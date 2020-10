DHA YURT BÜLTENİ - 6

Bakan Varank: Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Güçlü sanayi altyapımız, iyi yetişmiş insan gücümüz ve mükemmele yakın işleyen tedarik ağlarımızla, ülkemize yatırım yapan hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , "Güçlü sanayi altyapımız, iyi yetişmiş insan gücümüz ve mükemmele yakın işleyen tedarik ağlarımızla, ülkemize yatırım yapan hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdiö dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya geldi. Bakan Varank, ilk olarak Nestlé Türkiye'nin Karacabey'de, Tıbbi Amaçlı Beslenme Ürünlerinin Yerlileştirilmesi projesi kapsamında Türkiye'nin ilk Medikal Beslenme Ürünleri fabrikasının temel atma törenine katıldı. Bakan Varank'a Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti.Bursa'ya son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte geldiklerinde, Türkiye'nin otomobili fabrikasının inşaatını başlattıklarını belirten Bakan Varank, o günden bu yana şehrin enerjisine, enerji kattığını ifade etti."MEDİKAL BESLENME ALANINDA BÜYÜK BİR YERLİLEŞME HAMLESİ UYGULAMAYA GEÇİYORö114 senedir Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Nestle'nin, Türkiye'deki ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini Bursa'da atmakta olduğunu kaydeden Bakan Varank, "Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak. Firmanın Çin'de buna benzer bir yatırımı bulunuyor. Çin'den sonra böyle bir fabrikayı ilk kez, ülkemizin taşıdığı potansiyeli dikkate alarak, Bursa'da kuruyorlar. En ileri otomasyon teknikleri ve en yeni teknolojilerin kullanılacağı bu fabrika, Ağustos 2021'de üretime başlayacak. Üretime geçildiğinde, medikal beslenme ürünleri ithalatımızın yüzde 63'ü artık Türkiye'den karşılanabilir hale gelecek. Yani aslında bu yatırımla, medikal beslenme alanında büyük bir yerlileşme hamlesi uygulamaya geçmiş oluyorö dedi."MEDİKAL ÜRÜNLER, ARTIK ÜLKEMİZDE ÜRETİLECEKöDoktorlar tarafından reçetelenen ve eczanelerde satılan beslenme ürünlerinin artık Türkiye'de üretileceğinin altını çizen Bakan Varank, "Bu ürünler; çocuklardaki pediatrik alerjiden tutun da yaşlılardaki yetersiz beslenme sorunlarına kadar farklı sağlık problemlerine çözümler sunuyor. Maalesef kanser, cerrahi müdahale ve nörolojik hastalık gibi sebeplerden ötürü, bazı vatandaşlarımız doğal yoldan beslenmede zorluklar yaşayabiliyor. Bu hastaların sağlıklı beslenebilmeleri için gereken medikal ürünler; işte bu fabrika sayesinde, artık ülkemizde üretilecek.ö diye konuştu."TÜRKİYE, EMSALLERİNE GÖRE DAHA HIZLI BİR TOPARLANMA SÜRECİNE GİRDİö2020 yılının koronavirüsün gölgesi altında geçtiğini dile getiren Bakan Varank, küresel salgının dünyadaki tüm dengeleri sarstığını, doğru bilinen bütün ezberleri bozduğunu ifade etti. Bu süreçte farklı destek programlarıyla milyonlarca vatandaşa yaklaşık 40 milyar lira destek verildiğini söyleyen Bakan Varank, "Kamu bankalarımız kredi musluklarını açtı. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Bu politikaların yardımıyla Türkiye, emsallerine göre daha hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Dış talepteki canlanma da, ekonomiye güç kattı. İlk 9 ayda 142 milyar liranın üzerinde yatırım için teşvik belgesi verdik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkanları doğacak. Yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye genelinde, 10 bin 802 sanayi tesisi üretime geçti, yani 2019'a göre yüzde 12'lik bir artış söz konusu. Eylül ayı ihracatımız 16 milyar doları aşarak, tüm zamanların Eylül ayı ihracat rekorunu kırdı. Ben son 1 haftada; Erzurum, İstanbul, Malatya ve Denizli'de bizzat sahadaydım, sanayicilerimizle bir araya geldim, fabrikaları gezdim. Herkes işini büyütmek istiyorö ifadelerini kullandı."UYGULADIĞIMIZ POLİTİKALARDA YERLİ YA DA YABANCI AYRIMI YAPMIYORUZöÜlkedeki yabancı firmaların gayet verimli ve karlı çalıştıklarını, hiçbirinin ciddi bir şikayeti olmadığını kaydeden Bakan Varank, "Salgınla birlikte global firmalar, üretimde tek merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını bizzat yaşayarak gördüler. Şu an yatırım kararlarını tekrar gözden geçiyorlar. Küresel üretimde ağırlık merkezi Uzak Doğu'dan uzaklaşmaya, daha geniş coğrafyalara yayılmaya başlıyor. Yeni merkezler ortaya çıkacak, güç dengeleri değişecek. Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir. İnanın bunun önünde hiçbir engel yok. Güçlü sanayi altyapımız, iyi yetişmiş insan gücümüz ve mükemmele yakın işleyen tedarik ağlarımızla, ülkemize yatırım yapan hiç kimseyi yarı yolda bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı. Biz de Bakanlık olarak aktif, öngörülebilir ve şeffaf bir ekonomi diplomasisi izliyoruz. Sektörlerle istişare etmeden, asla karar almıyoruz. Fikirden ürüne, üründen pazara girişimcinin, yatırımcının yanındayız. Uyguladığımız politikalarda yerli ya da yabancı ayrımı da yapmıyoruz. Önümüzdeki aylarda; küresel değer zincirlerinden daha fazla pay almak ve dış yatırımları daha güçlü bir şekilde ülkemize çekmek için önemli atılımlarımız olacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'yle birlikte, ülkemizin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi'ni hazırlıyoruz. Yeni dönemin ruhunu yakalayıp; sonuç ve etki odaklı bir stratejiyle, inşallah hızla yol alacağız. Elbette Bursa, bu noktada bizim en önemli yol arkadaşlarımızdan biri olacakö değerlendirmesinde bulundu.1960'lı yıllarda Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesinin oluşturulduğu Bursa'da, şu an 17 organize sanayi bölgesinin bulunduğuna ve 192 binin üzerinde vatandaşın buralarda çalıştığına işaret eden Bakan Varank, ayrıca son 8 yılda Bursa'da 57 milyar liranın üzerinde özel sektör yatırımına teşvik verdiklerini, bu yatırımlarla da 60 binin üzerinde ilave istihdam oluşmasını sağladıklarını söyledi. Bursa'nın yatırım teşviklerinde her zaman ilk 5'te yer aldığını söyleyen Bakan Varank, Bursa'nın sanayi ve teknolojide, ülkenin gözbebeği illerinden biri olmaya devam edeceğini vurguladı.Bakan Varank daha sonra, protokol üyeleri ile birlikte tesisin temel atma töreninin açılışını gerçekleştirdi.

