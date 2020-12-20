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DHA YURT BÜLTENİ - 6

20.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:29
DHA YURT BÜLTENİ - 6

Adana'da kaçakçılık operasyonuADANA'da, polis ekiplerinin 3 depoya yaptığı baskınlarda 155 litre sahte içki, 206 şişe kaçak içki, 180 litre etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA'da, polis ekiplerinin 3 depoya yaptığı baskınlarda 155 litre sahte içki, 206 şişe kaçak içki, 180 litre etil alkol ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da kaçakçılık operasyonuİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, 3 ayrı depoya baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 180 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, 206 şişe gümrük kaçağı içki, 566 paket gümrük kaçağı sigara, 155 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alının 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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