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DHA YURT BÜLTENİ - 6

Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgasıAntalya Havalimanı Yolu'nda iki araç sürücüsü, iddia göre yol verme yüzünden sopa ve demir çubuklarla kavga etti.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
19.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:44

Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası

Antalya Havalimanı Yolu'nda iki araç sürücüsü, iddia göre yol verme yüzünden sopa ve demir çubuklarla kavga etti. Kavgaya her iki araçta bulunanlarda karıştı. Birbirlerine bayıltana kadar vuran iki grubun kavgası yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Önceki gece Konyaaltı Sahili'nde arkadaşlarının araba çarpmasına rağmen kavgaya devam eden iki grubun kavga görüntülerine dün gece yine Antalya'dan sopalı demir çubuklu kavga görüntüleri eklendi. Antalya Havalimanı Yolu'nda dün gece iddiaya göre iki sürücü yol verme yüzünden tartıştı. Biri servis aracı diğeri lüks bir otomobilden inen sürücü ve arkadaşları, sopa, demir çubuklarla birbirlerine girdi. Akan trafikte yoldan geçen sürücülerin cep telefonu kameralarına kaydettiği kavgada taraflar, birbirlerini bayıltana kadar sopa ve demir çubuklarla vurdu. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve ambulans geldi.Taraflar polis tarafından ayrılırken, o anlar cep telefonu kameralarına da an bean yansıdı.

Kaynak: DHA

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