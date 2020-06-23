DHA YURT BÜLTENİ - 6 Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinasıKayseri'de, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu A.D.'nin oturduğu bina karantina altına alındı.

Kayseri'de 2 ailenin oturduğu binaya koronavirüs karantinası

Kayseri'de, koronavirüs testi pozitif çıkan Suriye uyruklu A.D.'nin oturduğu bina karantina altına alındı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Fark sokakta çocukları ile oturan A D., yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. A.D.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. A.D. hastanede tedavi altına alınırken, oturduğu bina ise koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. A.D'nin ailesiyle birlikte toplam 2 ailenin oturduğu binanın girişi kapatıldı. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binada oturanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Karantinaya alınan evden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ

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Traktörün römorku devrildi, yol kenarında yürüyen kişi öldü

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, traktörün arkasındaki römorkun devrilmesiyle altında kalan Ferit Kayışkıran (56), yaşamını yitirdi.Kaza, sabah saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Ferit Kayışkıran, aynı noktada dönmeye çalışan Ramazan Ağırtaş yönetimindeki 15 PP 406 plakalı traktörün arkasında bağlı olan römorkun devrilmesiyle altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Kayışkıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, Kayışkıran'ın cansız bedeni, inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Traktör sürücüsü ise gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Acil servis ve morg görüntüsüOlay yeriGüvenlik kamerası kayıtlarıKaza anı görüntüsüMehmet Sezgin'in anonsuGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK–ŞANLIURFA

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Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar, 516 gündür bulunamadı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2019 yılında yaşanan sel felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar'dan 516 gündür herhangi bir iz bulunamadı.Kemer'de 24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın izine rastlanamadı. Kaybolduğu günden itibaren Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet Müdürlüğü'ne ait birçok ekip tarafından aylarca yapılan aramalarda sadece 25 Ocak 2019 günü Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği Ağva Deresi'nin ıslahında yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulundu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürüldü. Çalışmalar sonunda 27 Ocak günü de Ağva Deresi'nin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında, Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşıldı.Acılı baba Ahmet Acar ve anne Ayla Acar ise hala sosyal medya paylaşımlarında kızlarına özlemlerini ve kaybolan kızlarının bulunamamasının verdiği üzüntüyü anlattıkları yazılarla yürek dağlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarından detaylar

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),

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15 gündür kayıp liseli Hayriye bulundu

Antalya'da, birçok kez evden kaçtıktan sonra bulunup ailesine teslim edilen, 15 gün önce tekrar kaçan Hayriye Nur Özyurt (16), anneannesi Ayşe Yıldırım (61) ve polisin yardımıyla bulundu. Özyurt'un, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesinde anneannesi Ayşe Yıldırım ile yaşayan lise öğrencisi Hayriye Nur Özyurt, 11 Nisan günü 'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı, ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Özyurt'u kaybolduktan 18 gün sonra bularak, 29 Nisan'da ailesine teslim etti. Ancak liseli kız, 14 Mayıs gecesi yeniden kayboldu. Anne Meral Özyurt, kızının, birileri tarafından zorla tutulduğunu öne sürdü. Anneanne Ayşe Yıldırım, dedektif gibi iz sürerek, bir haftada torununun izini buldu. Eve getirilen Hayriye Nur Özyurt, 15 gün önce yeniden kaçtı. Polise müracaat eden Ayşe Yıldırım, torununun bulunmasını istedi. Ayşe Yıldırım, dün torununun Korkuteli'de bir evde olduğu haberini aldı. Antalya ve Korkuteli polisi 3 katlı eve ortak operasyon düzenledi. Kapıyı kırıp eve giren polis, Hayriye Nur Özyurt'u buldu. Evde bulunan iki kişinin ifadeleri alınırken, Hayriye Nur Özyurt polis tarafından Antalya'ya getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Özyurt'un, sürekli evden kaçtığı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Torununun bulunması nedeniyle mutlu olduğunu, yurda verileceği için üzgün olduğunu söyleyen Ayşe Yıldırım, "Ben kızımı iz sürerek Korkuteli'de bir evde buldum. Polislerle Antalya'ya getirdik. Sağlık kontrolünden geçirildi. Şimdi yurda verileceği ortaya çıktı. Ben onun tedavi edilip, sağlığına kavuşmasını istiyorum. Hasta kızımın yurtta ne işi var. Kızımın bizden alınıp, yurda verilmesini istemiyorum. Bunun için yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Çocuk Şube Müdürlüğü dış detayAnneanne Ayşe Yıldırım detayAnneanne Ayşe Yıldırım röpGenel detaylarHayriye Nur Özyurt'un fotoğrafı

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Kadirli'de armut, ağaç başında kilosu 5 liradan satıldı

