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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandıÇANAKKALE'de, sosyal medya hesabından Türklüğü, Cumhuriyeti ve devletin kurumlarını aşağılayan paylaşımda bulunan E.S.'nin evinde yapılan aramada 500 gram bonzi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
04.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:29

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesabından Türklüğü, Cumhuriyeti ve devletin kurumlarını aşağılayan paylaşımda bulunan E.S.'nin evinde yapılan aramada 500 gram bonzi ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yaptığı istihbari çalışmalarla E.S. takibe alındı. Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşağıladığı tespit edilen E.S.'nin ikametgahında yapılan aramada, 500 gram bonzai ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.S., uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme, Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçları ile sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜTutuklanan E.S.'nin, polis eşliğinde emniyetten çıkarılmasından görüntü

Haber-Kamera: ÇANAKKALE

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Kamyon şarampole yuvarlandı; şoför yaralandı, bin tavuk telef oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan tavuk yüklü kamyonun şoförü yaralandı. Kamyonun kasasında bulunan yaklaşık bin tavuk da telef oldu.Kaza, sabah saatlerinde Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa merkezden İnegöl yönünde giden Ufuk Demiral yönetimindeki 16 KER 68 plakalı tavuk yüklü kamyon, ilçe girişinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Demiral yaralandı. Kamyonun kasasındaki kafeslerde bulunan 2 bin tavuktan yaklaşık bin tanesi telef oldu. Ufuk Demiral, çağırılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Demiral'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Diğer tavuklar ise ekiplerin 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden detaylar-Tavukların görüntüsü-Kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, Bursa

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Sokak düğününde sosyal mesafe unutuldu, davetliler el ele tutuşup oynadı

Bursa'da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Davetlilerin el ele tutuşup oynadığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle belirlenen kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren tekrar yapılmaya başlandı. Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Başaran Mahallesi'nde yapılan sokak düğününde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadı, maske takmadı. Yüzlerce kişi el ele verip, oynadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti. 

Kaynak: DHA

Manşet

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