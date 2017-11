Dha Yurt Bülteni-7

1)IRAK'TAKİ DEPREMZELERE BATMAN'DAN 1 TIR YARDIM



BATMAN Belediyesi, Kızılay ile birlikte Kuzey Irak'ın Süleymaniye bölgesinde yaşanan 7.3 büyüklüğündeki depremde mağdur olan aileler için topladığı 1 TIR yardım malzemesine Irak'a gönderdi. Beledye Başkan vekili Şevket Aksoy, "Bu tür affetlerde insanlık dramlarında bütün insanlığın bir biriyle dayanışma içerisinde olması gerekir. Herkesin elinden geleni yapması bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum"dedi. Kuzey Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarında 12 Kasım'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem için Batman Belediyesi ve Kıızılay birlikte depremzeler için topladıkları yardımları bir TIR ile Irak'a gönderdi. Belediye başkan Vekili Şevket Aksoy, yardım TIR'ını uğurladıktan sonra yaptığı konuşmada, yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirtirek, "Bu tür affetlerde insanlık dramlarında bütün insanlığın bir biriyle dayanışma içerisinde olması gerekir. Herkesin elinden geleni yapması bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında o bölgede yaşayan insanlar tabiki bizim kardeşlerimizdir.Hem olayın mahiyeti, ağırlığı hemde orada yaşyan insanların önemi açısında bözimde bu konuda bizimde bu konuda diyarsız kalmamız mümkün değildi. Onun için bizde karınca kararın ordaki insanlarımız için ne yapabiliriz diye düşündük. İlk etapta bin battaniye gönderdik, daha sonra bir tır 25 tonluk bir gıda malzemesi bugün itibarıyla yola çıktı. Bu konuda çalışmalarımızla Kızlay ile işbirliği çalışması içerisindeyiz. Onlarında katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yardım Kızılay organizasyonu altında götürülmektedir"dedi.



2)TERMİK SANTRALE KARŞI İMZA KAMPANYASI BAŞLATTILAR



TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Pınarça'ya yapılması planlanan termik santrale karşı imza kampanyası başlattı. Çerkezköy İlçesi'ne yapılması planlanan ardından da yer değişikliği yapılarak Kapaklı'nın Pınarça Mahallesi'ne kaydırılan termik santrale karşı Doğal Yaşamı Koruma Vakfı Çerkezköy İl Temsilciliği imza kampanyası başlattı. Çerkezköy Belediye Meydanı'na kurulan stantta Tekirdağ Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gönderilmek üzere hazırlanan dilekçelere halkta imzalar alınmaya başladı. DAYKO Çerkezköy İlçe Temsilcisi Nusret Türkan, termik santralin yapılmaması için kampanya başlattıklarını ifade ederek, "Kurduğumuz stantla Pınarça'ya yapılmak istenen termik santrale karşı itiraz dilekçeleri oluşturtuyoruz. Geçen yılda Çerkezköy için böyle bir çalışma yürütmüştük. 17 Ekim'de santran planları onaylandı, 19 Ekim tarihinde 1 aylığına askıya çıktı. O zamana kadar dilekçeleri toplayacağız. Gönderildikten sonra Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğün bu dilekçelere kanunen cevap vermesi gerekiyor. Hayati bir önem taşıyan termik santralin yapılaması için elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



MİTİNG DÜZENLENECEK



Termik santrale karşı Kapaklı Belediyesi ile Çerkezköy Belediyesi de ortaklaşa miting 19 Kasım tarihinde 'sessiz ölüme dur de' sloganı ile Pınarça Meydanı'nda miting düzenleyecek. Termik Santrale karşı ortak mücadele verilmesi gerektiğini belirten Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ile Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, bütün vatandaşları düzenlenecek olan mitinge davet etti.



3)ŞANLIURFA'DA 11 AYDA, 3 MİLYON KİŞİ SORGULANDI



ŞANLIURFA Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, 11 ay içerisinde halkın huzur ve güveninin sağlamak amacıyla yapılan denetim ve uygulamalarda 1 milyon 171 aracın kontrol edildiğini, 3 milyon 299 bin kişinin ise kimlik sorgulamasının yapıldığını söyledi. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, şube ve emniyet müdürleriyle birlikte yapılan operasyon ve denetimlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Polis evinde gerçekleştirilen toplantında konuşan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioplu, uyuşturucu ile mücadele, güvenlik uygulamaları, terörle mücadele ve kentin kanayan yaralarından olan tefecilik konularında açıklama yaptı.Amaçlarının vatandaşların huzurla yaşadığı bir kent olduğunu kaydeden Tipioğlu, "Uyuşturucu ile alakalı çalışmalarda, özellikle esrar yakalamalarında Şanlıurfa Türkiye 2'ncisi konumunda. 4,5 tona yakın bir esrar yakalaması meydana gelmiştir ve uyuşturucu ile alakalı da binlerce kişi gözaltına alınmış, bunlardan 781 kişi tutuklanmıştır. Yine 320 kilo eroin yakalanmıştır. Eroin konusunda da Şanlıurfa ülke genelinde mücadele noktasında ilk 4'te yer almıştır. Özellikle sokak satıcılarına karşı ciddi bir mücadele içerisine girilmiş ve bu mücadele neticesinde sokak satıcısı ve içici olmak kaydıyla toplamda 3 bin 411 kişiye adli işlem yapılmıştır ve bu işlemler neticesinde 716 kişi tutuklanarak cezaevine girmiştir" dedi.?Uyuşturucu ile mücadelenin sadece emniyet tarafından değil, toplumu oluşturan tüm katmanlar tarafından yapılmasın gerektiğini ifade eden Tipioğlu, ebeveynlerin de bu konuda çaba harcamalarının önemli olduğunu kaydetti. Türkiye genelinde uygulamaya konulan 'Güvenli okul' projesine de değinen İl Emniyet Müdürü Tipioğlu, "Proje kapsamında Şanlıurfa ilinde polis sorumluluk sahasında ilçeler dahil bütün okullarda güvenli koordinasyon görevlileri atanmış ve bu koordinasyon görevlilerinin okul yetkilileriyle, rehber öğretmenlerle, irtibatları sağlanmış ve yazılı olarak okullardaki eksiklik, aksaklık, bizi ilgilendiren konularla ilgili yazılı raporlar alınmış ve süratle müdahale edilmiştir. Okulların etrafında yapılan uygulamalarda 147 internet kafe denetlenmiş ve okulların etrafında giriş çıkışlarını sağlamak noktasında ekipleri görevlendirilmiş, şu ana kadar da okullarımızda, okullarımızın etraflarında toplumu rahatsız edecek boyutta bir olay meydana gelmemiştirö diye konuştu. Kentte yapılan güvenlik uygulamaları konusunda rakamlar veren Tipioğlu, 3 milyon 299 bin kişinin emniyetin yaptığı GBT sorgulamasından geçtiğini söyledi. Tipioğlu, şunları söyledi: "1 milyon 171 bin araç kontrolden geçirildi. Yapılan GBT uygulamalarında Şanlıurfa'nın ilk sırada yer aldığını memnuniyetle görüyoruz. Bunun da yansımasını alana çıktığınızda tüm suçlarda ciddi oranda bir azalma olduğunu görüyorsunuz. Suriyelilerin nüfusa oranı yüzde 25, suça katkıları ise yüzde 6 oranında. Dolayısıyla bu da çok önemli bir boyutta değil. Kamuda insanların algıladığının aksine Suriyeliler çok fazla suç işlemiyor. Yanlış bir anlaşılmanın önüne geçmek maksadıyla bunu söyledim. Onların da kontrolü denetimi yapılıyor, suç oluşturulabilecek tüm alanlar kontrol ediliyor. Şanlıurfa polisi olarak bizler PKK ve onun Suriye uzantısı YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle bir mücadele içerisindeyiz. PKK/KCK mücadelesi kapsamında bu yıl içerisinde bin 365 kişi gözaltına alındı. Bunlarda 400'e yakını tutuklanarak cezaevine konuldu. Yine nesil bir örgüt olan FETÖ'yle mücadelemiz amansız olarak devam etmektedir."Tipioğlu, son olarak Şanlıurfa'da mala karşı işlenen suçlarda ise yüzde 6 bir azalma olduğunu, denetim ve uygulamaların amacının suçluları huzursuz etmek ve vatandaşların huzurunu sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.



4)ARZU'NUN BEBEKLERİ'NE YURT DIŞINDAN DA SİPARİŞLER GELİYOR



ASIL mesleği inşaat mühendisliği olan Arzu Özer, çocuklarına oyuncak üretmek amacıyla hobi olarak başladığı bez bebek yapımını 4 yıldır sürdürüyor. Bebek yapım sanatı (Doll art) alanındaki çalışmalarını düzenlenen kurslarda öğrencilerine de aktaran Özer, öğrencisi Özgen Çakar'la birlikte 'Arzu'nun Bebekleri' adıyla atölye açtı. Özer, birçok ülkeden bebek yapımı için siparişler geldiğini söyledi. Öğrencisi Özgen Çakar ile birlikte Odunpazarı Şarkiye Mahallesi Koca Müftü Sokak'ta 'Arzu'nun Bebekleri' adıyla atölye açan Arzu Özer, ikiz çocukları Bengisu ve Kadircan'a kumaş parçalarından oyuncak üretmek amacıyla bez bebek yapımına hobi olarak başladığını anlattı. Daha sonra mühendislik mesleğini bırakıp bu işe yöneldiğini kaydeden Özer şöyle konuştu: "4 yıldır bu işi yapıyorum. Doll art sanatı dünyada var olan bir sanat. Ama Türkiye'de yeni bilinen ve değeri yeni anlaşılan bir sanat. Biz bunlara kumaştan heykeller diyoruz. Her türlü malzemeyi kullanıyoruz. Çorap, elyaf, geri dönüşüm malzemeleri gibi malzemelerden yapıyoruz. Kişi bebeklerimiz, karakter bebeklerimiz, meleklerimiz, perilerimiz, cadılar, cücelerimiz var. Sipariş üzerine de yapıyoruz. Sadece Eskişehir ile sınırlı değil, tüm Türkiye ve tüm dünyadan siparişler geliyor. Amerika, İngiltere ve Avrupa ülkeleri ile dünyadan farklı ülkelere yaptığımız bebekleri gönderiyoruz."



300 KADINA ÖĞRETTİ



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla bebek yapım kursları açıldığını belirten Arzu Özer, bu kurslarda kendisinin 300 kadına bebek yapım işini öğrettiğini söyledi. Özer, "Eğitim verdiğim kişilerin çoğu bu işi çok güzel bir şekilde yapıyor. Bebeklerini internet üzerinden ya da bizim açtığımız bu atölyeye getirip satıyorlar" dedi.



'ÜZERLİK TEYZE'



Arzu Özer, Eskişehir'e özgü bebekler de tasarladığını belirtti. Nazara karşı koruyucu özelliği olan üzerlik otunun üzerinde bulunduğu bez bebekler yaptığını söyleyen Özer, bu bebeklere 'Üzerlik Teyze' adını verdiğini anlattı. Özer, şunları söyledi: "Elimden geldiği kadar Eskişehir'i tanıtma, Eskişehir'e ait bir şeyler üretme çabası içerisindeyim. Eskişehir'e özel cücelerimiz var. Üzerlik bebeklerimiz var. Üzerlik, bu çevrede yetişen bir bitki. Bu bitkinin nazara karşı, kem gözlere karşı koruyucu bir özelliği var. Ben de onunla gelenekselden biraz daha modern çizgide bir bebek tasarladım. Adını da 'Üzerlik Teyze' koyduk. Üzerlik bebek de çok beğenildi. Bunu da Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Üzerlik bebeği evlerine, arabalarına, odalarına, çantasına asanlar da var."



ORTAK ATÖLYE AÇTILAR



Bebek yapım kursu eğitmeni Arzu Özer ile bir yıl önce tanıştıklarını ve onunla birlikte atölye açtıklarını söyleyen Özgen Çakar da şöyle konuştu:



"Arzu Özer'in verdiği kurslara katıldım. Üçüncü haftadan itibaren 'Bu benim mesleğim, bu benim işim olacak' dedim ve bir yıldır da ben bu işi yapıyorum. Burada hem bebeklerimizi ortak üretiyoruz, hem eğitimlerimizi yapıyoruz. Bizden ders almak isteyen arkadaşlarımıza destek oluyoruz."



5)VAN'DA KULAĞI KESİLEN YAVRU KÖPEĞE, İZMİRLİ İŞ KADINI SAHİP ÇIKTI



VAN'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, sokak ortasında işkence yapılıp, kulağı kesilen ve bir süredir Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edilen yavru köpeğe, İzmirli iş kadını Mine Jackson, sahip çıktı. Van'da, bir süre önce yavru köpeğe, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sokak ortasında işkence uygulandı. Kulağı da kesilen yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek, tedavi ettirildi. Yavru köpeğe yapılan işkence haberini gazetelerde yer alan haberlerden öğrenen İzmirli iş kadını Mine Jackson, Van'daki hayvan bakım merkezinin veterinerine telefonla ulaştı. Tedavisi boyunca yavru köpeğin sağlık durumuyla ilgili merkezden sürekli bilgi alan Jackson, daha sonra Van'a gelerek, tedavisi biten yavru köpeği alıp, İzmir'in Urla ilçesindeki evine götürdü. Jackson, Van Büyükşehir Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan diğer sokak hayvanlarına da 500 kilo mama bağışladı.



AYNI DURUMDAKİ 4 SOKAK KÖPEĞİNE SAHİP ÇIKMIŞ



Hayvanlara işkence yapanlara herkesin tepki göstermesi ve işkencecilerin cezalandırılması gerektiğini savunan Jackson, daha önce aynı durumda olan 4 sokak köpeğine daha sahip çıktığını anlattı. Jackson, "Artık 5 tane köpeğim oldu. İnşallah eşim, beni boşamaz. Ne kadar muhtaç hayvan varsa elimden geldiği kadar yardım etmeye, ulaşmaya çalışacağım. Köpeğin de artık insanların incitemeyeceği güzel bir yuvası olacak. Hayvanlara duyarlılığından dolayı da büyükşehir belediyesi bakımevine çok teşekkür ediyorum" dedi.



6)YANAN OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇTI



EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'na giden Bulgar plakalı otomobil, seyir halinde alev aldı. Adı henüz belirlenemeyen sürücü olay yerinden kaçarken, araç kısa sürede yanarak küle döndü. Bulgaristan'a çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na giden CT 7222 AT plakalı otomobilin motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Kimliği henüz tespit edilemeyen araç sürücüsü yol kenarına çektiği aracı Yıldırım Mahallesi Sarıbayır mevkiinde bırakıp başka bir araçla olay yerinden uzaklaştı.Yol kenarında alev alan otomobili görenlerin ihbarıyla gelen Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil tamamen yanarak kül oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



