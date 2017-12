Dha Yurt Bülteni-7

Bursa'da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı



BURSA- Karacabey karayolunda meydana gelen 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Kaza bugün saat 10.00 sıraları Bursa - Karacabey yolunun Çingençeşme mevkiinde meydana geldi. İzmir yönüne giden 37 yaşındaki Turgay B.'nin, yönetimindeki 16 NTA 10 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpınca araçlar birbirine girdi. Yağışlı havanın da etkisiyle 5 aracın birbirine çartığı kazada 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa ve Karacabey'deki hastanelere sevk edilen yaralılardan 64 yaşındaki Ayşe Gür ve 55 yaşındaki Hüseyin Baran kurtarılmadı. 8 yaralının tedavileri ise sürüyor.



Kaza nedeniyle Bursa - Karacabey yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY(Bursa), -



Çorum'da 30 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı



ÇORUM'un yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 30 köy yolu trafiğe kapandı.



Çorum'da dün gece başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Etkili kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekipler grayderlerle yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Çorum-Samsun Hasanzahir mevkii ile Çorum-Ankara Karayolu Hamdiköy mevkiinde kar yağışı ile buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde bulunan 30 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



Afyonkarahisar'da kar lastiği takma telaşı



AFYONKARAHİSAR'da kar yağışının ardından araç sahiplerini kar lastiği taktırma telaşı sardı. Hafta sonu olmasına rağmen lastikçilerde yoğunluk yaşandı.



Afyonkarahisar dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi nedeniyle yer yer don olayları meydana gelirken araç sahiplerini de kar lastiği takma telaşı sardı. Tatil yapması gereken pazar günü işyerlerini açan lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Sabahın erken saatlerinde lastikçilere akın eden araç sahipleri kar lastikleri takmak için sıraya girdi.



Dün başlayan kar yağışı nedeniyle geldiği beldesine geri dönmeye cesaret edemediğini belirten Murat Dağlı, "Kar yağışı nedeniyle köyüme dönmeye cesaret edemedim. İlk işim kar lastiklerini değiştirmek oldu. Onun için buradayım. Kar lastiklerini değiştirmekte biraz geç kaldığımı da kabul ediyorum" dedi.



Oto lastik tamircisi İsmail Gündoğdu, kar lastiklerinin sadece kar yağdığı zaman takılması gereken lastik olmadığının altını çizdi. Gündoğdu, "Şu ana kadar araç sahiplerinin yüzde 60- 65'i kar lastiklerini taktırdı. Diğerleri de 'kar yağsın öyle taktırırız' diyenler. Ama kar lastikleri sadece kar yağınca takılması gereken lastik değil. Hava sıcaklığı eksi 5'lere düştüğü zaman takılması ve kullanılması gereken lastiklerdir" diye konuştu.



Lastikçi Muhammet Aygün, lastik takma işlemlerinin gece saat 03.00'a kadar devam ettiğini belirtti. Aygün, sadece kar yağdığında değil daha öncesinde de kar lastiği taktıranların çoğunlukta olduğunu söyledi.



Bodrum'da kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi



Denize açılan tekneler zor anlar yaşadı



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan ve saatteki hızı 80 kilometreyi bulan kuvvetli fırtına hayatı kabusa çevirdi. Yatlar kıyıya sürüklenirken, iskelede bağlı küçük tekneler battı. Ağlarını toplamak için denize açılan balıkçılar zor anlar yaşarken, feribot seferleri iptal edildi.



Bodrum'da sabah saat 06.30 sıralarında başlayan ve saatteki hızı öğlen zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum-Datça ile Bodrum-İstanköy arasında karşılıklı yapılan feribot seferleri iptal edilirken, açık denizde dalga yüksekliği 4 metreyi buldu. Güllük Limanı'ndan İsrail'e kuru yük taşıyan gemiler, Bodrum'un Bitez, Ortakent-Yahşi ve Gümbet Mahallesi'ndeki koylara sığınmak zorunda kaldı. Fırtına nedeniyle, Yalıkavak ve Turgutreis Mahalleleri'nde liman dışında olan onlarca balıkçı teknesi ve sailing yat dalgalarla karaya sürüklendi. Gündoğan Koyu'ndaki 11 metrelik 'Argonat' isimli yat da demir tarayarak, karaya sürüklenip, ağır hasar aldı. Ahşap iskeleler parçalandı, Gündoğan ve Gölköy Sahili ve Limanı'nda bulunan toplam küçük tekne su alarak battı.



DENİZE AÇILAN TEKNELER ZOR ANLAR YAŞADI



Bodrum Liman Başkanlığı ile Bodrum Belediyesi Liman Müdürlüğü'nün yaptığı anonslar işe yaradı, felaketin eşiğinden dönüldü. Liman dışında demirli olan ve karaya sürüklenen iki yat sahipleri tarafından son anda kurtarıldı. Dünden attıkları ağları bugün toplamaya giden bazı balıkçı tekneleri zor anlar yaşadı. Bazı balıkçılar ağlarını toplayamadan geri dönmek zorunda kadı. İlçede hayatı kabusa çeviren ve bazı evlerin çatılarındaki güneş enerji panelleri ve su depolarına da veren fırtınanın etkisini 24 saat daha sürdüreceği bildirildi. Sahildeki bazı restoran ve kafeteryaların önündeki masa ve sandalyeler de fırtına nedeniyle sürüklendi.



Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı



ANTALYA merkez ve bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Saklıkent Kayak Merkezi'ne çıkışta zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi.



Antalya'nın yüksek kesimlerinde yer alan bazı ilçelerine mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Özellikle Akseki, Korkuteli ve Kaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece kar yağışı başladı. Akseki ve Korkuteli'de hem ilçe merkezi hem de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'nda da gece yoğun kar yağışı oldu. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar, Gömbe Yaylası'na ulaşımı olumsuz yönde etkilerken, görüş mesafesi de düştü. Bölgede zincirsiz ve kış lastiği olmayan birçok araç yolda kaldı.



Antalya merkeze bağlı Konyaaltı ilçesine yaklaşık 45 dakika uzaklıkta, 2 bin 200 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi de kardan payını aldı. Jandarma ekipleri Saklıkent'e çıkan karayolunda zincir ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.



Haber: Ahmet ACAR/ANTALYA, -



CHP'li Altıok'tan tek tip kıyafet eleştirisi



CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, FETÖ davalarında yargılananların tek tip kıyafet giyecek olmalarına değinerek, "Ahmet Şık'a tek tip kıyafet giydirilecek ama Ensar Vakıflarında tecavüz edenler ellerini kollarını sallayarak, üstelikte takım elbiseyle mahkeme salonuna geldikten sonra özgürlüklerine kavuşmaya devam edecekler" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, Karabük'te partisinin il başkanlığının toplantısına katıldı. Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Altıok, Ak Parti iktidarında kadına şiddetin yüzde bin 400 arttığını söyleyerek, "Bu sadece kayıtlara alınabildiği kadarıyla böyle. Her geçen gün iktidarın kadına dönük ayrıştırıcı, yok edici söylemi, cezasızlık ve meşrulaştırma politikaları yüzünden kız kardeşlerimiz, kadın yurttaşlarımız hedef alınıyorlar, bir bir öldürüyorlar. Türkiye kadın-erkek eşitliği sıralamasında 144 ülke arasında 130'uncu sıraya kadar geriledi" diye konuştu.



İlerleme ve büyümenin, ancak eğitim ve bilimle mümkün olduğunu belirten Altıok, "Elbette ki dış ülkelere meydan okuyan bir ülke olmak istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz. Ama çökmüş bir ekonomiyle babalanarak değil, ürettiğimizle, bilimsel eğitimle, kazandığımız icatlarımızla batıya meydan okumak istiyoruz. Üreten ve büyüyen bir ülke olarak meydan okumak istiyoruz. Kazancının arkasında gelirinin katça paylaşıldığı bir düzen kurarak, eşit ve adaletli bir sistem getirerek herkesin doyduğu, herkesin alnının ak olduğu, herkesin mutlu olduğu bir ülke olmayı istiyoruz. Böyle bir siyaset tanımı yapıyoruz. Çocuklarımızı kindar ve dindar nesil ayrışmasından böyle bir eğitim sisteminden kurtarmak ve onları tarikatların baskısı altından kurtarmak istiyoruz. Bizim yapmamız gereken barışçıl, ayrıştırmayan bir bütünlük içerisinde itirazlara kulak vermek, itiraz hakkını, direnme hakkını savunan insanların yanında olmak ve onların yaşam haklarını korumak ve geçiştirmektir" dedi.



Altıok bugün yayınlanan KHK'ya değinerek, şöyle konuştu: "Türkiye bugün yeni bir KHK ile güne başladı. Bir kez daha ve o KHK'da tek tipleştirmenin devamı niteliğinde olan tek tip kıyafet anlayışı da getirildi. Yine yüzlerce insan ihraç edildi. ve bu anlayış sürdürülmekte. Ahmet Şık'a tek tip kıyafet giydirilecek ama Ensar Vakıflarında tecavüz edenler ellerini kollarını sallayarak, üstelikte takım elbiseyle mahkeme salonuna geldikten sonra özgürlüklerine kavuşmaya devam edecekler" diye konuştu.



Milli piyango biletleriyle şans oyunları kuponlarını çalan hırsız yakalandı



KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, park halindeki otomobilden 80 milli piyango bileti ile şans oyunları kuponlarını, senetleri ve bilgisayarı çalan hırsız yakalandı.



Olay, dün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Park halindeki otomobilden 20 tam, 20 yarım, 40 çeyrek milli piyango bileti, 2 şans topu, 2 sayısal loto, 2 süper loto, 2 tane 10 numara kuponu ve 300 bin TL değerinde senet ile dizüstü çalındı. H.A.'nın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis, hırsızın kimliğini belirledi. Başiskele Paşadağ Mahallesi'nde oturan E.T.'nin evine baskın düzenlendi. E.T. yakalanarak, gözaltına alınırken çaldığı bilet, kupon, senet ve bilgisayar ele geçirildi. E.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Ev sattırıp parasını dolandırmak isteyen 2 şüpheli yakalandı



BURSA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, emekli N.B.'yi (65) evini sattırıp parasını dolandırmak isteyen 2 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.



Asayiş Şube ekipleri, dolandırıcılık konusuna ilişkin gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Akpınar Mahallesi'nde oturan emekli N.B.'nin dolandırıcılar tarafından evini satması yönünde arandığı bilgisine ulaşırken, inceleme sonucunda müşteki N.B.'nin dolandırıcılar ile telefon irtibatını kesmemesini sağlandı. Telefondaki şüpheliler, kaça sattığını sorduklarında 195 bin liraya sattığını, paranın da evde hazır olduğunu söyledi. Şüpheliler de kadına evde beklemesini ve eve polis göndereceklerini söyledi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, gerekli tertibatı alarak evde şüphelilerin gelmesini bekledi. Dün sabah gelen E.D.(19) evin içerisinde yakalanırken, onunla birlikte hareket eden M.K. (24) de binanın dışında gözcülük yaptığı sırada yakalandı. Her iki şüpheli de ekiplerce bugün adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Tartıştığı iş ortağı amcaoğlunu tek kurşunla öldürdü



ANKARA'nın Haymana ilçesi nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki Ferhat Kara, tartıştığı amcasının oğlu, 32 yaşındaki Hacı Mehmet Kara'yı İstanbul'daki işyerinde tek kurşunla öldürdü.



Haymana Dereköy Mahallesi nüfusuna kayıtlı 2 amcaoğlu İstanbul'da ortak iş yapmaya başladı. Ümraniye'deki işyerlerinde aralarında anlaşmazlık çıkan Ferhat Kara amcasının oğlu Hacı Mehmet Kara ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Kara, Hacı Mehmet Kara'yı tek kurşunla kalbinden vurarak öldürdü. Hacı Mehmet Kara olay yerinde hayatını kaybederken Ferhat Kara tutuklandı. Hacı Mehmet Kara, memleketi Haymana Dereköy Mahallesi'nde toprağa verildi.



Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA(Ankara) -