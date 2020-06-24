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Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (2)KADİR ŞEKER: KADININ AĞLAMA SESLERİNE DAYANAMADIMKadir Şeker, duruşmadaki savunmasında eve giderken kadın ağlama seslerini duyduğunu söyledi.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
24.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:08

Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (2)

KADİR ŞEKER:  KADININ AĞLAMA SESLERİNE DAYANAMADIM

Kadir Şeker, duruşmadaki savunmasında eve giderken kadın ağlama seslerini duyduğunu söyledi. Yaşananları anlatan Şeker, ifadesinde şunları söyledi:

"Eve giderken kadın ağlama seslerini duydum. Kadın, 'Tamam yeter artık' deyip ağlıyordu. Kadının ağlama seslerine dayanamadım. Bakmak istedim. Yanlarına doğru gittim. Adam, ayakta kadına sürekli küfürler ediyordu. Adama, 'Ne yapıyorsun, güçün kadına mı yetiyor?' dedim. 'Karım değil mi, sana ne' deyip bana küfür etti. Bana parmağındaki alyansı gösterdi. Kadın da bana, 'Bu benim eşim, sen git ablacım' dedi. Bu sırada Özgür hep bağırıp, küfür ediyordu. Ben olay yerinden kameriyedan 10-15 metre uzaklaştım. Arkadamdan anneme yönelik küfürler etti. 'Seni bulacağım', deyip küfür etti. Ben de, 'Beni bulamazsın' dedim."'BOĞAZIMA YAPIŞTI, NEFESİM KESİLDİ, ÖLECEĞİMİ HİSSETTİM'Özgür Duran'ın daha sonra arkasından geldiğini söyleyen Kadir Şeker, "Sonra arkamdan gelip gözüme yumruk attı. Bana sürekli yumruklar atıyordu. Sonra boğazıma yapıştı. Nefesim kesildi. Öleceğimi hissettim. Belki beni bırakır diye cebimden bıçağı çıkardım. Ama ben ona karşılık veremedim. Beni de bırakmadı. Ben sırt üstü yere düşmüştüm. Oda benim üzerimde omuzlarımdaydı. Ben bir süre sonra kalktım ve olay yerinden ayrıldım. Elimde kan olduğunu gördüm. Kendi elimin kesildiğini zannettim. Daha sonra eve gittim. Evimde teyzem ve  kuzenime, akşam polisler beni almaya gelince olayı onlara anlattım. Ben kesinlikte şahsın yaralandığını fark etmedim. Kendi elim kesildi zannettim. Ben böyle olsun istemedim. Çok üzgünüm. Kesinlikle kötü bir niyetim yoktu. Sadece kadının iyi olduğunu görmek öğrenmek istedim" dedi. Avukatların soruları üzerine Kadir Şeker, "Ben ona tekma atmadım. Ne de o bana tekme attı. Olay yerine giderken elimde bıçak yoktu. Benim boğazımı sıkınca, nefessiz kalınca beni bırakır belki gider diye bıçağı çıkardım. Bıçak benim sağ cebimdeydi. İlk yanına gittiğimde aramızda mesafe vardı. Bana orada saldırdı ve küfürler etti" dedi. DÖVÜLEN KADIN YAŞANANLARI ANLATTI Özgür Duran'ın dövüp, tartıştığı öne sürülen Ayşe D. da olay anını anlattı. Önceki ifadelerinin doğru olduğunu belirterek sözlerine başlaşan Ayşe D., Özgür Duran ile evde tartıştığını söyledi. Özgür'ün omzuna vurup küfür ettiğini belirten Ayşe D., "Evde Özgür'le tartışmıştım. Özgür, omuzuma vurup, bana küfür etti. 'Ben bu evde kalmam' dedim. Önce Özgür evden çıktı. Sonra ben evden çıktım. Sonra yakınlardaki parka gittim, orada ağladım. Bir süre sonra üşüdüm ve Özgür'ü aradım. 5-10 dakika sonra kameriyanın önünden bir abla geçti. Bana, 'Yardıma ihtiyacın var mı?' diye sordu.  Ben de yok, dedim. Abla giderken tekrar sordu, o sırada Özgür gelip, o ablaya  'Sen niye karışıyorsun' deyip bağırmaya başladı. Özgür sürekli kameriyeye saldırıyordu Bende bu sırada ağlıyordum. Özgür o kadar sesli bağırıyodu ki apartmandaki herkes camlara çıktı. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Kadir yanımıza geldi. Kadir geldiğinde elinde siyah saplı bıçak vardı. Kadir, o an, Özgür ile birlikte olduğumuzu düşünemedi. Kadir, 'Kadını neden rahatsız ediylorsun?' dedi. Özgür de 'Sana ne kadın benim kadınım' deyip Kadir'e küfür etti. Kadir ile birbirlerine giriştiler. Özgür, elleriyle Kadir'i uzaklaştırmaya çalıştı. Kadir'e vuramya başladı. Kadir de ona vuruyordu. Ben de ne yapıyorsun deyip çığlık atıyordum. Bir anda Özgür'ün düştüğünü gördüm. Ben dengesini kaybettiğini zannettim. Özgür yerden kalkıp bir iki adım atıp tekrar yere düştü. Kadir de bu sırada sırt üstü yerdeydi. Kadir yerden kalkıp hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya yürüyordu. Özgür'ü yerden kaldırmaya çalışırken kan olduğunu fark edip bıçaklandığını anladım. Ambulans çağırın, diye çığlık atıyordum. Çığlık atınca futbol sahasındaki gençler yardımımıza koştu ve  ambulansı aradılar.  Kadir normal bir şekilde olay yerinden ayrıldı" dedi. 'KADİR, BANA YARDIM AMACIYLA YANIMIZA GELDİ'Ayşe D., ifadesinin devamında, "Ben vicdanen rahatım. Kadir bana yardım amacıyla yanımıza geldi. Kadir'in direk gelerek Özgür'ü bıçakladığını söyleyemem. Bana yardım amaçlı geldi. Kadir'in tek hatası keşke elinde bıçakla yanımıza gelmesiydi. Kadir'i, suçlamıyorum ve suçlamak istemiyorum. Ben bıçaklama anını görmedim zaten. Özgür sürekli çocuğa bağırıylordu. İlk Özgür, Kadir'e saldırdı. Kadir'e 'Ben sen git ablam, o benim eşim' dedim. Özgür, Kadir giderken elindeki bıçağı gördü ve yeniden hırcınlaştı. Kadir küfür etmedi. Özgür sürekli Kadir'e yönelik küfürler ediyordu. Kadir'in elinde siyah bir bıçak vardı. Kadir vicdanen rahat edecekse, olay yerine bıçakla geldiğini söylemeli. Benim ifadelerim doğrudur. Ben isteseydim o an Kadir'i kötüleyebilirdim. 'Bana sarkıntılık yaptı, saldırdı' da diyebilirdim. Ben ne gördüysem onu söylüyorum" diye konuştu. 

Haber: Tolga YANIK/ KONYA

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Mezradaki silahlı kavgada yaralılardan 1'i öldü

KARAMAN'da husumetli olduğu Mustafa G.'nin tabancayla vurduğu Mutlu Tekin (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bülent Tankişi'nin (39) de hayati tehlikesi sürerken, olayın ardından kaçan Mustafa G. jandarma tarafından yakalandı.Olay, gece yarısı Dereköy köyüne bağlı Yunus mezrasında meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Mustafa G. ve Mutlu Tekin bilinmeyen nedenle telefonda tartıştı. Taraflar, mezrada buluşmak için randevulaşıp, telefonu kapattı. Mutlu Tekin, arkadaşı Bülent Tankişi ve Levent A.'yı da yanına alıp buluşma noktasına gitti. Mustafa G. ve Mutlu Tekin burada da tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa G., tabancayla Mutlu Tekin ve Bülent Tankişi'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden 3'ü Tankişi'nin, 1'i de Tekin'in vücuduna isabet etti. İki kişi kanlar içinde yere yığılırken, Mustafa G. ise kaçtı. Levent A. yaralı arkadaşları Tekin ve Tankişi'yi otomobille Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Tedavi altına alınan yaralılardan Mutlu Tekin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bülent Tankişi'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Jandarma, olayın ardından kaçan Mustafa G.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.  

Kaynak: DHA

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