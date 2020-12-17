DHA YURT BÜLTENİ - 6
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 6

17.12.2020 11:26 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:31
DHA YURT BÜLTENİ - 6

Koronavirüsten ölen Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sevin, toprağa verildi KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin (59), Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Koronavirüsten ölen Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sevin, toprağa verildi

 

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mithat Sevin (59), Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mitat Sevin'e, 26 Ekim günü, Ankara'da rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Taburcu olduktan bir süre sonra fenalaşan Sevin, yeniden kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Sevin, doktorların tüm çabasına rağmen dün yaşamını yitirdi. Mithat Sevin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gaziantep'e getirildi. Sabah saatlerinde Hanifi Şireci Cami'nde düzenlenen törene Mithat Sevin'in ailesi, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile meslektaşları katıldı.

Cenazede güçlükle ayakta duran Ayşe Sevin, eşinin tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından 4 çocuk babası Mithat Sevin'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

DHA YURT BÜLENİ - 6
DHA YURT BÜLENİ - 6
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Uğur Yücel İrem Derici Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Pierre Webo Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Çocuk Pfizer İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 6 | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 11:33:35. #1.14#
title