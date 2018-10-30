Dha Yurt Bülteni-7

Samsun'da anaokulu yıkılma riskine karşı boşaltıldı (EK)

1)BİNA 2012'DE YAPILMIŞ

Vezirköprü ilçesinde yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edilen Zübeyde Hanım Anaokulu'nun 120 öğrencisi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Mirza Çalışkan İlk ve Ortaokulu'nun anasınıfı bölümüne nakledildi. Bu okulda 60 anasınıfı öğrencisinin bulunduğu belirtilirken 120 öğrencinin gelmesiyle yaşanan yoğunluk nedeniyle bazı öğrenci velileri tepki gösterdi. Öte yandan 2012 yılında yapılan ve tam gün eğitim verilen Zübeyde Hanım Anaokulu binasının içinde bulunan eşyalar da tahliye edilerek götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun içinden duvarlardan detay

-Görevlilerin eşyaları toplaması

-Okulun eşyalarının taşınması

-Öğrencilerin nakledildiği yeni okul

-Öğrencilerden detay

-Velilerden detay

-Detaylar

Haber-Kamera: Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ(Samsun),

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2)1700 YILLIK AYASOFYA'YA CAM KAPI TEPKİ ÇEKTİ

BURSA'nın İznik ilçesindeki tarihi Ayasofya Orhan Camii'ne, restorasyon çalışmaları kapsamında, monte edilen cam kapı ve buzlu camlar, tepkilere neden oldu. İznik Müzesi'nin eski müdürü Taylan Sevil, "Burada resmen rezillik yaşanmıştır. Ayasofya olmazsa İznik'te inanç turizmi olmaz. Restorasyon adı altında 1700 yıllık tarihi esere cam kapı, pencerelerine buzlu cam mı takılır?" dedi. 787 yılında, Hristiyanlıkla ilgili önemli kararların alındığı, 7'nci Konsül'ün toplandığı Ayasofya Kilisesi, 1331'de Orhan Gazi'nin İznik'i fethetmesiyle camiye çevrildi. Daha sonra müze olarak hizmet verilmeye başlanan Ayasofya, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kararıyla 2007 yılında restorasyon kapsamına alındı. Tarihi yapı, 6 Kasım 2011 tarihinde Kurban Bayramı'nın 1'inci günü minaresinden sabah ezanı okunup, bayram namazı kılınmasıyla tekrar cami olarak kullanılmaya başlandı. Erken Bizans Dönemi'nde inşa edilmiş kilise yapısı olan ve bir dönem Ortodoks mensuplarının hacı olmak için geldiği; ancak cami olarak kullanılmaya başlanmasıyla bu özelliğini kaybeden Ayasofya Orhan Camii'nde sürdürülen restorasyon çalışmaları kapsamında girişe cam kapı, pencerelere de buzlu cam takılması tepkilere neden oldu.

'DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZ'

İznik Müzesi'nin eski müdürü Taylan Sevil, Ayasofya Orhan Camii'ne cam kapı ve buzlu cam takılmasına tepki göstererek, "Burada, Ayasofya Kilisesi'ne onarım ve restorasyon amacıyla yapılan çalışmalarda zaman zaman orijinalinden uzaklaşılmıştır ve Ayasofya'nın eski görünümü kaybolmuştur. Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle birlikte Ortodoks hristiyanlarının hacı olmak için burayı ziyaret etmesi sonlanmış, bu açıdan İznik turizmi bitmiştir. Bu tamamıyla yanlış bir iş olmuştur. İznik turizm gelirlerinde büyük zarara uğramıştır. İznik halkı büyük bir yanılgı ile son zamanlarda çok fazla otel inşaatına girmiştir. Bunlar şimdi ne kadar kara kara düşünseler faydası yok. Cam kapılar olmamalı. Bu onarım ve restorasyon işi müteahhitlere bırakılacak iş değildir. Restoratör uzmanların işletiminde ve bizzat restorasyon elemanlarının çalışmasıyla yapılacak iştir. Aksi halde buzlu cam kapı da olur, şeffaf kapı da olur. Bundan daha kötü bir şey olamaz" diye konuştu.

AYASOFYA ORHAN CAMİİ

Dünya tarihi açısından önemli yapı olan Ayasofya, milattan sonra 7'nci yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen Gymnasium üzerine Bizans Dönemi'nde bazilika olarak yapıldı. Orhan Gazi tarafından İznik'in fethiyle 1331 yılında camiye dönüştürülen yapı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından yenilendi. Yazılı belgelerde adı ilk kez 11 Ekim 787 tarihinde, Patrik Trasios yönetiminde toplanan ve 350 piskoposla çok sayıda keşişin katıldığı 7'nci Konsül dolayısıyla anılıyor. 1065'teki büyük depremde hemen hemen bütünüyle harap olan yapı, daha sonra zemini 1,40 metre yükseltilerek, neredeyse baştan inşa edildi. 1331'te Orhan Gazi zamanında İznik'in fethedilmesinden sonra yapı yeniden yükseltildi, minare ve mihrap eklenerek, camiye dönüştürüldü. Gerek bugünkü minarede gerekse yapıdaki Türk dönemini yansıtan değişikliklerin büyük bölümünde Mimar Sinan'ın izleri bulunuyor. 1980'li yıllardaki çevre düzenlemesi ve kamulaştırma sonucu Ayasofya'nın etrafındaki yapılar yıkıldı ve etrafı yeşillendirildi. Geçen yılın Aralık ayından itibaren de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün restorasyon çalışması gerçekleştirildi. Kurban Bayramı'nın 1'inci günü olan 6 Kasım 2011'de sabah namazından itibaren bir kısmı cami olarak hizmet verilmeye başlandı. Cami olarak açılmasıyla birlikte Ayasofya Orhan Camii'nin Osmanlı Dönemi'nden önceki bazı bölümleri ziyarete açıldı. Ziyarete açık bölümlerin, geçmişe ait kısımları korumaya alınarak, yerli- yabancı turistler tarafından ziyaret edilmesi sağlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Ayasofya Camii detaylar

-Cemaatin namaz kılışı, kapıdan giriş ve çıkışı

-Ayasofya Camii'nin uzaktan görüntüsü

-Kapıların görüntüsünden detaylar

-Taylan Sevil ve cemaatin görüşleri

Süre: 3 dakika 14 saniye

Boyut: 362 MB

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), -

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3)FIRTINA VADİSİ'NDE DERE YATAĞINDAKİ KAÇAK YAPILAR İÇİN YIKIM İHALESİ AÇILDI

DÜNYA Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ilk etapta, dere yatağına inşa edildiği belirlenen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı. 2 Kasım'da yapılacak ihalenin ardından kaçak yapılar yıkılacak.

İmar Barışı ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenlemeyi fırsat bilenlerce inşa edilen kaçak yapıların yıkımının sürdürüldüğü Doğu Karadeniz'de, bir yandan da yeni kaçak inşaatlar yükseliyor. Yayla, mera ve özel koruma statülerine sahip alanlara inşa edilenlerin ardından dere yataklarına da inşaat yapılmaya başlandı. WWF tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekipleri, bu kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı.

9 YAPI YIKILACAK

Vadide, dere yatağına inşa edilen kaçak yapılar için yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ilk etapta, dere yatağına inşa edilen 9 yapı için yıkım ihalesine çıktı. 2 Kasım'da yapılacak ihalenin ardından kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkım ihalesine rağmen dere yatağındaki bazı inşaatların sürdüğü belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, 9 yapının da en kısa sürede yıkılacağını açıklamıştı. Gürgen, "Fırtına Vadisi'nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yapmış oldukları bu inşaatların yıkılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bunlarla ilgili yıkım kararları aldık. Kendilerinden rica ediyorum; boş yere harcama yapmasınlar, imara aykırı işlem yapmasınlar. Bu İmar Barışı konusu, bir imar affı değildir. Yeniden imara aykırı bina yapma konusu da değildir. Kendilerinden rica ediyorum; keselerine baksınlar, boşuna para harcamasınlar, çünkü o binalar yıkılacak" uyarısında bulunmuştu.

HABERLE İLGİLİ ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

RİZE/DHA

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4)HATAY'IN MAYDONOZ, PAMUK VE NARENCİYE BALI İLGİ GÖRÜYOR

HATAY Arıcılar Birliği (HAYBİR) Başkanı Mehmet Ekici, kente özgü Maydanoz Balı'nın antioksidan değerlerinin çok yüksek olduğunu ve ilginin de büyük olduğunu belirtti. Ekici, Hatay'da Maydanoz, Pamuk ve Narenciye balı üretildiğini, Maydanoz Balı'nın ise sadece 2 ilçede üretiminin gerçekleştirilebildiğini söyledi. HAYBİR'e bağlı bin 200 arı üreticisi olduğunu ifade eden Ekici, "Sadece Hatay'da iki ilçemizde üretilen Maydanoz balı var. Maydanoz balının antioksidan değerleri çok yüksektir. Onun için bu balın kıymetini kestane balı gibi bilmek lazım. 30 sene önce kestane balını, acı bal diye kimse yemiyordu. Ama değerleri içerisindeki antioksidan değerleri öğrenildiği için bugün çok fazla rağbet görmektedir. Maydanoz Balı da aynı değerlere sahip bir balımızdır" diye konuştu.

NARENCİYE VE PAMUK BALI

Kentte Narenciye ve Pamuk Balı da üretildiğini belirten Ekici şöyle devam etti:

"Kentimizde özel ballardan biri de Narenciye Balı'dır. Narenciye Balı da arıların güçlü olduğu bir zamanda alınır. Eğer arılarınız zayıfsa yani içindeki işçi arı sayısı azsa bal toplayamazsınız. Diğeri de Pamuk Balı'dır. Reyhanlı, Kırıkhan civarı üretilen Pamuk Balı'dır. Ama bunu dışında bizim arıcılarımız yüzde 85'i gezginci arıcıdır. Türkiye'nin en bakir yaylalarına giderler. Mesela Hakkari Yüksekova, Van bölgesinin o güzelim ballarını toplar bu mevsimde de buraya getirirler."

Görüntü Dökümü

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-Birlik başkanı kovanları incelerken

-Kovanların başında açıklamaları

-Birlik içerisinde üretilen maydanoz balı ve propolisi anlatması

-Kavanozlardaki ballar

SÜRE: 6,14 sn BOYUT: 283 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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5)SİNOPLU ARICI, BALLARINI İNTERNETTEN SATIYOR

SİNOP'un Erfelek ilçesinde üretilen organik ballar, alıcıları tarafından internet üzerinden sipariş edilerek, yurdun çeşitli yerlerine gönderiliyor. Bal üreticisi Vahdettin Akyıldız, ballarının yüzde yüz doğal olmasıyla yoğun talep gördüğünü belirterek, "Ballarımızın hepsi organiktir, hiçbir katkı maddesi yoktur. Yurtta tüm illerden sipariş almaktayız. Başarı tesadüf değildir. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Herkeste ballardan çok memnun" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) ürünlerle mücadele kapsamında çalışmaları sürerken, vatandaşlar alışverişlerinde ürünlerin en doğalına yöneliyor. Sinop'un Erfelek ilçesinde üretilen yüzde 100 doğal ballar, son zamanlarda tüketicilerce hayli rağbet görüyor. İlçede üretilen ballar, internet üzerinden sipariş edilerek, Türkiye'de birçok ile kargoyla ulaştırılıyor.

Bal üreticisi Vahdettin Akyıldız, ballara gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, başarının tesadüf olmadığını söyledi. Akyıldız, "Balarımızın hepsi organiktir. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Şuan da tüm illerde de satışını yapıyoruz. İnternet üzerinden sipariş alıyoruz ve kapılara kadar teslim ediyoruz. Ballarımızdan alıcılar çok memnun. Başarı tesadüf değildir. Yıllardan beri bu işi yapıyoruz. Kestane balı ile kafa kafaya gidecek pozisyona kadar geldik" dedi

Görüntü Dökümü

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-Kovan içinden arıların görüntüleri

-Üretilen ballardan detay

-Yayladan görüntüler

Vahdettin Akyıldız açıklamaları

-Detay

(SÜRE: 2: 40 Dk) (BOYUT: 295 MB)

Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,

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Kumar oynatıldığı için mühürlenen binada öldüren kişinin katili arkadaşı çıktı(2)

6)TUTUKLANDI

Konya'da kendisine küfür ettiği iddiasıyla arkadaşı Alparslan Alıç'ı, tüfekle vurarak öldüren Kahraman Balcı, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Haber: KONYA DHA)

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