Dha Yurt Bülteni -7

DHA YURT BÜLTENİ -7

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, saatte hızı 70 kilometreye kadar çıkacak kuvvetli rüzgar nedeniyle, vatandaşları uyardı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde rüzgar ve kar etkisini sürdürüyor. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiye neden oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 583, Erzincan'da 73, Kars'ta 3 köy yolunun merkezlerle olan bağlantısı kesildi. Ardahan'da gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yükseklerde şiddetini artıran kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. İnşaatta çalışan işçiler, Ardahan'da kışın etkisini göstermeye başladığını söyledi.

Karslı aşıklar ise eski ve yeni kış mevsimini sazlı sözlü dillendirdi. Taşköprü Kafe Aşıklar Evi'nde sahneye çıkan aşıklar Sabri Yokuş ve İlgar Çiftçioğlu, eskiden 3 metre kar yağdığını, evlerinden çıkmak için tünel kazdıklarını hatırlatarak şimdiki kışlarda ise kar yağışının azaldığını ve kıştan eser kalmadığını ifade etti. Aşıklar deyişlerinde şunları söyledi:

"Eskiden yağardı Kars'a çok kar/ Ne hikmetse şimdi kışı değişmiş/ 12'nci ayda bakın karlar yağmıyor/ Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş/ Eskiden diz boyu karlar yağardı/ Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş/ İnan ki onunla insanlar huzur bulurdu/ Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş/ Bilemedim gardaş ondan bundan mı?/ Yarından mı yoksa acep bugünden mi?/ Barajlar kuruldu, yoksa ondan mı?/ Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş/ Bazen karla oyun oynar, topaç yapardık/ Onunla huzurlu hisse kapardık/ Her birimiz koskocaman kardan adam yapardık/ Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş/ Sabri Yokuş söyler arzunu bildir/ Ağlayan gönül var ise güldür/ Erzurum'da mevsim böyle değildir/ Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş/ İlgarım iklime uyamaz olduk/ Nasılda geçti yıllar sayamaz olduk/ Bir gün olsun kızak kayamaz olduk/ Ne hikmetse Kars'ın kışı değişmiş."

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, güney-güneybatıdan orta, zaman zaman saatteki hızı 50-70 kilometreye çıkacağını bildirdi. Meteoroloji, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaçların, elektrik direklerin devrilmesi olaylarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması istedi. Bölge genelinde yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini vurgulayan meteoroloji, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ARDAHAN

-Kar yağarken çalışan işçilerden görüntü

-İnşaat işçisi ile röp.

-Kent merkezinden kar yağışı görüntüleri

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: KARS

-Gece kar yağışı

-Aşıkların değişleri

-Gündüz kar görüntüsü

-Esnafın kar temizliği

(Süre: 5.8 Dk/ 498 MB)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ERZURUM

-Şehir merkezinden detay

-Termometreden detay

-Şehir merkezinde vatandaşlar ile röp

SÜRE: 03.09 BOYUT: 353 MB

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Afyonkarahisar'a kar etkili oldu

Akda sabah erken saatlerde kar yağışı başladı. Kar yağışının gün içinde aralıklarla sürmesi ve cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Afyonkarahisar'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Sabah işe veya okula gitmek için evden çıkan kent halkı kar yağışını görünce şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı nedeniyle araçların üzerinde ve yerde kar birikintileri oluştu. Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokaklarla kaldırımlarda biriken karları temizlemek için ilaçlama çalışması yaptı.

Kar yağışı nedeniyle kentin simgesi olan Anıtpark önünde bulunan Utku Anıtı ile Afyon Kalesi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışına aldırış etmeyen bir milli piyango satıcısı da bilet satmaya devam etti.

Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gün içerisinde zaman zaman devam edeceğini ve etkisini cuma günü sabaha karşı kaybedeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kar yağarken

Minibüs içerisinden kar yağışını çekerken detay

Milli piyango satıcısından detay

Utku Anıtı ve kaleden detay

Şehir merkezinden detay

Temizlik işçisi ilaçlama yaparken detay

Araç üzerlerindeki kar birikintilerinden detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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Tokat'ta kar yağışı etkili oldu

TOKAT'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Şehirlerarası yollarda ulaşımda sıkıntı yaşandı.

Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis Tokat-Sivas Karayolu'nun 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede kayganlaşan yolda kayan bir kamyon trafiğe kısmen ulaşıma kapattı. Bölge Trafik ekipleri aracın lastiklerini kontrol ederek yolda güvenlik önlemi aldı. Bazı yüksek tonajlı araçlar ise kara yollarının yardımı ve kendi imkanları ile zincir takarak yoluna devam etti. Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Görüntü Dökümü:

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-Bölgeden görüntüler

-Ekiplerin yaptığı çalışmalar

-Kayan kamyornun grönütüleri

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı

Tekirdağ'da kaçak şarap üretip, devletten vergi kaçırdığı iddia edilen işletmelere yönelik düzenlenen operasyonda kaçak şarap ile piyasadan yeniden toplanan, kullanıma hazır 41 bin 800 kapşon ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri daha önce satılmış şarap şişelerinde kullanılan bandrollü kapşonların, yeni şarap şişelerinde kullanılarak satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, TAPDK bandrollü kep ve kapüşonların piyasadan geri toplatılıp defalarca kullanıldığını ve bu yöntemle devletten milyonlarca liralık vergi kaçırdığını tespit etti. Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bin 500 litre doluma hazır dökme şarap ile 3'er litrelik şişelerde 765 adet şarap ve piyasadan toplanmış tekrar kullanıma hazır 41 bin 800 kapşon ele geçirildi. Ekipler, M.K., S.U., E.A., M.K., E.M., S.Ö., H.G. ve E.V.'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler hakkında, 'Kaçakçılıkla mücadele kanunu ve vergi kaçakçılığı' suçlarından işlem başlattı.

Merkez Altınova Mahallesi'nde polisin kaçak içki üretildiğini belirlediği adreste yaptığı aramada ise mükerrer bandrol kullanılan toplam 844 şişe şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişinin arandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ele geçirilen içkiler

Fabrikadanın içnden detay

Şişelenmiş ve kapşonlaşmış içkiler

Ele geçirilen malzemelerden genel detay

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Murat YAYIN/TEKİRDAĞ,-

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Ev kadınları, camı sanat eserine dönüştürüyor

Adıyaman'da, Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM), Halk Eğitim Merkezi ve İşkur iş birliğiyle düzenlenen cam sanatı kursuna katılan kadınlar, 1000 derece sıcaklıkta eritilen camları, hayallerini ve duygularını katarak esere dönüştürüyor.

Bahçecik Mahallesi'nde bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kursa katılan 25 kadın, usta öğreticilerin verdiği eğitim ile cam sanatını öğreniyor. Temmuz ayında başlayan ve yıl sonunda tamamlanacak olan kursun ilk iki aylık döneminde pratik bilgiler alan kadınlar, öğrendikleriyle camı artık bir esere dönüştürüyor. Kadınlar, 1000 derece sıcaklıkta eritilen camlara, hayal ve duygularına göre şekil veriyor. Ortaya çıkarılan ürünler, sosyal medya üzerinden satışa sunuluyor.

ÇATOM Sorumlusu Zeynep Erdem, kurslara katılan kadınların 6 aylık eğitimin ardından mesleği öğrendiklerini söyledi. Kadınların üreterek istihdama katıldığını belirten Erdem, "Kadınlarımız aldıkları eğitim ile cam eserler ortaya çıkarıyor. Bu ürünleri sosyal medya üzerinden satışa çıkarıyoruz, aynı zamanda sipariş alıyoruz. Zaman zaman düzenlediğimiz sergilerimizde ürünlerimizin tanıtım ve satışını da yapılıyoruz. Kadınlarımız burada hem meslek öğreniyor hem de para kazanıyor, aynı zamanda duygularını da sanata dönüştürme fırsatı buluyor" dedi.

Kursun usta öğreticilerinden Fatma Olt, verilen eğitim ile kadınların keyifli bir şekilde meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Çoğunluğu ev kadını olan kursiyerler ise 'cam boncuk kursu' ile eğlenerek meslek öğrendiklerini ve duygularını yansıtarak oluşturdukları eserlerin satışı ile gelir elde ettiklerini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ÇATOM'deki kursiyerlerin çalışması

Kursiyerler camı eritmesi

Cama şekil vermeleri

Kurs hocası Fatma Olt ile röp.

Kursiyer Esra Arın ile röp.

ÇATOM Sorumlusu Zeynep Erdem ile röp.

ÇATOM dışarıdan görüntü

Kursiyerlerin yaptıkları cam ürünler

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Gaziantep'te, kuyumcuya silahlı soygun girişimi: 1 yaralı

Gaziantep'te kuyumcuya giren kar maskeli ve av tüfekli 2 kişi, altınları çalmaya kalkıştı. İş yeri sahibi Ali Koruer (44) tabancayla ateş ederek soyguncuları engellemeye çalışırken, yoldan geçen Fadile Doldurmaz bacağına isabet eden mermiyle yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, sabah saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kuyumcu Ali Koruer sabah iş yerini açtığı sırada kar maskeli ve av tüfekli 2 soyguncu gelerek altınları çalmaya çalıştı. Koruer'in belindeki tabancayı çıkarmasıyla soyguncular kaçmaya çalıştı. Yaşanan arbedede Ali Koruer, soygunculardan birini yakaladı, kaçmak isteyen diğer soyguncuya ise ateş etti. Koruer'in tabancasından çıkan mermi ise bu sırada yoldan geçen Fadile Doldurmaz'ın bacağına isabet etti. Koruer'in yakaladığı diğer soyguncu da kaçmayı başardı. Silah seslerini duyanlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bacağından yaralanan Fadile Doldurmaz, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kuyumcu Ali Koruer, "Sabah iş yerini açıyordum, ellerinde tüfek ve yüzlerinde maske olan 2 kişi geldi. Ben de tabancamı çektim. Kaçmaya çalışırlarken birisini yakalayarak kendime siper ettim. Sonra diğer kaçan hırsıza ateş etmeye başladım. Maskeli oldukları için yüzlerini görmedim" dedi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadesini alan polis, soygun girişiminde bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın yaşandığı işyeri

Polislerin incelemesi

Kuyumcu Ali Koruer'in konuşması

Olay yerindeki polis araçları

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 147 MB

Haber - Kamera: Eyyüp BURUN - GAZİANTEP - DHA)

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Yurt öğrencilerinden gece yarısı eylem

Isparta'da yurtta kalan öğrenciler yaşadıkları sorunları yaptıkları eylemle dile getirdi.

Isparta'da Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü Murat Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler binada eksiklikler ve sıkıntılar bulunduğu gerekçesiyle dün gece bir araya gelerek tepki gösterdi. Yurdun bahçesinde toplanan öğrenciler, yurt binasında internet sorunu, asansör arızasının giderilmemesi, buzdolabı sorunu, yemekhane fiyatlarının pahalılığı gibi sorunları olduğunu öne sürerek eylem yaptı. Öğrenciler sorunlarının bir an önce çözülmesini istedikten sonra dağıldı. Olay sırasında yurt bahçesine polis ve itfaiye ekipleri de hazır bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğrenci eylemi

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA, -

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Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na ilgi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na, 18 ilden 150 kişi eğitim almak için katıldı. Farklı meslek gruplarından kişilerin 2 hafta süreli kursa katılmak için kente geldiğini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) Müdürü Nazım Tanrıkulu, merkezde 150'ye yakın aromatik bitkinin yetiştirildiğini belirtti. Tanrıkulu, Sağlık Bakanlığı'nın da, çeşitli sağlık kuruluşlarında bitkilerle tedavi yöntemi olan 'fitoterapi' ile ilgili bölümleri açmasıyla geleneksel tıbba ilginin giderek arttığını söyledi.

Burhaniye ilçesindeki BAÇEM'de verilmeye başlanan Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu'na ilgi büyük. İki hafta süren uygulamalı kursta, 18 ilden toplam 150 kişi eğitim alıyor. Halk Eğitim Merkezi ve Balıkesir Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) iş birliği ile düzenlenen kurslara çiftçi ve eczacıların yanı sıra muhasebeci, işletme müdürü, eğitimci, öğretim üyesi ve yazar gibi değişik meslek dallarından kişiler de ilgi gösteriyor. Merkezde 150'ye yakın aromatik bitki yetiştirdiklerini söyleyen BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu, Sağlık Bakanlığı'nın da çeşitli sağlık kuruluşlarında fitoterapi bölümleri açmasıyla geleneksel tıbba ilginin giderek arttığını söyledi.

SAĞLIK KURULUŞLARINDA FİTOTERAPİ EĞİTİMİ

Uygulamalı eğitimlerde tıbbi aromatik bitkiler konusunda A'dan Z'ye tüm bilgileri verdiklerini anlatan Nazım Tanrıkulu, "Geçen hafta başlattığımız Tıbbi Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursumuz var. Lavantadan naneye ve papatyaya kadar çok sayıda tıbbı ve aromatik bitkileri tanıtarak, yetiştirme yöntemlerini anlatacağız. Türkiye'nin 18 farklı ilinden, çok farklı meslek gruplarından katılımcılar var. 150'ye yakın kursiyerimiz var. Bizimkisi uygulamalı bir kurs. Tohumdan başlayıp, son ürüne kadar giden bir kurgusu var. Sağlık Bakanlığı tarafından Geleneksel Tıbbi Bitkisel Ürünler Yönetmeliği çıkarıldı. Hekim ve eczacılar bu konularda eğitimler alıp sertifika sahibi olmaya başladı. Artık Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde de fitoterapi eğitimleri verilmeye başlandı. Bu kurs sayesinde biz bakanlıkların bu çalışmalarına destek vermiş oluyoruz. Yerel bir kurumuz ama ulusal projelere de destek vermiş oluyoruz. Ülkemizde geleneksel tıbba ilgi artıyor" dedi.

'DÜNYA ALTERNATİF TIBBA YÖNELİYOR'

Kursa İstanbul'dan katılan Dilek Özalay ise bütüncül ve alternatif tıbba ilgi duyduğunu söyledi. Dünyanın gelecekte bu tıp dalına daha fazla ilgi göstereceğini belirten Özalay, "Ben gelecekte dünyanın buraya doğru gideceğini düşünüyorum. Şu anda olduğundan daha fazla bu konular konuşulacak. Hem kendi hayatımda uygulamak, sonrasında da bunu ürün haline getirip çevreme faydalı olmak istiyorum" diye konuştu. Çanakkale'den kursa katılan Nuran Pehlivan ve İlknur Telso ise tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili bilgilerini genişletmek istediklerini belirtti. Bu tür bitkilerin ekimini kendisi için yaptığını söyleyen Pehlivan, "Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinden kursa katılıyorum. BAÇEM bu konuda Türkiye'de önemli ve nadir bir kurum" dedi. Kursa Havran'dan katılan orman endüstri mühendisi Melih Sümerkan ise 3 dönümlük arsasına bu tür bitkiler ekmek istediğini ifade ederek, "İlgi alanım olduğu için bu kursa katılıyorum. Farklı bir iş alanı. Ufak bir yerimiz var. Bu yere farklı türlerde ekim yapmayı düşünüyorum. Lavanta benim için öncelikli ama farklı bitkilerde ekebilirim" dedi. İstanbul'dan kursa katılmak için geldiğini ve Bergama'da zeytinlikleri olduğunu söyleyen Ayşegül Şentürk de "Bergama'da 55 dönüm zeytinliğimiz var. Bitkilere de son dönemde ilgim var. Bunun için eğitim ve donanımımı tamamlamak istedim. Bitkileri ve doğayı seviyorum. Bu işi yapmayı istiyorum. Ama bu işe ticaret olarak yaklaşınca başarılı olacak bir konu değil. Sevip, hissetmek lazım. İlk önce sevip gönül vermek lazım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Çiftçi Eğitim Merkezi görüntüleri

Kursiyerlerden eğitim alırken görüntüler.

Merkezde üretilen ürünlerden görüntüler.

Laboratuardan görüntüler.

Merkez Müdürü Nazım Tanrıkulu açıklamaları

Merkezden görüntüler.

Kursiyerler Dilek Özalay, Nuran Pehlivan, İlknur Telso, Ayşegül Şentürk açıklamaları.

5 Dakika 15 Saniye, Boyutu: 967 MB.

Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,

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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı (YENİDEN)

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 1'i Suriyeli, 2'si Iraklı 3 DEAŞ terör örgütü şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin kentte inşaatlarda çalıştıkları ve atık kağıt topladıkları belirlendi.

Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan çalışmalarda, Türkiye'ye kaçak olarak giren 3 DEAŞ'lının Kayseri'de inşaat işçisi ve atık kağıt toplayıcısı gibi davrandıkları belirlendi. TEM ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 'Ebu Ömer Kod' kod adlı Suriye uyruklu Mustafa E. ile Irak uyruklu Nuri I. ve Tarık A. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin, TEM Şubesindeki sorgulamanın ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarılacağı öğrenildi.

KAYSERİ, -