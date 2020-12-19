DHA YURT BÜLTENİ - 6

Gaziantep'te özel hastanede yangın: 8 ölü (2)- Yeniden

GAZIANTEP'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında, 8 kişi hayatını kaybetti.

İncilpınar Mahallesi'ndeki özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin, koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen tüpü, saat 04.45 sıralarında patladı. Patlamayla birlikte yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. İtfaiyeye haber veren hastane personeli, alevlerin arasında kalan hastaların tahliyesi için çalışma başlattı. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Hastane personeli ve ekiplerin çabasıyla yoğun bakım ünitesindeki 19 hasta dışarı çıkarıldı. Yapılan kontrolde hastalardan 7'sinin hayatını kaybettiği belirlendi. Başka bir hastaneye sevk edilmek istenen bir yaralının da bu sırada hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kurtarılan 11 hasta ise ambulanslarla bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı kişilere ise oksijen takviyesi yapıldı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yangının ardından Sani Konukoğlu Hastanesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, görevlilerin ve itfaiye ekibinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca yangından etkilenme sonucu hayatını kaybedenlerin; Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valiliği de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 11 hastanın da patlamanın ardından çevre hastanelere sevk edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8'i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.ö

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

8 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından hastanede polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince inceleme başlatıldı. Kimsenin girişine izin verilmeyen hastanede olay yeri inceleme ekipleri 3 saati aşkın çalışma yürüttü. Teknik incelemenin de yapıldığı hastanede yangının neden çıktığına ilişkin ekiplerin hazırlayacağı rapor ile belirlenecek.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI-Ahmet KILIÇ/GAZIANTEP, -

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Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi

BATMAN'ın 5 ilçesindeki 14 bölgede ekilen lavantalar, Antalya'daki bir firma aracılığıyla Hollanda'ya ihraç edildi. Vali Hulusi Şahin, çok sayıda üreticinin lavanta yetiştiriciliğe yöneldiğini ifade ederek, "Önce bu ürüne karşı ön yargısı olan bazı üreticilerimiz vardı. Şimdi çok sayıda üreticimiz bu ürünü ekmenin hazırlığında. Çiftçimiz gülerse, herkes gülecek" dedi.

GAP İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle 400 bin TL'lik projeyle Batman'ın 5 ilçesindeki 14 bölgede lavanta ekimi yapıldı. Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde çiftçi Yekdal Duman'ın ektiği lavantalar, Antalya'daki bir firma aracılığıyla Hollanda'ya ihraç edildi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, çok sayıda üreticinin lavanta yetiştiriciliğe yöneldiğini belirterek, lavanta ekim alanlarını genişleteceklerini söyledi. Vali Şahin, "Batman çiftçisi artık katma değeri yüksek ürünlere yöneliyor. Bu ürünlerden biri de fıstık yetiştiriciliğidir. Batman ovasında fıstık alanımız 60 bin dekarı buldu. Kıraç alanların çoğu fıstık yetiştiriciliğine dönüştü. Şimdi de çiftçimizi lavanta bitkisiyle buluşturduk. İlçelerimizin de dahil olduğu 14 yerde deneme amaçlı ektiğimiz lavantada başarılı sonuç aldık. Önce bu ürüne karşı ön yargısı olan bazı üreticilerimiz vardı. Şimdi çok sayıda üreticimiz bu ürünü ekmenin hazırlığında. Çiftçimiz gülerse, herkes gülecek" dedi.

'ONLARCA ÇİFTÇİ MÜRACAATTA BULUNDU'

Yurt dışına yapılan ilk ihracatın ardından onlarca çiftçinin lavanta ekimi için müracaatta bulunduğunu belirten Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş de "İkiköprü beldesinde 4 dekarlık alanına deneme amaçlı lavanta bitkisi ekimi yapan çiftçi Yekdal Duman, 10 bin TL'lik kazanç elde edince diğer çiftçiler de bu ürün için müracaatta bulundu. Son zamanlarda Batman çiftçisinin katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi sevindirici bir gelişme. Vali Hulusi Şahin, geçen yıl Ziraat Odası, Batman Üniversitesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden oluşan 6 kişilik heyeti, lavanta bitkisi ekimi için Isparta'ya gönderdi" diye konuştu.

'HOLLANDA'YA GÖNDERDİĞİMİZ LAVANTA BEĞENİLDİ'

Beşiri ilçesinin İkiköprü beldesinde 4 dekarlık alanda yetiştirdiği lavantanın Hollanda'da beğenildiğini söyleyen üretici Yekdal Duman, "Vali Hulusi Şahin ve Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş'in önerisiyle ilk kez ektiğimiz lavanta bitkisi ürününde başarılı olduk. İkinci ürün döneminde de tarladan 1400 lavanta bitkisi topladık. Antalya'da bir firma aracılığıyla Hollanda'ya gönderdiğimiz lavanta beğenildi ve ilk etapta 10 bin TL'lik bir kazanç elde ettik. Daha önce arpa, buğday, mercimek ve nohut gibi ürünler ekiyorduk. Şimdi de lavantaya yöneldik. İyi ki bu ürünle tanıştık. Önümüzdeki yıl daha fazla lavanta ekmeyi planlıyoruz. Ayrıca Batman-Siirt karayoluna yakın olan lavanta bahçemizi turizm amaçlı da kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı