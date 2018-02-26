Dha Yurt Bülteni-7

1)24 MİLYON LİRALARINA EL KONULAN ÇETE ADLİYEYE BELEDİYE OTOBÜSÜYLE GÖTÜRÜLDÜ

ADANA merkezli 9 ilde, internette yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 109 kişiden 4'ü kadın 66 kişi adliyeye Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüseyle götürüldü. Çetenin hesaplarından çıkan para ise 24 milyon liraya ulaştı. Başta ABD ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik, Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Bin polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, çoğu kadın 109 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 8 cep telefonu, 3 bilgisayar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

HESAPLARDAN SERVET ÇIKTI

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, yasa dışı bahis çetesi üyelerinin farklı bankalarda bulunan 24 milyon lirasına el konuldu. Çete liderlerinin, yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri de ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurdurtan bahis çetesinin bu kişilere de kazançtan prim ve aylık 3 bin lira ücret verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

1500 HESAP AÇTIRMIŞLAR

Operasyonda gözaltına alınan 109 kişiden 47'sinin kendi hesabını çeteye kullandırdığı, geriye kalan 57 kişinin ise açılan 73 şirketin kurucusu ya da çalışanı olduğu belirlendi. Bu şüphelilerden şirket kurucusu ve çalışanlarının her birinin en az 6, en fazla 15 ayrı bankada hesap açtırdığı belirlendi. Ayrıca hesaplarını kullanıp aylık ücret verdikleri 47 kişinin ise en az 5, en fazla 10 hesabı bulunduğu ortaya çıktı. Çetenin bu yöntemle yaklaşık 1500 hesap açtırdığı tespit edildi. Çetenin ayrıca, birçok ülkenin para birimlerinde üyelerine hesap açtırdığı saptandı. Çetenin, eldeki paranın dikkat çekmemesi için bu kadar çok sayıda hesap açtırttığı belirtildi. 15 gündür gözaltında tutulan 109 kişinden 43'ü serbest bırakıldı.

BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE GÖTÜRÜLDÜ

Çeteye para kazanmak için girdiklerini söyleyen 4'ü kadın 66 kişi ise yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Çevik kuvvet eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheliler, yanlarındaki valiz ve çantalarla belediye otobüsüne bindirildi. Zengin olma hayali ile çeteye giren şüpheliler tek sıra halinde bindirildikleri belediye otobüsü ile adliye binasına götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların emniyet binasından çıkarılması

Belediye otobüsüne bindirilmeleri

Asayiş Şube Müdürlüğü tabelası

SÜRE: 02'07" BOYUT: 129 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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2)CEZAEVİ FİRARİSİ, BAKAN VE VALİ ADIYLA DOLANDIRICILIK YAPARKEN YAKALANDI

MERSİN'de B.K.(44), Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Vali Ali İhsan Su'nun adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Merkez Mezitli İlçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde oturan B.A., kendisini arayan bir kişinin, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Vali Ali İhsan Su'nun adını kullanarak iş vaadinde bulunduğu iddia etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, B.A.'nın kendisinden istenen 2 bin lirayı teslim etmek için buluşma noktasına gelen B.K.'yı gözaltına aldı. Üzerinden sahte kimlik çıkan B.K.'nın 4 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı ve tutuklu bulunduğu Niğde Açık Cezaevi'nden firar ettiği de ortaya çıktı. Benzer yöntemle 3 kişiyi daha dolandırdığı belirlenen B.K. ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cezaevine götürülen B.K., görüntü alan gazetecilere, "Benim alnım açık. Bu işin sonunda beraat ettiğimde hepinize dava açarım. Adam öldürmedim, vatana ihanet etmedim" diye tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Sanık emniyetten çıkartılırken

-Sanık polisler arasında konuşurken

-Sanık araca bindirilirken

-Araç emniyetten çıkarken

-Emniyet müdürlüğü görüntüsü

(BOYUT: 38 MB) (SÜRE: 36 SANİYE)

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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(ÖZEL)

3)ELEKTRONİK ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRAN PROJE

GAZİANTEP'te, merkez ilçe Şehitkamil Belediyesi'nce, doğaya zararlı ağır metallerin ve toksik maddelerin bulunduğu elektronik atıkların toplanarak, geri dönüşüme kazandırılması için 'e-möp' uygulaması başlatıldı.

