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Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ToplantısıİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Şanlıurfa'da İl Güvenlik Toplantısı düzenlendi.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
11.07.2020 13:00 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:04

Şanlıurfa'da, Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik Toplantısı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında, Şanlıurfa'da İl Güvenlik Toplantısı düzenlendi. 

Çeşitli ziyaretleri kapsamında Şanlıurfa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, İl Güvenlik Toplantısı yapıldı. Sabah saatlerinde GAP Havalimanı'na gelen Bakan Soylu'yu Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'ın yanı sıra çok sayıda kişi karşıladı. Havalimanından Şanlıurfa Valiliği'ne geçen Soylu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra toplantının yapıldığı salona geçti.

Bakan Soylu'nun başkanlık ettiği valilikteki Güvenlik Toplantısı, basına kapalı gerçekleştiriliyor. Toplantıya bakanlık yetkilileriyle beraber Vali Erin, bakan yardımcıları İsmail Çataklı ile Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Bölge Komutanı Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Akbuğa da katılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şanlıurfa valiliği

İçişleri Bakanı Süleyman SoyluGüvenlik toplatışına katınlar protokolBakan Soylu protokolle selamlamasıGenel ve detay görüntülerHaber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Eflin'in öldürülme olayında 1 tutuklama DİYARBAKIR'da, önceki gün kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının ardından, kaçan şüphelinin havaya rastgele ateşlediği tabancasından çıkan kurşunla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Eflin Günbey'in (5), öldürülme olayına ilişkin gözaltına alınan A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Olay, önceki gün merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu kişilerin bulunduğu kahvehanenin önüne gelen 1 kişi, tabancayla 3 kişiyi yaralayıp, kaçarken, Palu Sokak'ta havaya rastgele ateş açmaya başladı. Silahtan çıkan kurşunlar, Tuna Apartmanı'nın 3'üncü katındaki misafirliğe geldiği evin penceresinde dışarıyı izleyen Eflin Günbey'e isabet etti. Olayda Eflin yaşamını yitirirken, yaralanan 3 kişi ise tedaviye alındı. Saldırının ardından Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel bir ekip kuruldu. Ekipler, yaptıkları incelemede saldırıya ilişkin şüpheli A.D.'yi gözaltına aldı. 

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Kaynak: DHA

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