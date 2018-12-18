Dha Yurt Bülteni-7

1)RİZE'DE POLİS-ŞÜPHELİ KOVALAMACASI KAMERADA

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, bıçaklı saldırı olayının şüphelisi olarak aranan V.K. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Elinde bıçakla koşarak kaçmaya çalışan şüphelinin biber gazıyla etkisiz hale getirildiği anlar görüntülendi.

Olay, dün ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bıçaklı kavga olayının şüphelisi olarak aranan V.K., polis ekiplerini karşısında görünce kaçmaya başladı. Elindeki bıçakla cadde üzerinde koşan ve bina aralarına giren şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polisin biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdiği şüpheli, yaka paça gözaltına alınmaya çalışıldı. Şüpheli polise direnince arbede yaşandı. Bu sırada bir polis memurunun tabancası yere düştü. Olaya müdahale eden bir diğer polis memuru düşen tabancayı yerden aldı. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin kaçışı

-Polisin kovalamacası

-Yaşanan arbede

-Silahın düşmesi

-Şüphelinin gözaltına alınması

Haber-Kamera: RİZE-DHA

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2)UŞAK'TAKİ TEHLİKELİ GERGİNLİKTE 27 GÖZALTI DAHA

UŞAK'ın Eşme ilçesinde, Özgür E. (Eker) ve Evren K.'nın (Kaya) bıçakla yaralanmasının ardından yaşanan gerginlik sonrası gözaltına alınan 6 Suriyeli'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan olayları provokete ettikleri gerekçesiyle haklarında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartılan 36 kişiden 27'si de polis tarafından yakalandı. 9 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Eşme'nin Şehit Ali Bey Mahallesi'ndeki Eşme Kapalı Pazaryeri karşısında geçen 16 Aralık'ta saat 22.00 sıralarında, 1.30 promil alkollü olan Özgür E. ve Evren K. ile 10 kişilik Suriyeli bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada biri oto yedek parçacısında çalışan Özgür E. kalçasından ve oto elektrikçiliği yapan Evren K. ise kolundan yaralandı. Yaralanan 2 kişi ambulanslarla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alınırken Suriyeli grup kaçtı. Yaralılardan Özgür E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından ilçede toplanan 100 kişilik bir grup, "Eşme'de Suriyeli istemiyoruz" sloganı atarak, Suriyeliler'in evlerinin bulunduğu olay yerinin 3 sokak ilerisindeki bölgeye yürümek istedi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Uşak il merkezinden de çok sayıda çevik kuvvet ve jandarma ekibi de takviye olarak Eşme'ye gönderildi. Güvenlik güçleri öfkeli kalabalığın Suriyeliler'in evlerine yaklaşmalarına izin vermedi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Uşak İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal da ilçeye gidip, bilgi aldı, öfkeli kalabalıkla konuşup, sakinleştirmeye çalıştı. Kalabalık, daha önce de ilçede benzer olaylar yaşandığını belirtip, Suriyeliler'i ilçede istemediklerini belirtti. Vali Kocabıyık'ın gerekenin yapılacağını söylemesi üzerine ikna olan kalabalık, dağıldı. Olayların yatışmasının ardından polis, kavgaya karışan Suriyeli toplam 6 kişiyi gözaltına aldı.

SURİYELİLER'İN EVLERİNİ TAŞLADILAR

Dün (pazartesi) akşam Eşme Kent Meydanı'nda bu defa yaklaşık 200 kişilik bir grup toplandı, sloganlar atarak Suriyeliler'in yaşadığı Şehit Ali Bey Mahallesi'ne yürüdü. Öfkeli kalabalık, buradaki Suriyeliler'e ait evleri taş yağmuruna tuttu. Atılan taşlar nedeniyle evlerin camları kırılırken, maddi hasar meydana geldi. 'Robokop' kıyafetli jandarmalar evlerin önüne barikat kurup, öfkeli kalabalığın daha fazla taş atmasını engelledi.

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, kalabalığı sakin olmaları konusunda megafonla uyardı. Kalabalık, hepbir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Daha sonra Eşme Kapalı Pazaryeri'ne geçen kalabalığa seslenen İl Emniyet Müdürü Ergüder, oturma izni olmayan 53 Suriyeli'nin ilçeden tahliye edildiğini söyledi. Yaklaşık 2 saat süren gerginliğin ardından, güvenlik güçleri tarafından ikna edilen kalabalık dağıldı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık da Eşme'ye gelerek Kaymakamlık binasında İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal'dan bilgi aldı.

36 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan, ilçede yaşanan gerginlik sonrası, olaylar sırasında çekilen kamera görüntüleri ile sosyal medya paylaşımları incelendi. Halkı provokete ettikleri ve olaylara karıştıkları gerekçesiyle 36 kişi hakkında, savcılık tarafından gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 27'si polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 27 kişi Uşak Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Diğer 9 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlk gün yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 6 Suriyeli'nin de polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Gözaltına alınan 27 kişinin hastaneye sevk edilmelerinden görüntü

-Uşak Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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(YENİDEN)

3)SİMGE'Yİ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, Nuri Karaata (35), ayrılmak isteyen nişanlısı Simge Yıldız'ı (26) sokakta pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 1036 Sokak'ta meydana geldi. Geçen yaz nişanlanan Nuri Karaata ve Simge Yıldız, iddiaya göre aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle dün akşam tartıştı. İkiliden özel bir hastanede çalışan Simge Yıldız, nişanı bozmak ve ayrılmak istediğini söyledi. Bir balıkçı teknesinde çalışan Nuri Karaata, sabah saatlerinde kullandığı 07 ADS 338 plakalı otomobille Simge Yıldız'ın Yenigün Mahallesi'ndeki evine geldi. Konuşmak istediğini belirten Nuri Karaata, Simge Yıldız'ı alarak aracıyla evden ayrıldı.

'GEL BURAYA, KAÇMA'

Ancak ikili ayrılık meselesi yüzünden araçta tartışmaya başladı. Bir süre sonra Nuri Karaata'nın aracı durdurması üzerine inen Simge Yıldız sokakta koşmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracından inen Nuri Karaata, Yıldız'a, 'Gel buraya, kaçma' diye bağırdı. Genç kız koşmaya devam ettti. Otomobilinin bagajından pompalı tüfeği alan Nuri Karaata, Yıldız'ı kovalamaya başladı. Yaklaşık 50 metre sonra Nuri Karaata, arkadan 4 el ateş ettiği Simge Yıldız'ı başından ve çeşitli yerlerinden vurdu. Kan içinde yere yığılan Yıldız, yaşamını yitirdi.

NİŞANLISININ YANINA GELDİ SONRA İNTİHAR ETTİ

Simge Yıldız'ın cesedinin yanına gelen Nuri Karaata, bir süre nişanlısının başında bekledi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Nuri Karaata, aracına doğru yürüdü. Nuri Karaata, nişanlısının cesedinin yaklaşık 20 metre ilerisinde aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra ikilinin cesetleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayı haber alarak böygeye gelen Simge Yıldız'ın annesi Gülsüm Yıldız, gözyaşı döktü. Polis ekipleri kadını sakinleştirmeye çalıştı. Polis, Gülsüm Yıldız'ı ekip otosuna bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Diğer yandan Nuri Karaata'nın da olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.

Görüntü Dökümü 1- 2)

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Cesetlerden görüntü

Araçtan görüntü

Silahtan görüntü

Polis ve sağlık ekipleri

Savcıdan inceleme yaparken

Kalabalık detay

Sokaktan görüntü

Nuri Karaata'nın yakınları (erkek)

Simge Yıldız'ın annesi (Gülsüm Yıldız- beyaz kazaklı) ağlarken

Silah kılıfının görüntüsü

DHA Muhaberi Aslı Duran'ın anonsu

Cesetler götürülürken

4.15 saniye

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, -

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4)İŞÇİ SERVİSİ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki servis minibüsü bilinmeyen bir sebepten yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. E.V.H.'nin idaresindeki işçi servisi, Gür Caddesi üzerinde seyir halindeyken alev aldı. Motor kısmandan yoğun duman ve alevlerin çıktığını gören sürücü E.V.H. ve yolcular, panik halinde kendilerini dışarıya atarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Alev topuna dönen minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Yanan araçtan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

SÜRE: 3 dakika 15 saniye BOYUT: 20 MB

Haber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

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(ÖZEL)

5) MARDİN, 2018'DE 3 MİLYON TURİSTİ AĞIRLADI

MARDİN'de, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla konaklayan turist sayısında geçen yıla oranla büyük artış kaydedildi. Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen kent bu yılın 11 ayında yaklaşık 3 milyon kişiyi ağırladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne de aday olan Mardin, turizmin gözde mekanları arasında yerini alırken, bir zamanlar kapatılan otellerin yerine de artık yenileri açılıyor. İnanç turizmi ve çok sayıda tarihi, kültürel varlığıyla turistler için çekim merkezi olan Mardin'de, terör operasyonlarından sonra huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla konaklayan turist sayısında geçen yıla oranla büyük artış kaydedildi. Bu yıl turizmde başarılı bir sezon geçiren Mardin'de kış mevsimine rağmen turist yoğunluğu sürüyor. Kentin cadde ve sokakları yerli ve yabancı turistlerle dolup taşarken, sağlanan huzurlu ve güvenli ortamla birlikte kent adeta küllerinden yeniden doğdu.

2016 yılında 4 bin 370'i yabancı olmak üzere toplam 90 bin 20 kişinin konakladığı kentte 2017 yılında ise 237 bin 622'si konaklayan olmak üzere günübirlik ziyaretçilerle birlikte ziyaret eden turist sayısı bir milyonu buldu. Turizmin 12 aya yayılması için ulusal ve uluslararası organizasyonlara ağırlık verilen camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen Mardin'i 2018 yılın ilk 11 ayında ziyaret eden turist sayısı ise yaklaşık 3 milyona ulaştı. Bu yoğunluk Mardin Havalimanı istatistiklerine de yansıdı. Daha önce günde 1- 2 uçağın sefer yaptığı havalimanındaki uçak trafiği günde ortalama 15'i geçerken, Kasım ayı sonunda ise 667 bin 241 kişi Mardin Havalimanı'nı kullandı.

EN FAZLA İLGİ TARİHİ MEKANLARA

Mardin'de konaklayan turistler, Mardin Kalesi ve taş mimarili konaklarının yanı sıra inanç turizmi kapsamında en çok Hz. Muhammed'in ayak izinin bulunduğu Sitti Radviye Medresesi, Sakal-ı Şerif'in bulunduğu Ulu Cami, Zinciriye ve Kasımiye'yi geziyor. Turistler ayrıca Hıristiyan dinine mensup Süryanilerin kutsal kabul ettiği Turabdin Dağı'ndaki Mor Gabriel Manastırı ile Meryem Ana Kilisesi, Kırklar Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Dimet Manastırı ve Yezidilerin Midyat köylerindeki tapınakları ziyaret ederek tarihe yolculuk yapıyor.

'HEDEFİMİZ DAHA BÜYÜK RAKAMLAR'

Turist bakımından şehrin bu sene iyi bir çıta yakaladığını ve bu ziyaretleri yılın geneline yayacaklarını aktaran Mardin Valisi Mustafa Yaman, yaşanan bu olumlu gelişmelerden dolayı kentte herkesin yüzünün güldüğünü söyledi. Vali Yamar, "Yılbaşından bu yana, yatılı ve günübirlik şehrimizi ziyaret eden misafir sayımız yaklaşık 3 milyon. Son iki yıldır bu şehre huzur ve güven hakim oldu. Vatandaşlarımız ve esnaf bu durumdan oldukça memnun. Herkesin yüzü gülüyor. Bu kararlılığımız devam edecek. Hafta sonları bütün yataklı tesisler dolu. Şu ana kadar yatılı gelen misafir sayımız da 500 bini aştı. Günü birlik gelen ise 2 milyonun üzerinde. Yatılı ve günübirlik gelenlerle birlikte yaklaşık 3 milyon turist Mardin'i ziyaret etti. Yılsonuna kadar bu rakamın daha da artacağını biliyoruz. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre Kasım ve Aralık ayında bütün oteller dolu. Oteller gelen rezervasyonları karşılayamıyor. Mardin, son bir buçuk yıldır Türkiye'de merak edilen ve gezilmek istenen şehirler arasında yer alıyor. Bunu da hep beraber görüyoruz. İnşallah bu böyle devam edecek" dedi.

'3 YENİ OTEL AÇILDI YATIRIMCILAR SIRAYA GİRDİ'

Asırlık konakları, kervansarayları, camileri, medreseleri, manastırları ve kiliseleri ile açık hava müzesi görünümündeki kentte bu yıl yaşanan turizm hareketliliği turizmcileri de sevindirdi. Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, bu yıl 3 yeni otelin kentte hizmete girdiğini kaydederek, 2019 yılında turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Turizm yatırımcılarının şehre ilgi duyduğunu vurgulayan Güngör, şöyle konuştu:

"Sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Turizm yatırımları için Türkiye'nin diğer illerindeki yatırımcılarımız Mardin'e ilgi duyuyor. Bugüne kadar ilimize yatırım yapmak isteyen 10'un üzerinde iş insanı var. Biz de kendilerine destek veriyoruz. Mardin gibi geleceğini turizmde arayan kent için yatak sayımız çok düşük. Bu sayının hızla yükseltilmesi gerekiyor. Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde otellerde yer bulmakta ciddi sıkıntı yaşanıyor. Mardin'de turizme yatırım yapanlar çok kısa sürede meyvelerini alacaktır."

'SON 5 AYDIR OTELLERİMİZ YÜZDE 100 DOLU'

Bölgede yaşanan olaylar nedeniyle Mardin turizminde ciddi bir gerileme yaşandığını anlatan Güngör, "Ancak yaptığımız tanıtım ve projelerle emeklerimizin karşılığını almaya başladık. Geçen yıl günübirlik ziyaretçilerle birlikte turist sayısı 1 milyonu bulmuştu. Bu yılın ilk 10 ayında tüm zamanların rekorunu kırarak ziyaretçi sayımız 3 milyonu buldu. Mardin son 5 yıldır sonbahar mevsiminde hiç böyle bir doluluk oranı görmemişti. Son 5 aydır otellerimiz yüzde 100 dolu. 10 ayın ortalama doluluğu ise yüzde 90'larda. Kapadokya'da 2-3 yıl önce yaşanan sorunların ardından tur operatörleri alternatif kültür turu olarak Mardin'i pazarlamaya başladı. Bu çalışmanın ardından ilimize ilgi arttı. Şu anda Koreliler başta olmak üzere, Çin, Japonya gibi Uzakdoğu pazarlarından da turist çekmeye başladık. Biz 2015'te balon izni aldık ancak yaşanan olaylar nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Önümüzdeki dönemde balon firmaları ilk uçuşları başlatacak. Mardin'den kalkıp Dara ve Eski Mardin'in üzerinde gezecekler. Bir firmamız da Mardin'den Midyat'a balon turu düzenleyecek" diye konuştu.

