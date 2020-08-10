DHA YURT BÜLTENİ - 6 Mersin'de akıntıya kapılan kadının Antalya kıyısına vuran cesedi teleferikle taşındı (2)CESET, DENİZDE 50 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİMersin'in Anamur ilçesi Ören Burnu'nda denize girip akıntıya kapılarak kaybolan ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköyü Mahallesi'nde ölü bulunan Döndü Küçük'ün...

Mersin'de akıntıya kapılan kadının Antalya kıyısına vuran cesedi teleferikle taşındı (2)

CESET, DENİZDE 50 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

Mersin'in Anamur ilçesi Ören Burnu'nda denize girip akıntıya kapılarak kaybolan ve Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Güneyköyü Mahallesi'nde ölü bulunan Döndü Küçük'ün cesedinin, yaklaşık 50 kilometre denizde sürüklendiği ortaya çıktı.

ANTALYA

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Feribottan denize düşen yolcu, bir saat sonra baygın halde bulundu

Topçular-Eskihisar seferini yapan feribotta yolculuk yapan Vehbi Üstüner (55), denize düştü. Görenlerin ihbarı üzerine feribot, kaptan tarafından durdurulurken, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla baygın halde bulunan Üstüner, kurtarıldı.Kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yalova Topçular İskelesi'nin 8 kilometre açığında meydana geldi. Eskisihar-Topçular seferini yapan feribotta yolculuk yapan Vehbi Üstüner, denize düştü. Üstüner'in denize düştüğünü gören feribottaki diğer yolcular, durumu görevlilere bildirdi. Kaptan, feribotu durdururken, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Üstüner'i bulmak için bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, deniz polisleri ile pilot botlar sevk edildi. Ekipler, bölgenin geniş ve karanlık olmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdürdü.

Üstüner, bir saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından Sahil Güvenlik ekiplerince suyun üzerinde baygın halde bulundu. Üstüner, denize atlayan sahil güvenlik personeli tarafından can simidiyle bota getirildi. Sahil Güvenlik botuna çıkarılan Üstüner, kıyıda hazır bekleyen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vehbi Üstüner'in bulunmasının ardından Topçular- Eskihisar feribotu yoluna devam etti.

Kaynak: DHA