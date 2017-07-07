Dha Yurt Bülteni-6
1)CEYLANPINAR'DA ARANAN DEAŞ'LI YAKALANDISURİYE'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne geçen terör örgütü DEAŞ üyesi M.M., jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
1)CEYLANPINAR'DA ARANAN DEAŞ'LI YAKALANDI
SURİYE'den yasa dışı yollarla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ne geçen terör örgütü DEAŞ üyesi M.M., jandarma tarafından bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Resulayn ilçesinden yasa dışı yollarla Ceylanpınar'a geçtiklerini saptadığı terör örgütü DEAŞ üyeleri Ö.S., A.İ. ve M.M.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, geçen pazartesi günü ilçede belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu teröristler Ö.S. ve A.İ.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 2 terörist tutuklanırken, M.M.'nin yakalanması için de çalışma başlattı. Ekipler, Ceylanpınar'da bir evde saklandığını belirlediği M.M.'nin yakalanması için söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan M.M., gözaltına alındı. Suriye uyruklu M.M., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulandıktan sonra bugün öğle saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi.
Görüntü Dökümü
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Adliyede önlem alan jandarma ekipleri
Jandarma aracından indirilen DEAŞ'lı
Teröristin adliyeye götürülmesi
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 118 MB
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(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)
2)YUMURTA KABI FABKRİKASINDA KORKUTAN YANGIN
İZMİR'in Tire İlçesi'nde, kağıt yumurta viyolü (kabı) üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından söndürülebildi. Ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde, kağıt yumurta viyolü üretimi yapılan Kab-San Makine Gıda Geri Dönüşüm Hayvancılık ve Ambalaj Sanayi Fabrikası'nın stok bölümündeki kağıtların depolandığı kısımdan, saat 00.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Üç vardiya halinde toplam 21 işçinin çalıştığı fabrikadaki yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikaya yayılırken, içeride çalışan işçiler dışarı çıkarak canlarını kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Tire ve Torbalı İtfaiye Grupları ile Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçramaması için itfaiye ekipleri büyük çaba sarfetti. Fabrika çalışanları, işyerlerinin alev alev yanışını ağlayarak izledi. Fabrika çalışanlarından bir grup, yangın devam ederken tüm tehlikesine rağmen idari binaya girip, bilgisayar ve bazı önemli evrak ve değerli eşyaları dışarı taşıdı. Alevler 3 saatte güçlükle söndürülürken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi. Jandarma da yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntü Dökümü
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-Yangından alevli görüntü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
Haber-Kamera: Kamuran KIZILBOĞA / TİRE (İzmir),
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3)SICAKTA KOPUP ALEV ALAN ELEKTRİK TELİ KORKUTTU
ŞANLIURFA'nın Siverek İlçesi'nde, sıcak nedeniyle koptuğu sanılan enerji nakil telinden çıkan alevler korkuttu. Olay, sabah saatlerinde Ayvanat Mahallesi'nde meydana geldi. Enerji nakil hattı, iddiaya göre sıcak nedeniyle koptu. Yola düşen telden çıkan alevler, paniğe yol açtı. Telin yandığını görenler, itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verdi. İhbarla gelen görevliler, yolda güvenlik önlemi alıp enerjiyi kesti. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda tel, onarıldı.
Görüntü Dökümü
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Yere düşen elektrik kablosu
Telden çıkan alevler
Yoldan geçenler
İtfaiye ekibi
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 236 MB
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4)TEMEL KAZISINDA 5 KATLI BİNA BOŞALTILDI
İZMİT'te, temel kazısı sırasında istinat duvarının çökmesi üzerine 5 katlı 15 dairenin bulunduğu binanın temeli ortaya çıktı. Bina önlem amacıyla boşaltılırken, zabıta ekipleri binayı mühürledi.
İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak'ta bu sabah temel kazısı sırasında yanında bulunan binanın istinat duvarı çöktü. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri olay yerine gelirken, önlem amacıyla 112 Acil ekibi de hazır bulundu. Temel kazısı yapılan binanın yanındaki 5 katlı 15 daireli bina önlem amacıyla boşaltıldı. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, 5 katlı binanın temeli ortaya çıktı. Zabıta ekipleri binayı mühürledi. Çevredeki binaların doğalgaz ve su hatları kesildi. Temel kazısını yapan firma hakkında inceleme başlatıldı.
Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), -
HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT/DHA
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5)BAYRAMLAŞMAYA GİDEN SURİYELİ'LERDEN 40 BİNİ DÖNDÜ
RAMAZAN Bayramı nedeniyle ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'den 40 bini, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden yeniden Türkiye'ye döndü.
Kilis Valiliği tarafından izin verilen Suriyeli'ler, Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirdikten sonra Türkiye'ye dönmeyi sürdürüyor. Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 13- 23 Haziran tarihleri arasında ülkelerine giden Suriyeli'ler, Halep'e bağlı Azez İlçesi'ndeki Babul Selam Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Suriyeli'ler, Türkiye'ye girişlerinde eşyaları ve üst aramalarından sonra, Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılıyor. Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden 68 bin 238 Suriyeli'nin izdiham oluşturmasını önlemek için geçişlere gece saatlere kadar izin verildi. Sabah saatlerinde kadar Türkiye'ye dönen Suriyelilerin sayısının ise 40 bine ulaştığı açıklandı. Otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye tarafına getirilen Suriyelilerin dönüşleri 14 Temmuz'a kadar sürecek.
Görüntü Dökümü
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Sınır kapısı
Otobüslerin gelişi
Türkiye'ye dönen Suriyeliler
Türkiye'ye girişte kontrol
Suriyelilerle röp.
Genel ve detay görüntüler
( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 327 MB
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(ÖZEL)
6)GAZİANTEP'TE SURİYELİLER İÇİN TOPLUM MERKEZİ
GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı işbirliğiyle Suriyeliler için 4 katlı Toplum Merkezi açıldı.23 Nisan Mahallesi'nde yapılan Toplum Merkezi açılışına; Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı Programlar Direktörü Tolga Buca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Göç İşleri Şube Müdürü Önder Yalçın ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tolga Buca, açılışı yapılan Toplum Merkezi'nde Suriyeliler için danışmanlık hizmetleri verileceğini ve sanatsal faaliyetlerin yürütüleceğini kaydetti. Buca, ayrıca merkezin kafe olarak da kullanabileceğini ve çocuklar için oyun aktivitelerinin de gerçekleştirileceğini söyledi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Göç İşleri Şube Müdürü Önder Yalçın ise, Uluslararası Mavi Hilal İnsani Yardım ve Kalkınma Vakfı ile birlikte açılışını gerçekleştirdikleri Toplum Merkezi'nin Suriyelilere oldukça faydalı olacağını ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek Toplum Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Görüntü Dökümü
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Dernek binası
Açılışa katılınlar
Tolga Baca'nın konuşması
Önder Yalçın'ın konuşması
Açılış töreni
Genel ve detay görüntüler
Haber: Ahmet ÖZER-Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP-DHA)
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: ÖZEL
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 260 MB
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Kayseri'de FETÖ/PDY'den gözaltına alınan 16 kişinin sorgusu tamamlandı
7)16 KİŞİ DAHA ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Kayseri'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 kişi daha adliyeye sevk edildi. Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı Bylock kullandıkları belirlenen ve gözaltına alınanlardan 16'sının daha polisteki sorgusu tamamlandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden (TEM) alınarak bir otobüsle Adli Tabipliğe getirilen 16 kişi, burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye gönderildi.
Görüntü Dökümü
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-FETÖ'den gözaltına alınan zanlıların Adli Tabipliğe getirilişi
-Detay görüntü
Haber-Kamera: Zafer BARIŞ/KAYSERİ DHA)
GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: AA, İHA
1 Dosya 1 dakika, 52 saniye/60 MB
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8)OSMANİYE'DE KAMYONDA 150 KİLO ESRAR, 1 GÖZALTI
OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı kamyonda 150 kilo esrar ele geçirilirken sürücü 29 yaşındaki Mesut S., gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik E 90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mesut S. yönetimindeki 63 EF 818 plakalı kamyonu durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri ve çelişkili ifadeleri üzerine araç Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. Arama yapan polis, kamyon kasası içerisindeki branda altında poşetlere sarılı 150 kilo esrar buldu. Gözaltına alınan sürücü Mesut S.'nin Diyarbakır'dan temin ettiği uyuşturucuyu Mersin'e götürdüğü belirlendi.
Görüntü Dökümü
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Osmaniye Emniyet Müdürlüğü tabelası
Kamyonun emniyet bahçesine gelişi
Kamyonun park halindeki genel görüntüsü
Kamyon yan kapaklarının çekiç ile açılması
Branda altından çıkan esrar maddesinin olduğu poşetler
Poşetin bıçakla kesilmesi, esrar maddesinin görüntüsü
Esrar maddesi olan poşetlerden pan genel görüntü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü pankartı ve esrar poşetleri
SÜRE: 02'08" BOYUT: 68.5 MB
Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,
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9)SAHİLDE SEYYAR SATICI OPERASYONU
KUMLUCA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, jandarma desteğiyle Çıralı ve Olympos sahillerinin birleştiği bölgede seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.
Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sivil jandarma ekipleri tarafından belirlenen noktalara yönelik operasyon yaptı. Ekipler, sahilde açıkta yiyecek içecek satışı yapan kişiler ve sattıkları ürünler ile ruhsatsız, güvenlik önlemi bulunmadan kiralama yapıldığı tespit edilen kanolar incelendi. Operasyonda 3 seyyar satıcının midyelerine, market ürünlerine, meşrubatlarına ve kiraya verildiği tespit edilen kanolara el konuldu, sahipleri hakkında tutanak tutuldu.
Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürü Aydın Turgut, özellikle yaz aylarında Adrasan, Olimpos ve ilçedeki diğer sahillere vatandaşların tatil için yoğun şekilde geldiğini söyledi. Aydın Turgut, kendilerinin de buralarda rutin kontroller yaparak kanunlara aykırı yiyecek içecek satışı yapılmasına izin vermediklerini belirtti. Yaptıkları kontrollerde uygun olmadığı tespit edilen kişiler hakkında tutanak düzenlediklerini ifade eden Turgut, bu konuda vatandaşların da gördükleri olumsuzlukları Kumluca Belediyesi'ne bildirmesini istedi.
Görüntü Dökümü
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Sahilden görüntü
Seyyar satıcılardan görüntü
Zabıtanın mühalesi
Midyelere el konulması
Detay
Haber- Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya),
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