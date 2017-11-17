Dha Yurt Bülteni-7

1)BAKANLIKTAN, YATALAK HASTANIN SEDYEYLE EVE GÖTÜRÜLMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA



SAĞLIK Bakanlığı, Adıyaman'da felç tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edilen yatalak Hatice Ata'nın (78), istenilen ambulans gelmeyince, oğulları tarafından sedyeyle itilerek 1 kilometre uzaklıktaki evine götürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hatice Ata'yı eve taşıyacak iki ambulansın da o sırada görevde olduğu ve valilik tarafından da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. İhmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin de uygulanacağı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:



"Habere konu olan hasta, Adıyaman'da, evde bakım ekiplerimizce takip edilen 78 yaşında bir hastamızdır. Poliklinik muayenesi gerektiğinden 112 ambulansı istenerek, evinden alınarak hastaneye nakledilmiştir. Hastanede gerekli tıbbi hizmetleri yapılan hasta, yakınları tarafından ambulansla evine götürülmek istenmiş ancak bu hizmeti yürüten iki nakil ambulansının da görevde olması nedeniyle ambulanslar dönünce nakil işleminin gerçekleşeceği yakınlarına iletilmiştir. Yakınları kendi imkanları ile hastayı evine götüreceklerini söyleyerek hastaneden ayrılmışlarlardır. Bu sırada görevden dönen ambulansa nakletmek isteyen görevlilerin bu isteklerini kabul etmeyen hasta yakınları, hastayı yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki evlerine götürmüşlerdir. Söz konusu olay, Bakanlığımızca yakından takip edilmiştir. Adıyaman Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatmıştır. Soruşturma sonucunda ihmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır."



ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Sedye üzerinde yaşlı kadın götürülmesi



Oğlu Arif Ata ile röp.



Bilal Ata ile röp.



Sağlık görevliler ambulansa bindirmek istemesi



Güvenlik görevlisi ve polisin yolda ilerlemesini engellemesi



Araçların zorlukla ilerlemesi



Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı



Vali Kalkancı'nın hasta yakınları ile konuşması



Vali Kalkancı, hasta yakınların telefonlarında son aramayı kontrol etmesi



Yaşlı kadın eve sedye üzerinde eve götürülmesi



Yaşlı kadın çocukları tarafından eve çıkartılması



Yaşlı kadın yatağa yatırılması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



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2)ADANA'DA PKK OPERASYONU



ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda aranan 3 kişi, yakalandı.



Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki operasyonlarda adreslerinde bulunmayan firarilerin yakalanması için, çalışma başlattı. Zanlıların saklandığı yerleri belirleyerek geniş güvenlik önlemi altında operasyon yapan polis, 3 kişiyi yakaladı. Yasa dışı gösterilere katılarak, polise molotofkokteyli attıp örgüt propagandası yaptığı ileri sürülen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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Zanlıların Adli Tıp Birimi'nden çıkarılması



Polis aracına bindirilmesi



Polis aracının gidişi



SÜRE: 41" BOYUT: 42 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,



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3)MERSİN'DE DÜNYANIN EN PAHALI BAHARATI SAFRAN YETİŞTİRİLDİ



MERSİN'in Toroslar Belediyesi'nce, belediye fidanlığında, dünyanın en pahalı baharat bitkisi olan safran yetiştirildi. Soğanı ekilerek, serada yetiştirilen ve çiçek açan safranın hasadını Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, yaptı.



Bölgenin iklim şartlarına ve coğrafyasına uygun yetişebilecek ürünlerle ilgili alternatif tarım çalışmalarını sürdüren Toroslar Belediyesi, bu kez de dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranı yetiştirdi. Ejder meyvesi, goji berry, passiflora, istiridye mantarı, dikenli incir, kahve, ginkgo biloba bitkisi gibi ürünleri yetiştirerek, olumlu sonuç aldığı Ar-Ge çalışmalarına, kilosu yaklaşık 45 bin TL'den satılan safranı da ekleyen Toroslar Belediyesi, çiftçilerle yeni girişimcilere umut oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nü ziyaret eden Toroslar Belediye Başkanı Tuna, soğanı ekilerek, serada yetiştirilen ve bugün çiçek açan safranın hasadını yaptı.



800 GRAMI 45 BİN TL



Mavimsi mor yaprakları ve ortasında kırmızı sarı polenleri bulunan safran, iplik sanayisi, tekstil, gıda, sağlık ürünleri ve kozmetik üretiminde kullanılıyor. Safranın piyasada miligram üzerinden satılarak, kilosunun altınla yarıştığını belirten Tuna, "Safranın gram değeri bile, altınla eşdeğerdir. Yaklaşık bin metrekarelik bir alandan maksimum 800 gram arasında ürün alınabilen safranı yetiştirmek isteyen çiftçi ve girişimcilere gerekli bilgi desteğini sunacağız. Dünyanın en pahalı baharatı olan bitkiyi yetiştirdik ve çiçek açtı. Kilogramının değer fiyatı yaklaşık 45 bin TL. Sanayide, tekstilde boyamada, sağlık ürünlerinde, kozmetikte, gıdada kullanılabilen bitki, yaklaşık bin metrekarelik bir alanda maksimum 800 gram ürün veriyor. Yani 800 gram maksimum ürün aldığınızda kilosunun da 45 bin TL olduğunu düşündüğünüzde 35 bin TL'ye yakın bir değeri bin metrekarelik bir alandan alabiliyorsunuz" diye konuştu.



5 GRAM SAFRAN, 500 BİN KİLO TEKSTİL ÜRÜNÜNÜ BOYUYOR



Safran için 3 yıl aynı soğandan ürün alınabildiğini ve ardından yenilemeyle üretimin sürdürüldüğünü anlatan Başkan Tuna, "Arazilerin varisler yoluyla bölünmesinden dolayı arazi miktarında çok fazla azalma oluyor. Bu nedenle az yerden çok ve kıymetli ürün almak durumundasınız. Safran da bu konuda en özellikli öne çıkan ürünlerden bir tanesidir. Bu ürünü yetiştirmek isteyen insanlarımızı yönlendireceğiz ve teşvik edeceğiz. Aldığımız bilgiler ve yaptığımız araştırmaları paylaşacağız. Mersin'i safran bitkisi yönünde bir numara yapmanın yollarına bakacağız. 5 gramlık bir safran bitkisinden 500 bin kilogramlık tekstil boyanabiliyor. Yetiştirmesi ve bakımı yönünden de çok zevkli bir ürün" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Safran çiçeğinden görüntüler



-Safrandan görüntüler



-Torslar Belediye Başkanı Hamit Tuna hasat yaparken



-Tuna çiçekleri toplarken



-Tuna'nın konuşması



-Genel ve detay görüntüler



SÜRE: 04: 51 BOYUT: 156 MB



Haber-Kamera: MERSİN,



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4)ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONU: 3 GÖZALTI



ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yaparak 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kontörlünden geçirilen 3 şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Hastanenin acil servisi



Ekip aracından şüphelileri indirilmesi



Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 48 MB



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