Dha Yurt Bülteni-7

Köpeğini araca iple bağlayıp sürükleyen sürücü: İşkence yapmadım

EDİRNE'de köpeğini iple aracın arkasına bağlayıp, sürükleyerek götürürken görüntülenen minibüs sürücü M.K. hakkında yasal işlem başlatıldı. M.K., kendisine ait olduğunu belirttiği köpeğe işkence yapmadığını söyledi.

Edirne'nin Keşan ile Tekirdağ'ın Malkara ilçesi karayolunda, dün kullandığı kapalı kasa minibüsünün arkasına iple bağladığı köpeği sürüklerken görüntülenen sürücünün kimliğini tespit edildi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin bağlandığı 34 DZ 5142 plakalı kapalı kasa minibüsün sürücüsünün M.K., olduğunu ve Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde oturduğunu saptadı.

Polisin iletişim kurup emniyete davet ettiği M.K., kangal cinsi köpeğin kendisine ait olduğunu kaybolduğunu belirterek, "Köpeğimi arayıp buldum ve eve getirmek için aracın arkasına bağlayıp yavaş yavaş götürdüm. Kesinlikle işkence yapmadım, çünkü köpek bana ait" dedi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, pazartesi günü emniyete davet edilen sürücü M.K., hakkında yasal işlem yapılacağını söyledi.

Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 38 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Küçükkuyu rampalarında dağlık alanda bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçaklar, Küçükkuyu Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Afrin gazisine ev sözü

MERSİN'in Erdemli ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Siirt Komanda Tugayında görevli Uzman Çavuş Halil Culu'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ev sözü verdi.

Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Savaş Cingöz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan gazi Uzman Çavuş Halil Culu'yu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ilçe protokolü gazi ile yakından ilgilenirken Başkan Tollu, şehit ve gazilerin sayesinde bugün bu ülkede özgür bir şekilde yaşadıklarını belirterek, "Bizlere de onlara hizmetkarı olmak düşüyor. Onlar emredecek bizler de yerine getireceğiz. Erdemli Belediyesi her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin hizmetindedir. Onların hakkı maddi hiçbir değerle ödenmez. Çünkü onlar bu memleketin gerçek sahipleridir" dedi.

Başkan Tollu, gazi Culu'ya ev armağan edilmesi için girişim başlattıklarını ifade ederek, "Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar için ne yapsak azdır. Onlar her türlü hizmetin en iyisine layıktırlar. Onların sayesinde bugün buralardayız. Biz de onlara layık olabilmek için küçük bir şey yapmak istiyoruz ve bir ev armağan etmek istiyoruz. Erdemli'nin kadirşinas, iş adamları ve hayırsever insanlarıyla birlikte gazimize bir nebze diyet borcumuzu ödemek adına her türlü hizmet taleplerinizi yerine getireceğimiz gibi hayırsever iş adamlarımızla birlikte bir de ev armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Düzce'den Mehmetçiğe Kilis'te destek

DÜZCE Belediyesi öncülüğünde sivil toplum örgütleri, geldikleri Kilis'te, Mehmetçiğe mehteranla destek verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, AK Parti Düzce İl Başkanı Hikmet Keskin, Düzce Muhtarlar Dernek Başkanı Mansur Bilgin ile beraberindeki 150 kişilik heyet ile birlikte Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'yı ziyaret etti. Daha sonra Düzce Mehteran takımı Cumhuriyet Meydanında gösteri yaptı. Kilis'te esnaf ziyaret ederek çeşitli alışverişte bulundu.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda bir ayın geçtiğini belirterek, "Ordumuz 72 düvene karşı hemen yanı başımızda büyük mücadele veriyor, terör örgütlerine karşı, bu mücadelede özellikle Miletlimizin birlik beraberliği ve Cumhurbaşkanımızın yanında duruşumuz, ordumuzun yanında duruşumuz, devletimizin yanında duruşumuzu göstermek adına Düzce ilimizin değerli yöneticileri, muhtarları ve sivil toplum örgütleri, karıncanın ağzına bir damla su alıpta İbrahim'in ateşini söndürmeye gitmesi gibi burada Kilisli'nin yayında olmak için Cumhurbaşkanımızın yanında olmaklarını göstermek için ordumuzun9 ve devletimizin yanında olduklarını göstermek için özellikle terör örgütlerine terör örgütünün arkasındaki maşa tutan ellere de karşı durduklarını göstermek için Kilis'teler" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ise "Düzce'den kahraman ordumuza ve Kilis halkımıza destek vermek amacıyla buraya geldik. Bir vücudun parçaları gibi ayağımıza bir diken batsa, nasıl ki vücudun her tarafı bu acıyı his ediyorsa, bizde buradaki olayı bin kilometre uzaklıktan Düzce'den his ettik ve Düzce'yi temsilen muhtarlarımız mehteranımızla geldik buraya gelmeye de devam edeceğiz. Daima sizin yanınızdayız, sizlere destek vermek için gelmeye devam edeceğiz. Askerlerimizin sonuna kadar yanındayızö diye konuştu.

Dernek Başkanı Tuna: Mahkemenin verdiği karardan memnunuz

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde 11 Mayıs Şehitleri Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 11 Mayıs 2013'teki terör saldırısının sanıklarına 53'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Dün Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kararının açıklanmasından sonra geldiği Reyhanlı İlçesi'nde dernek binasında bir açıklama yapan Tuna, "Şehit aileleri olarak gönlümüzden idam geçiyordu ancak yasalarımızda idam olmadığı için verilen ceza bizi memnun ettiö dedi.

Terör saldırısı mağduru ailelerle birlikte basın toplantısı düzenleyen Tuna, şunları kaydetti: "11 Mayıs 2013'te serhat şehri Reyhanlı'da patlatılan iki bombalı araç, yüreklerimizi de yakmış sevdiklerimizi bizlerden ayırmıştır. Bu olay öyle geçiştirilecek, unutulacak bir olay değildir. Çünkü yüreklerimiz dağlanmış, canlar hayattan kopmuş, o masum, o güzel, o günahsız insanlar hayattan koparılmıştır. 2 yaşındaki bebekten, çocuklara, kadınlardan erkeklere hiçbir günahı olmayan insanların acısı unutulacak, üzülmeyecek, ağlanmayacak bir olay değildir. Devletimizin yaraları sarma girişimleri olmuş, o ailelere yardımı olmuştur. Ama giden canlar bir daha geriye gelmez ki, bu büyük acı hiçbir zaman unutulmaz ki. Şehit aileleri olarak 11 Mayıs Şehitleri Derneğini kurduk. Bu Bayrak asla inmeyecektir. Olayla bağlantılı olan firardaki planlayıcılar da acilen devletimizin istihbarat ve güvenlik güçlerince derdest edilerek yüce Türk adaletine teslim edilmeli ve bunlara da hak ettikleri cezalar verilmelidir. Lütfen kimse yaramızı kanatmasın. Teröristin, caninin iyisi kötüsü olmaz. Onları savunanların da onlardan bir farkı yoktur. Bu terörist sevicilerde ayıklanarak adalete teslim edilmeli ve onlardan hesap sorulmalıdır."

'İLK DEFA RAHAT UYUDUM'

Terör saldırısında bir oğlunu kaybeden ve iki çocuğu da yaralanan Medine Erdemci, baştan bu yana idam beklediğini söyleyerek, "O gün bize mahşeri, cehennemi yaşattılar, Allah da onlara bizim yaşadığımızdan daha büyük acı versin. Yinede bazılarına verilen karar beni tatmin etmedi. 3'ü beraat etti. Onlar da yanı cezayı almalıydı. Ellerine kan bulaştı, en büyük acıyı çeksinler. Yasalarımızda idam olmadığı için verilemedi. Ayrıca, biz terör mağduru değiliz, biz şehit ailesi olmak istiyoruz" dedi. 11 Mayıs'ta kızını kaybeden Edibe Çalım ise, mahkemenin verdiği karardan sonra ilk defa rahat uyduğunu söyleyerek, "Kanları yerde kalmadı, şehitlerimizin arkasındayız, bizde onların yanına gidene kadar da birlik ve beraberlik içerisinde olacağız" diye konuştu.

Toplumun inşasında gönül elçisi olun

KADEM (Kadın ve Demokrasi) Derneği Hatay İl Temsilcisi Sema Tunç, yepyeni bir çağda yaşandığına işaret ederek herkes için çok kolay hale gelen bilginin yeni bakış açılarıyla kullanabilmenin önemine dikkat çekti.

KADEM Hatay İl Temsilciliği tarafından ilki düzenlenen kahvaltılı buluşma toplantısı Petek Mutfak'ta geniş katılımla gerçekleştirildi. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in eşi Feray Dingil'in ev sahipliğindeki buluşmaya KADEM Hatay İl Temsilciliği Başkanı Sema Tunç, yönetim kurulu üyeleri, Hatay Valisi ve kaymakamlar, Belediye Başkanları, milletvekillerinin eşleri ile dernek üyeleri ilgi gösterdi. KADEM Hatay İl Temsilcisi Sema Tunç, artık yepyeni bir çağda yaşandığını vurgulayarak, "Bilgiye ulaşmak herkes için çok kolay, önemli olan; bilgiyi yeni bakış açılarıyla kullanabilmek, hayata artı değer kazandırabilmektir. Çünkü biliyoruz ki, donanımlı lider girişimci kadınlar içinde bulundukları toplumu ve hatta tüm dünyaya dönüştürecek güçtedir. Bu nedenle kadının kendi gücünü ve iradesini ortaya koyması gerekir. KADEM olarak tabii ki de yeterli bulmuyoruz. Yapılan çalışmalarla mücadelemize devam ediyoruz. Kadınlarımızın hayatını kolaylaştıracak her türlü adımların atılmasını destekliyoruz. Toplumu inşa etmede sizlerden her biriniz de 'Gönül Elçisi' olmanızı istiyor ve desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

KADININ OLMADIĞI TOPLUM DÜŞÜNÜLEMEZ

Kadınların el vermediği, sahip çıkmadığı bir mücadelenin başarıya ulaşmasının mümkün olamayacağının altını çizen Tunç, "Kadının olmadığı bir toplum düşünülemez. İşte biz bunu biliriz. Buluşmamızda eksik olmayalım her yerde olalım. Biz güçlü olduğumuz sürece onların yaralarını sarabiliriz ve dertlerine derman olabiliriz" diye konuştu.

