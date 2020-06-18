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Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemiADANA'da trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nu (33) şehit eden ve 'Bozdoğanlar' olarak tanına suç örgütü liderleri Hasan Bozdoğan ile İskender Kayagiydiren hakkında toplam 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1198 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 6
18.06.2020 12:41 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:45

Adana'da polis şehit eden çeteye rekor hapis istemi

ADANA'da trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nu (33) şehit eden ve 'Bozdoğanlar' olarak tanına suç örgütü liderleri Hasan Bozdoğan ile İskender Kayagiydiren hakkında toplam 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1198 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. 2 liderin de aralarında bulunduğu 38 tutuklu sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019'un Haziran ayında bankalar arası para transferi yapan bir güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin euroluk vurguna karıştığı öne sürülerek tutuklanan Hasan Bozdoğan'ın liderliğini yaptığı  'Bozdoğanlar' olarak tanınan  silahlı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmada 'adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek ve senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme' gibi 54 olaya karıştıkları tespit edilen suç örgütü lideri Hasan Bozdoğan ile birlikte hareket ettiği belirlenen iki akaryakıt istasyonu sahibi olan İskender Kayagiydiren'in de aralarında bulunduğu çeteye yönelik 9 Ekim 2019'da Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polisle 87 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Bodrum'daki villasında yakalanan Kayagiydiren ile tutuklu örgüt lideri Hasan Bozdoğan'ın cezaevinde daha iyi şartlarda tutulması için rüşvet aldığı ileri sürülen Kürkçüler Cezaevi Müdürü Mehmet Çıtak'ın da aralarında bulunduğu 73 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyon kapsamında Hasan Bozdoğan, İbrahim Kayagiydiren ve Cezaevi Müdürü Mehmet Çıtak'ın da aralarında bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı.

POLİSİ ŞEHİT ETMİŞLERBirçok suça karışan çetenin 4 Ağustos 2016'da merkez Seyhan ilçesindeki Kocavezir Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde bir kahvehanede haraç isteme nedeniyle çıkan silahlı kavgaya müdahale eden meslektaşlarına yardıma koşan trafik polisi Mustafa Görenoğlu'nun şehit edilmesine de karıştığı saptandı. Bozdoğanlar suç örgütünün, eşi Ebru ve 2 yaşındaki oğlu Tuna ile birlikte, yakınını ziyarete giderken müdahale ettiği kavgada tabancayla vurulan polis Görenoğlu'nun şehit edilmesi olayını 18 yaşından küçük H.E.'nin kendisi ile ailesine bakılması karşılığında suçu üstlendirdiği de saptandı.REKOR HAPİS İSTEMİTutuklanan 39 şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Kürkçüler Cezaevi Müdürü Mehmet Çıtak'ın dosyası ayrıldı. Çıtak, rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmak örgüte yardım etmek suçlarından ayrıca yargılanacak. Kalan 38 sanık hakkında hazırlanan iddianame ise Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı, örgüt lideri Hasan Bozdoğan ile İskender Kayagiydiren hakkında toplam 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1198 yıl hapis cezası istedi. Ayrıca örgütünün yöneticiliğini yapan  Erol Bozdoğan müebbet hapis ve 435 yıl, Derviş Bozdoğan müebbet hapis ve 405 yıl, Murat Erbaş müebbet hapis ve 443 yıl, Süleyman Erarslan müebbet hapis ve 392 yıl, Ümit Yalçınkaya müebbet hapis ve 510 yıl, Gökhan Tubay müebbet hapis ve 470 yıl, Mustafa Kocaman müebbet hapis ve 485 yıl, Tuncay Bozdoğan ise 443 yıl hapis istemiyle yargılanacak. Diğer sanıklar hakkında ise yüzlerce yıl hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------*ARŞİV*Operasyondan arşiv görüntülerHelikopterden çekilen görüntüZanlı İskender Kayagiydiren ile bir diğer şahsın adli tıp birimine getirilmesiZanlı Hasan Bozdoğan'ın emniyetten çıkarılması

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

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Diyarbakır'da yangında can pazarı: Mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde 8 katlı binanın 6'ncı katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binayı saran duman nedeniyle içeride mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi itfaiye erlerince dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 30 kişiye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Lenga City sitesinde bulunan 8 katlı binanın 6'ıncı katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yayılan duman, binanın içerisini sararken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle içeride mahsur kalan yaklaşık 40 kişi itfaiye erlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen 30 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Dışarı çıkarılan vatandaşlardan bazıları, olayın şokunu yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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