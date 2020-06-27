DHA YURT BÜLTENİ - 6 Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız stresli dakikalar yaşadıZONGULDAK'ta yanlış sınav giriş belgesiyle sınava gelen öğrenci, okul idaresinin doğru sınav giriş belgesini çıkarmasıyla sınava alındı.

Yanlış belgeyle sınava gelen genç kız stresli dakikalar yaşadı

ZONGULDAK'ta yanlış sınav giriş belgesiyle sınava gelen öğrenci, okul idaresinin doğru sınav giriş belgesini çıkarmasıyla sınava alındı.

Zonguldak genelinde 36 okulda 9 bin 964 öğrenci, bin 238 görevli gözetiminde sınava girdi. Sınav öncesi, salonlar dezenfekte edildi. Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyularak sınıflara alındı. Sınava, Fener İlkokulu'nda giren bir öğrenci ise yarın ki sınavın giriş belgesiyle okula geldi. Görevlilerin fark etmesiyle ortaya çıkan yanlış belge nedeniyle stresli dakikalar yaşayan genç kız, büyük panik yaşadı. Öğrenci mağdur olmaması için okul idaresinde sınav giriş belgesi çıkartılan genç kız, sınava alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sınava yanlış belgeyle gelen öğrenci-Görevlilerle diğer velilerin konuşması-Öğrencinin beklemesi-Sınava alınması-Sınav yapılan okuldan detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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YARALI YATARKEN OĞLUNUN SINAVINI DÜŞÜNDÜ

Antalya'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna götürmek için oğlu Kaan Çetme ile evden çıkan İlker Çetme, yolda trafik kazazına karıştı. Baba ile oğula ilk müdahaleyi trafik radar ekipleri yaptı. Babası yerde yaralı yatarken oğlu Kaan Çetme'yi motosikletli şahin timi sınava yetiştirdi.Antalya'da YKS sınavı için evden çıkan baba İlker Çetmi ile oğlu Kaat Çetmi'nin bulunduğu otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde belirtilen adrese gelen sivil radar ekipleri yerde yatan baba İlker Çetmi ile kazayı küçük sıyrıklarla atlatan oğlu Kaan Çetmi'ye ilk müdahaleyi yaptı. Oğlu Kaan Çetmi'nin sınava gitmesi gerektiğini söyleyen baba, polisten yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine motorize şahin ekiplerinden bir tim çağrıldı. Yerde yatan baba İlker Çetmi, oğlun ile tokalaşıp, başarılar diledi. Şahin timleri tarafından motosiklete bindirilen Kaan Çetmi, yaklaşık 4 kilometre ileride bulunan okuluna götürüldü. Tedavi için hastaneye götürülen baba İlker Çetmi'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Yaralı babanın yerde boynunda kaskyaElinde sınav belgesi olan oğlundan görüntüPolislerin yaralı adamı teselli ederkenŞahin timinin gelmesiBaba, sınav için oğluna sözler söylemesi, bacağını sevmesiTrafik ekibi ve sınava gidecek gençten görüntü

HABER -KAMERA: Bülent TATOĞULARI/ANTALYA,

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Yeşil Yol'un Ordu etabı yapılıyor

KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki Yeşil Yol projesinde yol yapım çalışmaları sürüyor. Projenin Ordu etabındaki Çambaşı yaylası ile Topçam mahallesi arasındaki 25 kilometrelik yolda yaz ayında çalışmalar yeniden başladı.Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla 'Yeşil Yol' Projesi hazırlandı. Proje ile Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylaları 2 bin 600 kilometrelik yol ağı ile birbirine bağlanması planlandı. Yaylalarda kesintisiz, kolay ve konforlu ulaşımın sağlanmasının amaçlandığı projede, 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit olarak beton ve asfalt yol yapıldı. Yeşil Yol'un tamamlanan etaplarının ulaşıma açılması ile Karadeniz'de yeşile yolculuk başladı. Yeşile yolculuğa çıkanlar, sahile inmeden yüksek rakımlı Karadeniz yaylalarını geziyor.2 bin 600 kilometrelik Yeşil Yol'un, Ordu sınırları içinden geçen 240 kilometrelik kısmının, 130 kilometresini Ordu Büyükşehir Belediyesi, 110 kilometrelik kısmını ise karayolları düzenliyor. Projenin Ordu etabındaki Çambaşı yaylası ile Topçam mahallesi arasındaki 25 kilometrelik yolda yaz ayında çalışmalar yeniden başladı.Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, 25 kilometrelik yolun 5 kilometresinin tamamlandığını ve çalışmaların yeniden başladığını açıkladı. Alp, "Ordu'nun yaylalarını birleştiriyoruz. Yolun daha önce 5 kilometrelik kısmı tamamlanmıştı. Bu hafta içerisinde yeniden başlattığımız çalışmayla, kalan 20 kilometrelik bölümü de beton yola kavuşturacağız. Bu yolla birlikte, denize en yakın kayak tesisi olan Çambaşı Kayak Merkezi'ne ulaşım için yeni bir alternatif güzergah oluşmuş olacak. Yeşil Yol Projesi, muhteşem doğal güzelliği ve manzarası ile görenleri etkileyen Topçam-Çambaşı Yaylası ve çevresindeki obalara ulaşımı çok daha kolay hale getirecekö dedi.'TOPÇAM MAHALLESİ, ÖNEMLİ BİR GÜZERGAHTA'Yeşil Yol Projesi'nin mahallerine de katkı sağlayacağını ifade eden Topçam Mahallesi Muhtarı Murat Sevinç, "Yeşil Yol Projesi'nin bağlantı noktasındayız, o nedenle Topçam Mahallesi, güzergah olarak çok önemli bir yerde. Yapılan çalışmalar mahallemizin geleceği için de önemli olacak. Yolun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Yarım kalan bir yolumuz vardı ve çalışmalar yeniden başladıö şeklinde konuştu.'BU YOLLARIN YILLARDIR HAYALİNİ KURUYORDUK'Köşe Mahallesi Muhtarı Gültekin Kıran da "Çambaşı Yaylası'ndan başlanarak Topçam Mahallesi'nden geçen Yeşil Yolun Çukuralan mıntıkasındayız. Çukuralan ve Topçam arasında çalışmalar başladı. Bu yol, mahallemize bağlı obamızın içinden geçiyor. Yeşil Yol, yayla turizmi ve bizler için de çok önemli. Biz bu yolların yıllardır hayalini kuruyorduk. Düne kadar atıl olan yaylalarımız şimdi gözde bir hale geldiö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yeşil Yol güzergahından detaylar-Detaylar-Topçam Mahallesi Muhtarı Murat Sevinç'in röportajı-Detaylar-Köşe Mahallesi Muhtarı Gültekin Kıran'ın röportajı-Bölgedeki iş makinelerinden detaylar

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/ORDU,

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Parkta 4 genci bıçaklayan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde parkta cep telefonu üzerinden oyun oynayan 4 genci bıçakla yaralayan ve jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan İsmail Ş. (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, ilçeye bağlı Sultanköy mahallesindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Ş., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı parkta toplanarak, cep telefonu üzerinden oyun oynayan Muhammet Durman (17), Volkan Demirhan (17), İslam Yeşilyurt (16) ve Samet Gürçek'e (16) bıçakla saldırarak, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, ambulanslarla kaldırıldıkları Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İslam Yeşilyurt ve Volkan Demirhan'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü, Muhammet Durman ve Samet Gürçek'in ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. İsmail Ş. ise olayın ardından kaçtı.

İsmail Ş., jandarma tarafından kısa sürede evinde yakalanarak, gözaltına alındı. İsmail Ş.'nin daha önce uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından cezaevinde yattığı bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA