DHA YURT BÜLTENİ - 6 TIR köprüde devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandıKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu'nun üzerinde bulunan köprünün üzerinden geçen TIR, bariyer ve korkulukların üzerine devrildi.

TIR köprüde devrildi, TEM Otoyolu ulaşıma kapandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu'nun üzerinde bulunan köprünün üzerinden geçen TIR, bariyer ve korkulukların üzerine devrildi. Köprüde asılı kalan TIR'ın, alttan geçen TEM Otoyolu'na düşmesi tehlikesine karşı otoyolun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapatıldı.

Kaza saat 11.00 sıralarında, Çayırova ilçesinde bulunan Şekerpınar köprüsü üzerinde meydana geldi. Metin Karageyik idaresindeki 22 FM 755 plakalı TIR, köprüden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer ve köprünün korkuluklarının üzerine devrildi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, TIR köprüde asılı kaldı. TIR'ın, altta bulunan TEM Otoyolu'na düşme tehlikesine karşı TEM Otoyolu İstanbul istikameti kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, geriden gelen araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirdi.

Trafik ve Karayolları ekipleri bölgede önlem alırken, TIR'ın köprünün üzerinden kaldırılması için vinç çağırıldı. Yaklaşık 1 saat sonra yol tek şeritten ulaşıma açıldı. Vinç, TIR'ı kaldırmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİÇAYIROVA (Kocaeli),

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Panoramik asansör boşluğunda bulunan cesedin kimliği belirlendi

ANTALYA'da panoramik asansör boşluğunda bulunan erkek cesedinin, parmak izi incelemesi sonucu Faruk Sanatma'ya (22) ait olduğu belirlendi. Faruk Sanatma'nın işsiz olduğu ve her gün Konyaaltı Plajı'na gelerek yüzdüğü öğrenildi.Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda yürüyüş yapanlar, dün Falez Parkı'ndan Konyaaltı Plajı'na ulaşımı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait panoramik asansörden yardım istendiğini duyunca durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, asansör boşluğunda bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Üzerinden kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Acil iniş merdiveninin kilidini kırıp girdiği asansör boşluğundan düşmüş olabileceği değerlendirilen kişinin kimliği belirlendi. Yapılan parmak izi incelemesi sonucu cesedin, Faruk Sanatma'ya ait olduğu tespit edildi. İşsiz olduğu ve her gün Konyaaltı Plajı'na gelerek yüzdüğü öğrenilen Sanatma'nın cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLEBülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Korsan taksi, koronavirüs denetimine takıldı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında şehir merkezinde polis tarafından yapılan denetimde yakalanan ve korsan taksiyle taşımacılık yaptığı belirlenen sürücü E.O.'ya (48) 6 bin 141 TL idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgeye bağlı olarak Keşan'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince meydan ve caddelerde denetim yapıldı. Polis ekipleri, Alparslan Türkeş meydanındaki denetimde içerisinde 2 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki 22 RM 378 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede, E.O.'nun pazarlık usulü korsan taksiyle taşımacılık yaptığını belirlendi. Yetki belgesiz taşımacılık yaptığı belirlenen E.O.'ya 6 bin 141 TL idari para cezası kesilirken, aracı 60 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: DHA