Dha Yurt Bülteni -7

DHA YURT BÜLTENİ -7

Erzurum ve Kars, beyaza büründü

Erzurum ve Kars, uzun bir aradan sonra dün akşam yağan karla beyaza büründü.

Lapa lapa yağan kar, kayak merkezinin yer aldığı Palandöken Dağı'ndaki işletmecilerin yüzünü güldürdü. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri de hazır kıta bekletildi. Belediye ekipleri kent merkezinde kaldırımları kardan temizledi. Çatıları, cadde ve sokakları, araç ve ağaçların üzerini kaplayan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu. Heykeller kardan adama döndü.

Kar yağışının etkili olduğu Kars'ta da kent merkezinin büyük bölümü beyaza büründü. Hafta sonu tatili nedeniyle vatandaşlar, Cumartesi günü sezon açılışı yapılan Sarıkamış Bayraktepe Kayak Merkezi'ne akın etti. Çocuklar, özledikleri kartopu oyununu oynadı ve karlarda yuvarlandı.

ERZURUM VE KARS'TAN GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ERZURUM, -

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Gazipaşa'dan avokado ihracatı başladı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya avokado ihracatı yapılmaya başlandı. İlçede toplam 1700 dekar avokado bahçesinde yılda ortalama 850 ton rekolte elde ediliyor.

Gazipaşa'da iklim özelliği dolayısıyla başta muz olmak üzere avokado, litchi, longan, passiflora, pitaya ve mango gibi 17 çeşit tropik meyve üretimi yapılıyor. Muz ve avokadoda bahçeleşmeye gidilip, üretimi yapılırken, diğer ürünler deneme amaçlı ekilip, bölgeye adapte olması dolayısıyla yeni yeni üretimi gerçekleştiriliyor. Toplam 1700 dekar avokado bahçesinde yılda ortalama 850 ton rekolte elde ediliyor. 1200 dekar avokado bahçesinde hasat yapılırken, 500 dekarda hasadın sürdüğü belirtildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bu yıl ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya avokado ihracatı yapılmaya başlandı. İlçede toplam 1700 dekar avokado bahçesinde yılda ortalama 850 ton rekolte elde ediliyor.

Gazipaşa'da iklim özelliği dolayısıyla başta muz olmak üzere avokado, litchi, longan, passiflora, pitaya ve mango gibi 17 çeşit tropik meyve üretimi yapılıyor. Muz ve avokadoda bahçeleşmeye gidilip, üretimi yapılırken, diğer ürünler deneme amaçlı ekilip, bölgeye adapte olması dolayısıyla yeni yeni üretimi gerçekleştiriliyor. Toplam 1700 dekar avokado bahçesinde yılda ortalama 850 ton rekolte elde ediliyor. 1200 dekar avokado bahçesinde hasat yapılırken, 500 dekarda hasadın sürdüğü belirtildi.

İLK DEFA YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR

Gazipaşa'da üretilen avokadolar bu yıla kadar iç piyasada değerlendirilirken, ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya ihracata başlandı. Bahçelerde toplanan avokadolar, tüccar tarafından 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 20 kuruş arasında değişen fiyatlarda dalından tane olarak alınıyor. İşçiler tarafından ağırlıklarına göre ayrılıp, işlenerek paletlenen avokadolar, ihracatçı firmalar aracılığıyla Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya gönderiliyor.

'FİYATLAR ÇİFTÇİYE YANSIMIYOR'

Komisyoncu Ali Şanlı, "Çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Avokadoda gümrükte ton başı 1500 dolar maliyet biniyor. Bu gümrük ücretinin aşağı çekilmesi gerekiyor. Bu düşüş yapılsa, fiyatlar çiftçiye yansıyacak. Çiftçiyi desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İhracat olsa dahi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı fiyatlar çiftçiye yansımıyor. Geçen yıl 5 bin dolara giden TIR, bu yıl 8 bin dolara gidiyor. Maliyetler çok yüksek, ton başı 1500 dolar da gümrükte alınınca işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Çiftçilere fiyatlarda hiçbir şekilde yansıma olmuyor" dedi.

'300 BİN ADET AVOKADO İHRACATI HEDEFLİYORUZ'

Bir seferde Rusya'ya 15 bin, Gürcistan'a 7 bin 500, Ukrayna'ya da 12 bin 500 olmak üzere toplam 35 bin avokado meyvesi gönderdiklerini anlatan Ali Şanlı, "Bu sezonda yaklaşık 300 bin adet avokado ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışından talep var" diye konuştu.

'GAZİPAŞA İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜRÜN'

İhracat firması sahibi Ahmet Yeşilkılınç da, "Bu yıl Ukrayna'ya ilk defa gönderiyoruz. Salatalığın yanında her TIR'a 2 palet atıyoruz. Talep gelmekte ve devam etmekte. Bu Gazipaşa için ve ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Gazipaşa'da bunun çeşidini daha da artırıp avokadonun ihracatını devam ettireceğiz. Üreticiye fiyat olarak iç piyasada yoğunlaşma olduğu zaman üreticinin malı elde kalmıyor. Ayrıca ülkemize döviz girdisi sağlıyor. Bu gibi iç piyasalarda sıkışmalarda etkilenmiyor. Avokado bölgemiz için, Gazipaşa için önemli bir ürün. Biz elimizden geldiği kadar ihracatını yapacağız."

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), - NDERİLİYOR

Gazipaşa'da üretilen avokadolar bu yıla kadar iç piyasada değerlendirilirken, ilk kez Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya ihracata başlandı. Bahçelerde toplanan avokadolar, tüccar tarafından 1 lira 80 kuruş ile 2 lira 20 kuruş arasında değişen fiyatlarda dalından tane olarak alınıyor. İşçiler tarafından ağırlıklarına göre ayrılıp, işlenerek paletlenen avokadolar, ihracatçı firmalar aracılığıyla Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'ya gönderiliyor.

'FİYATLAR ÇİFTÇİYE YANSIMIYOR'

Komisyoncu Ali Şanlı, "Çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Avokadoda gümrükte ton başı 1500 dolar maliyet biniyor. Bu gümrük ücretinin aşağı çekilmesi gerekiyor. Bu düşüş yapılsa, fiyatlar çiftçiye yansıyacak. Çiftçiyi desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İhracat olsa dahi maliyetlerin yüksek olmasından dolayı fiyatlar çiftçiye yansımıyor. Geçen yıl 5 bin dolara giden TIR, bu yıl 8 bin dolara gidiyor. Maliyetler çok yüksek, ton başı 1500 dolar da gümrükte alınınca işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Çiftçilere fiyatlarda hiçbir şekilde yansıma olmuyor" dedi.

'300 BİN ADET AVOKADO İHRACATI HEDEFLİYORUZ'

Bir seferde Rusya'ya 15 bin, Gürcistan'a 7 bin 500, Ukrayna'ya da 12 bin 500 olmak üzere toplam 35 bin avokado meyvesi gönderdiklerini anlatan Ali Şanlı, "Bu sezonda yaklaşık 300 bin adet avokado ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Yurt dışından talep var" diye konuştu.

'GAZİPAŞA İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜRÜN'

İhracat firması sahibi Ahmet Yeşilkılınç da, "Bu yıl Ukrayna'ya ilk defa gönderiyoruz. Salatalığın yanında her TIR'a 2 palet atıyoruz. Talep gelmekte ve devam etmekte. Bu Gazipaşa için ve ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Gazipaşa'da bunun çeşidini daha da artırıp avokadonun ihracatını devam ettireceğiz. Üreticiye fiyat olarak iç piyasada yoğunlaşma olduğu zaman üreticinin malı elde kalmıyor. Ayrıca ülkemize döviz girdisi sağlıyor. Bu gibi iç piyasalarda sıkışmalarda etkilenmiyor. Avokado bölgemiz için, Gazipaşa için önemli bir ürün. Biz elimizden geldiği kadar ihracatını yapacağız."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), -

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Silopi'de TIR'ın çarptığı köpek tedaviye alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde TIR'ın çarpması sonucu yaralanan sokak köpeği, tedaviye alındı.

Silopi ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki TIR parkı sahasında, bir TIR, sokak köpeğine çarptı. Köpek yaralanırken, görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye Silopi Belediyesi görevlileri sevk edildi. Veteriner Hekimi Serhat Zekioğlu'nun ilk müdahalesini yaptığı köpek, tedavi için belediyeye ait tesise götürüldü.

Köpeğin sağlık durumu hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Serhat Zekioğlu, "Köpek göğüs bölgesinden darbe almış. Gerekli muayene ve müdahaleyi yaptık. İğnesi yapıldı. İç kanama olma ihtimaline karşı uygulama yaptım. Köpeği bölgeden aldık. Belediyemizin parke taşı alanında müşahede altında bekletiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yerde yatan yaralı köpek

-Köpeğe müdahale edilmesi

-Köpeğe aşı yapılması

-Köpeğin yol kenarına çekilmesi

-Veteriner Serhat Zekioğlu'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 144 MB

Haber - Kamera - Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ,(Şırnak),-

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İnsansı robot 'Mini Ada'nın üreticisi: Müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü

Antalya'da, sahnede dans gösterisi yaparken düşerek, kırılan insansı robot 'Mini Ada'nın üreticisi Dr. Özgür Akın, "Robotlarımızdan biri müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü. Mühendislerimiz ilk müdahalesini yaptı. Sağlık durumu iyi" dedi.

Kentte dün 4'üncüsü düzenlenen 'Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde, dans gösterisi yapan insansı robotlardan 'Mini Ada', kontrolden çıkıp, sahneden düştü. Yaklaşık 1 metrelik sahneden yüzüstü düşen robotun önündeki dijital ekran ile baş kısmı kırıldı. Görevlilerce kollarından tutularak, yerden kaldırılan robot 'Mini Ada', salon dışına çıkarıldı.

Robotların üretildiği firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Akın, olay anına ilişkin fotoğraflar ile "Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde sunucu ve dans gösterisi yapan robotlarımızdan biri müziğin ritmine kapılarak sahneden düştü. Mühendislerimiz ilk müdahalesini yaptı. Sağlık durumu iyi. Bu süre zarfında geçmiş olsun dileklerini ileten tüm halkımıza teşekkürler" paylaşımında bulundu.

Dr. Özgür Akın'ın mesajı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilip, tekrar paylaşıldı.

Haber: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, -