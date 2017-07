Dha Yurt Bülteni-6

Kozan'da orman yangını (2)



ALEVLER YAYILIYOR



Adana'nın Kozan İlçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle genişlemeye başladı. Yangının söndürülmesi için çevre il ve ilçelerden takviye ekipler istendi. İlk aşamada 100 olan yangın söndürme ekibindeki görevli sayısı, yeni gelenlerle birlikte 300'e yükseldi. Kozan Belediyesi yangın bölgesine olası yaralanmalara karşı çok sayıda ambulans gönderdi. Yangının daha da yayılması halinde bölgedeki bazı köylerin boşaltılabileceği belirtildi.



Görüntü Dökümü



------------------------



İtfaiye ekiplerinin görüntüsü



Yangının görüntüsü



Yanan ağaçların görüntüsüan'da orman yangını



Helikopterin müdahalesi



Dumanların görüntüsü



Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ/(KOZAN)ADANA,



===============================



Kaynak: Vahşet tablosu, milletimizin genelini asla kapsamaz







BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Sakarya'da hamile Suriyeli kadının, 11 aylık çocuğu ile birlikte öldürülmesini 'vahşet' olarak nitelendirirken "Dolayısıyla evvelsi günkü vahşet tablosu bizim milletimize yakışan bir tablo değildir ve bizim milletimizin genelini asla kapsamaz" dedi.



Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yaptırılan Mutfak Müzesi'nin açılışa katıldı. Burada bazı değerlendirmelerde bulunan Kaynak, Suriyelilere yönelik provokatif kışkırtmaların yaşandığını ve bunun da yeni olmadığını söyledi. 16 Nisan referandumu sürecinde Suriyelilere vatandaşlık verilip seçmen yapılacağı ve onların oylarıyla da sandıktan 'evet' oyunun çıkmasının hedeflendiğine dair iddialar atıldığını kaydeden Kaynak, "O zaman hükümet adına ben, belli şartları taşıyan Suriyelilere vatandaşlık vereceğimizi ancak 16 Nisan referandumunu gölgelememek adına bu vatandaşlık verme işleminin 16 Nisan'dan sonraya bırakılacağını söylemiştim" dedi.



'ASLA HOŞGÖRÜMÜZÜ KAYBETMEMELİYİZ'



Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde daha fazla kışkırtma yapıldığını ifade eden Kaynak, "Dün Sakarya'daki örnek maalesef son örnekti. Sakarya'da yaşanan hadise, kime karşı yapılırsa yapılsın; Türk'e, Arap'a, Suriyeli'ye hiç fark etmez insanlığın vicdanının bittiği yerdir. Vahşetin en yüksek boyutudur. Hamile bir kadın, karnında 9 aylık bir bebek var, 10 aylık bir çocuğu var ve kendisi iki cani tarafından maalesef katledildiler. Tecavüz edilmiş ve katledilmiş vaziyette o masum insanlar yok edildiler. Şimdi, Suriye'den kaçan insanlar zaten tecavüze uğramamak için, zaten katledilmemek için kaçmışlar. Dolayısıyla evvelsi günkü vahşet tablosu bizim milletimize yakışan bir tablo değildir ve bizim milletimizin genelini asla kapsamaz. Toplumumuzda, maalesef bazı basın yayın organlarımızda, bazı belediyelerimizin uygulamalarında da görüyoruz, 'Efendim Arapça tabelalar bizi rahatsız ediyor.' Ülkemizin her yerin de her marka kendi tabelalarını asıyorlar. İngilizce olursa bizi rahatsız etmeyecek, Arapça olursa mı rahatsız edecek? Biz asla hoşgörümüzü kaybetmemeliyiz. Bunu söylerken de hiçbir şeyi göz ardı etmemeliyiz. Ülkemizde bulunan muhacirler bizim misafirimizdir ancak ülkemizin geleneklerine, örfüne, adetine ve yasalarına saygılı olmak ve bağlı olmak zorundadırlar" diye konuştu.



'KİTLELERİ GALEYANA GETİRİYORLAR'



Vatandaşlara hoşgörü elden bırakmamayı, Suriyelilere de Türkiye'nin örfe adetleri ile yasalarına uyma çağrısında bulunan Başbakan Yardımcısı Kaynak, son zamanlarda yaşananların Gezi olaylarının benzeri olduğunu kaydederek, şöyle konuştu: "Öyle bir örnekler yaşadık ki biz hemen bitişiğimizde 400 bin Suriyeli'ye ev sahipliği yapan Gaziantep'te bütün referandum süreci Suriyeli muhacirler üzerine yürütüldü. İsmini vermeyeyim çünkü cesurca, mertçe o bildiriyi kimlerin yaptığını biliyoruz, o el ilanlarını. Altına kendi logolarını koymaktan çekinen bir siyasi parti, bütün kampanyasını, 'hayır' kampanyasını bunun üzerine yürüttü. Yazıyordu orada 'Suriyeli'lere ev var, Anteplilere yok', 'Suriyelilere üniversite sınavsız, Anteplilere sınavlı', 'Suriyeli esnafa vergi yok, Antepli'ye vergi var.' Maalesef böyle kışkırtılan, tahrik edilen bir dönem yaşadık. Bu dönemin en son örneğini çok sık yaşamaya başladık. Eskişehir'de olaylar oldu, Samsun'da oldu, Ankara Yenimahalle'de oldu. Şimdi Ankara'daki çok ilginçtir bıçaklanan bir Türkmen muhacir genç ama 'Muhacirler, Türk gencini bıçakladı' diye kitleleri galeyana getirdiler. Başkentimiz, Ankara'nın göbeğinde kitleleri harekete geçirdiler."



Sosyal medya üzerinden de kışkırtmaların yapıldığını ve emniyetin de bununla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Kaynak, Suriye'nin Afrin bölgesinden de PYD terör örgütü tarafından Türkiye'ye taciz atışlarının yapıldığını, Türkiye'nin daha önce ilan ettiği angajman kuralları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin da bunlara anında karşılık verdiğini sözlerine ekledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------------



Veysi Kaynak'ın konuşması



Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



=====================================



Gaziantep'te evin duvarı yıkıldı: 3 yaralı



GAZİANTEP'te briketten yapma evin oturma odasında meydana gelen göçükte duvar ve pencere molozlarıyla yola düşen Suriyeli 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.



Olay, öğle saatlerinde Bozoklar Mahallesi'nde meydana geldi. Kaptan Caddesi'nde bulunan briketten yapma ve altında dükkan bulunan müstakil sıvasız evin oturma odasının yola bakan beton taban bölümü, bilinmeyen nedenle göçtü. Göçük sırasında duvarın bir bölümü yıkılırken, pencereler ise yerinden söküldü. Bu sırada oturma odasında bulunan 3 yaşındaki Ömer Mutarıf ile eve misafirliğe gelen Meryem Takel ve oğlu 3 ypaşındaki Abdulkerim Hüseyin Takel, molozlarla birlikte yola düşüp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ve çocuklar, molozların arasından alınarak sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Molozların kapattığı yolda güvenlik önlemi alan polis, olay yerinde çalışma yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------------------



Olayın yaşandığı yer



Göçen evin molozları



Evin çevresindeki emniyet şeriti



Çevredeki kalabalık



Bir görgü tanığının olayı anlatması



Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)



======================================



Polis, 40 kamera görüntüsünü inceleyerek dolandırıcıyı yakaladı



Güvenlik kamerası görüntüleri



SAMSUN kendini telefonla polis olarak tanıtıp dolandırdığı 2 kişiden 52 bin liralık altın ve para aldığı iddiasıyla Halil A., 40 güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek yakalandı. Birçok suçtan aranan zanlı Halil A.'nın, ayrıca hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tesbit edildi.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ve İlkadım İlçesi'nde 4 ve 6 Temmuz günlerinde meydana geldi. İddiaya göre 2 kişiyi telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan Halil A., mağdurlara kimlikleriyle kredi çekildiği, çekilen paraların FETÖ/PDY örgütüne aktarıldığı söyleyip evde bulunan ziynet eşyası ve paraları yanlarına gelen polise vermesini istedi. Halil A., telefon dolandırıcılığıyla iki kişinin 52 bin TL değerindeki para ve ziynet eşyasını aldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri başlattığı soruşturmada her iki olayı da aynı şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti. 40 işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olayları Halil A.'nın işlediğini tespit etti. Samsun'da bulunan otellerde kimlik tespiti çalışması yapan ekipler, şüpheliyi İlkadım İlçesi'nde bulunan 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir otelde kaldığını belirledi. Dün akşam otele operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Üzerinde de dün saat 20.00'ye alıpmış bir otobüs bileti bulundu.



Polisler otelde ve şüphelinin üzerinde yaptığı aramada ise 15 bin 716 TL nakit para, 2 cep telefonu, 2 kolye, 1 çift küpe ile ele geçirdi. Gözaltına alınan Halil A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan bugün adliyeye sevk edilirken, şüphelinin ayrıca Giresun polisi tarafından 'Nitelikli dolandırıcılık', Şanlıurfa ve Kocaeli polisi tarafından ise 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', Silahlı tehdit' ve 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından arandığı; tehdit suçundan ise de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.



Görüntü dökümü



----------------------------



-Güvenlik kamerası kaydı (kameraya yürüyen siyah kıyfetli)



-Güvenlik kamerası kaydı (Türbanlı kadınla buluşması ve ayrılması)



-Emniyetten detay



-Şüphelinin emniyetten çıkartılması



-Şüphelinin polis otosuna bindirilmesi



-Polis otosunun gidişi



Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,



=======================================



Adana'da 'Kumarmatik' operasyonu



Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent genelindeki kahvehanelere yaptığı operasyonda, 'Sakızmatik, şarj matik, müzik kutusu' adı altında kumar oynatılan 42 cihaz ele geçirdi. Operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın talimatıyla kentin tüm ilçelerinde bin 150 polisle operasyon yaptı. Baskınlarda ekipler, 'Sakızmatik, şarj matik, müzik kutusu' gibi görünen 42 cihaza el koydu. Makinaların ilk bakışta amacına uygun ya da bozuk gibi görüldüğü ancak özel şifrelerle kumar sistemine giriş yapıldığı tespit edildi. Makinelerin işletmeciye günde 1-5 bin lira arası gelir kazandırdığı açıklandı.



BATAKLIK SÜLÜKLERİ



Ele geçirilen makineleri inceleyen İl Emniyet Müdürü Osman Ak, "Halkımızın kanını emen, gayri meşru yollarla vatandaşlarınızı paralarını alanlara yaşam hakkı tanımıyoruz. Bu bataklık sülüklerini ezeceğizö dedi.



Operasyonlarda gözaltına alınan makine dağıtıcısı Ahmet Ç, (23), Fevzi H. (40) ile 27 işletmeci sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



------------------------



Ele geçirilen kumar makineleri



İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın incelemesi



Makinelerin üzerindeki yazılardan görüntü



Makinelerin çalıştırılması



Osman Ak'ın konuşması



Zanlıların Adli Tıp Birimi'ne getirilmesi



Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,



=====================================



15 Temmuz şehidinin mevlidi öncesi konağı yağmaladılar



ANKARA'nın Kahramankazan İlçesi Soğulcak Mahallesi Köy konağına kimliği belirsiz saldırganlar tarafından yağmalandı. Saldırganlar, konağın içerisinde bulunan eşyalar dağıtıp kullanılamaz hale getirirken, 15 Temmuz Şehidi Samet Cantürk için okutulacak Mevlid-i Şerif öncesi yapılan bu duruma anlam veremediklerini kaydettiler.



Köy konağına gece yarısı arka pencerelerden birini zorlayarak içeri girdiği öğrenilen saldırganlar, Mevlid-i Şerif için kullanılacak tüm eşyaları yerlere atılırken, salonu, oturma odaları, mutfak, tuvaletler, mescit ve çatı saldırganlar tarafından yağmalandı. Saldırganların Köy konağından bir şey çalmadığı tespit edilirken, salonda bulunan televizyon ve bazı değerli eşyaların da götürülmediği gözlendi. Köy konağında bulunan Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim'in de yere atıldığı belirlendi.



MESAJ AMAÇLI YAPILDI



Mahalle sakinleri, bölgede çok sayıda büyü ve küçükbaş hayvan hırsızlığı yaşandığına dikkat çekerlerken, köylülerin gönüllü nöbet tutmaya başlamasından sonra hırsızlık olayının yaşanmadığı öğrenildi. Köylüler, hırsızların kendilerine mesaj vermek amaçlı böyle bir şey yapabileceğini tahmin ettiklerini belirttiler. Öte yandan saldırının 15 Temmuz Şehidi Samet Cantürk için okutulacak Mevlid-i Şerif ile bir ilgisinin olmadığını tahmin ettiklerini belirttiler.



Soğulcak Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökçe, 15 Temmuz şehidi için mevlitleri olduğunu belirtirken, "O, bizim çocuğumuz. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Onunla bir bağlantısı yok. Biz zaten hırsız kovalıyoruz burada. Normalde bizim köyümüzde 15 günde 25 kuzu götürdüler. Biz nöbete başladıktan sonra bunu yaptılar. Jandarmayı çağırdık, görevini yaptılar" dedi.



Soğulcak Mahallesi Dernek Başkanı Mehmet Yüzüak ise hoş bir manzara ile karşılaşmadıklarını belirterek, konuyu gerekli yerlere de bildirdiklerini belirterek, "karakolumuz da geldi parmak izleri aldı. İnşallah bir şeyler çıkar, ne olduğunu anlarız" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Koy konağından detay görüntü



Köy konağı içerisinden yağma görüntüler



Jandarma ekiplerinin incelemesi



Mahalle Muhtarı Hüseyin Gökçe'nin açıklaması



Soğulcak Mahallesi Derneği Başkanı Mehmet Yüzüak'ın açıklamaları



Haber-Kamera: Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), -



======================================



Bodrum kavruldu, sahiller doldu



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sıcak hava nedeniyle sahiller yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.



Bodrum'da hafta başında mevsim normallerine dönen hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren etkisini arttırmaya başladı. İlçede şehir merkezindeki Paşatarlası, Kumbahçe ve Gümbet plajlarında adım atacak yer kalmadı. Plaja gelenler oturup güneşlenecek yer bulmakta zorluk çekti, denize girenler ise saatlerce sudan çıkmadı, deniz ortasında müzik eşliğinde dans edip eğlendi.



KÖPEKLERE TURİST YARDIMI



Sıcaktan bunalan sokak köpekleri de soluğu Gümbet Plajı'nda aldı. Deniz kenarına gelen köpekleri turistler serinletmeye çalıştı. Kimya teknisyeni Belçikalı 32 yaşındaki Rickey Halen, 'Sakin' isimli köpeğin üzerine su dökerek serinletti. Halen, "Hava gerçekten çok sıcak, bir yudum suya ihtiyaçları var. Önce denizde serinlettik ardından onlara kap içinde su verdik. Burada tatil çok güzel" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Denize girenlerden ve kalabalık plajlardan görüntü,



-Güneşlenenler ve denizin içinde uyuyakalanlardan görüntü,



-Sokak köpeğinin üzerine su dökerek serinletmeye çalışan Belçikalı turistin görüntüsü.



Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM, Muğla



=======================================



Yüksekovalı çocuklar kendi yaptıkları havuzda serinledi



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde sıcaktan bunalan bir grup çocuk, briketten havuz yaptı. Havuzu doldurmaya çalışan çocuklar, suların kesilmesiyle birlikte hevesleri yarım kaldı. Çocuklar kendilerine yardım etmesi için itfaiye ekiplerini aradı. Mahalleye gelen ekipler tarafından suyu doldurulan havuzda, çocuklar gönüllerince yüzdü.



İlçenin Cumhuriyet Mahallesinde sıcaktan bunalan yaşları 13- 16 yaşlarındaki bir grup çocuk, kendi havuzlarını yapmaya karar verdi. Evlerinin önündeki briketleri kullanan çocuklar yaptıkları havuzun suyu tutması içinde üzerine branda çekti. Havuzu doldurmaya çalışan çocukların hevesi, suların kesilmesiyle birlikte yarım kaldı. Suların kesilmesiyle birlikte üzülen çocuklar yardım için Yüksekova Belediyesi'nin itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 15 çocuğun birlikte yaptığı havuzu doldurdu. Çocuklarda, kendi yaptıkları havuzda doyasıya yüzdü. İlçede havuz olmaması ve yüzmek için derelerin de çok tehlikeli ve pis olduğunu anlatan çocuklardan Jihat Sevmiş, bu nedenle kendi imkanlarıyla böyle bir havuz yaptıklarını söyledi. Sevmiş, şöyle dedi: "Serinlemek için kendi imkanlarımızla havuz yapmaya karar verdik. Briketlerle oluşturduğumuz havuzun zeminini ve etrafını brandayla kapattık. Sondajla çıkan suyla doldurmaya çalışırken elektrikler kesilince sularda akmadı. Bizde itfaiye ekiplerine haber verdik. Mahalleye gelen itfaiye ekipleri bizim yaptığımız havuzu doldurdu. Arkadaşlarımızla birlikte yüzüp keyifli bir gün geçiriyoruz. Yetkililer bizim için havuz yaparsa biz çok mutlu oluruz. Bize yardıma gelen itafiye ekiplerine de çok teşekkür ederiz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------------------------



Kendi yaptıkları havuzu hortumla doldurmaya çalışan çocuklar



-Çocukların oyun oynaması



-Hortumla havuzu su dolduran çocuk



-Mahalleye gelen itfaiye ekipleri



-İftaiye görevlisi havuzu doldururken



-İtfaiyeninin su dolduruluşundan detay ve genel



-itfaiyenin doldurduğu havuzda yüzen çocuklar



-Yüzen çocuklardan detaylar



-Çocukları izleyen aileleri



-Havuzda yüzen çocuklardan genel ve detay



-Çocuklarla röportaj



-Havuzdan genel



Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari), -



===================================



Burdur'da mermer ihracatında yüzde 14.32'lik artış oldu



BURDUR'da mermer ihracatında bu yıl yüzde 15 olan ihracat hedefi 6 ayda gerçekleşti. Burdur Doğaltaş Madenciler ve Mermer Makinaları Derneği (BURDOĞTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre maden ürünleri ihracatında yüzde 14.32'lik artış olduğunu söyledi.



BURDOĞTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Nasuh Ekinci, mermer ihracatıyla ilgili bilgi verdi. Yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre maden ürünleri ihracatında yüzde 14.32'lik artış olduğunu belirten Ekinci, "Rakamlara baktığımızda mermer sektörü olarak Burdur için sevindirici bir durum var. 1 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Burdur'un genel ihracatında yüzde 2.29'luk bir artış var. Burdur'un genel ihracatı bu yılın ilk 6 ayında 83 milyon 952 bin 440 Dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yıl 82 milyon 69 bin 210 Dolar'dı. Doğaltaş ve maden ürünleri ihracatımız bu yılın 6 ayında 68 milyon 173 bin 990 Dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 59 milyon 635 bin 930 Dolar'dı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.32'lik bir artış gerçekleşti. Sektörümüzle ve çalışanlarımızla gurur duyuyoruz" dedi.



Bu yıl hedefledikleri yüzde 15'lik artış rakamına 6 ayda ulaştıklarını vurgulayan Ekinci, kış mevsiminde mermer ocaklarının tam faal olarak çalışamadığını aktardı. Ekinci, "Kasım ayına kadar faal olarak çalışacağız. 2017 yılı sonu için öngördüğümüz yüzde 15'lik artışı sağlayıp yıl sonunda 150 milyon Dolar hedefini yakalayacağımız kanaatindeyim" diye konuştu.



Burdur'da mermer sektöründe yaklaşık 9 bin 500 kişinin istihdam edildiğini anlatan Ekinci, şöyle dedi:



"Son zamanlarda sektörümüzün jeoloji ve maden mühendisi ihtiyacı var. Üyelerimiz derneğimize başvurarak bu meslek grubundaki arkadaşlarımızı istihdam etmek istediklerini belirtiyor. Sektörümüzde çalışmak isteyen jeoloji ve maden mühendisleri derneğimize müracaat edebilirler."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------



Mermer fabrikasından detay



Nasuh Ekinci'nin açıklamaları



İhracata gidecek mermerler



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



================================