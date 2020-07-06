DHA YURT BÜLTENİ - 6 Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (2)BÖREKÇİDEKİ POLİSLERİN DİKKATİ YAKALATTIMuğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldürdüğü belirlenen Mehmet Veysi A.

Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (2)

BÖREKÇİDEKİ POLİSLERİN DİKKATİ YAKALATTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldürdüğü belirlenen Mehmet Veysi A.'nın iki polis memurunun dikkati sayesinde gittiği Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 20 metre mesafedeki bir börek salonunda yakalandığı öğrenildi.

Börek salonun işletmecisi Azmi Turhan, "Saat 08.15 sıralarında, yanında iki sırt çantası olan bir kişi geldi. Börek siparişi verip, ellerini yıkamak için lavaboya gitti. Bu sırada kapının önünde oturan iki sivil polis, kendisini tedirgin davranışlarından şüphelenip, bana tanıyıp tanımadığımı sordular. İlk defa gördüğümü söyledim. İçeri girerken, şöyle bir Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne doğru dönüp, bakması ve tedirgin davranışları benim de dikkatimi çekti. Ancak aklıma bir şey getirmedim. Lavabodan çıkmasından sonra ise kimliğini kontrol eden polisler, aranan cinayet şüphelisi olduğuna emin olup, kendisini gözaltına aldı" dedi. Turhan, basından olayı duyduğunu, şüphelinin fotoğrafını gördüğünü ancak iş yerine geldiğinde tanıyamadığını ve işe giden bir inşaat ustası olabileceğini düşündüğünü de söyledi.

TANINMAMAK İÇİN SAKAL VE BIYIĞINI KESİP TAKKE TAKMIŞÖte yandan gözaltına alınan Mehmet Veysi A.'nın tanınmamak için sakal ve bıyığını kesip takke taktığı belirlendi.

Kaynak: DHA