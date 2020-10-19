DHA YURT BÜLTENİ - 6
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DHA YURT BÜLTENİ - 6

19.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 19.10.2020 12:02
DHA YURT BÜLTENİ - 6

Yozgat'ta midibüs devrildi: 16 yaralı YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.

Yozgat'ta midibüs devrildi: 16 yaralı

 

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.Kaza, saat 10.00 sıralarında Araplı beldesi mevkiinde meydana geldi. Gülşehri beldesinden Sorgun'a yolcu taşıyan Ali Yüce idaresindeki belediyeye ait 66 LM 540 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Ali Yüce ile birlikte toplam 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHarun GÖKÇEOĞLU/SORGUN(Yozgat),

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Çocukların trafikteki tehlikeli oyunu kamerada

SİVAS'ta seyir halindeki kamyonete asılan çocukların tehlikeli oyunu kameraya yansıdı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeni Ata Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu bölgede 6 çocuk, cadde üzerinde seyir halindeki bir kamyonetin arkasına asıldı. Çocukların bu tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansırken, görenlerin ise korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Çocuklar tehlikeye aldırmadan bir süre trafikte ilerledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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