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde hasadına başlanan armut, ağaç başında kilosu 5 liradan satıldı. Çiftçi Süleyman Gürsoy, "Bu yıl fiyatı ve rekoltesiyle armut yüzümüzü güldürdü" dedi.Kadirli ilçesinde armut hasadı başladı. Cığcık Köyü'nde 7 yıl önce 12 dönüm alana armut eken çiftçi Süleyman Gürsoy, verimi ve lezzetiyle armudun ağaç başında alıcı bulduğunu ve 5 liradan satıldığını kaydetti. Geçen yıl güneş yanığı nedeniyle az verim aldıklarını ancak bu yıl 10 tona yakın meyve topladıklarını belirten Gürsoy, "Fiyat bakımından da rekolte bakımından da armut yüzümüzü güldürdü. Mısır, buğday ve ayçiçeği yerine meyveciliğe döndük. Tahıl ürünleri artık çiftçiyi memnun etmiyor. Bu yüzden, yöremizde yetişebilen, zeytin, armut, hurma, incir, nar gibi meyve bahçeleri oluşturduk" diye konuştu.PAZAR SIKINTISI YOKMeyveleri satmakta pazar sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Gürsoy, şöyle konuştu: "Hatay, Adana ve Mersin'den gelip toptan alıyorlar. Toptan ağaç başında 5 liradan kilosunu sattık. Armut üreticisi olarak fiyattan memnunuz. Damlama sulama sistemi ile sulamasını yapıyoruz. Ağaçların bakımı, budaması ve toplanmasında 20 kişi evine ekmek götürüyor. Umarım bu verim böyle sürer."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Armut bahçesinden görüntüler-Dalındaki armutlar -İşçilerin armut toplaması-Bahçeden detaylar-Kasalardaki armutların görüntüsü-Detaylar

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

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Sivas'a 200 milyon liralık 'Lojistik Merkezi' kuruluyor

TÜRKİYE'nin merkezi noktasında bulunan, limanlar ile kuzey-güney, doğu-batı aksları arasında ulaşım üssü vazifesi gören Sivas'a, lojistik merkezi kuruluyor. Alt yapı inşası başlayan Lojistik Merkezi, Ulaş Kovalı mevkisine Demirağ OSB'nin hemen yanında yer alacak.Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, TCDD İşletmesi 4'üncü Bölge Müdürü Ali Karabey, Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Mustafa Horuz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken ve beraberindekiler, çalışmaları yerinde inceledi.İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, Sivas'a değer katacak büyük projelerden birinin de Lojistik Merkez olduğunu belirterek, "Buranın çok uzun bir hikayesi vardı. Sayın İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk ve Binali Yıldırım Bey'in bakanlık döneminde buraya çok özel önem verildi. Türkiye'de az sayıda ve devamlılık konusunda tek olan lojistik merkezlerden birisi ve ihalesi yapıldı. Bu sene onaylandı ve altyapı çalışmaları başlatıldı. Demirağ, Sivas'a marka katacak. Demirağ OSB'den 124 parselin olması, özellikle ağır sanayiye yönelik olması, demiryolları hattı içinden geçmesi açısından Lojistik Merkezi, buraya çok büyük bir güç verecek ve destek olacak. Ürettiğimiz ürünleri buradaki imalatların çok kısa zaman içerisinde demiryolu üzerinden çok rahat bir şekilde limanlara, büyük ulaşım yerlerine ulaştırılması konusunda Lojistik Merkezi çok önemli bir misyon üstlenecek ve önemli bir fonksiyonu var. İhale bedeli şu anki güncel fiyatıyla 158 milyon. KDV ile birlikte neredeyse 200 milyon TL'lik bir yatırım. Hem ekonomik anlamda bir hareketlilik kazandıracak hem de Sivas'a bir imaj bir değer katmış olacak" dedi.'SİVAS, TÜRKİYE'NİN GÖZ BEBEĞİ BİR İL OLACAK'Projenin hazırlanmasında büyük bir emek ve gayret olduğunu kaydeden Vali Ayhan, "Yoğun bir hareketlilik var sahada. 2021 yılında bu proje bitirilecek. 2021 yılında Demirağ OSB'yle aynı anda bitmesi iki projenin birbiriyle entegre olması anlamına da gelmektedir. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sivas bir cazibe merkezi haline gelecek. YHT, demiryolu hatları, Kalın-Samsun hattının yenilenmesi, lojistik köy, Demirağ OSB, 1'inci OSB derken Sivas, üretimde istihdamda Türkiye'nin göz bebeği bir il olacak. Büyük emeğin, gayretin, el birliğinin, güç birliğinin ürünü. Herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Taşımacılık AŞ, TCDD Genel Müdürlüğümüze ve Ulaştırma Bakanlığımıza ve bu projeyi bizzat talimatlandırarak yapımına başlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı arz ediyoruz" diye konuştu.Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, Sivas'ın üretim merkezi haline geleceğini belirterek, "OSB'yi ve Lojistik Merkezi projesini bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman, Sivas'ın önümüzdeki süreçte ciddi manada bir üretim merkezi ve istihdam kaynağı oluşturacak bir projenin içerisindeyiz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en büyük ihtiyacı üretmek. Bu konuda da Demirağ OSB ve lojistik köyle birlikte Sivas'ta farkındalık oluşturacak OSB oluşacak. Demirağ OSB'de üretilen bir ürün buradan konteynere yüklendikten sonra, hiçbir limanda gümrüğe takılmadan iletilmesi yere ulaşacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sivasımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

TSO Başkanı Mustafa Eken ise verilen vaatlerin bir bir yerine getirildiğini belirterek, yer talebinde bulunan yatırımcılara proje ile ilgili müjdeli haberler vereceklerini söyledi.

Kaynak: DHA