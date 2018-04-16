Dha Yurt Bülteni-7

Kılıçdaroğlu'ndan parti örgütüne 'kavga etmeyin' uyarısı/EK

"DEMOKRASİ AYIBININ YIL DÖNÜMÜ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balçova Belediyesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği tarafından Köy Enstitüleri'nin 78'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen "Eğitimde Adaleti ve Geleceği Düşünmek" konulu sempozyuma katıldı. Sempozyumda CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Yerel Yönetimlerden Sorulu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Türkiye'deki çok sayıda belediye başkanının yanı sıra, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir milletvekilleri ve partililer de yer aldı. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir ülkeyi güven içinde geleceğe taşımak istiyorsanız, bütün düşüncelerin özgürce tartışılmasını, dünyayı okumayı, dengeleri kavramayı istiyorsanız bunun yolu eğitimden geçiyor" dedi. Konuşmasına Şırnak'ta şehit olan 3 askeri anarak başlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Her zaman söyledim, yine söyleyeceğim; 2002'de terörsüz bir Türkiye teslim aldılar ama bugün anneler yine ağlıyor. Birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Terör örgütü ile işbirliği yaparak terörü sonlandıracağını düşünenlerinin Türkiye'yi hangi felaketle karşı karşıya getirdiklerini görmeleri lazım. Kahvede oturan vatandaşın da bunu görmesi lazım." 16 Nisan Referandumu'na dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün mühürsüz seçimin yıl dönümü. Demokrasi ayıbının yıl dönümü. Referandumda devletin tüm imkanlarını kullandılar. Sizlerin ödediği vergilerle kendi çıkarlarını savunmak için o parayı kullandılar ama buna rağmen istedikleri başarıyı elde edemediler. Yüksek Seçim Kurulu'nda yuvalanan çete, onların arzu ettiği sonucu ilan etti. Biz gayet iyi biliyoruz. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi hazırlık yaparak sandıklara gideceğiz, oylarımızı kullanacağız ve Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Demokrasiden yana olanların tamamını kucaklayarak bu süreci aşacağız, aşmakta kararlıyız. Bu ülkeye demokrasiyi yeniden getireceğiz."

"OSMANLI'NIN VARLIĞI HALİNDE BEN OKUYAMAYACAKTIM"

Bugünün çocuklarının yüzde 65'inin çalışma yaşına geldiklerinde günümüzde henüz alanı tanımlanmamış işlerde çalışacaklarına dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu eğitimdeki hızlı değişimi bize gösteriyor. Bilim ve teknolojinin hızlı değişimini gösteriyor. Bu aynı zamanda yaşam boyu eğitimin zorunluluğunu gösteriyor. Mezun olduğunuzda yeni çalışma alanları çıkıyor ve siz onun eğitimini almamış oluyorsunuz. Bizler bunları bilmek zorundayız. Çocuklarımıza bu gerçekleri anlatarak onları eğitmek zorundayız. Eğitimin bir sınıf atlama olduğunu da onlara anlatmak zorundayız. Ben Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum. 7 kardeşten üniversiteye giden sadece benim. Bana bu fırsatı sağlayan Cumhuriyete ve onun kurucusuna yaşamım boyunca hep minnet duydum. Osmanlı'nın varlığı halinde ben okuyamayacaktım ama Cumhuriyet bize eşit yurttaşlığı, fırsat eşitliğini, eğitimi, aydınlanmayı getirdi" dedi.

"MİLİTAN YETİŞTİRİRSENİZ ATEŞE ATARSINIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, susturulan üniversiteleri olan ülkelerin bilgi üretemeyeceğini, bir ülkeyi teslim almanın eğitim sistemini bozmakla mümkün olacağını ileri sürerek, şöyle dedi: "Üniversiteler bilgi üretmiyorsa ülkenin gelecekteki şansı iyi değildir. Susturulan üniversiteleri olan ülkeler bilgi üretemezler. Farklı düşündüğü için kapı önüne konulan akademisyenler varsa o üniversiteler bilgi üretemezler. Bir ülkeyi geri bırakmak istiyorsanız eğimi sistemini bozacaksınız. Bugün karşımızdaki tablo da budur. Her vatandaşın bu gerçeği bilmesi lazım. Eğitim üzerinde bu kadar oynanmasının arkasındaki oyunları çok iyi bilmesi lazım. Üniversiteler bilgi üretecek, sanayici üretilen bilgiyi elle tutulur hale dönüştürecek. Teknoparkların, teknokentlerin, silikon vadilerinin kuruluş nedeni de budur. Yetenekli insanlara, bilim insanlarına, mühendislere, demokrasisi ve eğitimi gelişmiş ülkeler kapılarını sonuna kadar açıyor. 21. yüzyılın bu acı gerçeği ile bütün dünya karşı karşıya. Katma değeri yüksek olan ürünleri de bu ülkeler üretmeye başlıyor. Hepimizin oturup düşünmesi gereken bir gerçek daha var. Çocukları alıp eğiteceğiz. Onlara yetenek kazandıracağız."

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARILMALIDIR"

Bu topraklarda Aziz Sancar'ın, Çoban Sülü'nün yetiştiğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sadece onların değil ailelerinin, yakın çevrelerinin de sınıf atlayarak iyi yerlere geldiklerini vurguladı. Kılıçdaroğlu, eğitimin bir siyasi partiye militan yetiştirmek için programlanması halinde, o ülkenin geleceğinin ateşe atılacağını ileri sürerek, Cumhuriyeti kuranların, eğitime ve öğretmene olağanüstü önem verdiklerini söyledi. Öğretmenin baş tacı edildiğini de vurgulayan konuşmasında eğitimde yapacaklarına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılmalıdır. Öğretmenleri klasik devlet memurları yasasından çıkarmak zorundayız. Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmenlik ayrımlarına son vermeliyiz. Öğretmen öğretmendir ve kadroludur. Bunun çalışmalarını bazı sivil toplum kuruluşları ile yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte taslak hazırlandığında tüm paydaşlara göndereceğiz. Ayrıca zorunlu eğitimin kesinlikle parasız olması lazım. Öğrencinin ayakkabısına, gömleğine, yemeğine kadar devlet tarafından karşılanması lazım. Eğitimde fırsat eşitliği diyoruz. Kesinlikle taşımalı eğitime son vereceğiz. 21. yüzyılda öğrencilerin yurt sorunu çözülemiyor."

"EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE HİÇBİR ÖĞRENCİ 'BENİM YURDUM YOK' DİYEMEYECEK"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin eğitim konusunda yapacakları projelere değinerek şunları söyledi: "En geç 2 yıl içinde hiçbir öğrenci 'benim yurdum yok' diyemeyecek. En acı şey yaşam standardının düşmesidir. Öğretmen arkadaşlarımız emekli olduğunda gelirlerinde, yaşam standartlarında düşme oluyor. Biz bunu da düşündük; bütün öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge. Ayrıca okul aile birliklerine yasal statü getirilmeli. Her okulun bir bütçesi olacak, nasıl harcadığını da okul aile birlikleri ile birlikte yapacaklar. Öğretmen atamaları kesinlikle liyakat esasına göre olmalı. Öğretmen coğrafyanın her köşesinde onurla görev yapmaya hazırdır. Yeter ki bunun liyakatla yapılmasıdır. Bütün organize sanayi bölgelerinde yatılı meslek liseleri kuracağız. Bunun süresi 4 mü, 5 yıl mı olmalı bilmiyorum ama şunu biliyorum; ara elemana ihtiyaç var. Okulların yönetimini Milli Eğitim Bakanlığı ve organize sanayi bölgesi yönetimi ortak yapacak." 2017 yılında 1 milyon 897 bin çocuğun okula gidemediğini açıklayan Kılıçdaroğlu, "Ne olacak bu çocukların geleceği? Sosyal devletin düşünmesi gereken alan budur. Aileler yoksul ve bu çocuklar okullaşamadı. Bunun önüne geçmek gerekiyor" dedi. Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğunu, bunların dış politika, ekonomi, toplumsal barış, demokrasi ve eğitimden oluştuğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, eğitim sorunu çözüldüğünde diğer sorunların da çözüleceğini kaydetti.

'384 KIZ ÖĞRENCİNİN YURT SORUNU ÇÖZÜLDÜ'

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da Cumhuriyet'in büyük bir devrim olduğunu söyledi. Cumhuriyeti kuranların önce eğitimden başladığını ifade eden Çalkaya, "Kendini geliştirdikten sonra Köy Enstitüleri adı altında dünyanın en büyük eğitim reformunu gerçekleştirdi. Yani devrim de eğitimden başladı. Belediye başkanlığı dönemimde en büyük yatırımlarımı eğitim alanında gerçekleştirdim. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle oluşturduğumuz Türkiye'nin en donanımlı 10 milyon değerindeki yatırımı gerçekleştirdik. 384 kız öğrencinin yatak ve yurt sorununu çözdük. Gücümüz yettiğince barınma sorununu çözeceğiz. Bu sempozyumun 3'sünü düzenliyoruz. İlk ikisini kitaplaştırdık, başta il milli müdürlüklerine ve siyasi partilerin eğitim komisyonlarına gönderdik" ifadelerini kullandı. Sempozyum, diğer konuşmacıların açıklamaları ile sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılan sergiyi gezmesi

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Toplantı salonundan genel ve detay görüntüler

Haber: Umut KARAKOYUN- Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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TIR ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

Gaziantep'te, TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Salih Yıldız (53) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece, İslahiye- Gaziantep yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kum ocağına girmek için manevra yapan Abdulkadir Bilen (32) yönetimindeki 27 BAB 05 plakalı TIR ile İslahiye yönünden gelen Salih Yıldız'ın kullandığı 10 TT 062 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Yıldız, yaşamını yitirdi. Salih Yıldız'ın cenazesi, götürüldüğü Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi. TIR sürücüsü Abdulkadir Bilen, gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salih Yıldız'ın fotoğrafı

Adli Tıp Kurumu

Cenazenin çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,

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Trafikte tartıştı, otobüs şoförünü dövüp, araca saldırdı

Konya'da minibüs sürücüsü Mustafa G., iddiaya göre trafikte tartıştığı belediye otobüsü Faruk Yeniay'a, dövüp, otobüsün camını kırıp, tabancayla otobüse ateş açtı. Mustafa G., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa G., yönetimindeki 42 BP 969 plakalı minibüsle seyir halinde iken, belirlenemeyen nedenle 42 ECL 95 plakalı belediye otobüsünü kullanan Faruk Yeniay ile tartıştı. Tartışmada öfkeli sürücü Mustafa G., iddiaya göre tabancayla otobüse rastgele ateş açtı, ardından da Yeniay'ı dövüp, otobüsün camını kırdı. Mustafa G., Yeniay'ın, polisi aramak istemesi üzerine cep telefonu elinden alıp, kırdı. Mustafa G., olay yerine çağrılan polis tarafından gözaltına alındı. Belediye çalışan işçileri evlerine bırakıp dönmek üzere olduğunu ifade eden otobüs şoförü Yeniay, "Trafik ışıklarında durduk. Sonra tekrar hareket etti ve önümde aniden durdu. Aracı sıkıştırdı. Minibüsten inip tabancayla ateş etti. Bana saldırdı, kıyafetlerimi yırttı, telefonumu yere vurup parçaladı. Beni dövdü. Şu an titriyorum, olayın şokunu atamadım. Otobüsün camını kırdı."dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüs şoförü röp.

Otobüsten detay

Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA,

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Ağrı Dağı'nda 2 terörist daha öldürüldü

Ak Dağı mevkiinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Valilik, son 11 gün içerisinde toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bugün Ağrı Dağı bölgesinde yapılan operasyonda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlarda 2 roketatar, 2 M16 tüfeği, 1'er zagros ve bixi makineli tüfek, 6 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi. Ağrı Dağı'nda teröristlere yönelik devam eden operasyonlarda son 11 gün içerisinde 1'i sağ olmak üzere toplam 16 teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Haber: Oğuzhan HANÇER/AĞRI,

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FETÖ'den yakalama kararı bulunan çift tutuklandı

Aksaray'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve 1 yıldır aranan Beytullah A. ve eşi Çiğdem A., Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yakalandı. Kara- koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 yıl önce öğretmen çift Beytullah A. ve Çiğdem A. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak, Aksaray'daki adreslerinde bulunamayan çiftin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu sırada çift mesleklerinden ihraç edildi. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çiftin Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu belirledi. Dün yapılan operasyon gözaltına alınan Aksaray'a getirilen çift, tutuklandı.

Görüntü Dökümü :

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Şüpheli çiftin sağlık kontrolüne getirilmesi

Acil servise alınması

Haber- Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,

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Kahramankazan'da KARTİNG turnuvası

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 7 üniversitenin katıldığı KARTİNG turnuvasında, en çok puanı toplayan Ortadoğu Teknik Üniversitesi turnuvanın galibi oldu.

Kahramankazan'da üniversiteler arasında KARTİNG yarışmasına, İstanbul ve Ankara'dan Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent, Başkent, Ankara, Özyeğin ve Modern Eğitim Fen (MEF) üniversiteleri katıldı. Üniversite Sporları Federasyonu ve ODTÜ'nün bu yıl ilkini düzenlediği turnuvaya Kahramankazan Belediyesi ve bazı motor sporları kuruluşları da destek verdi. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün bayrak sallamasıyla başlayan turnuva, gün boyunca devam etti. 10'ar dakikadan toplam 14 yarışın yapıldığı turnuvada pilotlar damalı bayrağı görmek için kıyasıya mücadele etti. Gün sonunda 138 puan toplayan ODTÜ'lü pilotlar birinci, 132 puanla Başkent Üniversitesi ikinci, 114 puanla Bilkent Üniversitesi ise üçüncü oldu. ODTÜ Motor Sporları ve Trafik Topluluğu Başkanı Muzaffer Burak Bağlan, "Centilmenlik içerisinde güzel bir turnuva izledik. Bu sporu yaymak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Motor sporları caddelerde değil pistlerde eğlencelidir. Sokaklarda ve caddelerde trafiğe açık alanlarda hiçbir yayanın ve insanın canını tehlikeye atmamak gerekiyor. Bu tür pistler adrenalin arayanlar için ideal pistler. Trafiğe açık alanlarda tehlikeli sürüşler yapmak yerine bu tür yerlerde adrenalin yaşamak insan canı için ve ülke ekonomisi için çok daha doğru yerler" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması

-Yarışın başlaması

-Yarıştan detay görüntüler

-Pilot kask kamerasından detaylar

-Yarışların havadan görüntü detayları

-Ödül töreni

-Röportajlar

Haber: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN,(Ankara),