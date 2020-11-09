DHA YURT BÜLTENİ - 6
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DHA YURT BÜLTENİ - 6

09.11.2020 11:11 | Son Güncelleme: 09.11.2020 11:15
DHA YURT BÜLTENİ - 6

3 genç kız, çatıya çıkıp tehlikeye aldırış etmeden video çekti BURSA'da sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için bir binanın çatısına çıkıp, video çeken 3 genç kız, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

3 genç kız, çatıya çıkıp tehlikeye aldırış etmeden video çekti 

BURSA'da sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için bir binanın çatısına çıkıp, video çeken 3 genç kız, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

Osmangazi ilçesi Kemerçeşme Mahallesi'nde 4 katlı eski binanın çatısına çıkan 3 genç kız, sosyal medya uygulaması Tiktok'a yüklemek için video çekmeye başladı. Kiremitlerin üzerinde dans eden kızlar, tehlikeye aldırış etmeden video çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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