13 yaşında öldürülen Hatice Çiftçi'nin katili, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

KONYA'da, iple boğularak öldürülen Hatice Çiftçi'nin (13) 8 yıl sonra yakalanan katil zanlısı Veli Koçer'in (38), 'bir suçun ortaya çıkmasını engellemek için kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmazken, ayrıca 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 6 ay, 'Hürriyetten yoksun kılma' suçunda da 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Akşehir ilçesinde yaşayan pide ustası Kayhan Çiftçi ile Pakize Çiftçi'nin 3 çocuğundan biri olan Yıldırım Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Hatice, 21 Aralık 2012 günü kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kayboldu. Aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Mobese kayıtlarında en son tek başına görülen küçük kızın, yürürken kaçırıldığı ortaya çıktı. Hatice Çiftçi, kaybolduktan 4 gün sonra ise kent merkezine 8 kilometre mesafedeki meyve bahçesinde öldürülmüş halde bulundu. İple boğulduğu belirlenen Hatice Çiftçi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.600 KİŞİNİN KAN ÖRNEĞİ ALINDIAkşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri, küçük kızın tırnak araları ile boğulduğu ipte bulunan doku örneklerini inceledi. Kızın ailesi de dahil yaklaşık 600 kişiden DNA testi için kan örneği aldı. Ancak yapılan DNA testlerinden sonuca ulaşılamadı. Cep telefonundaki görüşmeleri tek tek incelenen küçük kızın, sosyal medya sitesi Facebook ve Hotmail'in Amerika'daki merkezlerinden de mesaj ve e- mail yazışmaları istendi. Tüm bu incelemelere rağmen, katil zanlısının izine rastlanamadı.DOKU ÖRNEKLERİ UYUŞUNCA YAKALANDIİzmir'de, 19 Eylül 2020 Cumartesi günü bir olaya karışınca gözaltına alınan Veli Koçer'den alınan örnekler ise 8 yıl önce öldürülen Hatice Çiftçi'nin tırnakları ile boğulduğu ipten alınan doku ve sperm örnekleriyle uyuştu. Gözaltına alınan Koçer, olaydan 4 gün önce yağmurlu bir günde etüt merkezinden çıkan Hatice Çiftçi'yi görüp, ıslanmaması için aracına alarak, evlerinin yakınına bıraktığını, olay günü de aracıyla köy yoluna gidip, zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunduğunu, ağlayınca da çantanın ipiyle boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Koçer, sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.Veli Koçer'in, 2007'de Antalya'da yaşarken 17 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu ve İzmir'e kaçtığı, daha sonra da Akşehir'e gelip, sanayide işçi olarak çalışmaya başladığı belirlendi. 2012'de Hatice'yi öldüren Koçer'in yeniden Antalya'ya döndüğü, tam bir yıl sonra 21 Aralık 2013'te de bir kadına cinsel saldırıda bulunup, İzmir'e kaçtığı tespit edildi.İDAMINI İSTEDİ Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu Veli Koçer, bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya öldürülen Hatice Çiftçi'nin ailesi de katıldı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan ve savcılıktaki verdiği ifadeyi ve mütalaayı kabul ettiğini belirten Veli Koçer, idam edilmek istediğini söyledi. Koçer, "Ben savcılığın mütalaasına katılıyorum. İdam talebim var. İdamımı istiyorum. Cumhurbaşkanlığı'na TBMM'ye idam edilmek istediğimi belirten dilekçe yazdım" dedi. Mahkeme Başkanı Hakim Hasan Hüseyin Uysal'ın, "Bu eylemi yaparken zorla mı, yoksa rızasıyla mı yaptın?" sorusuna Koçer, rızasıyla yaptığını öne sürdü. Mahkeme Başkanı, "Mütalaayı kabul ettiğini belirttin. Mütalaada zorla olduğu belirtiliyor. 41 promil alkollü çıkmış rızası dışında gerçekleşemez mi ?" diye soru yöneltti. Koçer de, "Artık olayı anlatmak istemiyorum." dedi. Son sözü sorulan Koçer, "Ben yandım kimse yanmasın. İdam edilmek istiyorum. Bu ülkeye örnek olmasını istiyorum." dedi. AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIMahkeme Başkanı, Koçer'in savunmasının ardından kararını açıkladı. Koçer, 'Bir suçun ortaya çıkmasını engellemek için kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmazken, ayrıca 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 16 yıl 6 ay, 'Hürriyetten yoksun kılma' suçunda da 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Baba Kayhan Çifçi, duruşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, cezayı az bulduklarını dile getirdi. Anne Pakize Çiftçi ise " Onun aldığı ceza beni mutlu etkiyor. İdam istedi ama öyle bir ceza olmadığını bildiği için böyle söylüyor. Ablasını hiç tanımayan 7 yaşında bir oğlum var. Ben ağlayınca 'Ben senin hem oğlun, hem kızın olurum' diyor."dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı