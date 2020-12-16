DHA YURT BÜLTENİ - 6

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Bursa'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 3'e çıktı

Bursa'da sahte alkolden zehirlendikleri belirlenip hastaneye kaldırılan kişilerden İrfan Çivi'de (39) yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, tedavileri süren 11 kişiden 6'sının sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kentte alkol alan 14 kişi, önceki gün ve dün Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı. Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Mehmet İncili (51), Ferdi Nilüfer (37), İrfan Çivi, Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu, Güner Mollahasanoğlu, Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52) ve Mehmet Özgür Kurşun tedaviye alındı. Dün bu kişilerden Mehmet İncili ile Ferdi Nilüfer yaşamını yitirdi.

1 KİŞİ DAHA ÖLDÜ, 6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Tedavileri süren 12 kişiden İrfan Çivi'de bugün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Topçuoğlu, Fatih Deniz Yağız, Sümer Çam, Mustafa Döğdü, Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu'nun da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bu kişilere sahte alkolü Erhan O.'nun sattığını tespit etti. Erhan O., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İNTERNETTEN SİPARİŞ VERMİŞ

Erhan O., emniyetteki sorgusunda, sahte alkolü 5'er litrelik bidonlar halinde Uğur K. isimli bir kişiden aldığını söyledi. Erhan O.'nun ifadesi doğrultusunda Uğur K. de gözaltına alındı. Uğur K. ise sorgusunda, satışını gerçekleştirdiği maddeyi, etil alkol olarak bildiğini, internet üzerinden sipariş verdikten sonra kargoyla teslim aldığını ifade etti. Polis ekipleri, Uğur K.'nin satış yaptığı 4 kişiye daha ulaşarak, toplam 30 litrelik sahte alkol ele geçirdi. Erhan O. ve Uğur K.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı