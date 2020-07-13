DHA YURT BÜLTENİ - 6 1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasındaSAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 16 yaşındaki Ali Alet yaşamını yitirirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

1 kişinin öldüğü kaza güvenlik kamerasında

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 16 yaşındaki Ali Alet yaşamını yitirirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza önceki gün gece saatlerinde, Hendek Köprübaşı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. T.A. idaresindeki 34 BG 4424 plakalı otomobil Ali Alet idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada, Ali Alet yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan Suat Altıparmak ve Ahmet Can Sarıca yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin tali yoldan çıkan motosiklete çarpma anı görülürken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza anı güvenlik kamerası

HABER: Nuri KURU-Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya),

========================

Oğuz, serinlemek için girdiği derede boğuldu

BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyündeki dereye serinlemek için giren Oğuz Dinler (15), boğuldu.Olay, dün öğle saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi Kızılseki Köyü, Sarıotlu Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 3 metre derinliğindeki derede meydana geldi. Babası Mustafa Dinler ve 3 kardeşiyle beraber serinlemek amacıyla dereye giren Oğuz Dinler, bir süre sonra suda çırpınarak batmaya başladı. Mustafa Dinler hemen duruma müdahale etti. Suyun çırpınmadan kaynaklı bulanıklaşması üzerine, Dinler'in oğlunu kurtarma çabaları sonuç vermedi. Baba Dinler, bir süre sonra oğlunu bulup kıyıya çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuz Dinler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.'ANNE VE BABA AYAKTA ZOR DURDU'Bugün sabah saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu'na gelen gencin ailesi, otopsinin ardından cenazeyi aldı. Anne Fatma ve Baba Mustafa Dinler ayakta durmakta güçlük çekti. Gözü yaşlı anne ve babayla birlikte gencin cenazesini almaya yakınları da geldi. Oğuz Dinler'in cenazesi, defnedilmek üzere Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler Beldesi Kızılseki Köyü Sarıotlu Mahallesi'nde bulunan mezarlığa götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Adli tıp kurumu morgu dış plan görüntüAnne ve babanın birlikte görüntüsüBaba morg dan cenazeyi almasıAğlayan yakınların görüntüsüCenaze aracının mezarlığa gidişiBoğulan gencin fotosu

HABER: Halim AKCA- Adem AKALAN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

=========================

Antalya'da otobüste maske gerginliği

ANTALYA'da, şehir içi yolcu otobüsünde duyarsız bir yolcunun maskesini çenesinin altına takması nedeniyle tartışma yaşandı. 'Ulan ne gerzek insanlar var ya' diyen duyarsız yolcuya, diğer yolcular ve otobüs sürücüsü tepki gösterdi.Antalya'da Varsak- Fakülte güzergahında çalışan VF01 hattında bir erkek yolcu, maskesini çenesinin altına takması nedeniyle kendisini uyaran sürücü ve yolcularla tartıştı. Yolcuların, maskeyi düzgün takması konusunda uyarmasının ardından sözlü tartışma yaşandı. Yolcuların ve sürücünün uyarılarını dikkate almayan duyarsız yolcunun, "Ulan ne gerzek insanlar var ya. Polis kim, ben kimim?" demesi üzerine sürücü "Sakin olun, sessiz olun. Sayın abi o zaman otobüsten in aşağıya. Tartışma çıkarma" diyerek, aracın kapısını açtı. Duruma sinirlenen maske takmayan yolcu, sürücünün üzerine doğru yürüdü. Sürücünün maskesini düzgün takması gerektiğini tekrar söylemesi üzerine, tartışma devam etti.Maske takmayan yolcunun otobüsten inmesi gerektiğini söyleyen sürücü, polis ekiplerine de şikayet etti. Duyarsız yolcu, polis ekipleri -gelmeden maskesini elinde sallayarak otobüsten indi. Otobüsteki maske tartışması, bir yolcu tarafından anbean kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Otobüsün içindeki duyarsız vatandaşın video görüntüsüMaskesini çenesinin altına yerleştiren kişinin sürücünün üzerine yürümesi ve tartışma görüntüleriYolculuk esnasında maskesini çenesinin altına indirmiş duyarsız vatandaşın detay görüntüsüSürücünün yanından orta kabine gelip duracak düğmesine basan duyarsız vatandaş genel görüntüDuyarsız vatandaşın otobüsten inmeden önce maskesini elinde sallama detay görüntüsüDuyarsız vatandaşın fotoğrafları

HABER -KAMERA: Aslı DURAN/ ANTALYA

========================

Yeğenini öldüren dayıya ömür boyu hapis cezası

Bursa'da tatlı firması sahibi yeğeni Fatih Karaman'ı (38), kırmızı ışıkta beklediği otomobilinin içinde, eşi ile telefonla görüşürken tabancayla vurarak öldüren dayı Yılmaz Sevinç'in (53) yargılanması tamamlandı. Son sözünde "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" diyen Yılmaz Sevinç, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Olay, Nilüfer ilçesinde 7 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldi. Tatlı firması sahibi Fatih Karaman, Lefkoşe Caddesi'ndeki trafik ışıklarında kırmızı yanınca otomobilini durdurdu. Bu sırada eşiyle telefonla görüşen Karaman, otomobiline yaklaşan kişi tarafından başından tabancayla vuruldu. Çekirge Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Karaman'ın bir gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Fatih Karaman'ın bağışlanan organları 7 kişiye umut olurken, katil zanlısı olarak gözaltına alınan dayı Yılmaz Sevinç, tutuklanarak cezaevine konuldu.Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılaması yapılan davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yılmaz Sevinç kaldığı cezaevinden SEGBİS'le (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) katılırken, ölen Fatih Karaman'ın annesi Necla Karaman ve taraf avukatları da hazır bulundu. Yeğenini öldüren dayı, "Babadan kalan Bağdat Hurmacısı'nı yıllarca birlikte işlettik. Firmamızı büyütmeye karar verdik. Kayapa'da bir fabrika tuttuk ancak mali zorluklar çekmeye başladık. Avukatımızın yönlendirmesiyle iflas gibi gösterdik, yeni kurulan şirketin başına yeğenim Fatih Karaman geçti. Fatih, ben ve diğer dayılarına haftalık bin 500'er TL vermeye başladı. Biz haftalık alırken, firmada çalışan olan Fatih'in birden lüks hayat yaşamaya başladığını gördüm. Kendisine durumu sormaya başladığımda ise bana karşı çıktı. Haftalığımızı kesti, çocuklarımızı işten çıkardı, aracılarla beni tehdit etmeye başladı. Öldüreceğini ve ellerime çekiçle vurduracağını söyledi" savunmasını tekrarladı. Necla Kahraman, oğlunu öldüren sanık kardeşine en ağır cezanın verilmesini istedi.

Sanık avukatı, müvekkili hakkında tahrik indirimin uygulanmasını talep etti. Son sözünde dayı Yılmaz Sevinç ise, "Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından hakkında kasten adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istenen Yılmaz Sevinç'e hakkında takdiri indirim uygulayarak ömür boyu hapis cezası kararı verdi.

Kaynak: DHA