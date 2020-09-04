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Mermer parçasını altın sarısı folyo ile sararak 3 kişiyi dolandırdılarMERSİN'de mermer parçalarını altın sarısı folyo ile sararak 3 kişiyi dolandıran 1'i kadın üç şüpheli polis tarafından yakalandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
04.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:44

Mermer parçasını altın sarısı folyo ile sararak 3 kişiyi dolandırdılar

MERSİN'de mermer parçalarını altın sarısı folyo ile sararak 3 kişiyi dolandıran 1'i kadın üç şüpheli polis tarafından yakalandı.

Dolandırıcılık olayları Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinde meydana geldi. Altın diye satın aldıkları malzemenin, altın sarısı folyoyla kaplanmış mermer parçası olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, M.Ş.Ç, M.C.Ç. ve F.A.'nın dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheliler polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin olaylarda kullandığı araçta yapılan aramada 2 bin 200 TL nakit para ile 52 adet İran parası ve 5 adet altın sarısı renginde bantla sarılmış mermer parçası ele geçirildi.

ADRES SORMA BAHANESİYLE YAKLAŞMIŞLAR

M.Ş.Ç, M.C.Ç. ve F.A.'nın hırsızlık olaylarında adres sorma bahanesini kullandığı ortaya çıktı. Mermer parçalarını altın sarısı folyo ile sararak satan şüpheliler, Tarsus ilçesinde ikamet eden O.A.'nın 26 bin TL, merkez Toroslar ilçesinde S.Ö.'nün bin TL ve merkez Mezitli ilçesinde M.T.'nin 300 TL'sini aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi. Takım elbise giyen şüphelilerden M.Ş.Ç'nin kendisini öğretmen olarak tanıtıp, vatandaşların güvenini kazandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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