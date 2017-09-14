Dha Yurt Bülteni-7

(YENİDEN)



1)MERSİN'DE KANLI SOYGUN GİRİŞİMİ



MERSİN kente merkezindeki bir kuyumcuyu soymak isteyen silahlı 4 kişi, kendilerine direnen iş yeri sahibini vurdu. Hafif yaralanan kuyumcu, hastanede tedavi altına alınırken, üzerlerinde sarı yağmurluk bulunan 1'i yaralı 4 soygun girişimcisi ise hiçbir şey çalamadan geldikleri araca binerek kaçtı. Polis ekipleri, soygun girişimcilerini yakalamak için alarma geçti. Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Akdeniz İlçesi Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bulunan Refik Çetinkaya'ya ait Çetinkaya Dilan Kuyumcusu'nda meydana geldi. Üzerlerinde sarı yağmurluk bulunan kimliği belirsiz 4 kişi, 33 EET 74 plakalı beyaz otomobil ile işyerinin bulunduğu caddeye geldi. Elinde kalaşnikof silah bulunan 1 zanlı ile pompalı tüfek olan diğer zanlı dışarıda beklerken, elinde tabanca bulunan ve silahsız olan diğer 2'si de kuyumcuya girdi. Tabancalı zanlı, silah doğrulttuğu işyeri sahibinden, vitrindeki altınları, elinde torba olan arkadaşına vermesini istedi. Bu sırada, tabancasını çeken kuyumcu Refik Çetinkaya, zanlılardan birini vurarak yaraladı. Paniğe kapılan soyguncular da ateş açarak kuyumcu Refik Çetinkaya'yı vurdu. İşyeri bir anda savaş alanına dönerken, kapı önünde bekleyen silahlı zanlılar ise vitrine rastgele ateş açtı. İşyerinin camlarında 7 kurşun girişi saptanırken, yaralı arkadaşlarını yanlarına alan sarı yağmurluklu soygun girişimcileri, geldikleri otomobile binerek kaçtı.Kuyumcu Refik Çetinkaya ise çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çetinkaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



PLAKA ÇALINTI ÇIKTI



Mersin'de meydana gelen kanlı kuyumcu soygun girişiminden sonra kaçan 1'i yaralı 4 zanlının yakalanması için polis alarma geçti. Zanlıların yaralı arkadaşlarını araca bindirip çevreden uzaklaşmaları ise yakında bulunan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.



Kenttin tüm giriş ve çıkışları ise kontrol altına alınırken, soygunda kullanılan otomobilin üzerindeki 33 EET 74 plakanın da çalıntı olduğu ortaya çıktı.



Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.



MERSİN,



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HDP MİLLETVEKİLİ YİĞİTALP GÖZALTINA ALINDI (EK)



2)İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI



Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında açılan davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle mahkeme tarafından hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı kapsamında bugün evinin önünde gözaltına alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne götürülen HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı.HDP Milletvekili Yiğitalp, ifadesinde, milletvekili seçildiği kenteki sorunlara karşı duyarsız olabilmesinin mümkün olmadığını, Sur İlçesi'nde tarihin en uzun sokağa çıkma yasaklarının ilan edildiğini söyledi. Yiğitalp, şöyle dedi: "O halkın derdine derman olmak, demokratik araçlarla bir sorumluluğumuz vardır. Yapılan konuşmalara bakıldığında iddianamenin yetersiz, özentisiz ve teknik olarak eksik olduğunu görüyorum. Bugün kriminalize edilen bir durum önceden edilmemişti. Bu ülkenin zor ve karanlık bir dönemden geçtiğini söylemek istiyorum. Eş genel başkan yardımcımızın annesi Ankara'da gömülemedi, gömüldü ve cenazesi tekrar çıkarıldı. Bizim annelerimizin bile gömülmesine izin verilmeyen bir süreçten geçiyoruz. Mahkemenizde mevcut Sur dosyasında ben tanık olarak görünmekteyim. İddianamenin zorlama olduğunu söylemek istiyorum. Siyaset yapma hakkımız elimizden alınmaya çalışılıyor. 100 yıllık Kürt sorunu var. Yargı mekanizmasının böyle ırkçı gruplar için işlev görmesini isterdim. Bazıları siyaseti nefret üzerinden yürüttüğü için insanlar çıkıp cenazeye bile müdahale edebiliyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beratimi talep ediyorum. Ayrıca duruşmalardan vareste tutulmak istiyorum."Avukatlar ve savcının da isteğinden sonra mahkeme, Yiğitalp'in yaptığı konuşma CD'lerinin istermesini, bu konuşmaların tarafsız bilirkişi tarafından tercüme edilmesine karar verdi. Ayrıca sanık avukatlarına müvekkillerinin yaptığı konuşmaların Meclis'te hangi hususunu bildirmeleri için süre verilmesi, konuşma tarihlerinin istenmesive duruşmalardan vareste tutulması kararlaştırıldı. İfadesi alınan Yiğitalp ifadesinin ardından serbest bırakılarak Adileye'den ayrıldı.



Felat BOZARSLAN-DİYARBAKIR/DHA



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3)DİYARBAKIR, HAKKARİ VE VAN BAROSUNDAN SİHA RAPORU: TBMM İNSAN HAKLARI KOMİSYONUNU GÖREVE DAVET EDİYORUZ(1)



DİYARBAKIR, Hakkari ve Van Baroları, İktidar ile muhalefet arasında tartışma konusu olan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)'nin Hakkari'nin Oğul köyü kırsılında kullanılması ile ilgili hazırladıkları raporu açıkladı. Raporu açıklayan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, yaşanan olayın askeri, idari ve adli yönüyle araştırılıp incelenmesi zorunluluğunu hukuk devleti olmanın bir gereği olarak gördüklerini belirterek, "Bu sebeple heyetimiz, ivedi bir şekilde, olayın yaşandığı Hakkari iline tespit ve incelemelerde bulunmak üzere TBMM İnsan Hakları Komisyonunu göreve davet etmektedir"dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Diyarbakır Barosunda yapılan toplantı



-Toplantıdan detaylar



-Baro başkanı Özmen'in raporu okuması



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Burak EMEK/DİYARBAKIR,-



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4)KARABÜK'TE 45 KİŞİLİK OTOBÜSTE 96 KAÇAK YAKALANDI



KARABÜK'te jandarmanın durdurduğu 45 kişilik otobüste Afganistan ve Pakistan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı.Eskipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük- Çerkeş yolunun İsmetpaşa Mahallesi Mevkii'nde yol kontrolü yaparken M.T. yönetimindeki otobüsü durdurdu. Otobüste yapılan aramada yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 10'u çocuk, 13'ü kadın toplam 96 göçmen belirlendi. 45 kişilik otobüste üst üste yolculuk yapan, 2 kişilik koltuklara 3 kişi oturan kaçaklar Eskipazar Spor Salonu'na götürüldü. Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nden otobüse binen ve İstanbul'a gitmek istedikleri belirtilen 80'i Afganistan, 16'sı Pakistan uyruklu kaçak göçmenler burada sağlık kontrolünden geçirildi ve yiyecek verildi. Geçmenler yapılacak işlemlerden sonra Karabük İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Olayla ilgili otobüs şoförü M.T. ve A.K. gözaltına alındı. El konulan otobüs de yediemin otoparkına çekildi.



Görüntü Dökümü



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-Göçmenlerin kayıt ve sağlık kontrolleri yapilmasi



-Salonda yerde yatan göçmenler



Süre: 01.19 Boyut: 73 MB



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



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5)ŞANLIURFA'DA, 'EV YAPMA' KAVGASI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI



ŞANLIURFA'da, akraba olduğu belirten ve iki aile arasında ev yapma konusunda çıkan silahlı kavgada; 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Terzi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birbiriyle akraba olan 'Alabay' ile 'Alas' ailesi fertleri arasında, ev yaptırma konusunda çıkan tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Mahmut Alabay, Abdulkadir Alas ile adı öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Mahmut Alabay ile Abdulkadir Alas, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Ölen Alabay ile Alas'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Silahlı kavga ardından jandarma Terzi Mahallesi'nde yoğun önlem alarak, olaya karışanların kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adli Tıp Kurumu morguna getirilen cenazeler



Morgda bekleyenler



Cenazelerin araçtan indirilişi



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 340 MB



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6)ŞANLIURFA'DA ÇOCUK KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI



ŞANLIURFA'da, çocuk yüzünden komşular arasında çıkan kavgada bıçaklanan 45 yaşındaki Ziyarettin Oğuz, hayatını kaybetti.Atakent Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan iki ailenin çocukları arasında, dün akşam, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga, aile bireylerinin de katılmasıyla büyüdü. Kavga sırasında, 16 yaşındaki Can H., elindeki bıçakla Ziyarettin Oğuz'u vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kanlar içerisinde kalan ve çağırılan ambulansla hastaneye götürülen Oğuz, acil servisteki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ziyarettin Oğuz'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.



Can H.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Adli Tıp Kurumu morgunda bekleyenler



Cenaze aracının gelmesi



Cenazelerin araçtan indirilişi



Genel ve detay görüntüler



(Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68MB



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7)PRİZE DOKUNDU AKIMA KAPILDI



ANTALYA'da, evde oynadığı sırada dokunduğu prizdeki kaçak nedeniyle elektrik akımına kapılan Suriyeli 4 yaşındaki Esra Abdullah yaralandı.Aksu İlçesi'ndeki olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle 2 yıl önce Antalya'ya yerleşen Abdullah ailesinin kızları Esra, evde oynadığı sırada prizi dokundu. Prizdeki kaçak nedeniyle akıma kapılan Esra bir anda yere yığıldı. Yakınları tarafından özel araçla Aksu Sağlık Polikliniği'ne götürülen Esra, buradaki müdahaleden sonra ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi.



Görüntü Dökümü



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-Ambulansın gelişi



-Ambulansın arka kapısının açılması



-Sedye 'nin indirilmesi



-Acil servise girmeleri



-Acil servis içinden görüntü



"52 MB- 51 SN"



Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,



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8)PENCEREDEN DÜŞEN 2.5 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI



İZMİT'te 2. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2.5 yaşındaki Emir Şenyer ağır yaralandı.Olay, İzmit Kadıköy Mahallesi Zümrüt Sokakta meydana geldi. Feride ve Hüseyin Şenyer'in iki çocuğundan biri olan 2.5 yaşındaki Emir Şenyer iddialara göre evin odasında tek kaldığı sırada koltuğun üzerine çıktıktan sonra açık pencereye tırmanıp dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar hemen 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralanan Emir Şenyer ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken küçük çocuk müşahede altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü



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-Çocuğun fotoğrafı



-Düştüğü bina



-Hastane girişinden detay



Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli)-



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9)YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU



GAZİANTEP'te, 90 yaşındaki Nazım Adem, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.



Olay, sabah saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı binanın alt katından gelen yoğun kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak girdiği evde Nazım Adem'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Adem'in öldüğünü tespit etti. Vücudunda herhangi bir iz bulunmayan Adem'in cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Cesedin bulunduğu ev



Kokudan etkilenen vatandaşlar



İtfaiye ekiplerin çalışmaları



Sağlık ekiplerinin müdahalesi



Olay yeri inceleme



Mahalle sakininin olayı anlatması



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Metin Faruk TAMER Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB