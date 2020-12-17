DHA YURT BÜLTENİ - 6

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Koronavirüsten ölen Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sevin, toprağa verildi

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin (59), Gaziantep 'te son yolculuğuna uğurlandı.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mitat Sevin'e, 26 Ekim günü, Ankara'da rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Taburcu olduktan bir süre sonra fenalaşan Sevin, yeniden kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Sevin, doktorların tüm çabasına rağmen dün yaşamını yitirdi. Mithat Sevin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e getirildi. Sabah saatlerinde Hanifi Şireci Cami'nde düzenlenen törene Mithat Sevin'in ailesi, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile meslektaşları katıldı.

Cenazede güçlükle ayakta duran Ayşe Sevin, eşinin tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 4 çocuk babası Mithat Sevin'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı