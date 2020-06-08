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DHA YURT BÜLTENİ- 6

Tele takılan ayı ekiplere saldırdıBARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyünde ormanlık alanda tellere takılan ayı Milli Parklar ekibinin üzerine doğru yönelirken, görevliler koşarak uzaklaştı.

DHA YURT BÜLTENİ- 6
08.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:35

Tele takılan ayı ekiplere saldırdı

BARTIN'ın Ulus ilçesine bağlı Çubuklu köyünde ormanlık alanda tellere takılan ayı Milli Parklar ekibinin üzerine doğru yönelirken, görevliler koşarak uzaklaştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Sabah saatlerinde Çubuklu köyü yolu içerisinde ayı sesi duyan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri köye gelerek, ayı sesinin geldiği ormanlık alana ilerledi. İnsanların geldiğini fark eden 3-4 yaşlarındaki boz ayı bir anda görevlilerin üzerine doğru yöneldi. Memurlar büyük panik ve korku yaşarken, ayınan bulunduğu yerden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, daha sonra ayının telden kurtulduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ayının saldırma anları

Haber-Kamera: BARTIN,

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Uçan balıklar, izleyenlere görsel şölen, martılara ise ziyafet sunuyor

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden İnci Kefali'nin zorlu yolculuğu, vatandaşlara görsel şölen sunmaya devam ediyor.  

Neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan İnci Kefali, Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak, 12 ayrı noktadan göle dökülen akarsulara yumartalarını bırakmak için yaklaşık 1 ay önce başlattığı göçünü sürdürüyor.

Önüne çıkan engelleri adeta uçarcasına aşan İnci Kefali, izleyenlere görsel şölen, dere kenarlarına akın eden martılara ise adeta ziyafet sunuyor. 

Van ve bölge illerdeki vatandaşların yoğun ilgisini gören balık göçünün bir dünya harikası olduğunu belirten Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, Van ile Bitlis'in daha etkili tanıtımlar yapması gerektiğini söyledi. Tunçdemir, "Ben herkesi bu balık göçünü görmeye davet ediyorum. Balıkların bu zorlu göçü, bana göre dünya harikası. Ama maalesef kendi bölgemizdeki bu dünya harikasını iyi pazarlayamıyoruz. Yetkililerimize ve bize düşen görev, doğa güzelliğimiz İnci Kefali'mizi, balık göçümüzü, dünyaya ve ülkemize anlatmaktır. Başta, ülkemiz insanlarının buraya gelmesi gerekiyor. Ondan sonra tüm dünya ülkelerine bunu anlatıp, tanıtmalıyız" dedi. 

Balıkların göçünü izlemek için Bitlis'ten geldiğini söyleyen Kübra Acar da bu güzelliği ilk defa keşfettiğini belirtti. Acar, "Muhteşem bir atmosfer. Burayı herkesin görmesi lazım. Balıkların zıplamasını, martıların onları avlamasını herkes görmeli. Muhteşem bir görsel şölen" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Balık Bendinden görüntüler-Balıkların göçünden detaylar-Kenarda bekleyen balıklardan detay-Martıların avlanmalarından detaylar-Vatandaşların balık göçünü fotoğraflamalarından detaylar-Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir ile röportaj-Vatandaşlardan Kübra Acar ile röportaj-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Barbaros KUL/ERCİŞ(Van),-

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1500 yıllık batık bazilika, korona sürecinde daha belirgin hale geldi

Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısının 20 metre açığında bulunan, 1500 yıl önce Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, koronavirüs sürecinde İznik Gölü'nün temiz kalması ve havaların mevsim normallerinde seyretmesiyle daha belirgin hale geldi. Bazilikanın içerisindeki bölümler ve kalıntılar, drone ile havadan görüntülendi.Tarihi M.Ö. 4. yüzyıla uzanan, Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı uygarlıklarına ev sahipliği yapan İznik'te, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından havadan yapılan fotoğraf çekimleri sırasında, gölün 20 metre açığında, 2 metre derinlikte bazilika formunda bir kilise kalıntısı ortaya çıkmıştı. 'Tarihi Kültürel Mirası Tespit ve Havadan Fotoğraflama Çalışmaları'nda çekilen görüntülerde fark edilen ve 740 yılındaki depremde çökmenin etkisiyle göl sularına gömülen bazilika, 2014 yılının en önemli keşifleri arasında gösterildi.Batık bazilika ve çevresinde, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden öğretim üyelerinin de aralarında bulunduğu ekip, gölün altındaki bazilikanın, hangi döneme ait olduğunu tespit etmek için araştırma yapmıştı.BELİRGİNLİĞİ ARTTI

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerle birlikte İznik Gölü'nün temiz kalması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle birlikte bazilika net bir şekilde gün yüzüne çıktı. Bazilikanın içerisindeki bölümler ve kalıntılar, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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