Kullanım ömürleri tamamlanan elektronik cihazların içindeki ağır metallerin ve toksik atıkların çevreye ve yer altı sularına zararının azaltılması için 'e-möp' uygulaması başlatılan Şehitkamil Belediyesi'nce, elektronik atıklar evlerden toplanarak, ekonomiye kazandırılıyor. Belediye bünyesinde kurulan 'Alo Atık Hattı'nı arayanlar, kullanılmayan atıl çamaşır makinesi, buzdolabı, cep telefonu, bilgisayar ve fırın gibi elektronik eşyaları 'e-möp'e gönderiyor. Geri dönüşüm merkezine getirilen ve burada sınıflandırılan atıklardan bir kısmı, bertaraf edilirken, önemli kısmı ise geri dönüşüm yapılarak, ülke ekonomisine kazandırılıyor.

ÇEVREYE ZARARLI ATIKLAR ORTADAN KALDIRILIYOR

Projenin temel amacının doğayı temiz tutmak olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi:

"Ömrünü tamamlamış beyaz eşya, bilgisayar ev aletleri ve mobilya gibi büyük hacimli eşyaları da 'e-möp' olarak tanımlıyoruz. Özellikle çöplerin bertaraf edildiği alanlarda bu gibi eşyalar büyük yer kapladığı için sorunlar yaşıyorduk. Gaziantep'te düzenli depolama yapılıyor. Düzenli depolama alanının kalitesini düşürmemek adına diğer taraftan da ekonomik olarak döngüyü sağlayabilmek, çevreye ve yer altı sularına zarar vermemek adına böyle bir proje başlattık. Özellikle elektronik eşyaların içindeki ağır metallerin suya karışımını önlemek adına böyle bir projeye ihtiyacımız vardı. Şu anda başlattığımız proje kapsamında bir çağrı merkezi oluşturduk. Vatandaşlarımız çağrı merkezimiz aracılığıyla müracaat ettiklerinde, onlara randevu veriyoruz ve randevu günü atıklarını gidip adreslerinden alarak geri dönüşüm merkezimize getiriyoruz. Burada ki tesisimizde atıklar cinsine göre kaba ayrıştırmaya tabi tutuluyor. Camlar, demirler, ahşap eşyalar gibi. Daha sonra da Türkiye'de lisanslı daha detaylı ayrıştırma yapan lisanslı tesisler bunlar tamamen ortadan kaldırılıyor. Projemizi mümkün olduğu kadar toplumun her noktasına yayarak bu tür atıkların doğaya atılmadan bertaraf etmek için çalışıyoruz."

Görüntü Dökümü

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Tesis alanı

Tesiste tplanan elektronik atıklar

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun konuşması

Alana getirilen yeni atıklar

Buzdolabı, çamaşır makinesi gibi atıl duurmdaki beyaz eşyalara

Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 223 MB

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4)BATTANİYEYE SARILI KEDİ LEŞİ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

ADANA'da, park içerisinde battaniye sarılı kedi leşi polisi alarma geçirdi.

Olay, Çukurova ilçesi'ndeki Doğal Park'ta meydana geldi. Parkta yürüyüşe çıkan vatandaşlar, kaldırım kenarında yarısı toprağa gömülmüş bataniyeyi görüncü polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, battaniye içerisinde patlayıcı olabileceğini düşünüp bomba ihma ekibini çağırdı. Bunun üzerine parkı giriş ve çıkışlara kapatıldı. Battaniyenin içinde bebek cesedide olabileceğinin düşünenen ekipler çevredeki vatandaşların ifadesini almaya başladı.

Bu esnada, parka Veteriner Mahir Kaya geldi. Polislere battaniyenin içinde kedi olduğunu söyleyip, "Bu kediyi benim, ölünce buraya gömdüm önemli bir konu yok" dedi. Daha sonra polisler, Kaya'ya battaniyeyi açmasını söyledi. Kediyi gören polisler ise rahat bir nefes aldı. Polislerler özür dileyen Kaya, ifadasi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Battaniyeye sarılı kedinin cesedinden görüntüler

Olay yeri şeridi

Veterinerin gelmesi

Battaniyeyi açması

Veterinerin konuşması

Battaniyenin içindeki kedinin cesedinden görüntü

SÜRE: 01'34" BOYUT: 96 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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5)MALATYA'DA 58 KİLO EROİN ELE GEÇTİ

MALATYA'da, polislerin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde 58 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendiği M.N. yönetimindeki plakası açıklanmayan otomobili durdurdu. Arama yapılan otomobilin gizli bölmelerinde 113 paket içerisinde 58 kilo eroin bulundu. Eroine el koyan polis, sürücü M.N.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Görüntü Dökümü

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Otomobilin detaylı incelenmesi

Uyuşturucudan detaylar

Uyuşturucu paketin açılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Taha AYHAN- Kamera: MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 115 MB