DHA YURT BÜLTENİ - 6 HENDEK'TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA (1)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

HENDEK'TE HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDA PATLAMA (1)

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi.

Hendek'te, havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikanın bulunduğu bölgeden gökyüzüne dumanlar yükseldi. Patlama sesleri kentin her yerinden duyuldu. Gökyüzüne doğru çıkan havai fişekler ardı ardına patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HENDEK (Sakarya),

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VAN GÖLÜ'NDEKİ FACİADA, TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ VAN'da, 6 gün önce içinde yaklaşık 60 kaçak göçmen ile battığı belirtilen teknenin yeri tespit edildi. Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarma ekiplerine teslim edildi. Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine, içinde Sedat Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışması başlatıldı. Düne kadar yapılan aramalarda yabancı uyruklu oldukları belirlenen 6 kişinin cesedi bulundu. Dün olumsuz hava koşulları nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi.BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDUBugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalar yeniden başladı. Jandarma Sahil Bot Komutanlığı'na ait 2 tekne ile gölde yolcu taşımacılığında kullanılan 5 sivil tekne denizde arama yaparken, 45 kişilik jandarma ekibi ise kıyıda tarama yaptı. Çalışmalar kapsamında yabancı uyruklu olduğu belirlenen 1 kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 7'ye çıktı.ROV CİHAZIYLA TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİAnkara'dan getirilen sualtı görüntüleme cihazı ROV ile yapılan çalışmayla teknenin yeri tespit edildi. Van'a 13 kilometre mesafede bulunan Çarpanak Adası'na yakın bir noktada tespit edilen teknede kaç kişinin bulunduğu, yapılacak çalışmanın ardından netlik kazanacak.Bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Behçet DALMAZ/VAN,

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'Sen güvenlik görevlisi misin' diye sorup, bıçakladı

KONYA'da bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek (40), otobüste yanına gelen ve kendisine 'Meram Eğitim ve Araştırma hastanesinde güvenlik görevlisi misin?' diye soran kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Ambulansla, görev yaptığı hastaneye kaldırılan Ayçiçek'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Olay, saat 09.45 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Süleyman Ayçiçek, nöbet çıkışı evine gitmek üzere otobüse bindi. Otobüste Ayçiçek'in yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Ayçiçek'e 'Sen Meram Eğitim ve Araştırma hastanesinde güvenlik görevlisi misin?' diye sordu. Evet yanıtını alan şüpheli, yanındaki bıçakla Ayçiçek'i ensesinden ve vücudunun diğer yerlerinden bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Ayçiçek'e ilk müdahaleyi otobüsteki yolcular yaptı. Ambulansla çalıştığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayçiçek'in hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı belirtildi.AĞABEY KAPIYI AÇ, BEN BIÇAKLANDIM DEMİŞOlayı anlatan otobüs şoförü Rafet Yıkılmaz, 'Ben otobüs şoförüyüm, İki kişi birbirlerine girişti. Ne olduğunu anlamadım. İçlerinden birisi ağabey ben bıçaklandım, kapıyı aç dedi. Kapıyı açtım adam kanlar içerisinde yere yğıldı. Ensesinde ve kalçasında bıçak darbeleri vardı. Sen güvenlik görevli misin? diye sormuş. Oda evet deyince bıçaklamış. Aramızda herhangi bir şey yoktu dedi. Adamı daha önce tanımadığınhı söyledi."diye konuştu.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA