Bunların meselleri vardır, bunların güzellikleri vardır ve bunlar güzel insanlardır. Mesela Kel Tıraş kimdir? İnsanların yüz yıllarca söylediği Besni'nin kalesini yapan bir usta. Bir gün bakıyor ki; aşağıdan bir cenaze gidiyor, 'Bu nedir?', cenaze, 'Cenaze nedir?' diye soruyor. İnip bakıyor ki bir adam ölmüş. Tekrar Besni kalesini çıkıyor, 'benim adım Kel Tıraş, yaşadım bin 500 yaş, bilseydim ölüm var, koymazdım taş üstüne taş' diyerek intihar ediyor. Yaşanmış bir olay, biz de Besnili olarak buna kendimizi borçlu bildik. Yapalım Kel Tıraş'ı, yaşatalım dedik, elbisesini giydirip maketini yaptık" dedi.

25 YIL ÖNCE TOPLAMAYA BAŞLADI

Tarihi eserleri toplamaya 25 yıl önce başladığını ifade eden Bolu, "Ben bu işe gönül verdim ve kendimi adadım. Burada bizim binlerce eşyamız var. Eşyalarımız bakır eşyaları, ağaç eşyaları, dokuma eşyaları, Besni'nin yemenici eşyaları ve değişik eşyalarımız vardır. Biz bunları insanlara anlatmak, insanlara tek tek göstermek, insanlara bunu sevdirmek istedik. İnsanlar geçmişini bilmeli, insanlar gideceği yeri biliyor zaten. Ama bizim özelliğimiz, insanlara doğru bilgi vermek. Kim yaptı, kime yapıldı, ne zaman yapıldı, madeni nedir, bunları anlatmak istiyoruz, bunları göstermek istiyoruz, bir nevi burası okuldur" şeklinde konuştu.

'BESNİ KÜLTÜR ŞEHRİ'

Besni'nin bir kültür şehri olduğunu dile getiren Ahmet Bolu, "Besni denilince durmak lazım. Besni kültür şehri, kim ne derse desin geçmişi bilinmemektedir. Sanatkarın, ustaların, en önemli şehri Besni'dir. Çünkü Şam'dan, Beyrut'tan, Halep'ten ve Yemen'den gelenler burada alışveriş yapıyor. Burasının alışveriş merkezi gibi olduğu, yüzyıllar önce söyleniyor. Biz bu maketlerle güzel insanları, bunların mesellerini, bunların sanatlarını anlatmak istedik" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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Kafeterya

Kafeteryada bulunan tarihi eşyalar

Tarihi eşyaların üzerinde yazan özellikleri

Besni kültürünü anlatan kıyafetler

Ahmet Bolu ile röp.

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 420 MB

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7)SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ, SİNOP'TA ANILDI

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Sinop'ta düzenlenen yürüyüşle anıldı. Enver Paşa komutasında, 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen 60 bin asker için Sinop'ta anma yürüyüşü düzenlendi. İskele Meydanı önünden başlayan yürüyüşe Sinop Valisi Köksal Şakalar, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve Sinoplular katıldı. Yürüyüş sonunda konuşma yapan Vali Şakalar, şehitleri anmak için biraraya geldiklerini söyledi. Vali Şakalar, "Şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Bu hususta yazan çizen bilim adamlarının söylediğine göre Sarıkamış harekatı iyi planlanmış ama iyi icra edilememiş bir askeri harekat olarak da tarihe geçti. Enver Paşa'nın niyeti Bakü'ye girmek. Bakü petrollerini alarak Osmanlı'nın ihtiyacı olan ekonomik sıkıntıları gidermek hatta mümkün olursa Hindistan'da ki Müslümanlarla birleşerek İngilizleri perişan etmekti. Ama Ulu orta komutanımızın planlanan harekatı genişletmesi Kurmay başkanımızın esir düşmesiyle Rusların asıl hedefi olarak sandıkları Tiflis yerine Sarıkamış oldukları öğrenmeleri bizim bu önemli harekatımızı bizim için felakete çevirdi" dedi.

Programda, Sarıkamış şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Görüntü Dökümü

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-Sarıkamış şehitleri için yürüyüş drone ile çekim

-Yürüyüş

-Detay

-Vali Köksal Şakalar Açıklamaları

Detay

(SÜRE: 2: 55 Dk) (BOYUT: 323 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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8)PROF. DR. ARIKAN: TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU, ABD'NİN ÇEKİLME KARARINDA ETKİLİ

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arıkan, Türkiye'nin Suriye konusunda kararlı duruşunun, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararında etkili olduğunu söyledi. Suriye'deki güncel gelişmelerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Harun Arıkan, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi. Başkan Trump'ın 14 Aralık'ta yaptığı açıklamanın yoğun bir diplomasi trafiğini de beraberinde getirdiğini anlatan Prof. Dr. Arıkan şöyle konuştu:

"Hem Türkiye'de hem diğer ülkelerde yoğun diplomasi trafiği yaşandı. Tabi bu karar aslında şaşılacak bir durum değil. Trump'ın iktidara geldiğinden itibaren Suriye konusunda Obama dönemine eleştirel yaklaşan bir tutumu vardı. Yine ABD iç politikasında yaşanan Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi, Trump'ın özel yaşamı ve Meksika sınırına örülecek Güvenlik duvarı gibi konulardan iyice bunalan Trump'ın, Suriye'den çekilme kararı ile gündemi dış politikaya kaydırma girişimi olarak da değerlendirmek gerekir. Arka planda başka unsurlar da var. Örneğin Türkiye'nin ciddi anlamıyla kararlılık göstermesi, güvenliğine yönelik olarak Fırat'ın doğusundan gelecek olan YPG/PYD terör örgütlerinin Türkiye'ye tehditleri karşısında Türkiye müdahale etme gereğini çok üst düzeyde ve kararlı bir şekilde Beyaz Saray'a iletmiş oldu. Trump'ın da Türkiye'nin olası müdahalesi sonucu 2 NATO ülkesinin karşı karşıya gelmesinin olası etkilerini değerlendirdiğinde bir ölçüde Suriye'den çekilme kararını ilan etti. Ancak bu ilanda beklenildiği gibi de olmadı. Çünkü ne kadar zaman sonra Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğiyle ilgili bir takvim belirlenmedi. Bir başka çok önemli bir konu bu zamana kadar ABD'nin PYD/YPG'ye vermiş olduğu silahların durumu ne olacak? Eğer bunlar tekrar ABD tarafından toplanacak mı ? gibi sorular var."

AMERİKA GERÇEKTEN ÇEKİLİYOR MU?

ABD Başkanı Trump, Irak'taki Amerikan askerlerini ziyaretini de değerlendiren Prof. Dr. Arıkan, şöyle devam etti:

"Trump, Ortadoğu'da gelişecek sorunlara bu askeri yapıdan Irak üzerinden müdahale edileceğini söyledi. O yüzden kafalarda bir süre soru işareti ortaya çıktı. Gerçekten Trump Suriye'den çekiliyor mu? Bunların da bir cevap bulması gerekiyor. Bunun sonucunda oluşacak başka sorunlar da ortaya çıktı. Bu konuda Rusya ve İran ne düşünüyor? Suriye'deki rejim ne düşünüyor. Bu konuda Türkiye'den üst düzey bir heyet, geçen hafta Rusya'ya resmi ziyaret yaptı. Bunun içerisinde Dış İşleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, MİT Müsteşarı, Cumhurbaşkanı Sözcüsü olmak üzere, üst düzey ziyaretlerdi. Bu konu Rus mevkidaşlarıyla ele alındı. Oradaki açıklamalara bakıldığında benzer ortak açıklamalar olduğunu görüyoruz. Her iki ülkenin yaptığı açıklamada Suriye'deki tüm terör örgütlerinin temizlenmesi, yine Astana sürecine özel vurgunun yapılması ve yine Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, Suriye dışında yaşayan sığınmacıların varlığı sorunu, bunların kademeli olarak kendi ülkelerine dönüşlerine yönelik bir eylem planına duyulan ihtiyaç ve son olarak oluşturulacak anayasa komisyonunun yapısı ve Cenevre'deki görüşmelerin yeniden ele alınmasıyla birlikte iyi niyet temennileriyle toplantı bitmiş oldu."

GAYET OLUMLU DEĞERLENDİRMEYDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Suriye'de demokratik ve güvenilir bir seçim olursa o zaman herkesin bunu değerlendirmesi gerekebilir' sözlerini ise Prof. Dr. Arıkan, şunları söyledi:

"Gayet olumlu bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Oluşturulacak olan Anayasa komisyonunun Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı esasında demokratik bir seçimden sonra oradaki seçim sonuçlarının kabul edilmesi hem oradaki istikrarın sağlanması açısından da gerekli. Hem de daha kurumsal bir demokrasiye geçiş esasında Türkiye'nin vereceği bir destek anlamında. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'nin aslında 2 ana önceliği var. Bunlarından biri kendi güvenliğine yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri alabilmek ve tehdit olgusunun da özellikle Fırat'ın doğusundaki YPG/PYD'den geldiğini biliyoruz. O nedenle bu tehdidin bertaraf edilmesi. İkinci olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanarak, 3.6 milyon kadar mültecinin geri dönüşünün sağlanmasıyla ilgili.. Şunu unutmamak gerekir ki, Ortadoğu bölgesinde bulunan Suriye, Irak Iran gibi Ülkelerde demokrasiye dayalı siyasal rejimlerin güçlenmesi, hem bölgesel güvenliğin sağlanılması hem de ekonomik ilişiklerin artmasını beraberinde getirir. Bölge ülkelerinde siyasal ve ekonomik istikrar, Türk dış politikası açısından da oldukça önemlidir."

Görüntü Dökümü

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Prof. Dr. Harun Arıkan ile röp

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05'24" BOYUT: 598 MB

Haber: Akif ÖZDEMMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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9)KAYSERİ ŞEHİT AİLELERİ DERNEĞİ BAŞKANI UÇKAN: ORDUMUZUN TEK İHTİYACI DUA

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı gazi Yılmaz Uçkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat'ın doğusuna yapacağı olası operasyon destek verdiklerini belirterek, "Askerimizin ihtiyaç duyduğu tek şey dua. Milletimizden onlara dua etmesini bekliyoruz" dedi.

Şube Başkanı Yılmaz Uçkan, TSK'nın Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyleyen Uçkan, TSK'nın Afrin'de olduğu gibi Fırat'ın doğusunda da başarılı olacağını vurguladı. Başkan Uçkan, TSK'nın bir tek duaya ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Milletimizden onlara dua etmesini bekliyoruz. Afrin'e giden güvenlik güçlerimiz, 'bizi kimse beklemesin' diyerek oraya gittiler. Askerlerimiz yürekleriyle orada olsunlar, biz dualarımızla yanlarındayız. Hiç korkmasınlar, onlar geride bıraktıklarını bize emanet ettiyse bu emanete de sahip çıkacak olan bizleriz. Biz 81 il olarak bu vatanın bekçisiyiz. Bu vatanı kimseye bırakmayız. Kanımızın son damlasına kadar buradayız. Vatanımızın bir karış toprağı değil, bir toz parçası dahil hiç bir emperyalist güce bırakılamaz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Başkan Yılmaz Uçkan ile röp.

Haber: Yasin DAKILIÇ-Kamera: Emre KOLTUK/KAYSERİ, DHA

Kaynak: DHA