'MARDİN'İ GEZMEK BİR AYRICALIK'

Kentteki butik otellerde doluluk oranının yüzde 100'lara çıkmasıyla turistlere yönelik değişik sosyal aktiviteler düzenleyen Artuklu Kervansaray sahibi Sebahattin Evrensel, kentin tarihi yapısı ve dokusuyla zamanın canlı bir şahidi olduğunu söyledi. Mardin'i gezip görmenin kent dışında yaşayanlar için bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Evrensel, "Mardin'de 3 yıl önce terör nedeniyle turizm baltalandı. Bakanlık ve valilik tarafından yapılan çalışmalarla turizmde ciddi bir akış sağlandı. Mardin'de turizm 12 aya yayılıyor. Gelecekten ümitliyiz. Mardin'in taşı toprağı, kahvesi, cevizliği sucuğu, üzümü, pestili kente özgü ürünler turistler tarafından rağbet görmektedir" şeklinde konuştu.

TELEVİZYONDA İZLEYİP GELDİ

Çanakkale'den Mardin'i görmeye gelen Zeynep Aydın da tarihi kente hayran olduğunu anlatarak, "Mardin'e en son yıllar önce gelmiştim. Mardin benim favori şehrim. Burası şimdi çok daha iyi olmuş. İnsanlar huzur ve güven istiyor. Biz de bu ortamı gördük. Tarihi çarşılarını gezdik. Burası hem inanç çeşitliliği hem de tarih olarak çok güzel bir şehir. Mardin gezilip görülmesi gereken bir şehir" dedi.

Daha önce televizyonda izlediği dizi, belgesel ve filmlerden gördüğü Mardin'i uzun süreden beri ziyaret etmek istediğini anlatan Trabzonlu Ahmet Kardaş da, hoşgörü ve inancın şehrini huzurlu bir şekilde gezmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İMAM DA PAPAZ DA TANITIMA KATKI SAĞLIYOR

Mardin'in tanıtımına tarihi cami ve kiliselerde görev yapan imamlar ve papazlar da katkı sunuyor. 800 yıllık Kasımiye Medresesi'nde görevli imam Hazbi Bulut, turistlere medrese ve Mardin'in tarihi dokusu hakkında bilgi verirken, tarihi 1600 yıllık Kırklar Kilisesi'nin Başpapazı Gabriel Akyüz de kilise ve Süryaniler hakkında ziyaretçilere bilgi veriyor. Mardin'de ciddi bir turizm artışı olduğunu kaydeden papaz Akyüz, "Özellikle sonbahar ayları ile birlikte her gün yüzlerce turist kafilesi gelerek kilisemizi gezmekte. Bizler de hem Mardinimizi tanıtma hem de kilisemizi tanıtma adına bu gelen misafirlere elimizden gelen ilgiyi göstermekteyiz. Turistlerimize kilise tarihçesini ve Süryanileri anlatıyoruz. Mardin'deki birlik ve beraberlik kültüründen söz ediyoruz. Bundan çok mutluyuz. Turizm sezonunun bu şekilde devam etmesini temenni ediyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Mardin'in tarihi mekanları

Kentten genel görüntüler

MARTOD Başkanı açıklamalar

Kente gelen ziyaretçiler

Turistlerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ - MARDİN - DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 800

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6)TÜRK TURİZMİ 2023 HEDEFİNİ 2019'DA YAKALAYACAK

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin 2023 yılındaki 50 milyon turist hedefinin 2019 yılında yakalamasının mümkün olacağını söyledi.TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2018 yılında rekorların kırıldığı Türk turizminde hedefin yükseltildiğini söyledi. Osman Ayık, "2018 yılının son günlerine doğru geliyoruz. 2018 yılı tüm sektörün beklentisi doğrultusunda tamamlanacak bir yıl olacak. Türkiye 2018 yılında da çift haneli bir büyümeyi gerçekleştirerek yaklaşık 40 milyon yabancı misafir ağırlayacak. Yurt dışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşlarını saydığımızda, dahil ettiğimizde 45 milyon bandına yaklaşacak bir misafir sayısına ulaşacak. Bu da yaklaşık çift haneli bir büyümeye tekabül eder. Yüzde 20'lerin üzerinde bir büyümeyle 2018 yılını tamamlayacağız" dedi.

2019 yılında da çift haneli bir büyümenin gerçekleşmesini beklediklerini vurgulayan Osman Ayık, "Şu an ilk gelen erken rezervasyon rakamlarına ve sayılarına baktığımızda bunu doğrular nitelikte. Önümüzdeki günlerde konjonktürel bir sıkıntı yaşamadığımız takdirde Türkiye 2019 yılında da muhtemelen çift haneli büyümeyle birlikte 50 milyon bandına yaklaşacak. Bu da bizim 2023 için daha önceden konulmuş hedeflere çok daha öncesinden ulaşmamız demek olacak" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Antalya havalimanı dış hatlar detaylar (Arşiv)

TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

Antalya havalimanı dış hatlar detay (Arşiv)

TÜROFED Başkanı Osman Ayık röportaj

Antalya havalimanı dış hatlar detay (Arşiv)

196 MB/// 01.44"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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7)HAVANIN NEMİNİ, YILLARCA 'FRANSIZ KADIN SAÇI'YLA ÖLÇTÜLER

METEOROLOJİNİN havadaki nem oranını ölçmek için 83 yıl boyunca kullandığı 'saçlı higrograf', 2012 yılında rafa kaldırıldı. Higrograf, 'Fransız kadın saçı teli' olarak bilinen kumral kadın saçı teli kullanılarak nemi ölçüyor.

Türkiye'de ilk meteoroloji istasyonunun kurulmasının ardından başlayan ölçümlerde kullanılan aletlerden biri olan saçlı higrografın ilginç bir çalışma prensibi var. Higrograf, neme karşı duyarlı olan ve yağdan tamamen arındırılmış bir tutam saç yardımıyla havadaki nem oranını belirliyor. Değişen nem oranına göre uzayıp kısalan saçın tepkileri diyagramın üzerine kaydediliyor. Meteorolojik ölçüm yapılan istasyonlarda 83 yıl boyunca kullanılan cihaz, günümüzde ise artık sadece istasyonlara gelen ziyaretçilere sergileniyor.

'SADECE UZUN, KUMRAL KADIN SAÇI'

Meteoroloji Antalya 4'üncü Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, elektronik cihazları kullanmaya başladıkları andan itibaren saçlı higrografı sadece nostalji amacıyla bulundurduklarını belirtti. Kaya, "Hava tahminlerini, bir yerin iklimini belirlemedeki en önemli parametrelerden olan havanın nemini ölçtüğümüz alet higrograf aletidir. Bu alet sürekli nemi ölçerek üzerindeki kadrana kaydeder. Havanın nemini en hassas ürünlerden biri olan saç telini kullanarak ölçer. Bu alette nemi ölçmek için Fransız kadın saçı teli olarak bilinen uzun, kumral kadın saçı teli kullanılmaktadır" dedi.

2012 YILINA KADAR KULLANILDI

Türkiye'de 83 yıl boyunca higrografın çalışması için saç teli kullanıldığını belirten Kaya, "Alman yapımı olan bu cihaz, 1929 yılından 2012 yılına kadar kullanıldı. Alkolle yıkanmış, yağdan tamamen arıtılmış bir tutam saç teli cihazın iki ucuna sabitlenir. Havanın nemi arttığında saç teli uzamakta, azaldığında ise kısalmaktadır. Uzama kısalma hareketiyle birlikte, saçı dengede tutan ağırlığa bağlı olan ucu mürekkepli alet, kağıdın üzerine nem oranını çizer. Bu çizimlere bakıp çözümlemesini yaparak tablolar haline getiriyorduk" diye konuştu.

SADECE SERGİLENİYOR

Yeni cihazlarla alınan sonuçların sayısının eskisine göre fazla olduğunu dile getiren Ömer Faruk Kaya, "Uzun süre bu sistemi kullandıktan sonra, modernize edilmiş elektronik nem ölçer cihazları kullanmaya başladık. Eski aletlerimizi kullanarak günde 24 veri sonucu alırken, yeni aletlerimizle günde 1440 veri alabiliyoruz. Artık higrograf aletimizi rafa kaldırdık ve gelen ziyaretçilerimize daha önce meteorolojik ölçümlerimizi nasıl yaptığımızı göstermek için sergiliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Meteorolojik aletlerden detay

Saçlı Higrograftan detay

Cihazın üzerindeki saç tutamından detay

Meteoroloji Antalya 4'üncü Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya'nın cihazı yerine koyması

Meteoroloji Antalya 4'üncü Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya röportaj

271 MB//02.24"

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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8)EĞİTİM UÇUŞLARINA FIRTINA ENGELİ

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde saatte 60 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle havaalanında yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

Hava sıcaklığının 5 derece olduğu ilçede sabah erken saatlerde başlayan fırtına etkili oldu. Saatte 60 kilometre hızla esen fırtına nedeniyle Çorlu Havaalanında yapılması planlanan 23 okulun eğitim uçuşları iptal edildi. Fırtınanın öğleden sonra hızını daha da artırması bekleniliyor.

Görüntü Dökümü

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-Havaalanı tabelası

-Eğitim uçuklarından görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),–

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9)ANTİBİYOTİK DEPOSU 'ACI BİBERLİ DONDURMA'

ANTALYA'da, dondurmacı dükkanı işleten İlker Akkurt (44), kışın dondurma yenmez kavramını ortadan kaldırmak ve kış hastalıklarına karşı direnci arttırmak için 'acı biberli dondurma' üretti.

Muratpaşa ilçesinde 7 yıldır dondurmacılık yapan 2 çocuk babası İlker Akkurt, insanların 'kışın dondurma yenmez' algısını yıkmak ve müşterilerinin ilgisini çekmek için acılı dondurma yaptı. Yaklaşık 1 yıllık denemenin sonucunda İlker Akkurt 'acı biberli dondurma' yaptı.

İÇİ ISITAN KIŞ DONDURMASI

Başta İskandinav ülkeleri olmak üzere soğuk iklimin hakim olduğu pek çok ülkede 'acı biberli' dondurmanın tercih edildiğini anlatan İlker Akkurt, biberin sağlık açısından faydalı olduğunu, soğuk algınlığına iyi geldiğini, metabolizmayı hızlandırdığını söyledi. Dondurmada Şili biberi ve taze zencefil kullandığını anlatan Akkurt, "Zencefil doğal antibiyotiktir. Magnezyum açısından zengindir. Grip ve nezleye iyi gelir. Bu yüzden acı biberli dondurmada kullandım. Ardından vitamin deposu nar, Akdeniz'in taze narenciyeleri greyfurt, portakal ve böğürtlenin eşsiz tadından yararlanarak doğal antibiyotik deposu olan acı biberli dondurmayı ürettim" dedi.

MÜŞTERİLER ACILI DONDURMAYI BEĞENDİ

Acı biberli dondurmanın doğal antibiyotik olduğunu vurgulayan İlker Akkurt, acı biberli dondurmadan başta tatlı sonra acı bir tat aldıklarını, müşterilerin ise tadını beğendiklerini söyledi. Müşteriler acı biberli dondurmayı ilk defa duyduklarını, tadının acımsı olduğunu ve herkesin acı biberli dondurmayı denemesi gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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DHA Muhaberi Aslı Duran'ın anonsu

Durmadan görüntü

Röp: İşletmeci İlker Akkurt

Kullanılan malzeme

Dondurma hazırlık

Dondurma alanlar

Vatandaşlar konuşma

Detaylar

Haber: Aslı DURAN- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

Kaynak: DHA