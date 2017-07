Dha Yurt Bülteni-6

1)GEMLİK SAHİLİNDE SUNTA KİRLİLİĞİ(1)



Bursa' nın Gemlik ilçesi'nde bulunan Rodaport limanının sahiline kuru yük gemisinden düştüğü sanılan sunta ve sunta balyaları vurdu. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı sahildeki temizleme çalışmalarına başlanacak.



GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



GEMLİK



===================================================



2)TATİL İÇİN DERİK'E GELEN 7 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAZADA ÖLDÜ



AYDIN'ın Nazilli İlçesi'nden ailesi ile birlikte tatil için Mardin'in Derik İlçesi'ne ailesiyle birlikte gelen 7 yaşındaki Abdullah Doruk Kanat, ekmek almaya gittiği esnada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Nazilli İlçesi'nde yaşayan Hacire Kanat, eşi Özgür Kanat ve oğlu Abdullah Doruk Kanat ile birlikte yaz tatilini geçirmek ve Mardin'in Derik İlçesi'nde yaşayan babası Osman Osmanoğlu'nu ziyaret etmek bir hafta önce ilçeye geldi. Kanat ailesinin 7 yaşındaki oğlu Abdullah Doruk, dün Kale mahallesi'ndeki Ahmed Arif Caddesi üzerinde bir fırından ekmek almasının ardından karşı yöne geçmek isterken 38 yaşındaki Seyithan Berzan Elitaş yönetimindeki 47 KR 007 plakalı aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 7 yaşındaki Kanat'a yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Abdullah Doruk Kanat'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Derik Devlet Hastanesi'nden alınarak toprağa verilmek üzere Aydın'ın Nazilli İlçesi'ne uğurlandı. Kaza yapan sürücü Seyithan Barzan Elitaş'ın gözaltında tutulduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-Abdullah Doruk Kanat'u fotoğrafı



-Derik Devlet Hastanesi morgunda cenaze almayı bekleyen yakınları,



-Hastane bahçesinde cağlayan kadınların görüntüsü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), -



====================================================



3)EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE 'BAĞIŞ YAP DERSTEN GEÇ' DİYEN BÖLÜM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI



EGE Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan, öğrencileri bazı vakıflara bağışa zorlayarak dersten geçeceklerini öneren duyuru ile ilgili Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gökalp Kahraman'ın görevden alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Rektör Prof. Dr. Dedeoğlu, "Bölüm başkanları kendi internet sitelerine bize haber vermeden duyuru koyabiliyorlar. Sonradan haberimiz oldu, ne olduğunu araştıracağız" dedi.



Ege Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün resmi internet sitesinde geçen hafta içinde, Prof. Dr. Gökalp Kahraman imzalı bir duyuru yayımlandı. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden kalan öğrencilere hitaben yazılan duyuruda, dersten kalan öğrencilerin devlet vakıflarına yapacakları 100 lira tutarındaki bağışı belgelemeleri durumunda 100 not ile geçebilecekleri bildirildi. Duyuruda 'Topluma Hizmet Uygulamaları Dersini Alanların Dikkatine; Kalan öğrenciler Mehmetçik Vakfı'na veya 15 Temmuz şehitleri ve gazileri vakfına veya Kızılay'a 100 lira bağışlayıp, teşvik ederlerse yani vesikalandırırlarsa 100 not ile geçerler. Prof. Dr. Gökalp Kahraman' ifadelerine yer verildi.



Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, ilk açıklamasında konudan haberdar olmadığını ifade etti. Rektör Dedeoğlu, DHA'ya bugün yaptığı açıklamada Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökalp Kahraman'ın görevinden alındığını, soruşturma açıldığını belirterek, "Öğrenciye 'vakfa bağış yap dersten geç' gibi bir yaklaşım, duyuru, olamaz. Üstüne gidecegiz. Ne olduğunu araştıracağız. Bölüm başkanları internet duyurularını siteye kendileri giriyor. Bölüm başkanı hakkında soruşturma açtık, öğreneceğiz" dedi.



( İZMİR,



===================================================



4)100 BİN LİRALIK 'SEZAR' FESTİVALİN İLGİ ODAĞI OLDU



SİVAS'ın Kangal İlçesi'nde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali'ne tanıtım için getirilen ve sahibinin 100 bin lira değer biçtiği 'Sezar' adlı kangal köpeği hem fiyatıyla hem de iri yapısıyla festivalin ilgi odağı oldu.Sivas başta olmak üzerine Türkiye'nin birçok bölgesinden 130 Kangal Köpeği sahipleri tarafından bu sene 14'üncüsü düzenlenen 'Kangal Kültür, Turizm, Enerji ve Madenler Festivali'ne katılmak üzere Sivas'ın Kangal İlçesi'ne getirildi. Festivale Havuz köyünden getirilen ve 100 bin lira fiyat biçilen 2.5 yaşındaki 'Sezar' isimli erkek köpek hem fiyatıyla hem de iri yapısıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Yerden omuz yüksekliği 95 santim olan ve 2 ayağı üzerinde ayağa kaldırıldığında boyu 2 metre 20 santime ulaşan 'Sezar'ın bugüne kadar 4 kurdu telef ettiği öğrenildi. Festivale katılanlar ilgi odağı Sezar ile bol bol fotoğraf çektirdi.



"80 BİN TL VEREN OLDU SATMADIK"



Kangal İlçesi'nde esnaflık yapan Sezar'ın sahibi ve aynı zamanda yetiştiricisi Bekir Çoban, "Uzun zamandır ilçemizde festival yapılmıyordu. Bu sene 14'üncüsü düzenleniyor. Biz de festivalimizin daha güzel bir havada geçmesi için köpeğimizi getirdik. Burada köpeğimizi sergiliyoruz. Kangal köpeğinin ilk özelliği sahibine sadık olmasıdır ve bir sürü köpeğidir. Sürünün etrafında dolaşarak sürüyü toparlar. En önemli özelliği ise kurt ile boğuşabilmesidir. Dünyada kurt ile boğuşabilen nadir hayvanlardan biri Kangal köpeğidir. Şimdiye kadar 4 tane kurtla boğuştu ve 4'ünüde boğdu. Hayvanlarımızı rahatlıkla emanet edeceğimiz tek varlığımız Sezar diyoruz. Fiyatını 100 bin lira olarak belirledik. Daha önce 80 bin lira veren oldu ama vermedik" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Festivalden görüntü



-Sezar'ın görüntüleri



-Gösterilen ilgi



-Sahibinin konuşmaları



Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/Sİ·VAS,



====================================================



5)OKUL ARKADAŞLARI 42 YIL SONRA BULUŞTU



KIRŞEHİR Öğretmen Okulu'ndan 1974- 1975 eğitim ve öğretim yılı mezunları, 42 yıl sonra Diyarbakır'da bir araya geldi.



Telefon ve sosyal medya aracılığıyla birbirleriyle irtibata geçen Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Muş ve Avrupa'nın değişik ülkelerinde oturan Kırşehir Öğretmen Okulu mezunları, 42 yıl sonra Diyarbakır'da bir araya gelip hasret giderdi. 20'li yaşlarda birbirlerinden ayrılan ve dede olduktan sonra buluşan okul arkadaşları, anılarını tazeledi. Diyarbakır'da 3 gün kalan okul arkadaşları, birlikte şehrin tarihi yerlerini gezip bol bol fotoğraf çekti.



Organizasyonu düzenleyen Halim İpek, Menap Şeker ve Nebi Karaaslan, buluşmayı geleneksel hale getirip gelecek yıl başka bir kentte buluşacaklarını söyledi. Adıyaman'dan buluşmaya katılan Aziz Turan ve Ramazan Doğan, çok heyecanlı anlar yaşadıklarını ve bundan sonraki her buluşmaya katılacaklarını ifade etti.



Görüntü Dökümü



-----------------------------------------



Tarihi mekanda bir araya gelen arkadaşlar



Kahve molası



Arkadaşların şarkı söylemesi



Genel ve detay görüntüler



(Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 162 MB



================================================



6)KAŞ'TA YEMEK FESTİVALİ



ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kalkan- Likya Yemek Festivali'nde gündüz kortej yürüyüşü ve yemek yarışması, akşam ise konser etkinliği yapıldı. Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kalkan- Likya Yemek Festivali yapıldı. Kaş Belediyesi'nin desteğiyle Kalkan Restorancılar Derneği tarafından düzenlenen festival Kalkan Yat Limanı'nda yapıldı. Festivale Kaymakam Bilgihan Bayar, Belediye Başkanı Halil Kocaer, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hakan Öztürkmen, Esnaf Odası Başkanı Ali Çalışkan, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, belediye meclisi üyeleri, esnaf ve vatandaş katıldı.Festival kapsamında Kalkan merkezinden başlayan yürüyüş düzenlendi. Kortejin önünde Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı yer aldı. Ardında protokol üyeleri, halk oyunları grupları, davul zurna ekibi, Patara Yörükleri Derneği üyeleri, atlar, eşekler ve develer yürüdü. Kalkan caddelerinden geçen kortej büyük ilgi gördü. Davul zurna ekibi ve yerel şarkıcılar türküler söyledi.



Yat Limanı'nda sona eren yürüyüşün ardından dernek üyesi restoranların kurduğu stantlarda konuklara değişik yemekler ikram edildi. Özellikle yöresel yemekler yapıldı, katmer açıldı, tonlarca et ve döner dağıtıldı, kuzu çevrildi. Yerli ve yabancı turistler yemeklere büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin değişik yörelerinden gelen folklor ekipleri gösteri yaptı, mehter takımı konser verdi.



Festival kapsamında geleneksel yemek ve tatlı yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan kişi ve restoranlar jüriye yemeklerini ve tatlılarını sundu. 2'si İngiliz 6 kişilik jürinin değerlendirmesi sonucu tatlılarda Dursade Uysal birinci, Carole Bıçakçı ikinci, Erdal Akbaba üçüncü oldu. Yerel yemeklerde Alternatif Restoran birinci, Cafe Vita ikinci, Chillis Kebap üçüncü oldu. Festivale katkı sağlayanlara da teşekkür plaketi verildi.



Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Her ülke kendi kültürü ve geleneğiyle yaşayacaktır. Bu lezzeti sadece Anadolu ve Türkiye'de değil, uluslararası alanlara da kendi maharetlerini ve kabiliyetlerini ihraç ediyorlar. Onun için ben buradaki lokantacı esnafıma çok teşekkür ediyorum" dedi.



Jüri üyeliği yapan İngiliz Deborah Kıvrak, "Burada bulunmaktan son derece mutluyum. Bütün yemekler çok güzeldi. Hangisinin daha iyi olduğuna karar vermekte zorlandım. Kalkan ve yöresi için çok güzel bir etkinlik" diye konuştu.



Festivale katılan Liz Keaney, "Ortam çok güzel. Dün Kalkan'a geldim. Heyecanla katıldım. Türk yemekleri çok güzeldi. Her şey harika" dedi.



Kalkan Restorancılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz de "Bu yıl düzenlemiş olduğumuz yemek festivalinde, yöresel yemeklerimizin lezzetlerini tüm misafirlerimize tattırdık. Amacımız bu lezzetleri önümüzdeki yıllarda misafirlerimize tekrar tattırmak. Biz dernek olarak bu lezzetleri yaşatacağız. Gelecek kuşaklarımız taşıyacağız" diye konuştu.



Festival kapsamında Kalkan Yat Limanı'nda konser etkinliği yapıldı. İlçe protokolü ve vatandaşlarla yerli yabancı turistlerin katıldığı konserde Sibel Can'ın da vokalistliğini yapan Burhan Tüzer sahne aldı. Ardından pop müziği şarkıcısı Gökçe konser verdi. Gökçe söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Konser sonunda havai fişek gösterisi yapıldı.



Kaymakam Bilgihan Bayar ve Belediye Başkanı Halil Kocaer iki şarkıcıya da plaket ve çiçek vererek teşekkür etti.



Görüntü Dökümü



-------------



Kalkan Yat Limanı genel görüntü



Kalkan'dan genel görüntü



Kortej yürüyüşünden detaylar



İkram edilen yemeklerden görüntüler



Yemek yarışmasına katılan yemeklerin görüntüleri



Belediye Başkanı Halil Kocaer'in konuşması



RÖP 1: Jüri üyeliği yapan İngiliz Deborah Kıvrak



RÖP 2: Liz Keaney



RÖP 3: Kalkan Restorancılar Derneği Başkanı Mustafa Akdeniz



317 MB /// 04.12ö



HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ,



==================================================



7)ELMALILI YAZIR MEMLEKETİNDE ANILDI



ELMALILI Muhammed Hamdi Yazır baba ocağı Burdur'un Çavdır İlçesi'ne bağlı Yazır Köyü'nde düzenlenen programla anıldı.



Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ı anma programına Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Çavdır Kaymakamı abdullah Şahin, Çavdır Belediye Başkanı Mustafa Uysal, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ile vatandaş katıldı. Yazır Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen ve Kuran-ı Kerim okunarak başlanan programda konuşan Vali Yılmaz, "Bu toprakların yetiştirdiği bir evladın, ilim insanının anılması, ona karşı olan vefa duygusunun ifade edilmesi için buradayız. Bu topraklara geldiğimiz günden itibaren bu toprakları vatan yapan, bu toprakların hamurunu yoğuran, çimentosu olan, kültürümüzü oluşturan insanları bizlerin hiçbir zaman unutmaması gerekiyor. Unuttuğumuz andan itibaren de ne hale geldiğimizi hepimiz yaşadık. İlk günden itibaren bu toprakların yoğrulmasında emek veren ilim ve gönül insanlarımız var ki bunların çoğunun ismini bile hatırlamıyoruz. Bunlardan bir tanesi bugün baba ocağı Yazır olan, babasının daha sonra Elmalı'ya taşınması sonrası ilk ve orta eğitimiyle hafızlık eğitimini Elmalı'da tamamlayan, sonrasında İstanbul'a giderek medrese eğitimini de tamamlayan Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır efendidir. Elmalılı Hamdi Yazır Osmanlı döneminde doğmuş tefsirin dışında, şairliği olan felsefeyle uğraşmış bir ilim insanı, biz bu yönlerini fazla bilmiyoruz" dedi.



Daha sonra ilahiyatçı Prof. Dr. Ömer Döngeloğlu da Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi verdi. Döngeloğlu, "Elmalılı hocamız büyük bir alim. Elmalılı tefsiri Türkçe yazıldığı halde 3 kere sadeleştirildiği halde sadece ilmiye sınıfı bilir" diye konuştu.



Düzenlene anma programının önemli olduğunu aktaran Döngeloğlu, "Elmalılı hocayı böyle anma programlarının dışında daha kalıcı şekilde anmak gerekli. Mesela imam hatip öğrencileri arasında yarışmalar düzenlenebilir. İlahiyat öğrencileri eserlerinin özetini anlatabilir. Geriye bıraktığı 5 eseri var" dedi.



Program yemek ikramıyla sona erdi.



Görüntü Dökümü



--------------



Programa katılanlar



Vali Şerif Yılmaz'ı konuşması



Ömer Döngeloğlu'nun konuşması



Detay



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,