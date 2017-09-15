Dha Yurt Bülteni-7

1)BOŞANMA DAVASI AÇAN EŞE KENT MEYDANI'NDA 4 KURŞUN



BOLU'da esnaf Ahmet Çevik, boşanma davası açan eşi 28 yaşındaki Sevim Çevik'i, polislerin nöbet tuttuğu Valilik binasına 50 metre uzaklıkta, halkın yoğun olduğu Kent Meydanı'nda tabanca ile 4 el ateş ederek yaraladı. Olay, saat 10.30 sıralarında Valilik binasının da bulunduğu Kent Meydanı'nda meydana geldi. Sevim Çevik, çiğ köfte dükkanı işleten eşi Ahmet Çevik'e, iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Ahmet Çevik, duruşma öncesi eşiyle görüşmek istedi. Sevim Çevik, Ahmet Çevik'in teklifini kabul etmedi. Ahmet Çevik, bir kadın arkadaşıyla Kent Meydanı'nda olduğunu öğrendiği eşinin yanına gitti.



Ahmet Çevik, ikinci evliliğini yaptığı Sevim Çevik ile halkın yoğun olduğu meydanda tartıştı. Daha sonra Ahmet Çevik, yanında getirdiği tabanca ile eşine 4 el ateş etti. Karın, bacak, kol ve sırt bölgesinden yaralanan Sevim Çevik'e ilk müdahaleyi meydandaki bankın üzerinde çevredekiler yaptı. Sevim Çevik, daha sonra gelen 112 Acil ekibi tarafından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu belirtildi.



Olay yerine 50 metre uzaklıkta Valilik binası önünde nöbet tutan Polis Özel Harekat ve Asayiş Şube ekipleri Ahmet Çevik'i yakaladı. Valilik binasına götürülen Ahmet Çevik, daha sonra polis aracına bindirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Polis olay yeri inceleme çalışmaları



-Çevredeki kalabalık



-Polis kalabalığı



-Özel Harekat Polisleri



-Şüpheli eşin valilikten çıkarılarak polis otosuna bindirilmesi



-Detaylar



Süre: 02.18 Boyut: 269.9 MB



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



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2)İKİ KADIN DOKTORA PARA CEZASI KESİLEN PLAJDA VALİ İNCELEME YAPTI(1)



ZONGULDAK Valisi Ahmet Çınar, plajda bira için 2 kadın doktora polisin para cezası uygulamasıyla ilgili, "'İçki içti' diye kontrol edilme durumu yok. Davranışlarından dolayı yapılan ihbar üzerine polisin işini yaparken bu arkadaşların sarhoşluk seviyesinde belki bir tanesinin onu bilmiyorum, burada toplumu rahatsız ettiği anlaşılmış ve polis görevini yapmıştır. Mesele bu kadar basit, bu kadar küçük bir konudur" dedi.



Görüntü Dökümü



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-Vali nin incelemesi



-Val nin açıklaması



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



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3)ARAÇLARA ÇARPAN KAMYONETTEN 145 KİLO EROİN ÇIKTI



VAN'da polisin durdurmak istediği kamyonetin sürücüsü, ihtara uymayarak, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çok sayıda araca çarpan kamyonette 145 kilo 581 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda tespit edilen kamyonet, İpekyolu İlçesi'ne bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde takibe alındı. Sürücüsünün 'Dur' ikazına uymayarak kaçtığı araç, Kültür Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen çok sayıda araca çarparak durdu. Polisler kaza yapan araçta arama yaptı. Aramada 204 paket halinde 145 kilo 581 gram eroin ele geçirilirken, araç sürücü de gözaltına alındı. Operasyon anı ise kamera ile görüntülendi.



Görüntü Dökümü



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-Polis ekiplerinin aracı polis aracıyla takip etmesi



-Kırmızı ışıkta araçlara çarparak duran araçta yapılan arama



-Araçta ele geçirilen eroinden görüntü



-Şüpheli aracın araçlara çarpma anı güvenlik kamerasına yansıması



VAN /DHA



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4)UMKE'NİN GERÇEĞİ ARATMAYAN TATBİKATI



ARDAHAN'da Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tarafından düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği patlamayla bir binanın enkazı altında kalan ve sıkışan yaralılar, kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen UMKE eğitimine, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerin ekipleri katıldı. Ardahan'ın Yanlızçam Kayak tesislerinde iki günlük temel ve pratik eğitimin ardından, Ardahan- Göle karayolu üzerinde kullanılmayan bir binada tatbikat yapıldı. Senaryo gereği bir patlama sonucunda çöken evin altında kalan 6 kişi enkaz yığınları altından çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde hazır bulunan ambülanslarla hastaneye nakledildi. Yine senaryo gereği yaralanan vatandaşların inandırıcı olmmak için feryat ederek yardım istemeleri dikkatlerden kaçmadı. Sağlık Müdür Yardımcısı İshak Askeroğlu, program sonunda eğitime katılan UMKE ekipleri ile birlikte UMKE marşını okudu. Sağlık İl Müdürü Ulaş Şentürk, Doğu Anadolu'daki UMKE ekiplerinin katıldığı eğitim ve tatbikatın başarılı geçtiğini bildirdi. UMKE ekiplerinin tatbikatını izleyen Vali Yardımcısı Abdurrezzak Canpolat, kursu tamamlayan 41 personele başarı belgesi verdi.



Görüntü Dökümü



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Patlama olan binaya gelen kurtarma ekiplerinden görüntü



-Bina içinde yaralılarrdan görüntü



-Araç içerisinde sıkışan vatandaştan görüntü



-UMKE ekibinin kurtarma çalışmaları



-Yaralıların feryadı



-Yaralıların ambülansla hastaneye taşınması



-İl Sağlık Müdürü Ulaş Şentürk'ün konuşması



-Detay Görüntüler



( Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN



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5)KAYSERİ'DE BYLOCK'ÇU 2 KİŞİ, FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI



KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonda Bylock kullandıkları belirlenen 2kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde TEM Şube tarafından yapılan operasyonda Bylock kullandıkları belirlenen üniversite öğrencisi bir kadın ile banka emeklisi bir kişi yakalandı. Bu kişiler, polisteki sorgularının ardından, Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



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-Bylock'çu 2 kişinin Adli Tabipliğe getirilişi



-Detay görüntü



Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)



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6)DSO'DA KEÇECİ DÖNEMİ SONA ERİYOR



DENİZLİ Sanayi Odası'nda (DSO) 12 yıldır başkanlık görevini yürüten Müjdat Keçeci, düzenlediği basın toplantısıyla yeni dönemde başkanlık için aday olmayacağını açıkladı.



DSO Başkanı Müjdat Keçeci, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenledi. 1300 üyeli Denizli Sanayi Odası'nda, 2003'te yılında başkanlığa seçilen ve 3 dönemdir bu görevi yürüten Keçeci, 13 Ekim'de yapılacak seçimlerde, başkanlık için aday olmayacağını söyledi. Keçeci, hiçbir baskı atında kalmaksızın, gençlerin önünü açmak ve kendine daha fazla zaman ayırmak için bu kararı aldığını ifade etti. Denizli sanayisini gençlerin yönetmesi gerektiğini ifade eden Keçeci, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 4 yılda bir yapılan seçimleri ekim ayında yenilenecek. Diğer odalarda da bu seçin yapılacağı gibi DSO'da seçim yapılacak. Ben 12 sene önce başkanlığa seçildim. 3 dönemdir yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Yeni dönemde başkan adayı olmayacağım. Bu kararda, hiçbir kişinin, tarafın, grubun benim üzerinde tavsiyesi bile yok. Başkanlığından yana çok kişi var. Gençlere yer açmamız gerektiğini hep ifade ettik. Ben artık bu saatten sıra bir genç arkadaş ve genç bir ekibin Denizli sanayisini yönetmesine inanıyorum. Kendime ait daha çok zaman ayırmak ve kendimin hobilerine vakit ayırmak için bu kararı aldım" dedi.



"SİYASETTE YER ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"



Süren projelerde, yeni yönetime yardımcı olacağını ifade eden Keçeci, "Denizli'nin üstlenilip bitirilemeyen projelerinde yeni ekibe, bir başkan olarak değil bir hizmetkar olarak en büyük yardımcılarından olmaya devam edeceğim. Çardak Organize Sanayi Bölgesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve demir yolları gibi projelere yeni müstakbel başkana yardımcı olacağım. Politika benim hiç tercihim olmadı. Ben politikaya çok yatkın birisi değilim. Sanayinin içinden geldim ve bu alanda daha faydalı olacağımı düşündüğüm için DSO başkanlığı görevini yürüttüm. Politikada yer almayı düşünmüyorum. Denizli artık 3.5 milyar dolar ihracat yapıyor. Bakanı meclisi dil bilmeli, üniversite mezunu olmalı. Denizli'ye bu yakışır. Biz bunun gayreti içerisindeyiz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



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Basın toplantısından detaylar



DSO Başkanı Müjdat Keçeci'nin açıklaması



Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ,