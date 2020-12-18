DHA YURT BÜLTENİ - 6
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DHA YURT BÜLTENİ - 6

18.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:41
DHA YURT BÜLTENİ - 6

Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada BURSA'da elleri montunun cebinde olduğu görülen sürücünün, motosikletiyle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elleri montunun cebinde olan motosiklet sürücüsü, kamerada

 BURSA'da elleri montunun cebinde olduğu görülen sürücünün, motosikletiyle tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin sürücüsünün elleri montunun cebinde olduğunu görenler, şaşkınlık yaşadı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolcuğu bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere; motosikletin diğer araçların arasında ilerlediği ve sürücünün elleri cebindeyken şerit değiştirdiği anlar yansıdı. Görüntü, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 11:41:29. #1.14#
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