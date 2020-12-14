DHA YURT BÜLTENİ - 6

ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA KALAN ARAÇLARININ BAŞINDA NÖBET TUTTULAR

İzmir'de sitenin istinat duvarı çöktü: 20 araçta hasar var (2)

İzmir'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle İzmir'in Buca ilçesinde iki site arasındaki istinat duvarının çökmesi sonucu enkaz altında kalıp, hasar gören araçlar çekici yardımıyla çıkartıldı. Araçları hasar gören vatandaşlar, sabaha kadar başında bekledi.

Çöken istinat duvarının altında hem motoru hem otomobili hasar gören Hakan Yalçın, "Deprem korkumuz zaten vardı. Akşam saatlerinde inanılmaz bir gürültü koptu. Yine deprem oldu zannettik. Böyle bir şeyle karşılaşacağımız aklımıza gelmedi. Birkaç gündür İzmir yoğun yağış aldı. İki siteyi bölen istinat duvarı çöktü. Allahtan can kaybımız yok ama hasarımız çok fazla. Dilerim bu olay doğal afet olarak kabul edilir. Hem aracım hem de motorum bu olayda zarar gördü şu an ikisi de kullanılmayacak halde. Gece saatlerinde biraz daha çökme olunca hasarımız büyüdü. Sabaha kadar hiç uyumadık. Araçların başındaydık. Üzgünüz. Çıkacak sonucu bekliyoruz inşallah doğal afet olarak kabul edilir ve masraflarımız karşılanır" dedi.

Aracı zarar gören vatandaşlardan Semih Üstün, "Gürültüyü duyunca hemen aşağı indik. O sırada birkaç çocuk aşağıdaymış neyse ki onlara bir şey olmadı. Benim de otomobilim kullanılamaz hale geldi. Ön tarafı duvar altında kaldı. Hepimiz çok korktuk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Hasar gören araçların görüntüsü-Hakan Yalçın ile röp.-Semih Üstün ile röp.

Haber - Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI EMRE, KURTARILAMADI; KAZA ANI KAMERADAMinibüsün çarptığı Emre, kurtarılamadı (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet D. (50) yönetimindeki minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emre İkizler'in (24) son anları, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yola çıkan Emre İkizler'e minibüsün çarptığı, yaklaşık 50 metre savrulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Kaza anı-Kaza sonrası kurtarma çalışmaları-Yaralının sedyeye bindirilmesi-Olay yeri

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, dün başlayıp, gece boyu yer yer şiddetli olarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle tarım alanları ve seralar, sular altında kaldı. Bölgede yağışın devam ettiği ve Acısu Deresi'nde taşkın riski olduğu belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'turuncu' alarmın verildiği Antalya'da yağış, yer yer şiddetli olarak etkisini sürdürüyor. Özellikle Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış, tarım alanları ve seralarda su baskınlarına neden oldu. Kadriye'de çilek seralarının bazıları tamamen suya gömüldü. Yağışın gece boyunca devam ettiği ilçede Serik- Belek yolunda bulunan muz seraları da sular altında kaldı.

Muz fidelerinin bulunduğu seralara giremeyen üreticiler, yağışın etkisini yitirmesini beklerken, Belek'ten geçen Acısu Deresi'nin de su seviyesi yağmur sularıyla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Bölgede yağışın devam ettiği ve Acısu Deresi'nde taşkın riski bulunduğu belirtildi.

YILDIRIM İSABET EDEN, PALMİYE AĞACI YANDI

Yağışın etkisini sürdürdüğü Antalya kent merkezinde de birçok noktada su baskınları meydana geldi. Su baskınları, cep telefonu kameralarına da yansıdı. Sulara gömülmüş aracın yanı sıra yıldırım isabet etmesi sonrası yanan palmiye ağacının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Yine sel sularının plastik su depolarını sürüklediği anlar ve bir kişinin yağmurdan korunmak için kullandığı pazarcı şemsiyesiyle yürüme anı görüntülere yansıdı. Evlerde ve tarım alanlarındaki su baskınları da görüntüler arasında yer aldı.

214 SU BASKININA MÜDAHALE EDİLDİ, 26 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin son 24 saatte 150 kişilik personelle 214 su baskınına müdahale ettiği belirtildi. Su tahliye işlemlerinin devam ettiği bölgelerde, suda mahsur kalan 26 kişinin de kurtarıldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Namık Kemal KILINÇ- Alparslan ÇINAR- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, -

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Bakım merkezine bırakılan otizmli genç, yaşam mücadelesi veriyor ELAZIĞ'da koronavirüsten korunması için ailesi tarafından özel bir bakım merkezine yerleştilen otizm hastası Murat Can Ayas (21), yaklaşık 3 ayda 35 kilo zayıflayınca çoklu organ yetmezliği ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedaviye alındı. Baba Volkan Ayas (42), yaşam mücadelesi veren oğlunun bileğinde yaralanmalar olduğunu iddia ederek, "Gerekli yerlere şikayetlerde bulundum. Benim çocuğum organlarını kaybederken bunun sorumluları ellerini beline takıp Allah'tan geldi diyebiliyorsa bunun vicdanen hesabı sorulmalı. Bu çocuk eklemlerinden neden yaralansın" dedi. Ayas'ın şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bakım merkezi hakkında inceleme başlattı.

Elazığ'da yaşayan 3 çocuklu Ayas çifti, eylül ayında otizm hastası oğulları Murat Can'ı koronavirüse yakalanmaması için özel bir bakım merkezine yerleştirdi. Bakım merkezine yerleştiğinde 85 kilo olan Murat Can Ayas, geçen sürede 50 kiloya kadar düştü. Aşırı kilo kaybı nedeniyle 2 defa ailesinden habersiz hastaneye kaldırılan Murat Can Ayas, son olarak 2 Aralık'ta kalp krizi nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Ayas, canlandırma odasında tekrar hayata döndürülerek, yoğun bakıma alındı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan Ayas'ın babası Volkan Ayas, bakım merkezini CİMER'e şikayet ederek savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Çocuğunun bileğinde yaralanmalar olduğunu iddia eden Volkan Ayas'ın şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce de bakım merkezi hakkında inceleme başlatıldı.

'EŞİM DE BEN DE ÇALIŞIYORDUK Baba Volkan Ayas, otizmli oğlunu koronavirüsten korumak için güvenilir denilen ve referansları olan bakım merkezine yerleştirdiklerini belirterek, "Ben ve eşim pandemi sürecinde çalıştığımızdan dolayı tedirginlik ve korkumuz vardı. Bize bakım merkezinin devamlı kontrol altında olduğu ve sağlıklı bir yer olduğu söylendiğinden çocuğumuzu oraya bıraktık. Kasım ayında geçirdiği kilo kaybından dolayı bize bilgi vermeden hastaneye götürüyorlar. Hastane sonucu verilen serum ve ilacı kurumda takviye ediyorlar. Tekrar iştah ve kilo kaybına uğramasıyla sadece mama takviyesi yapılarak 2 Aralık'a kadar devam ediyorlar. O gece çocuğum kalp krizi geçirince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne getiriyorlar. Bunların hepsi benim bilgim dışında oluyor. Oradaki ambulans ekibinin bizi arayıp çocuğunuzu hastaneye, yoğun bakıma bıraktık demesiyle bunları öğreniyoruz" diye konuştu.

'BU ÇOCUK EKLEMLERİNDEN NEDEN YARALANSIN' Oğlunun hastanede canlandırma odasında tekrar hayata döndürüldüğünü dile getiren Ayas, şöyle devam etti:

"Daha sonra yoğun bakıma alınmış ve şu anda durumu çoklu organ kaybına gidiyor. Bizim amacımız bu çocukların özel olduğunu, sahiplerinin sadece ailelerin değil devletin olduğunu gösterip, çocukların arkasında olmasını istiyoruz. Şu an Murat Can, hayat mücadelesi veriyor. Hastane yetkilileri yapabildiklerini yapıyorlar. Bizim istediğimiz Murat Can'ın sessiz çığlığı olmak. Ona bugün olanlar Elazığ'da başka otizmli çocuklara olmasın. Bunun hakkında gerekli yerlere şikayetlerde bulundum. Benim çocuğum organlarını kaybederken bunun sorumluları ellerini beline takıp Allah'tan geldi diyebiliyorsa bunun vicdanen hesabı sorulmalı. Bu çocuk eklemlerinden neden yaralansın. ya birileri elini kolunu bağlayıp ortaya attı ya da bir işkence yapıldı. El bilekleri ve elin yüzeysel yaralanması ne anlama gelir? Bu bilekler nasıl yaralanır? Bunun açıklamasını yapan hiç kimse yok. O yüzden bu kurumun detaylı bir şekilde incelenmesini, Murat'ın orada ne yaşadığının öğrenilmesini istiyorum. Normalde 85 kiloydu. Kuruma bıraktığımız günden bugüne kadar 50 kiloya düştü. Bize gelen bilgiye göre kilo kaybı devam ediyor. Bu çocuğa 85 kilodan bu kiloya düşecek kadar ne oldu? Nasıl bir tedavi uygulandı veya uygulanmadı?"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı