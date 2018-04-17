Dha Yurt Bülteni-7

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, kazada yaşamını yitirdi (3)

TÖREN DÜZENLENDİ

Trabzon'un Yomra ilçesinde kullandığı otomobil ile otobüse çarptığı kazazda yaşamını yitiren İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 2'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman (47), için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, eşi Nergiz ve kızı Çiçek'in (11) yanı sıra Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Osman Akyıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Burak Yürüten ile polisler katıldı.

Kazada ölen 2'inci sınıf Emniyet Müdürü Ayhan Akduman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu Emniyet Müdürlüğü binası önüne getirildi. Bu sırada kızı Çiçek, 'Bu benim babam olamaz' diyerek gözyaşlarına boğuldu, tabuta sarıldı. Acılı kızı annesi Nergiz ile İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik teselli etti. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende, Emniyet Müdürü Ayhan Akduman'ın özgeçmişi ile Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi..Törenin ardından Akduman'ın cenazesi polis memurlarının omzunda cenaze aracına konuldu. Cenaze defnedilmek üzere İzmir'e gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tören detayları

-Tabutun getirilişi

-Kızının tabuta sarılması

-Tabutun cenaze aracına taşınması

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON,

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Polis merkezi önündeki kavga cep telefonu kamerasında

Zonguldak'ta polis merkezi önünde iki grup arasında kavga çıktı. Havaya ateş açan polis, tarafları güçlükle ayırdı.

Kent merkezinde aralarında husumet bulunan iki grup kavga etti. Polis ekipleri tarafları Soğuksu Polis Merkezi'ne götürdü. Karakol önünde toplanan iki tarafın yakınları da kavga etmeye başladı. Polis, kaldırımdan söktükleri taş ve dubaları birbirine fırlatan tarafları ayırmakta güçlük çekti. Karakol önüne takviye ekipler istendi. Biber gazıyla müdahale eden polis, havaya ateş açarak tarafları ayırdı. Polis merkezi önündeki kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve polisin ayırmaya çalıştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kavga anı(cep telefonu görüntüsü)

Süre: (28 SN) Boyut: (34 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Cinayet şüphelisi pilot: Masörü ben öldürmedim

Antalya'da 10 yıl önce Erdoğan Akbaş'ı (23) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan pilot Asım Onur Ceyhan, "O dönem masör olan Erdoğan Akbaş 3 ay yanımda çalışıp ayrıldı. Cinayetle alakam yok" dedi.

Antalya'da 2008 yılında Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda, bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin, Kemer'de turizmle uğraşan Erdoğan Akbaş olduğu anlaşıldı. O dönem yapılan çalışmalarda cinayeti işleyen kişi ya da kişilere ulaşılamadı.

İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını yeniden açtı. Özel bir ekip kuran jandarma, olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest kalırken, özel bir havayolu şirketinde pilot Asım Onur Ceyhan cinayet şüphelisi olarak sevk edildiği adliyede tutuklandı. İddiaya göre ikili arasında alacak- verecek anlaşmazlığı olduğu ve cinayetin bu nedenle işlendiği belirtildi.

'CİNAYETİ BEN İŞLEMEDİM'

Asım Onur Ceyhan'ın ifadesinde, cinayeti işlemediğini söylediği öğrenildi. Erdoğan Akbaş ile arasında herhangi bir husumet olmadığını söyleyen Asım Onur Ceyhan, "Bir dönem işlettiğim SPA'da masörlük yaptı. 3 ay yanımızda çalıştı. Yaz sezonunun bitmesiyle işten ayrıldı. Aramızda husumet veya ticari ilişki yoktu. Kaybolduğu dönemde görüştüğümüzü bile net olarak hatırlamıyorum. Cinayetle alakam yok" dedi.

'TUTUKLAMA BİR TEDBİR'

Sanığın avukatı Alper Tunga Bacanlı ise müvekkilinin 10 yıl önce işlenen bir cinayetten dolayı tutuklandığını belirterek, "Atılı suçlamayı kabul etmediği gibi, müvekkilim o döneme ait birçok şeyi de hatırlamıyor. Bütün suçlamaları reddetti. Mahkeme tutuklama kararı verebilir. Tutuklama bir tedbirdir nihayetinde. Kimsenin suçlu olduğunu göstermez. Herkes için masumiyet karinesi gerekli. Biz de bunun yasal gereğini yaparız. Savunmalarımızı yaparız, davası açılır, çıkar herkes yargı önünde hesabını verir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Avukat Alper Tunga Bacanlı'nın masasında görüntüsü

Avukat Alper Tunga Bacanlı ile röp

Avukat odasında çalışken detay görüntüler

Adliye dış plan

330 MB - 2.57' (HD)

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Tuzağa düşen çakalı itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kurulan tuzağa yakalanması sonucu vücuduna dolanan çelik tellerle yaralanan kara sırtlı çakal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Devrek'e bağlı Yeni Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çakalın, tuzaklanan çelik tellere dolanarak yaralandığını görenler Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri, kara sırtlı çakalın kement tuzağı olarak bilinen çelik tellere dolanarak yaralandığını fark etti. Ekipler, telleri keserek hayvanı kurtardıktan sonra doğaya bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-İtifaiyenin kurtarma çalışması

Süre : (1.15) Boyut: (140 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Zeytinli Çayı'nda kaz ve yumurta seferberliği

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'ndan dökülen suların oluşturduğu Zeytinli Çayı'ndaki kazlara zarar verilip, yumurtalarının çalındığı ileri sürüldü. Kazları ve yumurtaları korumak için seferber olan yöre sakinleri, çay kenarındaki alanı çitle çevirip, geceleri de nöbet tutmaya başladı.

Edremit ilçesinde, 'Sarıkız' efsanesiyle bilinen ve adını Türkmen inanışında önemli yer tutan kazlardan alan 'Kazdağları'ndan çıkan kaynak suyunun döküldüğü Zeytinli Çayı'na, birkaç yıldan bu yana kazlar gelip, yumurta bırakmaya başladı. Kazlar ile ördeklerin bazı kişiler tarafından vurulduğunun, yumurtalarının da çalındığının öne sürülmesi üzerine Akçay Mahallesi sakinleri, harekete geçti. Mahalleli, aralarında para toplayıp, çay kenarındaki alanı çitle çevirerek, kazları korumaya aldı. Mahalle sakinleri, son dönemde, çay kenarında geceleri nöbet tutmaya da başladı. Bölgede kış mevsiminin aşırı soğuk olmaması dolayısıyla kazların göç etmeyerek, kaldığını belirten mahalle sakinlerinden emekli polis memuru Ahmet Tuz (55), kazlara verilip, yumurtalarının çalındığını duyunca üzüldüklerini söyledi. Tuz, "Belediyeden izin aldıktan sonra aramızda para toplayıp, çay kenarında kazlar ve ördeklerin yaşam alanı olan 10 metrelik yeri çitle çevirdik; ancak yaşam alanlarını biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Buna hem paramız yetmedi hem de izin alamadık. Gece geç saatlerde çitle çevrili alana girenler oluyor ya da kedi köpekler girebiliyor. Bu nedenle biz de geç saatlere kadar burada nöbet tutuyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kazların olduğu yerden genel ve detay görüntüler

-Çitlerden detay görüntü

-Kaz ve yavrularından detay görüntü

-Kaz yumurtalarından görüntü

-Gece nöbetinden detay görüntü

-Ahmet Tuz röp

Görüntü: HD Süre: 4.30 Dk Boyut: 298 Mb

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),